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Как туризмът по българското Черноморие се самоуби

Как туризмът по българското Черноморие се самоуби

19 Юни, 2026 06:01 2 586 38

  • туризъм-
  • черно море-
  • туристи-
  • лято-
  • почивка-
  • емилия милчева-
  • презастрояване

Презастрояването уби уникалността, а високите цени и лошото обслужване довършиха останалото

Как туризмът по българското Черноморие се самоуби - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Не сме много далеч от времето, когато туристите по българското Черноморие ще гледат морето през дупка в бетона, а някой концесионер ще държи правата за гледката за следващите 35 години. Звучи абсурдно. Но ако стартът на лято’2026 е някакъв ориентир, тогава може и да няма кой да гледа през тази дупка.

"Курортите са готови, но туристи няма"

На българското Черноморие продължават да се строят хотели по-бързо, отколкото да се привличат желаещи да почиват в тях. В средата на юни министърът на туризма Илин Димитров обяви по БНТ, че “курортите са готови за туристи, но туристи няма”. По данни на Евростат, България е на последно място в Европейския съюз (EС) по ръст на туристите през периода януари-април 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. Средно за ЕС е отчетено увеличение от 4.5%, но за България е регистриран спад от 4 на сто.

Част от обяснението е и чисто логистично. Това лято българското Черноморие губи близо 120 000 германски туристи заради спор между две авиокомпании. Резултатът е, че организираните чартъри от Германия няма да се състоят, а браншът очаква спад между 25 и 30% на германските туристи спрямо миналата година. Но отливът от германския пазар, eдин от най-важните за българския туризъм, не е от вчера и едва ли може да обясни сам по себе си проблемите на Черноморието.

Големият проблем обаче не е в едно лошо лято. По българското Черноморие има място за всеки вкус и джоб - от евтини квартири до луксозни комплекси. Но хотелиерите продължават да живеят от сезон до сезон и от надеждата, че два силни летни месеца ще оправят всичко. След десетилетия на строителен бум край морето въпросът не е колко легла има, а защо трудно се запълват.

Защо точно тук

Проблемът не е само в надутите цени и разминаването им с качеството на услугите, нито в бетонираните уникални места. По-големият проблем е, че България продължава да предлага море, но трудно убеждава защо човек трябва да избере точно нейното Черноморие.

А в региона конкуренцията не продава просто плаж. Освен история, разбира се, Гърция продава начин на живот - местна кухня, култура, емоция, контакт с мястото. Турция продава усещането, че гостът е цар. Хърватия прeвърна Адриатическото си крайбрежие в марка с островите, яхтения туризъм, вековните градове, владени от венецианците. Албания пък се продава като откритие - място, което още не е превзето от масовия туризъм.

Каква история отнася със себе си туристът от българското Черноморие, която да разказва после на близки и приятели? Евтината почивка не е конкурентно предимство, щом и по-скъпите дестинации са пълни. Туристите не купуват само пакет. Купуват преживяване, спомен, който да отнесат със себе си.

Презастрояването уби уникалността

Междувременно самото Черноморие изгуби онова, което го отличаваше. Презастрояването не само загрозява, но произвежда еднаквост, а това означава самоубийство за туристическия бизнес. Когато всяко свободно пространство се превръща в хотел, апартаментен комплекс или поредна атракция, дестинацията започва да прилича на всички останали. Освен че променя естествения ландшафт, строителството е безогледно, тъй като се застрояват защитени зони, дюни и дерета и след това природата си отмъщава с наводнения, свлачища и ерозия.

Незаконно построените сгради по Черноморието се множат. Узаконяват се (хотел “Дюн”), влизат в съдебни процедури (“подпорната” стена на Алепу) или просто остават на мястото си (хотел “Негреско” в Елените), докато скандалът бъде забравен. Но към бетона се прибавя и липсата на концепция как точно да изглежда един курорт. Затова сме свидетели на урбанизиране без градоустройство и на строителство без архитектурна визия. Всяка нова сграда е проектирана сама за себе си - без връзка със съседната, без отношение към околната среда и без ни най-малка представа как трябва да изглежда мястото след десет или двадесет години.

Хотели, апартаментни комплекси, заведения и търговски площи се появяват едно до друго единствено благодарение на стихийната сила на парите. И крайбрежието постепенно изгуби усещането за място, докато инвеститори изнамираха как да строят, а местната и централната власт гледаха на морето като на терен за усвояване, не и като на национален ресурс. А след такава загуба естествено следва и загуба на туристи.

Какъв да е брандът

Но какъв бранд всъщност може да има българското Черноморие? Това е въпросът, на който още никой не е дал убедителен отговор. На малко повече от 300 километра крайбрежие са събрани всички възможни туристически модели - от шумните купони и евтиния алкохол в Слънчев бряг до семейната почивка в Албена, от къмпингарите и сърфистите край Шабла до любителите на луксозните комплекси и затворените ваканционни селища.

