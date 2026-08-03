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Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци

3 Август, 2026 07:27 570 12

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  • зеленчуци-
  • българия-
  • граници

Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните

Започват масови проверки на вноса на плодове и зеленчуци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи.

Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алооууу

    10 0 Отговор
    той сезона свърши, бре. Сетила се Мара. Който се нагуши, нагуши. Проверки почвали корумпетата, ти да видиш.

    07:39 03.08.2026

  • 2 Тръгват

    6 0 Отговор
    по разходки из пазарите !

    07:41 03.08.2026

  • 3 Тити

    4 2 Отговор
    И какво ще открият че всичко е осно е по евтино от това което се произвежда у нас

    07:44 03.08.2026

  • 4 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Мислим да им баламосвам, че са ми за лично ползване. И без тва за 2 камиона от Влашко блъа ги уапала.

    07:44 03.08.2026

  • 5 колко е тъжно само

    10 2 Отговор
    докаде ни докара демоНкрацията от голям износител да станем вносител … най-странното е че има индивиди които вярват че така било по-добре ???

    07:44 03.08.2026

  • 6 Овчар

    6 0 Отговор
    Масова проверка на лобистите които са за чуждия и химичен внос...! От там трябва да се започне , търговците не са виновни те търгуват с това което се внася по пазарите..!

    07:52 03.08.2026

  • 7 В КООФЛЕНД СИЧКИТЕ КЪРПУЗИ

    7 0 Отговор
    СА НАТЪРТЕНИ.КАТО Я СРЕЖЕШ ДО ЕДИН ЧАС СА СКАПВА.ДИНЯТА СЕ БЕРЕ ВНИМАТЕЛНО И ВНИМАТЕЛНО СЕ ТРАНСПОРТИРА И РАЗТОВАТВА. ЯВНО Е ХВУРЛЯНА НЕГРАМОТНО ОТ НЕГРАМОТНИ НА ДЕСЕТ ЕВРО НАДНИЦА..

    07:53 03.08.2026

  • 8 сред лято

    7 0 Отговор
    Бълария внася домати от Полша ! Трябва да има застреляни !

    07:59 03.08.2026

  • 9 Хм...

    6 0 Отговор
    А на Таки лабораториите ще проверяваме ли? Как издават документи и сертификати за турски зеленчуци?

    08:02 03.08.2026

  • 10 Бръм

    2 0 Отговор
    Акционери акция правят.....
    А аз си мислех, че контролът е постоянен.

    08:14 03.08.2026

  • 11 И Кат Проверяваш ?

    3 0 Отговор
    Кво Ша Стане !

    Нашите Ще Изникнат Ли ?

    08:14 03.08.2026

  • 12 Маринет

    1 0 Отговор
    Не мисля, че зарзават от Гърция, Турция и Македония са проблемни, защото са регионални. Виж, Германия Индия, Азия да. Бих казала дори канцерогенни предвид разстоянието и съхранението.

    08:19 03.08.2026

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