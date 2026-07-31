Има заподозрени за умишления палеж на дома на бизнесмена от Банкя

МВР има заподозрени за смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието овъглено тяло беше открито след пожар в дома му в Банкя. Разследването се води активно, а до резултат може да се стигне в близко време. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.

„Имаме заподозрени за палежа със загинал в Банкя, работи се изключително активно. Убеден съм, че съвсем скоро ще има резултат“, каза Демерджиев, цитиран от NOVA.

Министърът не пожела да разкрие подробности за хода на разследването.

Пожарът в дома на Владимир Янков е избухнал на 27 юли. При потушаването му пожарникари откриха овъгленото тяло на 56-годишния бизнесмен. Първоначално разследващите работеха по различни версии за причините за смъртта му, но експертизите на пожарната показаха данни за умишлен палеж.

По случая Софийската градска прокуратура ръководи разследване по данни за предумишлено убийство, извършено в къща в Банкя.

Според информацията, с която разполагат източници, близки до разследването, на втория етаж на къщата, където са били спалните помещения, са открити повече от две огнища на пожара. По данни на експерти това може да е знак, че огънят е бил използван и с цел да бъдат заличени следи от престъпление.

Разследващите възстановяват последните часове от живота на Янков и действията на хората, с които той е контактувал преди смъртта си.

Сред имената, които се споменават във връзка с последните часове на бизнесмена, е и това на световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева.

Според информация на NOVA тя е била сред последните хора, които са видели Владимир Янков часове преди той да бъде намерен мъртъв.

От Столичната дирекция на вътрешните работи обаче отрекоха появилите се информации, че Пейчева е била издирвана във връзка с разследването на смъртта на бизнесмена.

Екип на NOVA се е свързал с Пейчева, но тя е отказала коментар.

В края на изявлението си пред медиите Демерджиев коментира и проверката по случая „Петрохан“. По думите му тя продължава съвместно с прокуратурата и ДАНС.

„Амбицията ни е истината по случая да бъде представена в края на август. В момента провеждаме срещи с представители на прокуратурата и ДАНС, за да обединим цялата налична информация и да представим пълната картина“, заяви вътрешният министър.

Случаят „Петрохан“ е обект на проверки от няколко институции, като още през февруари беше поискано изясняване на фактите и обстоятелствата около смъртните случаи в района.