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Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще инспектира днес готовността за ремонт на пътя Бургас - Дюлински проход
  Тема: Войната на пътя

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще инспектира днес готовността за ремонт на пътя Бургас - Дюлински проход

3 Август, 2026 07:19 707 23

  • иван шишков-
  • ремонт-
  • път-
  • бургас-
  • дюлински проход

От 13:30 часа в сградата на Областната администрация в Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще инспектира днес готовността за ремонт на пътя Бургас - Дюлински проход - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде днес на работно посещение в област Бургас днес, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От 11:00 часа министърът ще инспектира готовността за започване на основния ремонт на път III-906 в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Мястото на проверката е на път III-906 Лъка – Каблешково – Оризаре – Гюльовца – Дюлино, в центъра на Каблешково (в близост до светофара).

От 13:30 часа в сградата на Областната администрация в Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта.

След приключването на срещата, около 15:00 – 15:30 часа, министърът ще даде брифинг за представителите на медиите.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    6 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ! Ще инспектира някое инспекторство.

    07:21 03.08.2026

  • 2 арлингтън

    6 1 Отговор
    Какъв шишко трябва да бъдеш,за да инспектираш бабината си?!

    07:22 03.08.2026

  • 3 Айде

    8 0 Отговор
    най-добре да не ходи. Само ПР-акции и нищоправене. Какво ще ми отива да гледа подготовка за ремонт? Това е несериозно.

    07:23 03.08.2026

  • 4 само

    7 0 Отговор
    Този път се прави трета година ,и е стигнал до кривата круша , а колко милиона е глътнал и Господ не знае !

    07:26 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    11 0 Отговор
    Абе....... гадно е, когато някой е некадърник, но най гадното е, когато е деен некадърник!!!

    Коментиран от #17

    07:27 03.08.2026

  • 7 Както винаги

    7 0 Отговор
    И да инспектира и да не инспектира , ремонта ще е некачествен А правилните хора ще се облажат.

    07:27 03.08.2026

  • 8 Какво е това безобразие

    6 1 Отговор
    на солниците с тея диги върху черния пясък няма ли да провери.
    Кой си затвори очите за съсипването на бреговата ивица- държавна граница... Алооо ПБ, не си затваряйте очите за герберунгелската мафия вилнееща в Бургас!

    07:28 03.08.2026

  • 9 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Тое пич, кога и да го видим, се наквасен ми изглежда.

    Коментиран от #19

    07:34 03.08.2026

  • 10 Ясноооо

    6 0 Отговор
    на всеки 30 минути статия за Шишков. Що не вземете да отворите отделна секция "Шишков"?

    07:35 03.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоя

    8 0 Отговор
    и той само обикаля , пилее пари и някаква псевдо дейност демонстрира !

    07:39 03.08.2026

  • 13 Агата

    3 0 Отговор
    Бла бла блааа,всички тези Господа крадят години наред….

    07:42 03.08.2026

  • 14 Отделна

    6 0 Отговор
    проверка трябва да се направи, дали има готовност, за готовността за ремонт. Това е важно.

    07:45 03.08.2026

  • 15 Некадърник

    5 0 Отговор
    Чак престъпно некадърни и лъжци сте всичките. Срам и позор

    07:48 03.08.2026

  • 16 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Този път е дууппка до дуупка. Едва успях да изляза оттам с 5 -10 км в ч. Кратер до кратер. Не ремонт. Избулдозване му трябва и нов нацяло

    07:59 03.08.2026

  • 17 Цялата

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Хунта са такива

    08:01 03.08.2026

  • 18 Инспектор

    4 0 Отговор
    Инспектира инспектира, па като му седне у Сънито на тежки маси отрупани с мезета... Лете проверките са се по морето в компанията на жукести кулежки

    08:02 03.08.2026

  • 19 Така ти

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пустиня(к)":

    изглежда, защото е постоянно наквасен. Дори се случва направо от масата да става и ходи на проверки по джапанки и разпасани тениски. А бе, и неговата не е лесна.

    08:07 03.08.2026

  • 20 Фифонкьо

    2 0 Отговор
    Цирк- ще инспектира лунен пейзаж. Да го почват още утре, че като знам как работят ще го свършат след 5 години!

    08:19 03.08.2026

  • 21 Крадльовци

    2 1 Отговор
    Всичко е пунта мара, много шум и нищо повече. Ще имате да чакате тези гербери под прикритие за действия. Нищо не са направили за 100 дни и вече се знае, че нищо няма и да направят. Ще крадат и брулят народа до край и ще си ходят, а другите ще им са виновни.

    Коментиран от #23

    08:21 03.08.2026

  • 22 Крайно време е

    1 0 Отговор
    този министър най после да построи поне един път в България, а не само да мрънка и се оправдава с предишните!

    Да го видим колко може, щото на приказки всички Радеви копринки са много силни!

    08:39 03.08.2026

  • 23 Аи ся, радковите копринки

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Крадльовци":

    били скрити гербери!

    Туй ли ви казАха да казвате? Не са гербери, оригинални некадърници са! При Боко бяха калинки, при Радев са копринки! Само пътната мафия си е същата!

    08:43 03.08.2026

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