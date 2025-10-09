Зърнарите искат оставката на земеделския министър

Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява за незабавна оставка на земеделския министър Георги Тахов и започва подготовка за мащабни национални протести с цел защита на поминъка на българските зърнопроизводители. Това предупреждение е записано в протестна декларация, която най-голямата браншова организация в земеделието у нас разпрати до медиите. Декларацията идва ден преди посещението на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен в България.

Зърнопроизводителите свалят доверието си от Министерството на земеделието и освен оставката на министър Тахов, искат още две оставки - на заместника му Иван Капитанов и на заместник-директора на Фонд "Земеделие" Петя Славчева.

Причините - поети, но неизпълнени ангажименти за законови промени в сектора, както и липса на политики за рехабилитиране и изграждане на напоителни системи и за подпомагане на сектора. В протестната си декларация Асоциацията обвинява агроведомството в безотговорност и пълна липса на решения, което води до тежка криза в сектора.

За да бъде спасен сектор "Зърнопроизводство", организацията настоява за незабавни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата; иска приемане на Закон за браншовите организации, Закон за Аграрната камара и Закон за кооперациите и кооперативите.

Земеделците настояват още за единен подход при обезщетяване на пропадналите при природни бедствия площи, както и най-късно до края на годината да бъдат осигурени пари за изпълнение на капиталовата програма на "Напоителни системи", а до края на октомври – пари за ремонта на яз. "Пясъчник".

Зърнопроизводителите искат включване на представител на земеделската гилдия в Националния борд по водите и очакват държавата, чрез БНБ, да гарантира възможност за кредитиране и предоговаряне на кредити на земеделски производители.

"Заради многогодишните кризи и липсата на решения за справяне с тях, подготвяме мащабни национални протести", предупреждават зърнопроизводителите.