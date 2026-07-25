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Ивайло Мирчев: България трябва да получи един проевропейски президент

Ивайло Мирчев: България трябва да получи един проевропейски президент

25 Юли, 2026 19:45, обновена 25 Юли, 2026 19:05 704 64

  • демократична българия-
  • политика-
  • ивайло мирчев

Евентуалната кандидатура на Демократична България се очаква в следващите седмици

Ивайло Мирчев: България трябва да получи един проевропейски президент - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент, каза съпредседателят на "Да, България" (ДБ) Ивайло Мирчев в студиото на "Говори сега".

Мирчев допълни, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици.

Той коментира, че издигането на кандидадурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова е доста очаквано:

"Ние сме си в нашия процес, активна комуникация с "Форума за демократично действие", с граждански организации, за да можем да направим така, че да получи България един проевропейски президент. Президент, който не гледа към руския патриарх и към Путин, а който гледа към Западна Европа, защото трябва да сме честни, въпреки, че госпожа Йотова имаше добри ходове по отношение на служебното правителство и гарантиране на честния вот, тя е продължение на господин Румен Радев. Тя му беше вицепрезидент два мандата и в момента не съм убеден, че България трябва да получава трети мандат на Румен Радев, а пък Румен Радев плюс Йотова да получат тоталната власт в страната. Това би било грешка, да се слагат всички яйца в една кошница, според мен.", заяви Ивайло Мирчев,

Съпредседателят на ДБ отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори наесен.

"Естествено, че не преговаряме с ГЕРБ. Не мисля, че общата кандидатура, каквито заявки бяха правени от различни политици с ГЕРБ, е въобще възможен ход. Нито е разисквана при нас, нито някои си правят иллюзии, че нещо подобно може да се случи. Между "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ да има общата кандидатура."

Ивайло Мирчев определи решението на президента Илияна Йотова да подпише така наречените "малки бюджети" като огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков.

Мирчев отново обясни защо не е било подкрепено разполагането на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер":

"Отказахме да гласуваме по много причини. Комисия по отбрана, когато ни събраха, на мой въпрос дали има информация от службите, от военно разузнаване, се оказа, че има някакъв доклад, но не могат да ни го предоставят. С доста усилие на следващия ден ни го предоставиха. Отидохме да прочетем доклада. Той очевидно беше писан с изкуствени интелект или по-голяма част от него беше писан с изкуствени интелект. И не даваше особено ценна информация за това какво се случва. Практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило, как се е случило."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Нашият кандидат е Росен Миленов.Най достойният.

    Коментиран от #10

    18:50 25.07.2026

  • 2 Българите трябва да получат

    36 3 Отговор
    пробългарски президент, а не поредния НПО агент като разните ви там Гяуровци, Идиотовици и т.н.!

    Коментиран от #5, #63

    18:50 25.07.2026

  • 3 хехе

    27 0 Отговор
    У нас най-големите русофоби са все тъмно червени отрочета станали първи натоовце.

    18:52 25.07.2026

  • 4 иван костов

    34 2 Отговор
    На България и трябва БЪЛГАРСКИ президент, другарю Два Пръста!

    Коментиран от #55

    18:52 25.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Българите трябва да получат":

    Росен Миленов.

    18:52 25.07.2026

  • 6 МИНЧЕВ МАЛКОТО ЧЕЛО

    19 1 Отговор
    Предлагам за извикаме Зеленски да ни стане президент. Зеленски е НАЙ-ПРОЕВРОПЕЙСИ.

    Коментиран от #26

    18:52 25.07.2026

  • 7 Овчар

    15 4 Отговор
    Гледам ги тези 240 продажника и слуги на запада и благодаря на Бога всеки ден че в България няма нефт и газ...Щяха на ни изтрепят и изселят до последния българин!!

    18:52 25.07.2026

  • 8 Луд

    23 2 Отговор
    Имаш предвид педателски европейски прзидент.

    18:53 25.07.2026

  • 9 Луд

    9 1 Отговор
    И съкращението ПРО се испозва за професиоанлно , професионалист а не ла лизач

    18:54 25.07.2026

  • 10 Полковник

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Марков е по-достойна, сериозна и обединителна кандидатура.

    18:54 25.07.2026

  • 11 Мнение

    23 1 Отговор
    В ПРЕВОД ОТ ДВУПРЪСТОТО ЧЕЛО:

    БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОЩЕ ЕДНА МАРИОНЕТКА НА ШОРОШ, КОЯТО БЕЗ ПРОБЛЕМ ДА ПРАЩА (ПРИ ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ) И БЪЛГАРИ НА СТРАНАТА НА ЗЕЛЬО!

    ЕХ ТИЯ КУПЕНИТЕ ДУШИЦИ...
    ЕЕЕХ КАК НЕ ИМ ЗАВИЖДАМ, КАКВО ПРОДАВАТ И ПРЕДАВАТ ЗА ДА ПОЛУЧАТ СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ!!!

    РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!!!
    РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ НАШИЯТ НАРОД!
    И КОГАТО ТОВА СТАНЕ ФАКТ, ТАКИВА КАТО МИРЧЕВ, ЩЕ СИ СКЪРШАТ КРАКАТА ОТ БЯГАНЕ! ДОРИ ОСТРОВ НА МАРС, НЯМА ДА ИМ ПОМОГНЕ!!!

    18:55 25.07.2026

  • 12 Делян Добрев

    16 3 Отговор
    Аз бе, аз съм проевропейски!
    С Бойко, Кирчо, Асенчо и БСП-то по европейски ще докараме Ганьо Лапнишарански до просешка тояга и тогава по островите.

