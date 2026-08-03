Интензивен трафик, ремонти на АПИ и десетки произшествия

От днес, 3 август, Агенция „Пътна инфраструктура“ задейства редица ограничения заради премахване на крайпътна растителност и ремонтни дейности, които ще затруднят трафика през седмицата:

АМ „Хемус“ (Софийска област): В периода от 3 до 6 август движението се променя временно в два участъка в посока Варна поради косене на треви и храсти.

В периода от 3 до 6 август движението се променя временно в два участъка в посока Варна поради косене на треви и храсти. АМ „Струма“ (област Кюстендил): От 3 до 7 август, между 7:00 ч. и 15:00 ч., движението ще бъде частично ограничено заради почистване на откоси и растителност. Поетапно ще се затварят изпреварващата или аварийната лента.

От 3 до 7 август, между 7:00 ч. и 15:00 ч., движението ще бъде частично ограничено заради почистване на откоси и растителност. Поетапно ще се затварят изпреварващата или аварийната лента. Път I-1 Враца – Мездра: Днес от 10:00 ч. до 12:00 ч. в района на Руска Бела движението в посока Враца ще се затваря поетапно около тол рамката за почистване. Трафикът ще се насочва в свободната лента.

Днес от 10:00 ч. до 12:00 ч. в района на Руска Бела движението в посока Враца ще се затваря поетапно около тол рамката за почистване. Трафикът ще се насочва в свободната лента. Път II-19 Симитли – Разлог: От днес се ограничава преминаването в едната лента при 25-ия км поради спешен ремонт на водосток.

Трафик по границите: „Капитан Андреево“ под натиск от гастарбайтери

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът в страната в началото на август традиционно е силно интензивен.

Най-критично остава положението на ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция. Струпването на автомобили е огромно както на вход, така и на изход от България. Потокът се състои предимно от транзитно преминаващи турски граждани (гастарбайтери), работещи в Западна Европа.

На границата с Румъния движението през Дунав мост при Русе е интензивно, но преминаването се осъществява в двете платна след приключилите ремонти. Сухопътните връзки по реката обаче са ограничени: фериботите по линиите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. На границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония трафикът в ранните часове е нормален и проходим без големи задръствания.

Статистика от КАТ: Черна серия от катастрофи в страната

Летните пътувания доведоха до тежки инциденти по републиканската мрежа. За изминалото денонощие Пътна полиция (КАТ) отчита сериозен брой тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП). Само в рамките на последните 24 часа са регистрирани 25 тежки катастрофи, при които живота си са загубили 5 души, а други 30 са ранени и настанени в болница.

Засиленият контрол на КАТ по морето и автомагистралите е установил десетки нарушители с технически неизправности (износени гуми, счупени стъкла), а над 100 шофьори са заловени да управляват под въздействието на алкохол или наркотици.

Статистика от пожарната: 152 пожара само за денонощие

ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съобщава за изключително усложнена пожарна обстановка заради високите летни температури и засушаването в началото на август.

Огнеборците в страната са реагирали на стотици сигнали, като са успели да ликвидират общо 152 пожара за едно денонощие. От тях огромната част – 115 пожара, са възникнали в сухи треви, храсти, паднала горска постеля и стърнища, като са преминали без преки материални щети. При огнените бедствия в страната през изминалия ден е пострадал един човек. От пожарната призовават за абсолютна бдителност и забрана на паленето на открит огън, тъй като прогнозите за целия август остават критични.

Условия за туризъм в планините: Слънчево, но с риск от дехидратация

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за планински туризъм в цялата страна днес са много добри. Времето по високите части ще бъде предимно слънчево, придружено от умерен североизточен вятър.

Температури: Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.

Максималните температури на височина 1200 метра ще достигнат около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C. Препоръки на спасителите: Поради силното слънце и високите летни температури ПСС съветва туристите задължително да носят големи количества вода, светли дрехи с дълъг ръкав, шапки и слънцезащитни кремове, за да се избегне рискът от топлинен удар и дехидратация. Всички лифтове в големите курорти работят по график.