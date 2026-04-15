Зърнопроизводители в протестна готовност заради цените на горивата и торовете

15 Април, 2026 14:37 538 13

Илия Проданов обясни, че България не предприема никакви мерки за разлика от други държави

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради кризата с горивата Националната асоциация на зърнопроизводителите предупреждава за нови фалити. Обявена е също така и протестна готовност. Темата коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че ако има протести, те ще бъдат след изборите за парламент. По негови думи няколко фактора оказват негативно влияние върху сектора – войната в Украйна, търговията с Меркосур, а към момента и конфликта в Близкия изток. Той допълни, че „Европа продължава да бъде „остров” на висока себестойност в световен мащаб, а пазарите са изключително лоши”.

Цената на торовете е скочила с почти 100%, наблюдава се и недостиг на количества, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите. По негови думи има държави, които вече са взели мерки, сред тях са Франция, Гърция, Полша, Испания. И даде пример - в Полша цената на торовете е с около 150 евро на тон по-ниска. Също така допълни, че Полша изнася торове за Украйна, което ще направи украинското зърно по-конкурентно от българското. В Гърция пък има директно финансиране за закупуване на тор, което е осигурено от държавата, обясни експертът. В България по отношение на пазара на торове няма никакви мерки, заяви още той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тежко ни с тези политици

    7 2 Отговор
    Важното е мумията на прехода да разпише помощите за украйна .

    14:39 15.04.2026

  • 2 леля Асенка Василева 🌈🌈

    13 2 Отговор
    E-6ал съм ги, Да продават бентлитата!

    14:44 15.04.2026

  • 3 Ще внесем украинско

    6 0 Отговор
    Няма страшно

    Коментиран от #9

    14:45 15.04.2026

  • 4 ……….

    10 1 Отговор
    Ще има пари за новото ферари. Не знам във чужбина да има земеделец който да кара последен модел бентли или ферари …

    14:45 15.04.2026

  • 5 Ура,,Ура

    14 1 Отговор
    Зърнопроизводителите са точно като ресторантьорите и хотелиерите. Все нещо не им изнася. Обаче ги вижте какви коли карат. Свикнали са да тече , а не да капе. Като не им харесва да си зарязват бизнеса и да си почиват. Има и внос, ако не знаят. И то по евтин.

    14:46 15.04.2026

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор
    Още като почна войната в Иран, много държави започнаха ударно запасяване с торове и консерви. Нашите политици вярно са продажни сакатели, ама сериозно ли нищо не направиха досега?!

    14:47 15.04.2026

  • 7 Тома

    3 1 Отговор
    Това е бял кахър че торовете в Полша били по евтини от България.Виж лекарствата и храните колко по скъпи са у нас.И винаги в България мисионерите плачат за държавна помощ

    14:47 15.04.2026

  • 8 българина

    4 1 Отговор
    докато не запалите ЕП и ЕК НЯМА ДА СТАНЕ. посписват всякакви споразумения със сащ меркосур и австралия, в наш ущърб, а от дугия край наритват бензиностанцията, все едно да изливам водата в пустияната, щото била в червена бутилка....нпо идеологията затрива всяка държава или организация

    14:48 15.04.2026

  • 9 Долу ЕС

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ще внесем украинско":

    обогатено с метали и минерали нали?

    Коментиран от #12

    14:49 15.04.2026

  • 10 тези нагляри

    6 2 Отговор
    се самозабравиха тотално.Зърнарите лапат милиони евро от европа., и си повярваха,че са богоизбрани.Изнасят хлебното жито на запад , а ни хранят с фуражни отпадъци и долнокачествен внос от украйна , а скоро и от меркосурските боклуци.

    Коментиран от #11

    14:50 15.04.2026

  • 11 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "тези нагляри":

    Лапаш ти, у нас са най-ниските субсидии, а трябва да се конкурират с тези с по-високи. Ако искаш нека махнем всякакви субсидии и да наложим мита на вносни субсидирани продукти, искаш ли?

    14:52 15.04.2026

  • 12 Ако ще и с радиация да е

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Долу ЕС":

    Българите не се оплакват! Всичко чуждо те милеят и боготворят!

    14:56 15.04.2026

  • 13 Продавайте Майбасите

    1 1 Отговор
    и Ламборджинитата.

    14:57 15.04.2026

