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Божидар Божанов за заплахите от Иран: Румен Радев попадна в собствения си капан

Божидар Божанов за заплахите от Иран: Румен Радев попадна в собствения си капан

31 Юли, 2026 13:08 1 073 42

  • божидар божанов-
  • ирански заплахи-
  • румен радев-
  • българия-
  • кснс

Трябва да се свика КСНС, поиска съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов за заплахите от Иран: Румен Радев попадна в собствения си капан - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата каша с Иран е в резултат на дългосрочни позиции на президента и след това кандидата Радев да всява страх в българското общество пред измислени рискове. Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му подобен подход е бил използван както по отношение на самолетите, за които по време на предизборната кампания Румен Радев е заявил, че съществува риск, така и във връзка с руската агресия в Украйна и българската подкрепа за Украйна.

„Това всяване на страх доведе до момента, в който той падна в собствения си капан, който сам си заложи“, коментира Божанов.

Според Божанов е необходимо да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС). „Това е форматът, в който със служби, с изпълнителна власт, с политически партии се обсъждат стратегически и текущи въпроси, свързани с националната сигурност“, заяви депутатът.

Божанов подчерта, че дали изказванията от Иран представляват реална заплаха, трябва да бъде установено след изслушване на компетентните институции. „Дали е заплаха, или не, това, което са казали от Иран, е въпрос, на който ще отговорим, когато успеем да чуем службите, външното министерство“, каза той.

По думите му критиките към Министерството на външните работи са основателни, тъй като не е била спазена "адекватната процедура".

Дали Радев трябва да свика Съвета по сигурността към МС, е “въпрос на неговото преценка”, според думите на депутата от ДБ Ивайло Мирчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 някой

    24 3 Отговор
    се опитва да всява страх у народонаселението, но това не е Радев.

    Коментиран от #21

    13:12 31.07.2026

  • 3 Вашето мнение

    20 2 Отговор
    ппдб, които представляват тоя и такива като него са една каруца хора в парламента. Т.е. хората, които се интересуват от тях, мислят като тях и им симпатизират представляват един малък град, примерно любимец с прилежащите села. Защо тогава медиите дават такава голяма гласност на тези? Отговорът се крие в това, защото някой плаща. Всеки се досеща, че плащат нпо-тата, на които тия служат за да продават род и родина.

    13:12 31.07.2026

  • 4 Овчар

    20 3 Отговор
    Тъкмо се чудех кога ще се появи този плужек ненужен на никой,.!

    13:12 31.07.2026

  • 5 АЛОО,

    11 0 Отговор
    ЦЪРВУЛИ,
    КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ ОТ ЗАПЛАХАТА ОТ ИРАН????

    13:13 31.07.2026

  • 6 Проф. Иво Христов

    14 2 Отговор
    Човеци с отпаднала необходимост.

    13:13 31.07.2026

  • 7 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    За всеки с нисък интелект, най-големият враг е самият той.

    13:19 31.07.2026

  • 8 Вашето мнение

    12 1 Отговор
    Хората можеха да ви простят лъжите, записите, скута на пеевски, петрохан, но никога няма да ви простят примитивната русофобия и опитите да пренапишете паметта българска. Колкото и да плащат нпо-тата на медии, колкото и да ги обикаляте денонощно вие сте чао, на никого не сте нужни, гнусни сте.

    13:26 31.07.2026

  • 9 Хитрата

    5 4 Отговор
    сврака - с двата крака ! И даде акъл на Чамовата да иска разговор с иранския външен министър и да изсипе една торба клишета , включително , че България нямала никакви косвени военни действия.... Може би некосвени ,би решил всеки !

    13:26 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИЩО

    8 1 Отговор
    Не разбрахте ли ,че вие сте едно голямо

    13:34 31.07.2026

  • 12 Отрадналият ат необходимост

    7 2 Отговор
    Всеки ден по 5 пъти се изказва и дрънка простотии.
    Другият идиот е Крушарският селяндур Мирчев.
    На челото му 2 мравки не могат се размина

    13:38 31.07.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ЧОРАПА Е ШАРЛАТАНИНА ЧОРАП ................... КОЙТО Е ВОДЕН ЗА НОСА И КУКЛА НА КОНЦИ,С. ..................... "ИДЕОЛОГ" ИВО ХРИСТОВ-ДУГИН И .................... ШАРЛАТАНИНА КОПРИНКОВ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #42

    13:39 31.07.2026

  • 14 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Варна":

    3 мандата ще има Радев

    13:40 31.07.2026

  • 15 Зеления

    3 2 Отговор
    Освен въпроса със сигурността, втория много важен въпрос е какво България получи като придобивка за приемането на тези самолети.
    Защото за да се приеме заплахата че Иран може да ни атакува, за да си развалим отношенията с тази държава, за да е разтърсено обществото от това приемане на тези самолети насреща трябва да има нещо и то не какво е да е, а нещо голямо и значимо

    А иначе Пърхута да не се изказва много по този въпрос, защото ако беше тяхната партия на власт или Герб, щяхме не едно, а всички летища в България да дадем на американците - трябват ли им или не им трябват е без значение, те щяха да ги дадат за евроатлантическата кауза

    13:45 31.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боклук измислени рискове

    0 0 Отговор
    Имариск но няма опасност
    Боклуци или предатели
    Кое ви харесва

    13:45 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 уффф

    1 0 Отговор
    Б Божанов не знам да е поел за нещо отговорност или да е свършил някаква работа в НС освен да си чеше езика по всеки управляващ. Такива политици колкото искащ

    13:52 31.07.2026

  • 21 А дали няма основание за страх

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "някой":

    От СНН- Това което скриха от народа от правителството на Радев и нашето външно министерство

    13:56 31.07.2026

  • 22 трън

    1 0 Отговор
    ейЦърволиии решавайте проблемите не ми се правете на лапачи на ислямски калашници. тея който подкрепят джихадисти и продават дронове за убиства на деца им давате самочувствие и трибуна да лаят като кюпеци

    13:58 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... БЕЖИБИЖЪН --БЕЖИБАНОВ !!!!!!!!!!!!!!!!??

    14:51 31.07.2026

  • 41 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Регресивна България и нейния шапкар-ръководител вече отичат в канала , и никакви жалки пропагандни балалайки не могат да я спасят .

    15:08 31.07.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Майката ви разгони Радев.Попиля ви набута ви вкенефа

    15:12 31.07.2026

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