Гърция има десетки различни туристически продукти, но зад тях стои една обща представа за страната. Българското Черноморие предлага всичко за всички, но няма лице, което да се разпознава. От над десетилетие се пишат стратегии за туризма, разработват се брандове, рекламни концепции и слогани. Правени са проучвания на туристи и туроператори, създавани са концепции за позициониране на страната и Черноморието. Проблемът е, че докато се пишат стратегии за идентичност, на терен често се случва точно обратното - идентичността се унищожава. Залива я хищническото застрояване.

И така бавно се приближаваме към дупката в бетона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    2 7 Отговор
    Хм,защо хотела е пълен !?

    Коментиран от #5

    06:07 19.06.2026

  • 2 Майничка

    32 1 Отговор
    Кафе и парче торта в Созопол 27 евро. На плаж на река Марицата.

    Коментиран от #4, #13

    06:09 19.06.2026

  • 3 Оксиморон

    26 1 Отговор
    ,,Почивка" на българското черноморие.

    06:10 19.06.2026

  • 4 оня с коня

    7 34 Отговор

    До коментар #2 от "Майничка":

    ами че не е скъпо

    ти като нямаш пари си носи филия намазана с лютеница

    06:10 19.06.2026

  • 5 Пешо

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "12343211":

    Даже не удпях да я дочета.... защо тоеа защо онова . Защото ганьо стана демократ ...затова

    Коментиран от #14

    06:14 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    33 8 Отговор
    Бандера безнаказано унищожава екологията на Черно море и систематично Разлив на петрол от един-единствен танкер с товароподемност от петдесет хиляди тона може да унищожи сто километра плажове. на българската курортна индустрия.

    Коментиран от #15

    06:15 19.06.2026

  • 8 Герберасти

    37 1 Отговор
    Фалит за тези алчни Ганьoвци дето са на поговорката ден година храни.

    06:15 19.06.2026

  • 9 Tест

    30 1 Отговор
    Няма да стъпя при таратор с вода от 36 евро купата

    06:16 19.06.2026

  • 10 Кресна

    27 5 Отговор
    Виждаме кой застроява черноморието без ред и закон-руско -украйнски мафиоти.В съюз с нашите управници и бандити.Тон за това дадоха Станишев и Царя.Продадоха земята българска на всякакви чужденци от изтока и всички си траят.

    06:16 19.06.2026

  • 11 Яжте си го

    23 3 Отговор
    Един повръщан дюнер 8 евро.

    Коментиран от #28

    06:19 19.06.2026

  • 12 Все тая

    27 0 Отговор
    Ако беше жив Алеко, щеше да напише Бай Ганю хотелиер.

    06:23 19.06.2026

  • 13 Kaлпазанин

    29 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майничка":

    Самооуби го алчността на простото племе

    06:24 19.06.2026

  • 14 оня с коня

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    че то нормалните хора четат само заглавието и коментарите, никой нормален не чете статийте

    06:33 19.06.2026

  • 15 тагаренко така каза

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    няма нищо важното е че тагаренко каза че сме длъжни да подкрепяме фаашистите

    Коментиран от #21

    06:34 19.06.2026

  • 16 Лопата Орешник

    22 0 Отговор
    Понякога нещо трябва да умре за да се роди отново!! Я испанците как си сринаха цели курорти!

    06:34 19.06.2026

  • 17 Тутууризъм

    19 3 Отговор
    Алкохол, проституция и всички видове наркотици, на изгодни цени. Ако все пак отидете на плажа, по-добре не влизайте в морето.

    06:35 19.06.2026

  • 18 Троян

    16 3 Отговор
    Ганчо, ако не иде на лайноморието, и после да обяснява два месеца къде е бил няма да го бъде. На язовир някъде из Родопа. Под боровете на сянка. Тишина, спокойствие, пълен релакс.

    Коментиран от #30

    06:37 19.06.2026

  • 19 Туризма не се самоуби, убиха го алчните

    19 0 Отговор
    хотелиери, гледат на туристите като млекодайни крави!? Но истинските фермери първо обгрижват животните си, и те им дават мляко, а нашите дерибеи нямат насита, за 100 грама пържена с червата цаца искат 10 евро, кой ще клъвне на цацата им!?

    06:37 19.06.2026

  • 20 Боце

    11 0 Отговор
    Алчността на много измекяри погуби туризма.

    06:42 19.06.2026

  • 21 Българин

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "тагаренко така каза":

    Ако не изпълняваме всички искания на Зеленски, той много бързо ще унищожи не само туризма в България, но ще ни остави без никакво гориво. Така че радев да отива в Киев и да моли за компромис, зашо в противен случай ще настъпи такъв глад, дето никога до сега не е бил!

    Коментиран от #24

    06:43 19.06.2026

  • 22 456

    6 3 Отговор
    Не са дамо цените , а и дроновете.
    Та кой нормален иска като отиде на плаж или влезе във водата да му изкочи едно дронче, или да му прелети над главата.
    Тази година зйбравам България ,заради дроновете. Така че ,не е само еврото

    06:43 19.06.2026

  • 23 На кой

    2 0 Отговор
    Са хотелите по черноморието?????

