Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи.
Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алооууу
07:39 03.08.2026
2 Тръгват
07:41 03.08.2026
3 Тити
07:44 03.08.2026
4 Пустиня(к)
07:44 03.08.2026
5 колко е тъжно само
07:44 03.08.2026
6 Овчар
07:52 03.08.2026
7 В КООФЛЕНД СИЧКИТЕ КЪРПУЗИ
07:53 03.08.2026
8 сред лято
07:59 03.08.2026
9 Хм...
08:02 03.08.2026
10 Бръм
А аз си мислех, че контролът е постоянен.
08:14 03.08.2026
11 И Кат Проверяваш ?
Нашите Ще Изникнат Ли ?
08:14 03.08.2026
12 Маринет
08:19 03.08.2026