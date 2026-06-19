Как туризмът по българското Черноморие се самоуби

Коментар на Емилия Милчева:
Не сме много далеч от времето, когато туристите по българското Черноморие ще гледат морето през дупка в бетона, а някой концесионер ще държи правата за гледката за следващите 35 години. Звучи абсурдно. Но ако стартът на лято’2026 е някакъв ориентир, тогава може и да няма кой да гледа през тази дупка.
"Курортите са готови, но туристи няма"
На българското Черноморие продължават да се строят хотели по-бързо, отколкото да се привличат желаещи да почиват в тях. В средата на юни министърът на туризма Илин Димитров обяви по БНТ, че “курортите са готови за туристи, но туристи няма”. По данни на Евростат, България е на последно място в Европейския съюз (EС) по ръст на туристите през периода януари-април 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. Средно за ЕС е отчетено увеличение от 4.5%, но за България е регистриран спад от 4 на сто.
Част от обяснението е и чисто логистично. Това лято българското Черноморие губи близо 120 000 германски туристи заради спор между две авиокомпании. Резултатът е, че организираните чартъри от Германия няма да се състоят, а браншът очаква спад между 25 и 30% на германските туристи спрямо миналата година. Но отливът от германския пазар, eдин от най-важните за българския туризъм, не е от вчера и едва ли може да обясни сам по себе си проблемите на Черноморието.
Големият проблем обаче не е в едно лошо лято. По българското Черноморие има място за всеки вкус и джоб - от евтини квартири до луксозни комплекси. Но хотелиерите продължават да живеят от сезон до сезон и от надеждата, че два силни летни месеца ще оправят всичко. След десетилетия на строителен бум край морето въпросът не е колко легла има, а защо трудно се запълват.
Защо точно тук
Проблемът не е само в надутите цени и разминаването им с качеството на услугите, нито в бетонираните уникални места. По-големият проблем е, че България продължава да предлага море, но трудно убеждава защо човек трябва да избере точно нейното Черноморие.
А в региона конкуренцията не продава просто плаж. Освен история, разбира се, Гърция продава начин на живот - местна кухня, култура, емоция, контакт с мястото. Турция продава усещането, че гостът е цар. Хърватия прeвърна Адриатическото си крайбрежие в марка с островите, яхтения туризъм, вековните градове, владени от венецианците. Албания пък се продава като откритие - място, което още не е превзето от масовия туризъм.
Каква история отнася със себе си туристът от българското Черноморие, която да разказва после на близки и приятели? Евтината почивка не е конкурентно предимство, щом и по-скъпите дестинации са пълни. Туристите не купуват само пакет. Купуват преживяване, спомен, който да отнесат със себе си.
Презастрояването уби уникалността
Междувременно самото Черноморие изгуби онова, което го отличаваше. Презастрояването не само загрозява, но произвежда еднаквост, а това означава самоубийство за туристическия бизнес. Когато всяко свободно пространство се превръща в хотел, апартаментен комплекс или поредна атракция, дестинацията започва да прилича на всички останали. Освен че променя естествения ландшафт, строителството е безогледно, тъй като се застрояват защитени зони, дюни и дерета и след това природата си отмъщава с наводнения, свлачища и ерозия.
Незаконно построените сгради по Черноморието се множат. Узаконяват се (хотел “Дюн”), влизат в съдебни процедури (“подпорната” стена на Алепу) или просто остават на мястото си (хотел “Негреско” в Елените), докато скандалът бъде забравен. Но към бетона се прибавя и липсата на концепция как точно да изглежда един курорт. Затова сме свидетели на урбанизиране без градоустройство и на строителство без архитектурна визия. Всяка нова сграда е проектирана сама за себе си - без връзка със съседната, без отношение към околната среда и без ни най-малка представа как трябва да изглежда мястото след десет или двадесет години.
Хотели, апартаментни комплекси, заведения и търговски площи се появяват едно до друго единствено благодарение на стихийната сила на парите. И крайбрежието постепенно изгуби усещането за място, докато инвеститори изнамираха как да строят, а местната и централната власт гледаха на морето като на терен за усвояване, не и като на национален ресурс. А след такава загуба естествено следва и загуба на туристи.
Какъв да е брандът
Но какъв бранд всъщност може да има българското Черноморие? Това е въпросът, на който още никой не е дал убедителен отговор. На малко повече от 300 километра крайбрежие са събрани всички възможни туристически модели - от шумните купони и евтиния алкохол в Слънчев бряг до семейната почивка в Албена, от къмпингарите и сърфистите край Шабла до любителите на луксозните комплекси и затворените ваканционни селища.
Гърция има десетки различни туристически продукти, но зад тях стои една обща представа за страната. Българското Черноморие предлага всичко за всички, но няма лице, което да се разпознава. От над десетилетие се пишат стратегии за туризма, разработват се брандове, рекламни концепции и слогани. Правени са проучвания на туристи и туроператори, създавани са концепции за позициониране на страната и Черноморието. Проблемът е, че докато се пишат стратегии за идентичност, на терен често се случва точно обратното - идентичността се унищожава. Залива я хищническото застрояване.
И така бавно се приближаваме към дупката в бетона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12343211
Коментиран от #5
06:07 19.06.2026
2 Майничка
Коментиран от #4, #13
06:09 19.06.2026
3 Оксиморон
06:10 19.06.2026
4 оня с коня
До коментар #2 от "Майничка":ами че не е скъпо
ти като нямаш пари си носи филия намазана с лютеница
06:10 19.06.2026
5 Пешо
До коментар #1 от "12343211":Даже не удпях да я дочета.... защо тоеа защо онова . Защото ганьо стана демократ ...затова
Коментиран от #14
06:14 19.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гориил
Коментиран от #15
06:15 19.06.2026
8 Герберасти
06:15 19.06.2026
9 Tест
06:16 19.06.2026
10 Кресна
06:16 19.06.2026
11 Яжте си го
Коментиран от #28
06:19 19.06.2026
12 Все тая
06:23 19.06.2026
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Майничка":Самооуби го алчността на простото племе
06:24 19.06.2026
14 оня с коня
До коментар #5 от "Пешо":че то нормалните хора четат само заглавието и коментарите, никой нормален не чете статийте
06:33 19.06.2026
15 тагаренко така каза
До коментар #7 от "Гориил":няма нищо важното е че тагаренко каза че сме длъжни да подкрепяме фаашистите
Коментиран от #21
06:34 19.06.2026
16 Лопата Орешник
06:34 19.06.2026
17 Тутууризъм
06:35 19.06.2026
18 Троян
Коментиран от #30
06:37 19.06.2026
19 Туризма не се самоуби, убиха го алчните
06:37 19.06.2026
20 Боце
06:42 19.06.2026
21 Българин
До коментар #15 от "тагаренко така каза":Ако не изпълняваме всички искания на Зеленски, той много бързо ще унищожи не само туризма в България, но ще ни остави без никакво гориво. Така че радев да отива в Киев и да моли за компромис, зашо в противен случай ще настъпи такъв глад, дето никога до сега не е бил!
Коментиран от #24
06:43 19.06.2026
22 456
Та кой нормален иска като отиде на плаж или влезе във водата да му изкочи едно дронче, или да му прелети над главата.
Тази година зйбравам България ,заради дроновете. Така че ,не е само еврото
06:43 19.06.2026
23 На кой
06:46 19.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ШЕФА
06:50 19.06.2026
26 както всичко в тази държава
06:50 19.06.2026
27 ПО ТОЧНО
06:52 19.06.2026
28 представи си
До коментар #11 от "Яжте си го":ако не беше повръщан или даже ако не беше яден колко щеше да струва? големи идиоти пишат тука и се мислят за умни!
06:53 19.06.2026
29 Никой
06:53 19.06.2026
30 бъркаш
До коментар #18 от "Троян":ганчо обича да хвали с гърция и се мисли за голяма работа когато отиде до там ! а за язовира всеки както му харесва така си почива но сравнението на морето с язовир е все едно да сравняваш мерцедес със жигула
06:56 19.06.2026
31 Истината, баш както си е
06:58 19.06.2026
32 Боги
07:03 19.06.2026
33 Ттт
Нито едното се случи , нито другото .
Хората си имаха 15 -17 много добри сезона , изплатиха си кредитите и работят за себе си .
Сега щели да работят едно лято на 50 -60 % ,голяма работа .
От ден първи го погребват това наше черноморие , но ще надживее всички .
07:08 19.06.2026
34 Ще работят
07:09 19.06.2026
35 Титк
07:15 19.06.2026
36 ТУРИЗМА И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
07:18 19.06.2026
37 Дедо ви Маркс
07:18 19.06.2026
38 Име
Около мен , където работя хотелите са почти пълни като всяко лято . На На 1 .07 ще са занулени.Т.е.няма да има свободни стаи .
Ако , са празни както лъжете , аз какво ще правя тук ?
07:19 19.06.2026