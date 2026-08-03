Новини
Спорт »
Световен футбол »
Валентин Барко се присъедини към Челси с дългосрочен контракт

Валентин Барко се присъедини към Челси с дългосрочен контракт

3 Август, 2026 08:37 570 0

  • челси-
  • футбол-
  • валентин барко-
  • страсбург-
  • трансфер

Аржентинският талант ще носи синята фланелка до 2033 година

Валентин Барко се присъедини към Челси с дългосрочен контракт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Челси официално обяви подписването на договор с изгряващата звезда на аржентинския футбол Валентин Барко. Младият полузащитник, който до момента защитаваше цветовете на френския Страсбург, ще бъде част от лондонския гранд през следващите седем години, след като парафира контракт, валиден до 2033 година.

Макар финансовите параметри на сделката да остават в тайна, трансферът на 22-годишния Барко е поредният ход на американския консорциум BlueCo, който държи собствеността и върху двата клуба – Челси и Страсбург. С този ход "сините" от Лондон затвърждават стратегията си да инвестират в млади и перспективни футболисти, които да се превърнат в гръбнака на отбора през идното десетилетие.

Валентин Барко вече има опит на най-голямата футболна сцена – Световното първенство през 2026 година. Макар да се появи на терена само веднъж и то като резерва за "Албиселесте", младият аржентинец успя да привлече вниманието на медиите и феновете. След драматичния полуфинал срещу Англия, завършил с победа 2:1 за Аржентина, Барко попадна в светлината на прожекторите заради инцидент с английската звезда Джуд Белингам, който го удари по тила след последния съдийски сигнал.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове