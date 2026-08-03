БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „Преображенски манастир“

От днес, 3 август, Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема „Преображенски манастир“ с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г., от серията „Български църкви и манастири“.
Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро (258.17 лева).
Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.
Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.
За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.
До края на работния ден на 3 август 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД, „Общинска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.
Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БнБто
Това някакви коини за волни пожертвования ли са?
07:57 03.08.2026
2 Пустиня(к)
08:01 03.08.2026
3 ЕЦБ
08:06 03.08.2026
4 А какво
08:08 03.08.2026
5 Българска гозба
08:11 03.08.2026
6 Някой
А иначе на мен даде роднина юбилейни монети от комунизма - разни и сребърни.
08:18 03.08.2026
7 БНБ е неква Бутикова Институция, която
Запомнете, кой ограбиха и разпродадоха България, за Лична Изгода и Жълти Стотинки.
Коми Милионерите които дойдоха в София без .олни .ащи, сега се возят в Ролс Ройси.
Опиума на Беднягите, да вземат Имането на Богатите, да пренаредят Света.
Комунизмът няма нищо общо с Християнството което казва така, цитирам по памет Новият Завет, Исус Христос,
"Раздайте Богатството си, Имането си на Бедните и Следвайте Исус Христос, който е пътя и там не нам кво си още."
❗️Христос никъде не казва да отидете и са вземете Богатството от богатия, вземете Имането от Богатия и го разделете между Останалите, Бедни и Богати❗️
Христос казва, "Откажете се от Света, следвайте Исус Христос защото той е пътя, светлината и не нам кво си. Исус Христос казва Раздайте Богатството и Имането си на Бедните и следвайте Йезу Кристе❗️"
Комунистите са слуги на Антихриста, Дявола налага Своята Воля чрез Комунизма.
Разликата м/у Комунизъм и Християнството е м/у Земята - Дявола и Слънцето Исус Христос❗️😂🤣
08:40 03.08.2026
8 Трол
08:42 03.08.2026