Новини
България »
Протест на близки на 22-годишна жена, загинала на пътя във Видин след сблъсък с тир
  Тема: Войната на пътя

Протест на близки на 22-годишна жена, загинала на пътя във Видин след сблъсък с тир

3 Август, 2026 07:51 829 10

  • видин-
  • протест-
  • жена-
  • катастрофа-
  • тир

Според шофьора на камиона инцидентът е станал след спукване на гума

Протест на близки на 22-годишна жена, загинала на пътя във Видин след сблъсък с тир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест на близки на 22-годишна жена, която загина на пътя във Видин след сблъсък с тир. Инцидентът стана миналата седмица. Само дни по-късно младата жена е трябвало да се омъжи, а близките ѝ я изпратиха в последния ѝ път с булчинската рокля.

Според шофьора на камиона инцидентът е станал след спукване на гума.

Близките на загиналата Даяна се опасяват, че мъжът, който е на свобода, може да се укрие.

„Само знаем, че е от Арчар. Никой не ни дава никаква информация”, каза Петър Борисов, баща на загиналата Даяна.

В автомобила също са пътували 34-годишна жена и 11-годишно дете. И двамата са пострадали. Детето е с комоцио и е настанено във Видинската болница. 34-годишната жена обаче още на следващия ден е транспортирана с хеликоптер до София.

„Доста зле е състоянието ѝ”, каза близък на пострадалата.

Хората настояват институциите да действат бързо.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гоу бег

    4 4 Отговор
    в пакистан

    07:54 03.08.2026

  • 2 Пустиня(к)

    10 2 Отговор
    Само да ви каем, че у Арчар бели ора нема.

    Коментиран от #7

    08:03 03.08.2026

  • 3 Мемфис

    4 4 Отговор
    Институциите са с двойно по- големи заплати вече и им дреме на гАза за хората!
    Така е в държавата на мафията! По модел на рассия!

    08:06 03.08.2026

  • 4 Прокуратурата и Следствието !

    5 0 Отговор
    Си Имат Тертип !

    Коментиран от #6

    08:08 03.08.2026

  • 5 Кирил

    9 1 Отговор
    Една хлебарка по-малко, циганите заплашват със саморазправа, Демерджиев се занимава само с Пеевски и подръжка на многобройните си имоти

    08:09 03.08.2026

  • 6 Забравете Филмите !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прокуратурата и Следствието !":

    Това е България !

    08:09 03.08.2026

  • 7 Ами В България ?

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Има ли ?

    08:10 03.08.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Протест на близки на 22-годишнаТА жена, която загина на пътя във Видин след сблъсък с ТИР. БУКВИТЕ ТИР СА НА ТАБЕЛА,МОНТИРАНА НА КАМИОНА.На френски език е и се изписва: Transit International Routier.

    08:12 03.08.2026

  • 9 СЛОНА

    1 2 Отговор
    А ДА ПИТАМ САМО С КОЛКО Е КАРАЛА ,ЧЕ ТАМ ИМА 60 ,АКО Е БИЛА С 60КМ ЩЕТИТЕ НЯМА ДА СА С ТЕЗИ РАЗМЕРИ ,ЧЕ КОЛАТА НЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ ПОЗНАЕ КАКВА Е,ТОВА ПРИ 60 ЛИ СТАВА ТАКА,ИЛИ ПОНЕ ПРИ130,ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ КОЛАТА Е СПУКАЛА ГУМАТА НА ТИРА ОТ СИЛНИЯТ УДАР В ТИРА...
    РОМСКА РАБОТА,ПОСЛЕ МУЦКАТА ИМ Е ВИНОВЕН,ЧЕ ГОВОРАТ ,ГРИМИРАТ СЕ ,ЯДАТ И КАРАТ -ВСИЧКО ЗАЕДНО....

    Коментиран от #10

    08:29 03.08.2026

  • 10 ТЯ Е БИЛА В НЕЙНОТО СИ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЛОНА":

    ПЛАТНО......ТВА Е ДОСТАТЪЧНО И СПРЯЛ ДА СИ МИНЕЛИ ТИР ВЪРХУ ТЕБЕ.........АБЕ ПРОБВАЙ БЕ..

    08:33 03.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове