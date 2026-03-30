Зърнарите настояват за спешни мерки

„Себестойността на производството нараства лавинообразно заради конфликта в Иран”, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на NOVA NEWS. Той подчерта, че секторът е изправен пред сериозна липса на ликвидност, а ръстът в цената на най-масовия азотен тор вече е над 35-40%.
Проданов обясни, че поскъпването се дължи на факта, че от региона на конфликта пристигат основните суровини за производство - природен газ и амоняк. По думите му големи консуматори като Китай и Индия в момента пренасочват усилията си за доставки към нашия регион, което допълнително оскъпява ресурса за българските заводи.
Зърнопроизводителите изразиха силно разочарование от проведената среща с министър-председателя. „Срещата е закъсняла. Предложихме пакет от мерки още преди 20 дни, а на самото събиране не чухме нищо – просто бяхме изслушани. Обявените в петък мерки от Министерския съвет са изключително популистки, неработещи и неуважителни към сектор „Земеделие””, заяви Проданов. Той даде пример с мярката за акциза на горивата, която по думите му е факт от 2007 г. и се прилага в цяла Европа, а представянето ѝ като нова помощ е „преиначаване на реалността”.
По отношение на наличностите Проданов успокои, че риск от продоволствена криза към момента няма. „В България има над 2 милиона тона пшеница налична от стара реколта, което е достатъчно за година и половина напред. Притеснение за количеството не бива да има, ударът е изцяло върху производителите”, посочи той. Проданов уточни, че докато цената на пшеницата е на международни борсови нива отпреди 10 години, разходите за производство на хляб се определят по-нататък по веригата и там преработвателите трябва да кажат какъв ще бъде крайният ефект за потребителя.
Земеделците настояват за спешен достъп до средства, директна помощ за торове и горива, както и ранно изплащане на европейските субсидии в рамките на една до две седмици. Управителният съвет на асоциацията се събира по-късно днес, за да реши дали ще премине към ефективни протестни действия.
честен ционист
Коментиран от #3, #11, #18
14:50 30.03.2026
2 Тома
14:51 30.03.2026
3 Ще те допълня
До коментар #1 от "честен ционист":Зърнарите са милиардери и трябва да помагат на държавата, а не да искат от нея.
14:52 30.03.2026
4 Гюро Михайлов
14:53 30.03.2026
5 си дзън
14:53 30.03.2026
6 Тоя момък
Коментиран от #8
14:54 30.03.2026
7 Тая година Зъенарите
Затова ще броят 2026 за дъждовна" и няма да обработват земите
Коментиран от #15
14:54 30.03.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "Тоя момък":Счупени са му ушите. Бори се из класовете пшеница.
14:56 30.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Живков
14:56 30.03.2026
11 Аде да ти го тура
До коментар #1 от "честен ционист":А бе клавиатура мишко. Да ядеш на Ганчо члена. Няма ли някой палестинец край вас да ти оплакне очите с мъжкото му семе. Егати тъпанарския евреин.
14:56 30.03.2026
12 Селянин
14:58 30.03.2026
13 Продавайте Майбасите
14:58 30.03.2026
14 Тези
14:58 30.03.2026
15 да де
До коментар #7 от "Тая година Зъенарите":но пък ще си вземат субсидиите с кеф
Коментиран от #19
14:59 30.03.2026
16 АБЕ НАЛИ СА ЧАСТНИЦИ АКУ НЕ
14:59 30.03.2026
17 Само катаклизми
15:00 30.03.2026
18 Истината
До коментар #1 от "честен ционист":Българите не ядат хляб от българско жито - то се изнася на Запад . У нас хлябът е от украинско ГМО зърно . Обърни внимание , че дори Румъния отказа на Киев , но София продължи да го допуска .
15:01 30.03.2026
19 От нея разбира се
До коментар #15 от "да де":Ще си подържат аристокрация живот.
15:04 30.03.2026
20 ГЕРБ
15:06 30.03.2026
21 Да продават
15:06 30.03.2026
22 Зърнарите ,
15:07 30.03.2026
23 Мдааа
15:08 30.03.2026
24 Тия зърнари,
15:10 30.03.2026
25 Българин
Така че държавата е длъжна да помогне!
Коментиран от #31
15:11 30.03.2026
26 Зърньо
15:11 30.03.2026
27 Само да питам
15:13 30.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Зрънчо и Мрънчо
15:15 30.03.2026
30 Гост
15:15 30.03.2026
31 Българин 🇧🇬
Българин 🇧🇬
До коментар #25 от "Българин":Или ще плащаш на българските зърнати , или на украинските ! Не го ли разбираш ? Третият вариант - влизаш в заеми , купуваш комбайни и ...успех !
15:15 30.03.2026
32 Зърнари,
15:15 30.03.2026
33 Сменяйки джипа за почивката
15:16 30.03.2026
34 Точно вие ли бе
15:23 30.03.2026
35 Пак ли вие бе
15:23 30.03.2026