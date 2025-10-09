Зърнарите искат оставката на земеделския министър

Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява за незабавна оставка на земеделския министър Георги Тахов и започва подготовка за мащабни национални протести с цел защита на поминъка на българските зърнопроизводители. Това предупреждение е записано в протестна декларация, която най-голямата браншова организация в земеделието у нас разпрати до медиите. Декларацията идва ден преди посещението на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен в България.
Зърнопроизводителите свалят доверието си от Министерството на земеделието и освен оставката на министър Тахов, искат още две оставки - на заместника му Иван Капитанов и на заместник-директора на Фонд "Земеделие" Петя Славчева.
Причините - поети, но неизпълнени ангажименти за законови промени в сектора, както и липса на политики за рехабилитиране и изграждане на напоителни системи и за подпомагане на сектора. В протестната си декларация Асоциацията обвинява агроведомството в безотговорност и пълна липса на решения, което води до тежка криза в сектора.
За да бъде спасен сектор "Зърнопроизводство", организацията настоява за незабавни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата; иска приемане на Закон за браншовите организации, Закон за Аграрната камара и Закон за кооперациите и кооперативите.
Земеделците настояват още за единен подход при обезщетяване на пропадналите при природни бедствия площи, както и най-късно до края на годината да бъдат осигурени пари за изпълнение на капиталовата програма на "Напоителни системи", а до края на октомври – пари за ремонта на яз. "Пясъчник".
Зърнопроизводителите искат включване на представител на земеделската гилдия в Националния борд по водите и очакват държавата, чрез БНБ, да гарантира възможност за кредитиране и предоговаряне на кредити на земеделски производители.
"Заради многогодишните кризи и липсата на решения за справяне с тях, подготвяме мащабни национални протести", предупреждават зърнопроизводителите.
Коментиран от #4, #13, #15
13:22 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 глоги
13:25 09.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хе хе
13:28 09.10.2025
6 В министерството
Коментиран от #18
13:28 09.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зърнарите ли
Клас грабливи птици!
Коментиран от #9
13:34 09.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жбръц
13:47 09.10.2025
11 Бедняци!
13:47 09.10.2025
12 док
13:48 09.10.2025
13 Наводнила?
До коментар #1 от "Вашето мнение":С Ирански дронове ли?
13:51 09.10.2025
14 Нещо не вдевам!
Коментиран от #20
13:54 09.10.2025
15 Северноатлантик
До коментар #1 от "Вашето мнение":Украинското зърно бе наложено на България , а българското зърно се изнася при белите хора в Западна Европа .Браво на Брюксел и натото .
Коментиран от #17
13:54 09.10.2025
16 37 сек
13:55 09.10.2025
17 Вашето мнение
До коментар #15 от "Северноатлантик":Изнасяш трици, всичко червясва по складовете. аман от чиновници
13:56 09.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Минувач
До коментар #14 от "Нещо не вдевам!":Наистина нищо не вдяваш!
Да, преди имаше напояване и на царевица примерно. Огромни напоителни канали, пръскачни системи, помпени станции и прочие. Позаитересувай се малко, виж и снимки на поливане на царевица и после пиши.
Апропо - много неадекватно тук винаги се поставят всички зърнари под общ знаменател. Но, има само няколко истонски огомни зърнаря, а масата от тях са дребни. Не казвам, че не печелят добре, но е пълен абсурд да си мислите, че всички имат Ролсове и мега къщи. Познавам няколко такива.
14:18 09.10.2025
21 Анонимен
14:22 09.10.2025
22 654321
Я да видим колко мащабни и колко национални ще са протестите? Кой ще застане зад Вас? Ако не платите или не принудите хората никой няма да Ви подкрепи! Алчни сте, вземате огромния дял от субсидиите и за другите няма!
Ще изкарате тракторите ама още на първите десет тракториста ако им вземат свидетелствата останалите ще напуснат, ще останете без тях!
Искате напоителни системи? Ми направете си! Съборихте синурите по които минаваха вадите, изорахте пътищата от алчност, други откраднаха тръбите! Всичко да Ви е направено, да вземете всички субсидии и да щракате с пръсти! Май вече няма да стане! Ако не сте Вие ще умрем от глад ли? Пшеница има в изобилие, хляб има в изобилие, вече празно няма! Отивате си и друг се настанява на Ваше място!
14:33 09.10.2025