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Новата детска болница в Бургас започва безплатни профилактични прегледи

Новата детска болница в Бургас започва безплатни профилактични прегледи

3 Август, 2026 08:10 443 9

  • бургас-
  • детска болница-
  • прегледи

Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани

Новата детска болница в Бургас започва безплатни профилактични прегледи - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца, съобщи бТВ.

Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си.

Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти.

Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите, и начинът на записване ще бъдат обявени допълнително.

Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 2 Отговор
    Ако нема да му бръкат у носа с клечки, ели па да го бодат с бъркочи некви, мое го заведем дребосъка, се пак е на аванта. Дако е далеко.

    Коментиран от #3

    08:13 03.08.2026

  • 2 дедо Флашко

    0 4 Отговор
    И аз искам да ме прегледа някоя млада,руса медсестричка,и ааааззззз!!!

    08:16 03.08.2026

  • 3 др Гей Билтс

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Заведи го, заведи го, да му лепнат някой Аутизъм профилактично, нали е на аванта. Не се лъжете да пращате децата си в тези американски селекционни центрове.

    Коментиран от #4

    08:20 03.08.2026

  • 4 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "др Гей Билтс":

    Е те тогива вече че им откинем главите, чесно!

    08:24 03.08.2026

  • 5 Възраждане

    2 2 Отговор
    Бургас не е България!!!!! Това че имат способен и качествен кмет доведе до този абсурд. Да няма национална детска болница в София. кРадев да си подаде оставката!

    08:27 03.08.2026

  • 6 1234

    1 0 Отговор
    В София всичко е "Национално" имат 200детски легла заети наполовина. За какво им са още 400.? На България и трябват 6 национални центъра на държавна издръжка,, които се занимават със сложни случаи, консултират ненационалните общински и областни болници, обучаман кадри и извършват продължително обучение

    08:32 03.08.2026

  • 7 Медиите не знам защо

    2 1 Отговор
    не съобщават, но в Бургас предстои отварянето на ВТОРА СУПЕРМОДЕРНА специализирана детска болница Мама И Аз към болница Сърце и Мозък. Очаква се само разрешение, всичко е готово, вкл.персоналът. Ще има и ново гинекологично отделение с неонатология.

    Двете детски болници ще могат да обхванат децата на цяла Южна България.

    Коментиран от #9

    08:36 03.08.2026

  • 8 герап

    1 0 Отговор
    В София всичко е "Национално" и по този случай министърът Де мерджиев имал 411 имота.

    08:38 03.08.2026

  • 9 Бутикови болници

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Медиите не знам защо":

    Тези ги има и в Плевен. Турски болници. Там имах позната, работеше като операционна сестра с незавършен първи курс в Медицинския.

    08:40 03.08.2026

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