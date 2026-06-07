„В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“: колко ще ни струва морето това лято?

Летният сезон по Българското Черноморие официално започна, а първите туристи изпробваха както температурата на водата, така и сезонните цени, предаде bTV.
Градският плаж в Бургас привлича туристи с едни от най-ниските цени на плажни артикули в страната. „Тук е много евтино. В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“, казва туристка.
„Засега е приемлива цената“, коментира турист.
„Цените на услугите са 0,60 евро за чадър и 0,60 евро за шезлонг. Цената на услугата, която предлагаме, е фиксирана и продължаваме да я поддържаме. Това от своя страна създава някакви затруднения в това да се обновява инвентарът на плажа, но за момента все още се справяме някак“, казва Симеон Цветков, концесионер на плажа Бургас-Север и председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове.
Освен на достъпни цени, посетителите на градския плаж в Бургас ще разчитат и на организирана безопасност.
„Имаме два отворени разкрити поста с по двама души на тях, като постепенно всяка седмица ще разкриваме нови. На нашия плаж постовете ще бъдат 11, като пълното им откриване официално е от 1 юли. Проблемът с намирането на спасители винаги го е имало, винаги ще го има. Това е професия, която цели опазването на човешкия живот, професия, която не е толкова лесна, но за нашия плаж сме се справили с набирането на достатъчно персонал“, казва Иван Георгиев, спасител на плаж Бургас-Север.
На плажа са в готовност и медицинските екипи. „Трябва да има задължително кислород, задължително лекарства също. Най-честите са инфарктите, слънчевите удари, изгарянията, удавянията“, казва Нели Радева, медицинска сестра.
На повечето плажове у нас цените на шезлонгите и чадърите това лято остават без промяна. Това е така, защото са стигнали до максимума по концесионния договор.
„Най-високите цени стигат до 20 евро за комплект от чадър и два шезлонга. Обикновено тази цена включва и артикули, за които се изисква допълнителна инвестиция, като масички и шалтета. Тази цена се наблюдава основно в курортните комплекси, по-луксозните плажове. Но тя остава по-ниска от средната за всички други държави наоколо, които имат морски туризъм“, казва Симеон Цветков.
От началото на годината жертвите на водни инциденти в страната са 14. Затова спасителите отправят апел : спазвайте флаговата сигнализация и избягвайте къпането в неохраняеми зони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с рикията
Коментиран от #37
08:48 07.06.2026
2 Въобще
08:49 07.06.2026
3 Любопитен
Коментиран от #10, #38, #53
08:51 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да си
Коментиран от #76
08:53 07.06.2026
6 На слънчака
Коментиран от #26
08:54 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СЛЪНЧАКА
Цената е по 5 евро за чадър и шезлонг
Плажа е хубав, но водата все още е студена.
08:55 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Любопитен
08:57 07.06.2026
12 Азз
Коментиран от #49
08:57 07.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 колко ще ни струва
09:00 07.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Алибека на Буци съм
09:04 07.06.2026
18 Бъдете коректни
09:06 07.06.2026
19 Нищо !
Държавата !
Ми Открадна Морето !
И Такова !
Не Ми се Полага !
09:08 07.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
Цените в България са като за чужденци, а заплатите ни - като за африканци.
Българите са чужди в собствената си страна, заради кефа на шепа алчни хрантутници
09:09 07.06.2026
22 Ае СТИГА БЕ
Миналото лято САМО на Слънчака са почивали около 600 хиля българи
Без коментар.
Коментиран от #25
09:09 07.06.2026
23 Край
09:11 07.06.2026
24 Хи хи
09:14 07.06.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #22 от "Ае СТИГА БЕ":Българските туристи, почиващи на Слънчев бряг, са сред основните посетители на курорта. В пика на летния сезон (юли и август) броят на регистрираните българи достига между 400 000 и 450 000 души месечно за целия регион на Слънчев бряг и община Несебър.По данни от бранша и Националния статистически институт (НСИ), българските туристи са едни от най-многобройните спрямо чужденците, а интересът към Южното Черноморие остава висок благодарение на разнообразието от бази и атракции.
