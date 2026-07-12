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Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение

12 Юли, 2026 12:39 1 326 17

  • катастрофа-
  • камион-
  • дупница

При инцидента загинаха двама души, а други трима са пострадали

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение - 1
Снимка: trafficnews.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа.

В събота, минути преди 19 ч., кола се заби в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизане на АМ „Струма”. По информация на NOVA при удара в паркиралия влекач с полуремарке, натоварен с трактор, предницата на колата е стигнала до задните гуми на полуремаркето.

По информация на МВР при инцидента е загинал шофьорът на лекия автомобил, който е на около 40 години и 16-годишно момиче, което се е возило на предната седалка.

Други трима са пострадали, сред тях е и 18-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна”.

От Центъра на спешна медицинска помощ по въздух уточниха за NOVA, че на място снощи медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е била транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ - София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.

От лечебното заведение уточниха, че снощи е направена неврохирургическа операция на момичето. Успешно е премахнат хематом в мозъка. То е в реанимация, с опасност за живота. Другите двама ранени са момчета на 17 години, които са приети в частна болница в Дупница в стабилно състояние.

Шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре.

Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост, или разсейване от страна на шофьора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да Вземе !

    16 0 Отговор
    Да се Нахак !

    В Камиона !

    12:50 12.07.2026

  • 2 име

    16 1 Отговор
    И миналия ден някъв ревеше че в ЕССР камионите нямали отзад предпазна решетка, да пази заспали или летящи гaньoвци от цяла Европа да не се нашиват под зания мост. Аз викам, че това си е естествен подбор.

    12:55 12.07.2026

  • 3 Гост

    38 1 Отговор
    Пак ще кажа за рисковите категории.
    1ва категория, млади роми даващи газ на коли с цена до 1к. BMW E46 E36, Форд Галакси, WV Шаран, и т.н. въобразили си, че са част от филма "Транспортер".
    2рата категория са млади, а и не само млади, водачи на служебни коли, куриери и тем подобни с баничарки предимно, неспазващи системно правилника и създаващи хаос и напрежение в другите участници в движението с действията си.
    3тата категория са младите водачи на скъпи возила над 250-300 коня, бучащи и гърмящи като фадроми по улиците като малоумни по цяла нощ, а предполагам после спят цял ден, кога ли работят.
    За съжаление и трите категории извън града са изключитилно опасни и най често са те причина за големи бели.

    Коментиран от #4

    12:57 12.07.2026

  • 4 Наблюдаващ

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ромите са с бради като терористи.

    Коментиран от #9, #16

    13:01 12.07.2026

  • 5 така така

    4 12 Отговор
    шофьор на камерите нямало а сега и камионът не бил в нарушение магистралата била перфектна и както винаги виновни няма

    Коментиран от #8

    13:05 12.07.2026

  • 6 Механик

    10 0 Отговор
    "...От Центъра на спешна медицинска помощ по въздух.."
    Какъв е тоя център? Въздухари ли нещо са или кво?
    Аз знам, че толкова си умеете, но по някога дори и така ме изненадвате.

    13:08 12.07.2026

  • 7 Жеро

    1 10 Отговор
    Едните, до предните, задните гуми, на ремаркета, другите... до Господ-Бог!
    Не държава, с пътища, слънце, а мечта за
    живот и страдание! България!

    13:11 12.07.2026

  • 8 име

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "така така":

    Що да няма виновни, бе умник! Има и съвсем ясно си е написано, виновния е загинал. Като блъснеш някой отзад, кой ти е виновен. Като летиш по пътищата, не спазваш дистанция, блееш в телефона докато караш, кой е виновен? Спрелия камион или шофьора?! Аре стига с тия оправдания за държавата, пътищата, мантинелите. Вярно, такива са, но и шофорите носим поне 50% от вината за катастрофите.

    Коментиран от #11

    13:12 12.07.2026

  • 9 Механик

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдаващ":

    То да са само ромите. Всяко мислещо се фешън" келеменце има вид на нещо средно между талибан и якудза. Татуиран като абориген от Папуа и с брада като на чеченски сепаратист.

    13:12 12.07.2026

  • 10 Тукн

    9 2 Отговор
    В ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ хората масово умират по пътищата .. няма ред тесни улици и пътища дупки.. честито на печелившите крадат милиони от данъци ...ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ...

    13:14 12.07.2026

  • 11 еми каквато държавата

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    такива и политиците такива и бизнесмените такива са и шофьорите и мисирките и всичките ганчовци до един!

    13:17 12.07.2026

  • 12 нищо ново

    6 0 Отговор
    Удари в спряло МПС при добра видимост и достатъчно разстояние, понякога се получават , когато водачът управлява , разчитайки за ориентиране с периферното си зрение (т.е. съзнателно разсейване).

    13:21 12.07.2026

  • 13 влък

    3 0 Отговор
    Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупницаицицница, не е бил в нарушение на "Закона за движение по врътищата".

    13:29 12.07.2026

  • 14 Васил

    1 0 Отговор
    И кво излезе че и запалените фарове през деня дето ни карат да пускаме не вършат работа как са дали книжка на човек който не може да види спрял камион който е с големи габарити а не голф-2

    Коментиран от #17

    13:36 12.07.2026

  • 15 за сламка

    0 1 Отговор
    може би нямаше да има ПТП, ако влекача е паркирал с включени аварийки.

    13:36 12.07.2026

  • 16 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдаващ":

    Брато, какви "роми". Както и да го наречеш, за да го спечелиш да гласува за теб на избори - той си е
    ЦИ ГА НИН !!!
    В началото на "демокрацията", но иначе СВОБОДИЯ, както пееа сите, ги въздигнаха в ГЕ Йо ВЕ, така и циганта в. "роми", за да се почувстват малко по-иначе и да гласуват по предназначение

    13:37 12.07.2026

  • 17 фаровете са важни

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    Включените фарове на катастрофиралата кола или на влекача нямат пряко отношение към конкретната пътна ситуация, за разлика от включени или не аварийки..

    13:42 12.07.2026

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