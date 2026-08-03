Протест на близки на 22-годишна жена, загинала на пътя във Видин след сблъсък с тир

Протест на близки на 22-годишна жена, която загина на пътя във Видин след сблъсък с тир. Инцидентът стана миналата седмица. Само дни по-късно младата жена е трябвало да се омъжи, а близките ѝ я изпратиха в последния ѝ път с булчинската рокля.

Според шофьора на камиона инцидентът е станал след спукване на гума.

Близките на загиналата Даяна се опасяват, че мъжът, който е на свобода, може да се укрие.

„Само знаем, че е от Арчар. Никой не ни дава никаква информация”, каза Петър Борисов, баща на загиналата Даяна.

В автомобила също са пътували 34-годишна жена и 11-годишно дете. И двамата са пострадали. Детето е с комоцио и е настанено във Видинската болница. 34-годишната жена обаче още на следващия ден е транспортирана с хеликоптер до София.

„Доста зле е състоянието ѝ”, каза близък на пострадалата.

Хората настояват институциите да действат бързо.