Зърнарите настояват за спешни мерки

Зърнарите настояват за спешни мерки

30 Март, 2026 14:49 818 35

Според председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов ударът от войната в Иран ще се усети тежко

Зърнарите настояват за спешни мерки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Себестойността на производството нараства лавинообразно заради конфликта в Иран”, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на NOVA NEWS. Той подчерта, че секторът е изправен пред сериозна липса на ликвидност, а ръстът в цената на най-масовия азотен тор вече е над 35-40%.

Проданов обясни, че поскъпването се дължи на факта, че от региона на конфликта пристигат основните суровини за производство - природен газ и амоняк. По думите му големи консуматори като Китай и Индия в момента пренасочват усилията си за доставки към нашия регион, което допълнително оскъпява ресурса за българските заводи.

Зърнопроизводителите изразиха силно разочарование от проведената среща с министър-председателя. „Срещата е закъсняла. Предложихме пакет от мерки още преди 20 дни, а на самото събиране не чухме нищо – просто бяхме изслушани. Обявените в петък мерки от Министерския съвет са изключително популистки, неработещи и неуважителни към сектор „Земеделие””, заяви Проданов. Той даде пример с мярката за акциза на горивата, която по думите му е факт от 2007 г. и се прилага в цяла Европа, а представянето ѝ като нова помощ е „преиначаване на реалността”.

По отношение на наличностите Проданов успокои, че риск от продоволствена криза към момента няма. „В България има над 2 милиона тона пшеница налична от стара реколта, което е достатъчно за година и половина напред. Притеснение за количеството не бива да има, ударът е изцяло върху производителите”, посочи той. Проданов уточни, че докато цената на пшеницата е на международни борсови нива отпреди 10 години, разходите за производство на хляб се определят по-нататък по веригата и там преработвателите трябва да кажат какъв ще бъде крайният ефект за потребителя.

Земеделците настояват за спешен достъп до средства, директна помощ за торове и горива, както и ранно изплащане на европейските субсидии в рамките на една до две седмици. Управителният съвет на асоциацията се събира по-късно днес, за да реши дали ще премине към ефективни протестни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 14 Отговор
    Тези мутри зърнари ще наложат на Ганчо Голодомор.

    Коментиран от #3, #11, #18

    14:50 30.03.2026

  • 2 Тома

    21 3 Отговор
    Боли ме фара за мултимилионерите зърнари

    14:51 30.03.2026

  • 3 Ще те допълня

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Зърнарите са милиардери и трябва да помагат на държавата, а не да искат от нея.

    14:52 30.03.2026

  • 4 Гюро Михайлов

    17 0 Отговор
    В Киев съм.Нямам време за вас.

    14:53 30.03.2026

  • 5 си дзън

    19 2 Отговор
    Компенсации за "бедните" зърнари - по две Бентлита на зърнар - минимум

    14:53 30.03.2026

  • 6 Тоя момък

    18 0 Отговор
    със сако в цвят шампанско , няма вед на фермер от сутрин до вечер по нивите .

    Коментиран от #8

    14:54 30.03.2026

  • 7 Тая година Зъенарите

    8 1 Отговор
    Го издухяхяхя и да сея и да торят ще изкарат Непродаваема по цена продукция
    Затова ще броят 2026 за дъждовна" и няма да обработват земите

    Коментиран от #15

    14:54 30.03.2026

  • 8 честен ционист

    11 11 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя момък":

    Счупени са му ушите. Бори се из класовете пшеница.

    14:56 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Живков

    17 1 Отговор
    Това са най богатите в България Вечно плачат за да не дават адекватна рента

    14:56 30.03.2026

  • 11 Аде да ти го тура

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А бе клавиатура мишко. Да ядеш на Ганчо члена. Няма ли някой палестинец край вас да ти оплакне очите с мъжкото му семе. Егати тъпанарския евреин.

    14:56 30.03.2026

  • 12 Селянин

    15 2 Отговор
    Страшна мафия са крупните земеделци. Трябва да се помага, само на много малките фермери и то след яка ревизия на доходите. Защото познавам няколко от крупните и даже не се интересуват дали ще съберат продукцията. Субсидиите им стигат за да си позволят бентлитата и разходките в Дубай.

    14:58 30.03.2026

  • 13 Продавайте Майбасите

    14 1 Отговор
    и ще имате ликвидни пари!

    14:58 30.03.2026

  • 14 Тези

    13 1 Отговор
    Гладните пак скочиха с ламтежите си.Като нямате пари за торове да отправяте земята ни по-добре При вас машините работят и субсидиите.Вие нещо да сте свършили като бизнесмени?Само ходите по най-скъпите курорти и имате най-скъпите имоти.Откуде накъде ний ще ви плащаме разходите ,бе готованци?

