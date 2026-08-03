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БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“

БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“

3 Август, 2026 07:46 600 8

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Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“ - 1
Снимка: БНБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес, 3 август, Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“ с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията „Български църкви и манастири“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро (258.17 лева).

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 3 август 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД, „Общинска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БнБто

    4 0 Отговор
    ти продава монетите на двойна цена спрямо Америка, Англия, Китай, Австралия и Канада, защо? Ква е логиката туканка?
    Това някакви коини за волни пожертвования ли са?

    07:57 03.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Те тва нивгаш не моем го разберем, да си купим 10 евро за 260 лева.

    08:01 03.08.2026

  • 3 ЕЦБ

    5 0 Отговор
    След влизането в еврозоната, БНБ трябва да се закрие, а заплатаджиите там, като искат да се занимават с нумизматика, да си отворят частна фирма.

    08:06 03.08.2026

  • 4 А какво

    7 0 Отговор
    А какво стана с монетата с азбуката? МАЙ НИ СВИХА ПЕРКИТЕ

    08:08 03.08.2026

  • 5 Българска гозба

    5 0 Отговор
    А защо БНБ не запази автентичността на българският лев, като издава юбилейни монети само в лева?! Все пак това е българска народна банка.

    08:11 03.08.2026

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    След като унищожиха лева, няма какво да пускат.
    А иначе на мен даде роднина юбилейни монети от комунизма - разни и сребърни.

    08:18 03.08.2026

  • 7 БНБ е неква Бутикова Институция, която

    1 0 Отговор
    служи да подържа Измамната Представа за Българска Държава, държава със затихващи функции.

    Запомнете, кой ограбиха и разпродадоха  България, за Лична Изгода и Жълти Стотинки.

    Коми Милионерите които дойдоха в София без .олни .ащи, сега се возят в Ролс Ройси.

    Опиума на Беднягите, да вземат Имането на Богатите, да пренаредят Света.

    Комунизмът няма нищо общо с Християнството което казва така, цитирам по памет Новият Завет, Исус Христос,

    "Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и Следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още."

    ❗️Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, вземете Имането от Богатия и го разделете между Останалите, Бедни и Богати❗️

    Христос казва, "Откажете се от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си. Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️"

    Комунистите са слуги на Антихриста, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма.

    Разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣

    08:40 03.08.2026

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Македонците няма да позволят тази монета да влезе в обращение.

    08:42 03.08.2026

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