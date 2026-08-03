Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще инспектира днес готовността за ремонт на пътя Бургас - Дюлински проход

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде днес на работно посещение в област Бургас днес, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
От 11:00 часа министърът ще инспектира готовността за започване на основния ремонт на път III-906 в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Мястото на проверката е на път III-906 Лъка – Каблешково – Оризаре – Гюльовца – Дюлино, в центъра на Каблешково (в близост до светофара).
От 13:30 часа в сградата на Областната администрация в Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта.
След приключването на срещата, около 15:00 – 15:30 часа, министърът ще даде брифинг за представителите на медиите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 влък
07:21 03.08.2026
2 арлингтън
07:22 03.08.2026
3 Айде
07:23 03.08.2026
4 само
07:26 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Коментиран от #17
07:27 03.08.2026
7 Както винаги
07:27 03.08.2026
8 Какво е това безобразие
Кой си затвори очите за съсипването на бреговата ивица- държавна граница... Алооо ПБ, не си затваряйте очите за герберунгелската мафия вилнееща в Бургас!
07:28 03.08.2026
9 Пустиня(к)
Коментиран от #19
07:34 03.08.2026
10 Ясноооо
07:35 03.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоя
07:39 03.08.2026
13 Агата
07:42 03.08.2026
14 Отделна
07:45 03.08.2026
15 Некадърник
07:48 03.08.2026
16 Баба Гошка
07:59 03.08.2026
17 Цялата
До коментар #6 от "Пич":Хунта са такива
08:01 03.08.2026
18 Инспектор
08:02 03.08.2026
19 Така ти
До коментар #9 от "Пустиня(к)":изглежда, защото е постоянно наквасен. Дори се случва направо от масата да става и ходи на проверки по джапанки и разпасани тениски. А бе, и неговата не е лесна.
08:07 03.08.2026
20 Фифонкьо
08:19 03.08.2026
21 Крадльовци
Коментиран от #23
08:21 03.08.2026
22 Крайно време е
Да го видим колко може, щото на приказки всички Радеви копринки са много силни!
08:39 03.08.2026
23 Аи ся, радковите копринки
До коментар #21 от "Крадльовци":били скрити гербери!
Туй ли ви казАха да казвате? Не са гербери, оригинални некадърници са! При Боко бяха калинки, при Радев са копринки! Само пътната мафия си е същата!
08:43 03.08.2026