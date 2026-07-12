Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение

Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа.

В събота, минути преди 19 ч., кола се заби в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизане на АМ „Струма”. По информация на NOVA при удара в паркиралия влекач с полуремарке, натоварен с трактор, предницата на колата е стигнала до задните гуми на полуремаркето.

По информация на МВР при инцидента е загинал шофьорът на лекия автомобил, който е на около 40 години и 16-годишно момиче, което се е возило на предната седалка.

Други трима са пострадали, сред тях е и 18-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна”.

От Центъра на спешна медицинска помощ по въздух уточниха за NOVA, че на място снощи медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е била транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ - София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.

От лечебното заведение уточниха, че снощи е направена неврохирургическа операция на момичето. Успешно е премахнат хематом в мозъка. То е в реанимация, с опасност за живота. Другите двама ранени са момчета на 17 години, които са приети в частна болница в Дупница в стабилно състояние.

Шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре.

Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост, или разсейване от страна на шофьора.