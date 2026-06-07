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„В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“: колко ще ни струва морето това лято?

„В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“: колко ще ни струва морето това лято?

7 Юни, 2026 08:44 1 361 79

  • море-
  • лято-
  • цени-
  • почивка-
  • туризъм-
  • бургас

На повечето плажове у нас цените на шезлонгите и чадърите това лято остават без промяна. Това е така, защото са стигнали до максимума по концесионния договор.

„В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“: колко ще ни струва морето това лято? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летният сезон по Българското Черноморие официално започна, а първите туристи изпробваха както температурата на водата, така и сезонните цени, предаде bTV.

Градският плаж в Бургас привлича туристи с едни от най-ниските цени на плажни артикули в страната. „Тук е много евтино. В Слънчев бряг е 15–20 евро за шезлонг и чадър“, казва туристка.

„Засега е приемлива цената“, коментира турист.

„Цените на услугите са 0,60 евро за чадър и 0,60 евро за шезлонг. Цената на услугата, която предлагаме, е фиксирана и продължаваме да я поддържаме. Това от своя страна създава някакви затруднения в това да се обновява инвентарът на плажа, но за момента все още се справяме някак“, казва Симеон Цветков, концесионер на плажа Бургас-Север и председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове.

Освен на достъпни цени, посетителите на градския плаж в Бургас ще разчитат и на организирана безопасност.

„Имаме два отворени разкрити поста с по двама души на тях, като постепенно всяка седмица ще разкриваме нови. На нашия плаж постовете ще бъдат 11, като пълното им откриване официално е от 1 юли. Проблемът с намирането на спасители винаги го е имало, винаги ще го има. Това е професия, която цели опазването на човешкия живот, професия, която не е толкова лесна, но за нашия плаж сме се справили с набирането на достатъчно персонал“, казва Иван Георгиев, спасител на плаж Бургас-Север.

На плажа са в готовност и медицинските екипи. „Трябва да има задължително кислород, задължително лекарства също. Най-честите са инфарктите, слънчевите удари, изгарянията, удавянията“, казва Нели Радева, медицинска сестра.

На повечето плажове у нас цените на шезлонгите и чадърите това лято остават без промяна. Това е така, защото са стигнали до максимума по концесионния договор.

„Най-високите цени стигат до 20 евро за комплект от чадър и два шезлонга. Обикновено тази цена включва и артикули, за които се изисква допълнителна инвестиция, като масички и шалтета. Тази цена се наблюдава основно в курортните комплекси, по-луксозните плажове. Но тя остава по-ниска от средната за всички други държави наоколо, които имат морски туризъм“, казва Симеон Цветков.

От началото на годината жертвите на водни инциденти в страната са 14. Затова спасителите отправят апел : спазвайте флаговата сигнализация и избягвайте къпането в неохраняеми зони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с рикията

    26 0 Отговор
    Колкото и да, струва, все ще е много за това, което ще получиш...

    Коментиран от #37

    08:48 07.06.2026

  • 2 Въобще

    5 19 Отговор
    Не ме интересува! Имам толкова много пари, че навсякъде отивам все едно заведението или плажа са мои! Никога не поглеждам, кое колко струва!

    08:49 07.06.2026

  • 3 Любопитен

    18 5 Отговор
    Нещо много сериозно сте се объркали. Морето значи Халкидики, а не Слънчев бряг. Слънчев бряг е много по-мръсно, скъпо и далечно от Халкидики, ако живееш в София. Няма логика да плащаш двойни в Слънчев бряг при положение, че в Гърция условията и чистотата са на много по-добро ниво, а чадърите и шезлонгите са почти безплатни срещу 1 кафе 5 евро.

    Коментиран от #10, #38, #53

    08:51 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да си

    19 2 Отговор
    ги забият чадърите на село !

    Коментиран от #76

    08:53 07.06.2026

  • 6 На слънчака

    17 3 Отговор
    ходят само бедни германци и англичани, като последните масово тренират балконинг. Ама тая година заради поскъпването на самолетните билети, май ще намалеят доста...

    Коментиран от #26

    08:54 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЛЪНЧАКА

    4 10 Отговор
    Са пълни
    Цената е по 5 евро за чадър и шезлонг
    Плажа е хубав, но водата все още е студена.

    08:55 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Любопитен

    14 3 Отговор
    Последния път когато ходих на море у нас хванах инфекция на вътрешното ухо заради мръсната вода и похарчих към 800 лева за лечение и лекари. В Гърция никога никога такова нещо не ми се е случвало. Пазете си то това море, нашето...

    08:57 07.06.2026

  • 12 Азз

    18 0 Отговор
    Ще ми струва колкото и миналото лято - 0

    Коментиран от #49

    08:57 07.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 колко ще ни струва

    7 6 Отговор
    морето това лято ли? Може и животът да ни струва. Ден през ден на брега изплуват добронамерени съюзнически украински дронове с килограми експлозиви на тях. Посещението на плажовете това лято ще е като игра на украинска рулетка - вероятността да попаднеш на дрон е по-голяма, от вероятността да избегнеш такава среща. Ще попитате каква е разликата между руската и украинската рулетка? Обяснявам - при руската в револвера има само един патрон и вероятността при изстрел да попаднеш на него е малка, т.е. нещастникът ще е само един. Обратно при украинска - в револвера липсва само един патрон, всички останали са си по местата, т.е. късметлията ще е само един.

    09:00 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Алибека на Буци съм

    11 0 Отговор
    Даже е малко. Трябва кръгло 50 евро! На час!

    09:04 07.06.2026

  • 18 Бъдете коректни

    12 0 Отговор
    Цената е за брой. Така, че два шезлонга + чадър е 60 евро

    09:06 07.06.2026

  • 19 Нищо !

    8 0 Отговор
    Защото !

    Държавата !

    Ми Открадна Морето !

    И Такова !

    Не Ми се Полага !

    09:08 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    14 1 Отговор
    Докога държавните контролни комисии ще толерират този безконтролен капитализъм?
    Цените в България са като за чужденци, а заплатите ни - като за африканци.
    Българите са чужди в собствената си страна, заради кефа на шепа алчни хрантутници

    09:09 07.06.2026

  • 22 Ае СТИГА БЕ

    4 6 Отговор
    Миналото лято в Гърция са почивали около 400 хиляди българи.
    Миналото лято САМО на Слънчака са почивали около 600 хиля българи
    Без коментар.

    Коментиран от #25

    09:09 07.06.2026

  • 23 Край

    9 2 Отговор
    Разкарайте тъпите пластмасови шезлонги от плажовете. Тези китайски боклуци са само повод да ви искат повече пари.

    09:11 07.06.2026

  • 24 Хи хи

    5 1 Отговор
    Ако ни цапам плажа и дори почистя боклука? Мога ли да го ползвам безплатно? Цена на шензлонг и чадър и почистване при тия цени се избиват за 5 дни и при условие, че ги ползваш.

    09:14 07.06.2026

  • 25 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ае СТИГА БЕ":

    Българските туристи, почиващи на Слънчев бряг, са сред основните посетители на курорта. В пика на летния сезон (юли и август) броят на регистрираните българи достига между 400 000 и 450 000 души месечно за целия регион на Слънчев бряг и община Несебър.По данни от бранша и Националния статистически институт (НСИ), българските туристи са едни от най-многобройните спрямо чужденците, а интересът към Южното Черноморие остава висок благодарение на разнообразието от бази и атракции.

    Коментиран от #51

    09:15 07.06.2026

  • 26 Хотелиер на хранилка

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "На слънчака":

    И да няма германци, ние сме вързали далаверата с едни треньорчета от детските спортни клубове. Те ще ни докарат 1000 хлапета за някакъв измислен турнир. Ще им дръпнем по 100€ на легло на нощ. Ще ги натискаме по четирима в килерчета за двама. Тренерът и семейството му - безплатно за услугата.
    Ще ги храним със замразени остатъци от миналата година.
    И хоп - вързахме сезона.
    Много хляб има за нас от детските спортни клубчета.

    09:15 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 То по-евтино излиза

    5 1 Отговор
    да си купиш шезлонг и чадър от магазина. Жалки мутроконцесионерчета!

    09:16 07.06.2026

  • 29 Васил

    8 3 Отговор
    На мен няма да ми струва нищо защото ще съм в Турция. Успех на любителите на бетона фекалните води и дроновете.

    Коментиран от #43

    09:19 07.06.2026

  • 30 Мими

    5 0 Отговор
    В Джъмбо чадъра е 18 евро

    Коментиран от #33

    09:19 07.06.2026

  • 31 Умен по цялата глава

    5 2 Отговор
    Всеки може да си купи едно чадърче и да си седи в безплатната зона.Въпрос на избор.

    Коментиран от #35, #42

    09:20 07.06.2026

  • 32 СССС

    6 0 Отговор
    Пишете как да намалим цената на тока и горивата,как да се спрат кражбите пишете за реални неща !!!!

    09:20 07.06.2026

  • 33 Лили

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мими":

    Да, но чадъра за 18 левро няма да го ползваш само няколко дни за по 25 левро на ден.

    09:20 07.06.2026

  • 34 Ае СТИГА БЕ

    4 2 Отговор
    Над 700 хиляди българи пътуват до Гърция годишно, като пикът е през летните месеци. Само през юли в страната почиват над 215 хиляди българи, а през активните есенни месеци (като септември) броят им надхвърля 136 хиляди.Гърция е неизменно в топ 2 на най-предпочитаните дестинации за българите след родното Черноморие.

    Коментиран от #40

    09:21 07.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Цената включва каска и бронежилетка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с рикията":

    Превенция срещу заблудени дронове.

    09:22 07.06.2026

  • 38 Русенец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    А, ако си от северна България, плажовете в Румъния са ти по-добрата опция.
    Кеф ти Иланлък, кеф ти 2 Май, Стеагури, Венера, Сатурн, Нептун, Олимп....

    09:23 07.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Лили

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ае СТИГА БЕ":

    Това е лъжа! Тия официални стъкмистики са отчетените на хартия фиктивни бройки от хотелите перачници на кинти по aйнoмориeто!

    Коментиран от #45, #63

    09:25 07.06.2026

  • 41 Х+У=Й

    4 1 Отговор
    Кой пък луд ходи да се пече като гущер на плажа?Лятото почивам в северните държави на хладно.

    09:25 07.06.2026

  • 42 ..До мръсната вада

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Умен по цялата глава":

    в края на плажа.

    09:25 07.06.2026

  • 43 Ще си

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Васил":

    Накраднеш ли баклава за вкъщи?

    09:25 07.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Лили":

    И колко да са фиктивни като са платили данъци за тия нощувки?

    09:26 07.06.2026

  • 46 Антон

    5 1 Отговор
    На слънчака както обикновено е пълно с избушляци от западна европа. Последните години се наблюдава и наплив на римляни , вероятно работещи на запад и посетили курорта за отпуските си. Като цяло платежоспособи българи за уикенда или дълъг уикенд. Същите посещават единствените 2-3 качествени заведения на цялата плажна ивица, вечер вечерят на марината. Цените резачки, за полуфабрикати и дълбоко замразени морски дарове. Поръчват и мислят че са голямата работа. Жалка история, в курорт с лвглова база от десетки хиляди стаи, да има наколко заведения , в които да има що годе добро обслужване и храна. Това преди 3 години. Вероятно към днешна дата е станало още по зле.
    А да, края на юли обикновени започват вирусните инфекции, та си приготвере няколки стотачки в евро за вас и децата- защото аптеките ви обичат. Началото на август започваъ вълните, та до края на месца все кофти море. На слънчака е най-добре последнаъа седмица на юни и първата на юли. Всъщност обаче отиваме в Гърцията - спокойно море, хубава храна във всяко капанче, добро обслужване. Да се научат нашите, може и да ме спечелят пак за клиент.

    Коментиран от #50

    09:28 07.06.2026

  • 47 С кренвирши и лютеница

    1 0 Отговор
    В Гърция.

    09:28 07.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Странник

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Азз":

    И на мен толкова ми взеха на бетонното ,заградено кафявоморие . Картел и монопол ще да е . Наговорили са се . Свободен бил пясъка и водата ,но не и пътя и паркирането до него. Природата нямала собственик ,но пък не можеш да стигнеш от огради ,въжета и маркировки до нея. Кой ,защо и с какво право си е незнайна боза в ограбена територия.

    09:30 07.06.2026

  • 50 Ае СТИГА БЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Антон":

    То па у Гърция и Турция все принцеси и царски особи ходят на море. Да не верваш

    Коментиран от #66

    09:30 07.06.2026

  • 51 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Затова ли Алибегащият орева света, че сезонът бил провален, че нямало туристи, и че държавата трябвало да му плаща, само за да има честта той да съществува в нея?

    Коментиран от #62

    09:30 07.06.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    "Цените на услугите са 0,60 евро за чадър и 0,60 евро за шезлонг. "🤔🤔🤔
    Абе това за плажа във Видин ли е 🤔❓

    Коментиран от #64

    09:30 07.06.2026

  • 53 Въпросче

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    От кога не си ходил в Халкидики?
    Тази година комплекта шезлонг и чадър е между 30 и 50 евро, в зависимост от плажа. Има и зони, в които се изисква 100 евро консумация на човек.
    Ако търсиш евтиното отивай в Турция.

    Коментиран от #56

    09:30 07.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Умен по цялата глава

    1 1 Отговор
    Да ви светна че евтиното винаги е кофти...и в България и в Гърция.

    09:33 07.06.2026

  • 56 Глей ти

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Въпросче":

    Това са лъжи.
    Лъжете за да откажете хората от хубавото, да ги принудите да дойдат в капана ви и да ви плащат.

    09:33 07.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Гост

    2 0 Отговор
    Само едно лято е достатъчно българите да отидат на море в чужбина, а не и нас, и цените ще се коригират.

    09:35 07.06.2026

  • 59 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Русенец":

    Чадърите и те ли са на данъкоплатците бе му.ш...мул?

    Коментиран от #61

    09:36 07.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Русенец

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Разкарай си чадърите от плажът ни!

    Коментиран от #65

    09:37 07.06.2026

  • 62 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Интересно":

    Не слушай кво ти ГОВОРЯТ, а гледай колко туристи има по нашите плажове лятото.

    Коментиран от #71

    09:37 07.06.2026

  • 63 Маце...

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Лили":

    Пражиш ли рибка на твойо, като те заведе у Гърция...?!

    Коментиран от #73

    09:38 07.06.2026

  • 64 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На градския плаж в Бургас.

    09:39 07.06.2026

  • 65 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Русенец":

    Хората плащат концесия за тези плажове, чистят ги , плащат заплати на спасители и т.н.И като гледам туристите оценяват това и шезлонгите са пълни.

    Коментиран от #69

    09:40 07.06.2026

  • 66 С кренвирши и лютеница

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ае СТИГА БЕ":

    В Гърция.
    Сега си носете и евраци да си плащате чадърите и шезлонгите.

    09:40 07.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Тъй е

    3 0 Отговор
    И аз така мисля... Гадната Гърция, за бедни като мен... Баровците на нашето море...

    Коментиран от #74

    09:42 07.06.2026

  • 69 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Значи и тази година няма да ти стане нищо, ако си дам парите в румънските курорти.
    Радвай се!

    Коментиран от #77

    09:42 07.06.2026

  • 70 Така требе

    1 1 Отговор
    Държавата събира МИЛИОНИ от концесията на плажовете в БГ.
    Нали концесионерите трябва да си избият разходите.

    Коментиран от #75

    09:43 07.06.2026

  • 71 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Я пъ тоа":

    По нашите плажове се нагледах на баби по бански и на монголци. Мерси!

    09:44 07.06.2026

  • 72 60 евро !

    2 0 Отговор
    за да слушаш !

    пръ !

    --

    д !

    --

    ни !

    --

    т !

    --

    е !

    На !

    Съседите !

    09:44 07.06.2026

  • 73 Е що да не

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Маце...":

    И мойта ми пържи, и така 15 години под ред по два пъти в годината :)
    Бедни сме, кво да се прави.... За туй на Лефкада си пържим рибката, наемаме си къща там и те така.... сиромаси...

    09:45 07.06.2026

  • 74 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Тъй е":

    Кой те спира да си вземете мизерна къща под наем в Керамоти заедно с баджанака и братчеда , да си пражите риба на двора и да слушате чалга?Аз искам да ми готвят , чистят и мият .

    Коментиран от #78

    09:46 07.06.2026

  • 75 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Така требе":

    От 10€ за чадър, концесионерът прибира 5, а за държавата другите 5.
    Защо ми е концесионер?
    Държавата не може ли да ми отдаде чадърът за 5€, а почистването да става от работници, наети от бюрото по труда, вместо да седят без работа?

    09:46 07.06.2026

  • 76 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да си":

    На друго място да си ги забият чадърите.
    Уточнявам, че не се продават чадурите, а сянката на чадърите.

    09:47 07.06.2026

  • 77 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Русенец":

    Че кой те спира бе?Ако искаш и в Литва ходи на море че е по топло.

    09:48 07.06.2026

  • 78 Глей ти

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Гробар":

    Че то това е част от красотата на почивката бе, мой
    Аз пък не искам да ям размразени продукти, готвени от някой хремав чингизец със съмнителна хигиена.
    Къщичка, дворче, барбекю, гледка, салатка и пиене с компания. Идилия.

    09:50 07.06.2026

  • 79 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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