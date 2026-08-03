Астронавт от НАСА показа „невъзможна“ снимка на Млечния път от МКС

Астронавтът на НАСА Дон Пети публикува впечатляваща снимка на Млечния път, направена от Международната космическа станция. Кадърът, който изглежда почти „невъзможен“ за заснемане от движещата се с огромна скорост орбитална лаборатория, е резултат от специално конструирана система за компенсиране на движението на звездите.

Пети сподели фотографията в социалната мрежа X на 1 август, след като получил всички 1,2 милиона необработени изображения от последната си мисия на МКС. По думите му кадърът е сред любимите му снимки на Млечния път, направени по време на престоя му в орбита.

Фотографията е заснета от панорамния наблюдателен модул „Купола“ с фотоапарат Nikon Z9 и широкоъгълен обектив ARRI Zeiss 15 mm T1.8. Решаваща роля има създаденото от астронавта устройство за проследяване на звездите, което компенсира видимото им движение спрямо орбитата на космическата станция.

I finally have all 1.2 million raw image files from my latest mission to ISS! Here is a sample of one of my favorite Milky Way photos, taken from the Cupola with Nikon Z9, Arri Zeiss 15mm lens, T1.8 with custom sidereal drive that cancelled out star motion relative to our orbit. pic.twitter.com/Sjm4UFgOs6 — Don Pettit (@astro_Pettit) July 31, 2026

МКС обикаля Земята приблизително веднъж на 90 минути. Заради високата скорост и непрекъснатата промяна на положението ѝ дългата експозиция обикновено превръща звездите в размазани линии. Без специалния механизъм ясни кадри могат да бъдат правени само с експозиция под половин секунда, обяснява Пети.

Конструираният от него звезден тракер извършва пълно завъртане за около 90 минути, синхронизирайки камерата с движението на станцията. Така астронавтът успява да използва експозиции с продължителност до 30 секунди, без значително размазване на звездите. Допълнително предизвикателство създават няколкото дебели стъклени слоя на прозорците, които могат да причинят отражения и оптични изкривявания.

Макар в социалните мрежи кадърът да беше представен като „невиждан досега“, Млечният път е фотографиран и от други астронавти на МКС. Необичайното при снимката на Дон Пети е качеството на звездното поле и техническият начин, по който е преодоляно движението на станцията.

Дон Пети е известен не само като астронавт, но и като талантлив фотограф и изобретател. Последната му мисия беше четвъртият му космически полет. Той прекара 220 дни на МКС като борден инженер в експедиции 71 и 72 и се завърна на Земята на 19 април 2025 г. — в деня на своя 70-и рожден ден. Заедно с останалите членове на екипажа Пети направи 3520 обиколки около планетата.

Новата публикация показва, че дори след завръщането си астронавтът продължава да обработва огромния архив от фотографии, натрупан по време на мисията. Сред тях вероятно се крият още редки изображения, съчетаващи научна прецизност, техническа изобретателност и необичайна гледна точка към Космоса.