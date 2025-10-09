Новини
България »
Зърнарите искат оставката на земеделския министър

Зърнарите искат оставката на земеделския министър

9 Октомври, 2025 13:18 1 214 22

  • зърнопроизводители-
  • оставка-
  • георги тахов

Те искат още две оставки - на заместника му Иван Капитанов и на заместник-директора на Фонд "Земеделие" Петя Славчева

Зърнарите искат оставката на земеделския министър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява за незабавна оставка на земеделския министър Георги Тахов и започва подготовка за мащабни национални протести с цел защита на поминъка на българските зърнопроизводители. Това предупреждение е записано в протестна декларация, която най-голямата браншова организация в земеделието у нас разпрати до медиите. Декларацията идва ден преди посещението на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен в България.

Зърнопроизводителите свалят доверието си от Министерството на земеделието и освен оставката на министър Тахов, искат още две оставки - на заместника му Иван Капитанов и на заместник-директора на Фонд "Земеделие" Петя Славчева.

Причините - поети, но неизпълнени ангажименти за законови промени в сектора, както и липса на политики за рехабилитиране и изграждане на напоителни системи и за подпомагане на сектора. В протестната си декларация Асоциацията обвинява агроведомството в безотговорност и пълна липса на решения, което води до тежка криза в сектора.

За да бъде спасен сектор "Зърнопроизводство", организацията настоява за незабавни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата; иска приемане на Закон за браншовите организации, Закон за Аграрната камара и Закон за кооперациите и кооперативите.

Земеделците настояват още за единен подход при обезщетяване на пропадналите при природни бедствия площи, както и най-късно до края на годината да бъдат осигурени пари за изпълнение на капиталовата програма на "Напоителни системи", а до края на октомври – пари за ремонта на яз. "Пясъчник".

Зърнопроизводителите искат включване на представител на земеделската гилдия в Националния борд по водите и очакват държавата, чрез БНБ, да гарантира възможност за кредитиране и предоговаряне на кредити на земеделски производители.

"Заради многогодишните кризи и липсата на решения за справяне с тях, подготвяме мащабни национални протести", предупреждават зърнопроизводителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    18 12 Отговор
    Русия наводни пазара със зърно, зърнарите могат още да се правят на евроатлантици.

    Коментиран от #4, #13, #15

    13:22 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 глоги

    7 0 Отговор
    ... на заместник-директорКАТА на Фонд "Земеделие" - Петя Славчева.

    13:25 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хе хе

    18 0 Отговор
    Колкото наближава Нова Година, толкова повече мутри ще се активизират.

    13:28 09.10.2025

  • 6 В министерството

    19 1 Отговор
    служителките са избрани май не с конкурс, а по други критерии :))

    Коментиран от #18

    13:28 09.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зърнарите ли

    23 2 Отговор
    То на този когато да му се поиска оставката е късно,но зърнарите ...???
    Клас грабливи птици!

    Коментиран от #9

    13:34 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жбръц

    10 2 Отговор
    Тези с уста- куфари,какво още искат.Цялата държава да работи единствено за тях.Без това, вече от десетилетия се превърнаха в зърнените барони на държавата.Всички субсидии от ЕС,- над 93 % в размер на милиарди годишно,отиват предимно в техните пелокански гуши.Правителството трябва да приложи цялата сила на закона.Изкарат ли тежката техника ,да блокират магистралите- наред с актове,а водачите отнемане на свидетелство за управление.Елементарно е! Просто не им се разрешава протести с използване на техника.Искат,да протестират пред министерството,но само с хора.А не- да извиват ръцете на държавата,като създават блокаж на цялата инфраструктура.Какво им се плашите- колко народ ще изкарат пешком? Десетина автобуса! Но с фиксирано място и в определен времеви период.

    13:47 09.10.2025

  • 11 Бедняци!

    8 1 Отговор
    Зърнарчетата са си повярвали че от тях зависи нещо!

    13:47 09.10.2025

  • 12 док

    6 3 Отговор
    И аз имам една зърнарка в кабинета на мед.сестрите. По цяла смяна ми показва зърната си и не си закопчава бялата си манта. Хойка в отделението с 200 км./ч.

    13:48 09.10.2025

  • 13 Наводнила?

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    С Ирански дронове ли?

    13:51 09.10.2025

  • 14 Нещо не вдевам!

    8 2 Отговор
    Искали оставка, защото видите ли нямало политики за рехабилитиране на напоителните системи? Че откога нивите със зърнени култури(с изключение на царевицата) взеха да се напояват? Разбирам такова искане да имат зеленчукопроизводители или овощари, ама за зърнари ми иде малко в повече!

    Коментиран от #20

    13:54 09.10.2025

  • 15 Северноатлантик

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Украинското зърно бе наложено на България , а българското зърно се изнася при белите хора в Западна Европа .Браво на Брюксел и натото .

    Коментиран от #17

    13:54 09.10.2025

  • 16 37 сек

    4 1 Отговор
    И аз бих искал оставка, при условие, че ми отнемат частично или изцяло превилегии и печалба.

    13:55 09.10.2025

  • 17 Вашето мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Северноатлантик":

    Изнасяш трици, всичко червясва по складовете. аман от чиновници

    13:56 09.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Минувач

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо не вдевам!":

    Наистина нищо не вдяваш!
    Да, преди имаше напояване и на царевица примерно. Огромни напоителни канали, пръскачни системи, помпени станции и прочие. Позаитересувай се малко, виж и снимки на поливане на царевица и после пиши.
    Апропо - много неадекватно тук винаги се поставят всички зърнари под общ знаменател. Но, има само няколко истонски огомни зърнаря, а масата от тях са дребни. Не казвам, че не печелят добре, но е пълен абсурд да си мислите, че всички имат Ролсове и мега къщи. Познавам няколко такива.

    14:18 09.10.2025

  • 21 Анонимен

    0 3 Отговор
    Като чета коментарите разбирам защо затъваме все повече и повече. По вашата логика трябва да избягваме и български фирми за дограма, пекарни, изобщо всякакви български продукти и услуги... може би дори и приятели, гражданство, история.

    14:22 09.10.2025

  • 22 654321

    0 0 Отговор
    ""Заради многогодишните кризи и липсата на решения за справяне с тях, подготвяме мащабни национални протести", предупреждават зърнопроизводителите."

    Я да видим колко мащабни и колко национални ще са протестите? Кой ще застане зад Вас? Ако не платите или не принудите хората никой няма да Ви подкрепи! Алчни сте, вземате огромния дял от субсидиите и за другите няма!
    Ще изкарате тракторите ама още на първите десет тракториста ако им вземат свидетелствата останалите ще напуснат, ще останете без тях!
    Искате напоителни системи? Ми направете си! Съборихте синурите по които минаваха вадите, изорахте пътищата от алчност, други откраднаха тръбите! Всичко да Ви е направено, да вземете всички субсидии и да щракате с пръсти! Май вече няма да стане! Ако не сте Вие ще умрем от глад ли? Пшеница има в изобилие, хляб има в изобилие, вече празно няма! Отивате си и друг се настанява на Ваше място!

    14:33 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове