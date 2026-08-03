Новата детска болница в Бургас започва безплатни профилактични прегледи

Новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца, съобщи бТВ.

Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си.

Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти.

Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите, и начинът на записване ще бъдат обявени допълнително.

Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани.