Божидар Божанов за заплахите от Иран: Румен Радев попадна в собствения си капан

Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му подобен подход е бил използван както по отношение на самолетите, за които по време на предизборната кампания Румен Радев е заявил, че съществува риск, така и във връзка с руската агресия в Украйна и българската подкрепа за Украйна.

„Това всяване на страх доведе до момента, в който той падна в собствения си капан, който сам си заложи“, коментира Божанов.

Според Божанов е необходимо да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС). „Това е форматът, в който със служби, с изпълнителна власт, с политически партии се обсъждат стратегически и текущи въпроси, свързани с националната сигурност“, заяви депутатът.

Божанов подчерта, че дали изказванията от Иран представляват реална заплаха, трябва да бъде установено след изслушване на компетентните институции. „Дали е заплаха, или не, това, което са казали от Иран, е въпрос, на който ще отговорим, когато успеем да чуем службите, външното министерство“, каза той.

По думите му критиките към Министерството на външните работи са основателни, тъй като не е била спазена "адекватната процедура".

Дали Радев трябва да свика Съвета по сигурността към МС, е “въпрос на неговото преценка”, според думите на депутата от ДБ Ивайло Мирчев.