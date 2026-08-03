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Интензивен трафик, ремонти на АПИ и десетки произшествия

Интензивен трафик, ремонти на АПИ и десетки произшествия

3 Август, 2026 06:52, обновена 3 Август, 2026 06:58 857 3

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Пътната обстановка у нас, ситуацията по границите и условията в планините в първите часове на 3 август

Интензивен трафик, ремонти на АПИ и десетки произшествия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес, 3 август, Агенция „Пътна инфраструктура“ задейства редица ограничения заради премахване на крайпътна растителност и ремонтни дейности, които ще затруднят трафика през седмицата:

  • АМ „Хемус“ (Софийска област): В периода от 3 до 6 август движението се променя временно в два участъка в посока Варна поради косене на треви и храсти.
  • АМ „Струма“ (област Кюстендил): От 3 до 7 август, между 7:00 ч. и 15:00 ч., движението ще бъде частично ограничено заради почистване на откоси и растителност. Поетапно ще се затварят изпреварващата или аварийната лента.
  • Път I-1 Враца – Мездра: Днес от 10:00 ч. до 12:00 ч. в района на Руска Бела движението в посока Враца ще се затваря поетапно около тол рамката за почистване. Трафикът ще се насочва в свободната лента.
  • Път II-19 Симитли – Разлог: От днес се ограничава преминаването в едната лента при 25-ия км поради спешен ремонт на водосток.

Трафик по границите: „Капитан Андреево“ под натиск от гастарбайтери

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът в страната в началото на август традиционно е силно интензивен.

Най-критично остава положението на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция. Струпването на автомобили е огромно както на вход, така и на изход от България. Потокът се състои предимно от транзитно преминаващи турски граждани (гастарбайтери), работещи в Западна Европа.

На границата с Румъния движението през Дунав мост при Русе е интензивно, но преминаването се осъществява в двете платна след приключилите ремонти. Сухопътните връзки по реката обаче са ограничени: фериботите по линиите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. На границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония трафикът в ранните часове е нормален и проходим без големи задръствания.

Статистика от КАТ: Черна серия от катастрофи в страната

Летните пътувания доведоха до тежки инциденти по републиканската мрежа. За изминалото денонощие Пътна полиция (КАТ) отчита сериозен брой тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП). Само в рамките на последните 24 часа са регистрирани 25 тежки катастрофи, при които живота си са загубили 5 души, а други 30 са ранени и настанени в болница.

Засиленият контрол на КАТ по морето и автомагистралите е установил десетки нарушители с технически неизправности (износени гуми, счупени стъкла), а над 100 шофьори са заловени да управляват под въздействието на алкохол или наркотици.

Статистика от пожарната: 152 пожара само за денонощие

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съобщава за изключително усложнена пожарна обстановка заради високите летни температури и засушаването в началото на август.

Огнеборците в страната са реагирали на стотици сигнали, като са успели да ликвидират общо 152 пожара за едно денонощие. От тях огромната част – 115 пожара, са възникнали в сухи треви, храсти, паднала горска постеля и стърнища, като са преминали без преки материални щети. При огнените бедствия в страната през изминалия ден е пострадал един човек. От пожарната призовават за абсолютна бдителност и забрана на паленето на открит огън, тъй като прогнозите за целия август остават критични.

Условия за туризъм в планините: Слънчево, но с риск от дехидратация

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за планински туризъм в цялата страна днес са много добри. Времето по високите части ще бъде предимно слънчево, придружено от умерен североизточен вятър.

  • Температури: Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.
  • Препоръки на спасителите: Поради силното слънце и високите летни температури ПСС съветва туристите задължително да носят големи количества вода, светли дрехи с дълъг ръкав, шапки и слънцезащитни кремове, за да се избегне рискът от топлинен удар и дехидратация. Всички лифтове в големите курорти работят по график.


България
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  • 1 Да де

    2 0 Отговор
    обаче това отдавна не е новина. Обратното събитие, би било новина.

    07:09 03.08.2026

  • 2 очевидец

    5 0 Отговор
    Сега Боеко малко корумпиран ли е, или просто Киро пак е платил на някой да го изкарат черен?!? Или понеже се закле у внуците - американската ОФАК лъже? Или то малко корумпиран не е чак такъв проблем? Като малко бремемен..

    07:22 03.08.2026

  • 3 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    Какви ремонти се правят незнам, преди един месец пътувах от Варна към Шумен при бензиностанции на ОМВ имаше 12 км ремонт минавам след един месец още се ремонтира а кога е почнал не се знае.Точно в туристическия сезон да се прави ремонт е голямо откритие на АПИ.

    07:45 03.08.2026

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