Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи.

Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители.