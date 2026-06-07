„В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“: колко ще ни струва морето това лято?

Летният сезон по Българското Черноморие официално започна, а първите туристи изпробваха както температурата на водата, така и сезонните цени, предаде bTV.

Градският плаж в Бургас привлича туристи с едни от най-ниските цени на плажни артикули в страната. „Тук е много евтино. В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“, казва туристка.

„Засега е приемлива цената“, коментира турист.

„Цените на услугите са 0,60 евро за чадър и 0,60 евро за шезлонг. Цената на услугата, която предлагаме, е фиксирана и продължаваме да я поддържаме. Това от своя страна създава някакви затруднения в това да се обновява инвентарът на плажа, но за момента все още се справяме някак“, казва Симеон Цветков, концесионер на плажа Бургас-Север и председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове.

Освен на достъпни цени, посетителите на градския плаж в Бургас ще разчитат и на организирана безопасност.

„Имаме два отворени разкрити поста с по двама души на тях, като постепенно всяка седмица ще разкриваме нови. На нашия плаж постовете ще бъдат 11, като пълното им откриване официално е от 1 юли. Проблемът с намирането на спасители винаги го е имало, винаги ще го има. Това е професия, която цели опазването на човешкия живот, професия, която не е толкова лесна, но за нашия плаж сме се справили с набирането на достатъчно персонал“, казва Иван Георгиев, спасител на плаж Бургас-Север.

На плажа са в готовност и медицинските екипи. „Трябва да има задължително кислород, задължително лекарства също. Най-честите са инфарктите, слънчевите удари, изгарянията, удавянията“, казва Нели Радева, медицинска сестра.

На повечето плажове у нас цените на шезлонгите и чадърите това лято остават без промяна. Това е така, защото са стигнали до максимума по концесионния договор.

„Най-високите цени стигат до 20 евро за комплект от чадър и два шезлонга. Обикновено тази цена включва и артикули, за които се изисква допълнителна инвестиция, като масички и шалтета. Тази цена се наблюдава основно в курортните комплекси, по-луксозните плажове. Но тя остава по-ниска от средната за всички други държави наоколо, които имат морски туризъм“, казва Симеон Цветков.

От началото на годината жертвите на водни инциденти в страната са 14. Затова спасителите отправят апел : спазвайте флаговата сигнализация и избягвайте къпането в неохраняеми зони.