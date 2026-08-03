Новата детска болница в Бургас започва безплатни профилактични прегледи

Новата детска болница „Света Анастасия“ в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца, съобщи бТВ.
Инициативата ще даде възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на децата си.
Прегледите са първата дейност, с която болницата отваря врати за малките пациенти.
Графикът, специалистите, при които ще се провеждат консултациите, и начинът на записване ще бъдат обявени допълнително.
Целта е да бъдат обхванати възможно най-много семейства, които желаят децата им да бъдат прегледани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #3
08:13 03.08.2026
2 дедо Флашко
08:16 03.08.2026
3 др Гей Билтс
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Заведи го, заведи го, да му лепнат някой Аутизъм профилактично, нали е на аванта. Не се лъжете да пращате децата си в тези американски селекционни центрове.
Коментиран от #4
08:20 03.08.2026
4 Пустиня(к)
До коментар #3 от "др Гей Билтс":Е те тогива вече че им откинем главите, чесно!
08:24 03.08.2026
5 Възраждане
08:27 03.08.2026
6 1234
08:32 03.08.2026
7 Медиите не знам защо
Двете детски болници ще могат да обхванат децата на цяла Южна България.
Коментиран от #9
08:36 03.08.2026
8 герап
08:38 03.08.2026
9 Бутикови болници
До коментар #7 от "Медиите не знам защо":Тези ги има и в Плевен. Турски болници. Там имах позната, работеше като операционна сестра с незавършен първи курс в Медицинския.
08:40 03.08.2026