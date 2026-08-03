Протест на близки на 22-годишна жена, загинала на пътя във Видин след сблъсък с тир

Протест на близки на 22-годишна жена, която загина на пътя във Видин след сблъсък с тир. Инцидентът стана миналата седмица. Само дни по-късно младата жена е трябвало да се омъжи, а близките ѝ я изпратиха в последния ѝ път с булчинската рокля.
Според шофьора на камиона инцидентът е станал след спукване на гума.
Близките на загиналата Даяна се опасяват, че мъжът, който е на свобода, може да се укрие.
„Само знаем, че е от Арчар. Никой не ни дава никаква информация”, каза Петър Борисов, баща на загиналата Даяна.
В автомобила също са пътували 34-годишна жена и 11-годишно дете. И двамата са пострадали. Детето е с комоцио и е настанено във Видинската болница. 34-годишната жена обаче още на следващия ден е транспортирана с хеликоптер до София.
„Доста зле е състоянието ѝ”, каза близък на пострадалата.
Хората настояват институциите да действат бързо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гоу бег
07:54 03.08.2026
2 Пустиня(к)
Коментиран от #7
08:03 03.08.2026
3 Мемфис
Така е в държавата на мафията! По модел на рассия!
08:06 03.08.2026
4 Прокуратурата и Следствието !
Коментиран от #6
08:08 03.08.2026
5 Кирил
08:09 03.08.2026
6 Забравете Филмите !
До коментар #4 от "Прокуратурата и Следствието !":Това е България !
08:09 03.08.2026
7 Ами В България ?
До коментар #2 от "Пустиня(к)":Има ли ?
08:10 03.08.2026
8 в кратце
08:12 03.08.2026
9 СЛОНА
РОМСКА РАБОТА,ПОСЛЕ МУЦКАТА ИМ Е ВИНОВЕН,ЧЕ ГОВОРАТ ,ГРИМИРАТ СЕ ,ЯДАТ И КАРАТ -ВСИЧКО ЗАЕДНО....
Коментиран от #10
08:29 03.08.2026
10 ТЯ Е БИЛА В НЕЙНОТО СИ
До коментар #9 от "СЛОНА":ПЛАТНО......ТВА Е ДОСТАТЪЧНО И СПРЯЛ ДА СИ МИНЕЛИ ТИР ВЪРХУ ТЕБЕ.........АБЕ ПРОБВАЙ БЕ..
08:33 03.08.2026