    06:46 19.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Всички селяндури да дух... супата,да затварят кепенците и на село при овцете.Ганьо е тарикат,лъжец и крадец,той иска от българският турист 150 лв.за спане,а на бледоликият мизерник Ханс предлага нощувка със закуска плюс препарат за комари,плюс слънце защитен крем за 50 лв !!!!!!!!!!!!!!! Гадни и скъпи кръчми,пълно с манг... по сергии ,плаж и улици,скъпо и тн

    06:50 19.06.2026

  • 26 както всичко в тази държава

    4 0 Отговор
    изобщо не се е самоубивал убиха го полютиците!!! преди да се пръкнат тези алчни крадци туризма си беше много добре

    06:50 19.06.2026

  • 27 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор
    ........ХУБАВА РАБОТА , АМА .....БЪЛГАРСКА...!

    06:52 19.06.2026

  • 28 представи си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Яжте си го":

    ако не беше повръщан или даже ако не беше яден колко щеше да струва? големи идиоти пишат тука и се мислят за умни!

    06:53 19.06.2026

  • 29 Никой

    0 1 Отговор
    Къде е проблема.

    06:53 19.06.2026

  • 30 бъркаш

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Троян":

    ганчо обича да хвали с гърция и се мисли за голяма работа когато отиде до там ! а за язовира всеки както му харесва така си почива но сравнението на морето с язовир е все едно да сравняваш мерцедес със жигула

    06:56 19.06.2026

  • 31 Истината, баш както си е

    4 2 Отговор
    Че тоз проблем със застрояването не е от вчера, защо точно сега му се дава гласност и то не от кой да е, а от самото дойче Зеле? Ами защото се превърнахме във фронтова държава. Дронове, разливи на петрол, бандерюги на всяка крачка. Ето това уби туризма и мълчанието на хотелиерите, които виждат какво се случва, ама си траеха. Защото разчитат зимния период на държавната парица и не смееха да кажат гък на евроатлантическата шайка окупирала територията. Иначе нашите хотелиери отдавна са го ориентирали черноморието към два вида туристи. За по-луксозните дестинации и за продажбата на имоти към руснаците, ама юроатлантическото правителство ги изгони, врагове били. И вторият вид туристи са бедните алкохолици и наркомани от Англия, Шотландия, Германия, Швеция, Норвегия, Израел, Ирландия и др. Идват тука да се "отцепят" за цяла седмица, да съ надрусат и напият на куче и да нямат никакви спомени. Тях ги отблъсна войната. Никакво презастраховане не плашеше мутрягите хотелиери и юроатлантиците преди това

    06:58 19.06.2026

  • 32 Боги

    1 2 Отговор
    Много обичаме сами да си се плюем, Милчева не прави изключение. Да сте чули или прочели грък да си плюе по родината? А има толкова прекрасни места по черноморието, например хотел Азалия в св. Св. КОНСТАНТИН и Елена, красиво и спокойно е в Шабла, Тюленово... има и още такива места.

    07:03 19.06.2026

  • 33 Ттт

    0 0 Отговор
    По време на застрояването , две журналистки ,( дето после ги изгониха от всички телевизии ) , обикаляха Сл .бряг и пророкуваха как фадромите ще събарят хотели , как банките щели да ги вземат и ред други простотии .
    Нито едното се случи , нито другото .

    Хората си имаха 15 -17 много добри сезона , изплатиха си кредитите и работят за себе си .
    Сега щели да работят едно лято на 50 -60 % ,голяма работа .
    От ден първи го погребват това наше черноморие , но ще надживее всички .

    07:08 19.06.2026

  • 34 Ще работят

    0 0 Отговор
    в петък и събота ! От юли до септември! През останалото време ще чоплят семки!

    07:09 19.06.2026

  • 35 Титк

    1 0 Отговор
    Какъв е смисъла да ходиш на Черно море когато на Френската Ривиера и Испания е по евтино. Тука ти предлагат бетон и фекалии за тези високи цени.

    07:15 19.06.2026

  • 36 ТУРИЗМА И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

    1 0 Отговор
    Имат сериозни проблеми заради собствениците на хотелите и ресторантите - обикновенно това са ниско интелигентни и прости хора придобили собственост по полупрестъпен начин. Трябват здрави фалити, за да има пречистване.

    07:18 19.06.2026

  • 37 Дедо ви Маркс

    0 0 Отговор
    Пак реванИе,пак сълзи...Нали затова мечтаехте неистово-да се свърши с комунистическата "мизерия и нищета",да сме в клуба на богатите,цените на храни,стоки,услуги да са на европейско ниво (критерий за висок стандарт).С две думи ,ела капитализъм, ощастливи ни.А,дано сте щастливи с бетона по плажа и салатата 18 евро.

    07:18 19.06.2026

  • 38 Име

    0 0 Отговор
    Що пишете глупости ?
    Около мен , където работя хотелите са почти пълни като всяко лято . На На 1 .07 ще са занулени.Т.е.няма да има свободни стаи .
    Ако , са празни както лъжете , аз какво ще правя тук ?

    07:19 19.06.2026