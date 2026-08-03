Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще инспектира днес готовността за ремонт на пътя Бургас - Дюлински проход

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде днес на работно посещение в област Бургас днес, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От 11:00 часа министърът ще инспектира готовността за започване на основния ремонт на път III-906 в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Мястото на проверката е на път III-906 Лъка – Каблешково – Оризаре – Гюльовца – Дюлино, в центъра на Каблешково (в близост до светофара).

От 13:30 часа в сградата на Областната администрация в Бургас Шишков ще проведе работна среща с кметовете на общините в областта.

След приключването на срещата, около 15:00 – 15:30 часа, министърът ще даде брифинг за представителите на медиите.