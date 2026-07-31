Божидар Божанов за заплахите от Иран: Румен Радев попадна в собствения си капан

Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов.
По думите му подобен подход е бил използван както по отношение на самолетите, за които по време на предизборната кампания Румен Радев е заявил, че съществува риск, така и във връзка с руската агресия в Украйна и българската подкрепа за Украйна.
„Това всяване на страх доведе до момента, в който той падна в собствения си капан, който сам си заложи“, коментира Божанов.
Според Божанов е необходимо да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС). „Това е форматът, в който със служби, с изпълнителна власт, с политически партии се обсъждат стратегически и текущи въпроси, свързани с националната сигурност“, заяви депутатът.
Божанов подчерта, че дали изказванията от Иран представляват реална заплаха, трябва да бъде установено след изслушване на компетентните институции. „Дали е заплаха, или не, това, което са казали от Иран, е въпрос, на който ще отговорим, когато успеем да чуем службите, външното министерство“, каза той.
По думите му критиките към Министерството на външните работи са основателни, тъй като не е била спазена "адекватната процедура".
Дали Радев трябва да свика Съвета по сигурността към МС, е “въпрос на неговото преценка”, според думите на депутата от ДБ Ивайло Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 някой
Коментиран от #21
13:12 31.07.2026
3 Вашето мнение
13:12 31.07.2026
4 Овчар
13:12 31.07.2026
5 АЛОО,
КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ ОТ ЗАПЛАХАТА ОТ ИРАН????
13:13 31.07.2026
6 Проф. Иво Христов
13:13 31.07.2026
7 Абсурдистан
13:19 31.07.2026
8 Вашето мнение
13:26 31.07.2026
9 Хитрата
13:26 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НИЩО
13:34 31.07.2026
12 Отрадналият ат необходимост
Другият идиот е Крушарският селяндур Мирчев.
На челото му 2 мравки не могат се размина
13:38 31.07.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #42
13:39 31.07.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Варна":3 мандата ще има Радев
13:40 31.07.2026
15 Зеления
Защото за да се приеме заплахата че Иран може да ни атакува, за да си развалим отношенията с тази държава, за да е разтърсено обществото от това приемане на тези самолети насреща трябва да има нещо и то не какво е да е, а нещо голямо и значимо
А иначе Пърхута да не се изказва много по този въпрос, защото ако беше тяхната партия на власт или Герб, щяхме не едно, а всички летища в България да дадем на американците - трябват ли им или не им трябват е без значение, те щяха да ги дадат за евроатлантическата кауза
13:45 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Боклук измислени рискове
Боклуци или предатели
Кое ви харесва
13:45 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 уффф
13:52 31.07.2026
21 А дали няма основание за страх
До коментар #2 от "някой":От СНН- Това което скриха от народа от правителството на Радев и нашето външно министерство
13:56 31.07.2026
22 трън
13:58 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ПЕНКО
14:51 31.07.2026
41 малко истински факти
15:08 31.07.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Майката ви разгони Радев.Попиля ви набута ви вкенефа
15:12 31.07.2026