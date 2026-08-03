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Астронавт от НАСА показа „невъзможна“ снимка на Млечния път от МКС

Астронавт от НАСА показа „невъзможна“ снимка на Млечния път от МКС

3 Август, 2026 08:43 1 289 11

  • дон пети-
  • астронавт-
  • наса-
  • млечния път

По думите му кадърът е сред любимите му снимки на Млечния път, направени по време на престоя му в орбита

Астронавт от НАСА показа „невъзможна“ снимка на Млечния път от МКС - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Астронавтът на НАСА Дон Пети публикува впечатляваща снимка на Млечния път, направена от Международната космическа станция. Кадърът, който изглежда почти „невъзможен“ за заснемане от движещата се с огромна скорост орбитална лаборатория, е резултат от специално конструирана система за компенсиране на движението на звездите.

Пети сподели фотографията в социалната мрежа X на 1 август, след като получил всички 1,2 милиона необработени изображения от последната си мисия на МКС. По думите му кадърът е сред любимите му снимки на Млечния път, направени по време на престоя му в орбита.

Фотографията е заснета от панорамния наблюдателен модул „Купола“ с фотоапарат Nikon Z9 и широкоъгълен обектив ARRI Zeiss 15 mm T1.8. Решаваща роля има създаденото от астронавта устройство за проследяване на звездите, което компенсира видимото им движение спрямо орбитата на космическата станция.

МКС обикаля Земята приблизително веднъж на 90 минути. Заради високата скорост и непрекъснатата промяна на положението ѝ дългата експозиция обикновено превръща звездите в размазани линии. Без специалния механизъм ясни кадри могат да бъдат правени само с експозиция под половин секунда, обяснява Пети.

Конструираният от него звезден тракер извършва пълно завъртане за около 90 минути, синхронизирайки камерата с движението на станцията. Така астронавтът успява да използва експозиции с продължителност до 30 секунди, без значително размазване на звездите. Допълнително предизвикателство създават няколкото дебели стъклени слоя на прозорците, които могат да причинят отражения и оптични изкривявания.

Макар в социалните мрежи кадърът да беше представен като „невиждан досега“, Млечният път е фотографиран и от други астронавти на МКС. Необичайното при снимката на Дон Пети е качеството на звездното поле и техническият начин, по който е преодоляно движението на станцията.

Дон Пети е известен не само като астронавт, но и като талантлив фотограф и изобретател. Последната му мисия беше четвъртият му космически полет. Той прекара 220 дни на МКС като борден инженер в експедиции 71 и 72 и се завърна на Земята на 19 април 2025 г. — в деня на своя 70-и рожден ден. Заедно с останалите членове на екипажа Пети направи 3520 обиколки около планетата.

Новата публикация показва, че дори след завръщането си астронавтът продължава да обработва огромния архив от фотографии, натрупан по време на мисията. Сред тях вероятно се крият още редки изображения, съчетаващи научна прецизност, техническа изобретателност и необичайна гледна точка към Космоса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 3 Отговор
    Астронавтът на НАСА - Дон Шести публикува впечатляваща снимка на Млечния кът,изваден от хладилника.

    08:47 03.08.2026

  • 2 газов инжекцион

    0 1 Отговор
    МийКолатаСега!

    08:50 03.08.2026

  • 3 джедай

    1 0 Отговор
    Снимката е много впечатлителна.

    08:58 03.08.2026

  • 4 Марс и сникърс

    3 4 Отговор
    А нови цветни снимки с висока резолюция от кацането на луната през 1969-та, няма ли да пуснат?

    Коментиран от #7

    09:01 03.08.2026

  • 5 Капейчо

    4 0 Отговор
    Я, Земята била кръгла!

    Коментиран от #8

    09:03 03.08.2026

  • 6 6135

    0 1 Отговор
    Мдааа...
    А на мен като ми пречи скоростта слизам от колата и тогава снимам.

    Коментиран от #11

    09:19 03.08.2026

  • 7 Необяснимо

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Марс и сникърс":

    Как през 1969 година американците кацнаха на Луната, че й се върнаха живи и здрави, а 57 години по- късно, при тая развита технология не могат да повторят!
    Измамници и лъжци. Това им е в кръвта на американците!
    Ярък пример Дончо Трънката!

    Коментиран от #9, #10

    09:38 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Луна президент

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Необяснимо":

    И коя точно "технология" се е развила чак толкова от 1969-та до сега? Ракетните технологии или панорамните цветни снимки в студио, на изкуствено осветление.

    09:45 03.08.2026

  • 10 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Необяснимо":

    Много точно , не знам дали са ходили на Луната , но сегашните технологии по далеч едва ли ще стигнем , говоря за ракетното гориво , трябва друг вид енергия да захранва тези космически кораби за по далечни пътувания в космоса , но има и други предизвикателства , радиация слънчеви изригвания и други

    10:01 03.08.2026

  • 11 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    А сега сериозно!
    Айде някой, който ги разбира тези неща, да обясни за какво иде реч.

    При съществуващия паралакс, размиването на звездите трябва да е нищожно.

    Да не говорим и че, Земята не е неподвижна, а препуска около Слънцето с около 30км/с, докато скоростта на космическата станция е "само" около 8км/с.
    При издебване на подходящ момент даже двете скорости се изваждат и реалната скорост на МКС спрямо звездите намалява до 22км/с.

    10:33 03.08.2026