Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение

Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Очаква се органите на реда да дадат повече информация за причините за тежката катастрофа.
В събота, минути преди 19 ч., кола се заби в паркиран товарен автомобил с ремарке край Дупница. Катастрофата е станала малко преди разклона за Бобов дол в посока София, преди влизане на АМ „Струма”. По информация на NOVA при удара в паркиралия влекач с полуремарке, натоварен с трактор, предницата на колата е стигнала до задните гуми на полуремаркето.
По информация на МВР при инцидента е загинал шофьорът на лекия автомобил, който е на около 40 години и 16-годишно момиче, което се е возило на предната седалка.
Други трима са пострадали, сред тях е и 18-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна”.
От Центъра на спешна медицинска помощ по въздух уточниха за NOVA, че на място снощи медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е била транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ - София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.
От лечебното заведение уточниха, че снощи е направена неврохирургическа операция на момичето. Успешно е премахнат хематом в мозъка. То е в реанимация, с опасност за живота. Другите двама ранени са момчета на 17 години, които са приети в частна болница в Дупница в стабилно състояние.
Шофьорът на тира не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре.
Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост, или разсейване от страна на шофьора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да Вземе !
В Камиона !
12:50 12.07.2026
2 име
12:55 12.07.2026
3 Гост
1ва категория, млади роми даващи газ на коли с цена до 1к. BMW E46 E36, Форд Галакси, WV Шаран, и т.н. въобразили си, че са част от филма "Транспортер".
2рата категория са млади, а и не само млади, водачи на служебни коли, куриери и тем подобни с баничарки предимно, неспазващи системно правилника и създаващи хаос и напрежение в другите участници в движението с действията си.
3тата категория са младите водачи на скъпи возила над 250-300 коня, бучащи и гърмящи като фадроми по улиците като малоумни по цяла нощ, а предполагам после спят цял ден, кога ли работят.
За съжаление и трите категории извън града са изключитилно опасни и най често са те причина за големи бели.
Коментиран от #4
12:57 12.07.2026
4 Наблюдаващ
До коментар #3 от "Гост":Ромите са с бради като терористи.
Коментиран от #9, #16
13:01 12.07.2026
5 така така
Коментиран от #8
13:05 12.07.2026
6 Механик
Какъв е тоя център? Въздухари ли нещо са или кво?
Аз знам, че толкова си умеете, но по някога дори и така ме изненадвате.
13:08 12.07.2026
7 Жеро
Не държава, с пътища, слънце, а мечта за
живот и страдание! България!
13:11 12.07.2026
8 име
До коментар #5 от "така така":Що да няма виновни, бе умник! Има и съвсем ясно си е написано, виновния е загинал. Като блъснеш някой отзад, кой ти е виновен. Като летиш по пътищата, не спазваш дистанция, блееш в телефона докато караш, кой е виновен? Спрелия камион или шофьора?! Аре стига с тия оправдания за държавата, пътищата, мантинелите. Вярно, такива са, но и шофорите носим поне 50% от вината за катастрофите.
Коментиран от #11
13:12 12.07.2026
9 Механик
До коментар #4 от "Наблюдаващ":То да са само ромите. Всяко мислещо се фешън" келеменце има вид на нещо средно между талибан и якудза. Татуиран като абориген от Папуа и с брада като на чеченски сепаратист.
13:12 12.07.2026
10 Тукн
13:14 12.07.2026
11 еми каквато държавата
До коментар #8 от "име":такива и политиците такива и бизнесмените такива са и шофьорите и мисирките и всичките ганчовци до един!
13:17 12.07.2026
12 нищо ново
13:21 12.07.2026
13 влък
13:29 12.07.2026
14 Васил
Коментиран от #17
13:36 12.07.2026
15 за сламка
13:36 12.07.2026
16 Питане
До коментар #4 от "Наблюдаващ":Брато, какви "роми". Както и да го наречеш, за да го спечелиш да гласува за теб на избори - той си е
ЦИ ГА НИН !!!
В началото на "демокрацията", но иначе СВОБОДИЯ, както пееа сите, ги въздигнаха в ГЕ Йо ВЕ, така и циганта в. "роми", за да се почувстват малко по-иначе и да гласуват по предназначение
13:37 12.07.2026
17 фаровете са важни
До коментар #14 от "Васил":Включените фарове на катастрофиралата кола или на влекача нямат пряко отношение към конкретната пътна ситуация, за разлика от включени или не аварийки..
13:42 12.07.2026