Коментиран от #51
09:15 07.06.2026
26 Хотелиер на хранилка
До коментар #6 от "На слънчака":И да няма германци, ние сме вързали далаверата с едни треньорчета от детските спортни клубове. Те ще ни докарат 1000 хлапета за някакъв измислен турнир. Ще им дръпнем по 100€ на легло на нощ. Ще ги натискаме по четирима в килерчета за двама. Тренерът и семейството му - безплатно за услугата.
Ще ги храним със замразени остатъци от миналата година.
И хоп - вързахме сезона.
Много хляб има за нас от детските спортни клубчета.
09:15 07.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 То по-евтино излиза
09:16 07.06.2026
29 Васил
Коментиран от #43
09:19 07.06.2026
30 Мими
Коментиран от #33
09:19 07.06.2026
31 Умен по цялата глава
Коментиран от #35, #42
09:20 07.06.2026
32 СССС
09:20 07.06.2026
33 Лили
До коментар #30 от "Мими":Да, но чадъра за 18 левро няма да го ползваш само няколко дни за по 25 левро на ден.
09:20 07.06.2026
34 Ае СТИГА БЕ
Коментиран от #40
09:21 07.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Цената включва каска и бронежилетка
До коментар #1 от "Оня с рикията":Превенция срещу заблудени дронове.
09:22 07.06.2026
38 Русенец
До коментар #3 от "Любопитен":А, ако си от северна България, плажовете в Румъния са ти по-добрата опция.
Кеф ти Иланлък, кеф ти 2 Май, Стеагури, Венера, Сатурн, Нептун, Олимп....
09:23 07.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Лили
До коментар #34 от "Ае СТИГА БЕ":Това е лъжа! Тия официални стъкмистики са отчетените на хартия фиктивни бройки от хотелите перачници на кинти по aйнoмориeто!
Коментиран от #45, #63
09:25 07.06.2026
41 Х+У=Й
09:25 07.06.2026
42 ..До мръсната вада
До коментар #31 от "Умен по цялата глава":в края на плажа.
09:25 07.06.2026
43 Ще си
До коментар #29 от "Васил":Накраднеш ли баклава за вкъщи?
09:25 07.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
До коментар #40 от "Лили":И колко да са фиктивни като са платили данъци за тия нощувки?
09:26 07.06.2026
46 Антон
А да, края на юли обикновени започват вирусните инфекции, та си приготвере няколки стотачки в евро за вас и децата- защото аптеките ви обичат. Началото на август започваъ вълните, та до края на месца все кофти море. На слънчака е най-добре последнаъа седмица на юни и първата на юли. Всъщност обаче отиваме в Гърцията - спокойно море, хубава храна във всяко капанче, добро обслужване. Да се научат нашите, може и да ме спечелят пак за клиент.
Коментиран от #50
09:28 07.06.2026
47 С кренвирши и лютеница
09:28 07.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Странник
До коментар #12 от "Азз":И на мен толкова ми взеха на бетонното ,заградено кафявоморие . Картел и монопол ще да е . Наговорили са се . Свободен бил пясъка и водата ,но не и пътя и паркирането до него. Природата нямала собственик ,но пък не можеш да стигнеш от огради ,въжета и маркировки до нея. Кой ,защо и с какво право си е незнайна боза в ограбена територия.
09:30 07.06.2026
50 Ае СТИГА БЕ
До коментар #46 от "Антон":То па у Гърция и Турция все принцеси и царски особи ходят на море. Да не верваш
Коментиран от #66
09:30 07.06.2026
51 Интересно
До коментар #25 от "Я пъ тоа":Затова ли Алибегащият орева света, че сезонът бил провален, че нямало туристи, и че държавата трябвало да му плаща, само за да има честта той да съществува в нея?
Коментиран от #62
09:30 07.06.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Абе това за плажа във Видин ли е 🤔❓
Коментиран от #64
09:30 07.06.2026
53 Въпросче
До коментар #3 от "Любопитен":От кога не си ходил в Халкидики?
