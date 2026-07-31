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Има заподозрени за умишления палеж на дома на бизнесмена от Банкя

Има заподозрени за умишления палеж на дома на бизнесмена от Банкя

31 Юли, 2026 13:16 1 773 11

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Работи се изключително активно и съм убеден, че скоро ще има резултат, каза министърът на вътрешните работи

Има заподозрени за умишления палеж на дома на бизнесмена от Банкя - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МВР има заподозрени за смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието овъглено тяло беше открито след пожар в дома му в Банкя. Разследването се води активно, а до резултат може да се стигне в близко време. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.

„Имаме заподозрени за палежа със загинал в Банкя, работи се изключително активно. Убеден съм, че съвсем скоро ще има резултат“, каза Демерджиев, цитиран от NOVA.

Министърът не пожела да разкрие подробности за хода на разследването.

Пожарът в дома на Владимир Янков е избухнал на 27 юли. При потушаването му пожарникари откриха овъгленото тяло на 56-годишния бизнесмен. Първоначално разследващите работеха по различни версии за причините за смъртта му, но експертизите на пожарната показаха данни за умишлен палеж.

По случая Софийската градска прокуратура ръководи разследване по данни за предумишлено убийство, извършено в къща в Банкя.

Според информацията, с която разполагат източници, близки до разследването, на втория етаж на къщата, където са били спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара. По данни на експерти това може да е знак, че огънят е бил използван и с цел да бъдат заличени следи от престъпление.

Разследващите възстановяват последните часове от живота на Янков и действията на хората, с които той е контактувал преди смъртта си.

Сред имената, които се споменават във връзка с последните часове на бизнесмена, е и това на световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева.

Според информация на NOVA тя е била сред последните хора, които са видели Владимир Янков часове преди той да бъде намерен мъртъв.

От Столичната дирекция на вътрешните работи обаче отрекоха появилите се информации, че Пейчева е била издирвана във връзка с разследването на смъртта на бизнесмена.

Екип на NOVA се е свързал с Пейчева, но тя е отказала коментар.

В края на изявлението си пред медиите Демерджиев коментира и проверката по случая „Петрохан“. По думите му тя продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС.

„Амбицията ни е истината по случая да бъде представена в края на август. В момента провеждаме срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да обединим цялата налична информация и да представим пълната картина“, заяви вътрешният министър.

Случаят „Петрохан“ е обект на проверки от няколко институции, като още през февруари беше поискано изясняване на фактите и обстоятелствата около смъртните случаи в района.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    10 1 Отговор
    "Министърът не пожела да разкрие подробности за хода на разследването."
    Петрохан 2

    13:27 31.07.2026

  • 2 Даааааа

    15 0 Отговор
    Този не е искал да си " продаде" бизнеса е и го "починаха"

    13:37 31.07.2026

  • 3 Сила

    4 7 Отговор
    Пили са , преркали са бело , скарал се е с проскубаната кифла , продължил е купона с некви авери , после те са си тръгнали а той и приятелчето му са решили да си доиграят в къщата ....там вече нещо се се объркало (вероятно от калпавия материал наблъскан със синтетика !?!) и нещата са излезли извън контрол ...нищо ново за подобни " играчи " !!!

    13:38 31.07.2026

  • 4 Версия от Петрохан

    12 0 Отговор
    Първо се е запалил, после е запалил къщата

    13:38 31.07.2026

  • 5 оня с коня

    10 0 Отговор
    Пишете го неразкрито

    13:42 31.07.2026

  • 6 Йошка

    5 2 Отговор
    За полежа в Банкя има заподозрени! Чудесно! За самообилият се Загатото, ще отива към делото - Околчица, или мижи да те лажем!

    13:44 31.07.2026

  • 7 Червени бokлyци !

    6 6 Отговор
    Дойдоха ДС-БКП на власт и започнаха да вилнеят мyтрите. Наглите 2

    13:45 31.07.2026

  • 8 Атиджа

    8 1 Отговор
    Заподозрян е Бойко Банкянски.

    13:50 31.07.2026

  • 9 Единият

    5 0 Отговор
    От заподозрените му е комшия …

    14:01 31.07.2026

  • 10 Той човека загинал

    6 0 Отговор
    Намерен е овъглен но може да е убит и дори да е бил измъчван обаче те за палежа се притесняват. Той е за прикриване на по голямо престъпление.

    14:04 31.07.2026

  • 11 Заподозрения може пред съда да

    2 0 Отговор
    Каже че не е той или че не е искал така да стане и те да го пуснат. Такива неща .

    14:51 31.07.2026

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