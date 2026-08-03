Валентин Барко се присъедини към Челси с дългосрочен контракт

Челси официално обяви подписването на договор с изгряващата звезда на аржентинския футбол Валентин Барко. Младият полузащитник, който до момента защитаваше цветовете на френския Страсбург, ще бъде част от лондонския гранд през следващите седем години, след като парафира контракт, валиден до 2033 година.

Макар финансовите параметри на сделката да остават в тайна, трансферът на 22-годишния Барко е поредният ход на американския консорциум BlueCo, който държи собствеността и върху двата клуба – Челси и Страсбург. С този ход "сините" от Лондон затвърждават стратегията си да инвестират в млади и перспективни футболисти, които да се превърнат в гръбнака на отбора през идното десетилетие.

Валентин Барко вече има опит на най-голямата футболна сцена – Световното първенство през 2026 година. Макар да се появи на терена само веднъж и то като резерва за "Албиселесте", младият аржентинец успя да привлече вниманието на медиите и феновете. След драматичния полуфинал срещу Англия, завършил с победа 2:1 за Аржентина, Барко попадна в светлината на прожекторите заради инцидент с английската звезда Джуд Белингам, който го удари по тила след последния съдийски сигнал.