    14:58 30.03.2026

  • 15 да де

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тая година Зъенарите":

    но пък ще си вземат субсидиите с кеф

    Коментиран от #19

    14:59 30.03.2026

  • 16 АБЕ НАЛИ СА ЧАСТНИЦИ АКУ НЕ

    7 0 Отговор
    СЪ ОПРАВЯТ И НЕ ИМ ОТТЪРВА ДА ВРЪЩАТ ЗЕМЯТА И ОТВАРЯМЕ ТЕКЕЗЕСЕТА И АПЕКАТАТА

    14:59 30.03.2026

  • 17 Само катаклизми

    3 2 Отговор
    На територийката с релеф на кенеффф...придворните зърнари вещаят само нещастия. Ай усмихната се поне когато вземате субсидий от точния ЕС

    15:00 30.03.2026

  • 18 Истината

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Българите не ядат хляб от българско жито - то се изнася на Запад . У нас хлябът е от украинско ГМО зърно . Обърни внимание , че дори Румъния отказа на Киев , но София продължи да го допуска .

    15:01 30.03.2026

  • 19 От нея разбира се

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "да де":

    Ще си подържат аристокрация живот.

    15:04 30.03.2026

  • 20 ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Оставете Радев да се разправя стях.

    15:06 30.03.2026

  • 21 Да продават

    1 2 Отговор
    ниви и техника , щом не им излизат сметките ! И без това нищо не произвеждат , купуват най - евтиното зърно от къде ли не ! Стотиците милиони от ЕС - за своя лична консумация !

    15:06 30.03.2026

  • 22 Зърнарите ,

    5 1 Отговор
    Минавайте на тротинетки МОСКВИЧ , стига сте се лигавили с тия Ролс-Ройс-и ..

    15:07 30.03.2026

  • 23 Мдааа

    6 1 Отговор
    Зърнарите смениха ли зимните гуми с летни на майбасите, бентлитата и поршетата?

    15:08 30.03.2026

  • 24 Тия зърнари,

    1 1 Отговор
    не се наядоха, не се наситиха. Милиардерите на България, но всяка година ревът и искат все повече и повече субсидии. Изнасят качественото зърно, а у нас продават боклука на безумни цени. Вижте му самодоволната физиономия на "изпосталял човек". Храната на населението трябва да е строго под държавен контрол.

    15:10 30.03.2026

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Един нормален поръчков Майбах вече е 2 млн евро! За целия кортеж на един зърнар трябват поне 7 коли, отделно група за отцепка, обектова охрана и постови. За да имат подходящ транспорт, най-уважаваните бизнисмени са необходими поне 30-35 млн за година!
    Така че държавата е длъжна да помогне!

    Коментиран от #31

    15:11 30.03.2026

  • 26 Зърньо

    0 0 Отговор
    Пак ще карам бентли, ако ще да е едрозърнесто и цвят - лимец.

    15:11 30.03.2026

  • 27 Само да питам

    0 0 Отговор
    А някой да им изоре нивите безплатно и да ги засее искат ли?

    15:13 30.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зрънчо и Мрънчо

    0 0 Отговор
    Явно лятото ще има безглутенови диета, за радост на жендъри и вегани.

    15:15 30.03.2026

  • 30 Гост

    1 0 Отговор
    Айде, че колите им вече на по 6 месеца и са остарели, трябва нови

    15:15 30.03.2026

  • 31 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Или ще плащаш на българските зърнати , или на украинските ! Не го ли разбираш ? Третият вариант - влизаш в заеми , купуваш комбайни и ...успех !

    15:15 30.03.2026

  • 32 Зърнари,

    1 0 Отговор
    развъждане на "виртуален" добитък, "български" зеленчуци от македония и турция,бг агнешко от нова зеландия, и тн и тн. Аман от паразити на субсидия, фалирайте и папкайте бахура.

    15:15 30.03.2026

  • 33 Сменяйки джипа за почивката

    1 0 Отговор
    Яжте си зърното, за година печалбата от зърно е малка, държавата трябва да печели от промишленост, енергетика и най-вече да изнася нещо, което струва.

    15:16 30.03.2026

  • 34 Точно вие ли бе

    0 0 Отговор
    Да не би да ви стана скъпо да зареждате ламборгинитата (ама спортните)??? Аман от крадци и измамници...и точно тоя мутрафон дето сте го изтипосали не ви прави никаква услуга...

    15:23 30.03.2026

  • 35 Пак ли вие бе

    0 0 Отговор
    МОШЕНИЦИ!, не се ли наплюскахте на пари?

    15:23 30.03.2026