Тази година комплекта шезлонг и чадър е между 30 и 50 евро, в зависимост от плажа. Има и зони, в които се изисква 100 евро консумация на човек.
Ако търсиш евтиното отивай в Турция.
Коментиран от #56
09:30 07.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Умен по цялата глава
09:33 07.06.2026
56 Глей ти
До коментар #53 от "Въпросче":Това са лъжи.
Лъжете за да откажете хората от хубавото, да ги принудите да дойдат в капана ви и да ви плащат.
09:33 07.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Гост
09:35 07.06.2026
59 Анонимен
До коментар #54 от "Русенец":Чадърите и те ли са на данъкоплатците бе му.ш...мул?
Коментиран от #61
09:36 07.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Русенец
До коментар #59 от "Анонимен":Разкарай си чадърите от плажът ни!
Коментиран от #65
09:37 07.06.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #51 от "Интересно":Не слушай кво ти ГОВОРЯТ, а гледай колко туристи има по нашите плажове лятото.
Коментиран от #71
09:37 07.06.2026
63 Маце...
До коментар #40 от "Лили":Пражиш ли рибка на твойо, като те заведе у Гърция...?!
Коментиран от #73
09:38 07.06.2026
64 Така де
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На градския плаж в Бургас.
09:39 07.06.2026
65 Анонимен
До коментар #61 от "Русенец":Хората плащат концесия за тези плажове, чистят ги , плащат заплати на спасители и т.н.И като гледам туристите оценяват това и шезлонгите са пълни.
Коментиран от #69
09:40 07.06.2026
66 С кренвирши и лютеница
До коментар #50 от "Ае СТИГА БЕ":В Гърция.
Сега си носете и евраци да си плащате чадърите и шезлонгите.
09:40 07.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тъй е
Коментиран от #74
09:42 07.06.2026
69 Русенец
До коментар #65 от "Анонимен":Значи и тази година няма да ти стане нищо, ако си дам парите в румънските курорти.
Радвай се!
Коментиран от #77
09:42 07.06.2026
70 Така требе
Нали концесионерите трябва да си избият разходите.
Коментиран от #75
09:43 07.06.2026
71 Интересно
До коментар #62 от "Я пъ тоа":По нашите плажове се нагледах на баби по бански и на монголци. Мерси!
09:44 07.06.2026
72 60 евро !
пръ !
--
д !
--
ни !
--
т !
--
е !
На !
Съседите !
09:44 07.06.2026
73 Е що да не
До коментар #63 от "Маце...":И мойта ми пържи, и така 15 години под ред по два пъти в годината :)
Бедни сме, кво да се прави.... За туй на Лефкада си пържим рибката, наемаме си къща там и те така.... сиромаси...
09:45 07.06.2026
74 Гробар
До коментар #68 от "Тъй е":Кой те спира да си вземете мизерна къща под наем в Керамоти заедно с баджанака и братчеда , да си пражите риба на двора и да слушате чалга?Аз искам да ми готвят , чистят и мият .
Коментиран от #78
09:46 07.06.2026
75 Интересно
До коментар #70 от "Така требе":От 10€ за чадър, концесионерът прибира 5, а за държавата другите 5.
Защо ми е концесионер?
Държавата не може ли да ми отдаде чадърът за 5€, а почистването да става от работници, наети от бюрото по труда, вместо да седят без работа?
09:46 07.06.2026
76 нннн
До коментар #5 от "Да си":На друго място да си ги забият чадърите.
Уточнявам, че не се продават чадурите, а сянката на чадърите.
09:47 07.06.2026
77 Анонимен
До коментар #69 от "Русенец":Че кой те спира бе?Ако искаш и в Литва ходи на море че е по топло.
09:48 07.06.2026
78 Глей ти
До коментар #74 от "Гробар":Че то това е част от красотата на почивката бе, мой
Аз пък не искам да ям размразени продукти, готвени от някой хремав чингизец със съмнителна хигиена.
Къщичка, дворче, барбекю, гледка, салатка и пиене с компания. Идилия.
09:50 07.06.2026
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