    Докато народа се събуди о усети, че има само една партия която защитава българския интерес (Възраждане ), ние ще сме разорили държавата пък те после да видим как ще се оправят!!!

    Коментиран от #21

    18:56 25.07.2026

  • 13 ИВАЙЛО ИВАЙЛО

    16 2 Отговор
    ЩЕ ПРЪЦНИТЕ ВЪВ ВРЯЛА ВОДА ДЕМЕК ЙОК.

    18:56 25.07.2026

  • 14 Освен теб да изберем

    21 2 Отговор
    Тъмно кафява комунистическа чугунена глава евроатлантик

    Коментиран от #28

    18:57 25.07.2026

  • 15 А ТИ ,,драги"...!

    18 2 Отговор
    Трябва да ,,получиш" един дървен сап през врата...!

    18:57 25.07.2026

  • 16 Хммм

    15 3 Отговор
    В нормална държава вие с фашистките кандидати сборно няма да съберете гласовете на Йотова. Вълчев, гюров, миленов, оня откачалник Йоло Денев. Разчитате да разводните вота на б,ългарите!

    18:58 25.07.2026

  • 17 От външната страна на външната врата

    15 3 Отговор
    ТЕЗИ НЕ НУЖ НЯЦИ ИЗКОПАХА ПЛОЧАТА ДА СКИМТЯТ,.....ЕЛЕ ПА ТОЯ

    18:58 25.07.2026

  • 18 Бгг

    19 1 Отговор
    България има нужда от нов НАРОДЕН СЪД И НОВ ЕЛИТ.

    18:59 25.07.2026

  • 19 шopoшГяуро срещу шopoшИдиотова

    9 1 Отговор
    не е избор!!!

    18:59 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Делян Добрев

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Делян Добрев":

    Забравих да спомена и приятелите от ПБ с които заедно гласувахме.
    А кой в кой скут беше ме е срам да кажа.

    18:59 25.07.2026

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Некой разносвач на манджа и пици!?
    🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:00 25.07.2026

  • 23 Гост

    6 1 Отговор
    България трябва да получи един голям МУР! Да почне всички клесъци по азбучен ред! Ама ти се не бой, дорде стигне до И, шъ си се свил като сух синигер и мое те пропущи да са не жули!!!

    19:01 25.07.2026

  • 24 ПпетроханциИ

    11 2 Отговор
    Тоест ДъБъ предлагат трансжендър президент !

    19:02 25.07.2026

  • 25 Доротея

    12 1 Отговор
    Щастлива съм и две денонощия спя добре! От 9 септември не съм спала така спокойно и щастливо! 82 години чакам американците и те най после ще дойдат следващата седмица! И когато това щастие ме озари, моите сини любимци в лицето на господата Мирчев и Божанов, отказаха да подкрепят американските самолети да дойдат най после при мен! Лъжицата с катран! По опасно от комунизма е антикомунизма, следователно!

    19:03 25.07.2026

  • 26 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "МИНЧЕВ МАЛКОТО ЧЕЛО":

    Няма да стане, ще откажа.
    Нямате достатъчно злато за мойте златни туалетни.

    19:04 25.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВЪХ УЖАС

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Освен теб да изберем":

    КРУШАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    19:04 25.07.2026

  • 29 Дзак

    7 0 Отговор
    Напротив. В тази тежка международна обстановка трябва Президент - Скептик, който да разпознава и да издържа на външен натиск.

    19:04 25.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🦁ЩЩД🦁

    10 1 Отговор
    Ето,видя ли Мирчев,не ме послуша и сега...Да би си на село седял,при кравите,сега нямаше да четеш такива лоши коментари.Виж Кирето,замонашил се,отиде в манастир и сега му е леееко на душътъ.Струва ли си,бе батковото,за тия алчни брюкселски скумрии, да си похабяваш живота?

    19:05 25.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кочо

    9 2 Отговор
    Моят фаворит за поста е квартета Станка Златева - Кауфланд!

    19:06 25.07.2026

  • 34 Кауфланд

    6 1 Отговор
    От къде ги получавате?

    19:07 25.07.2026

  • 35 Продължават да канят здрасти

    6 0 Отговор
    които са изгуби ли изборите по втора национална телевизия без да се интересуват дали някой ги гледа и колко ще е рейтингът на предаването. Тъпоумници се изключват в момента на тяхното включване по ти вито

    19:07 25.07.2026

  • 36 Обява

    12 1 Отговор
    ПП и ДБ търсят розово пони за кандидат президент

    19:08 25.07.2026

  • 37 Лукашенко

    2 0 Отговор
    Трябва ви един Капустин!

    19:08 25.07.2026

  • 38 Европейца

    6 0 Отговор
    Сърдехте се на Баце като ви каза, че матрял няма ама си е бил прав човека - Мирчо воюващия с доставчици е прекрасно доказателство

    19:10 25.07.2026

  • 39 Ваканция

    5 0 Отговор
    Какви президенти ви гонят?

    19:10 25.07.2026

  • 40 Решетников

    2 4 Отговор
    Започвам да търся!

    Коментиран от #42

    19:12 25.07.2026

  • 41 Нищоправеца

    8 1 Отговор
    Напротив Мирчо, тъпо селско парче. Не ни трябва никакъв президент - тая службица е за закриване!

    19:12 25.07.2026

  • 42 Трол

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Решетников":

    1000%

    19:14 25.07.2026

  • 43 Ивайло

    5 1 Отговор
    Аз ставам за цар !

    19:16 25.07.2026

  • 44 Бай онзи

    5 1 Отговор
    Няма да стане,нискочелий жълтопаветник ,неграмотен евронезнайнокакъв!!!!

    19:21 25.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този на снимката е мр.Спок...

    3 1 Отговор
    от Стар Трек. Та Мирчев какъв роднина точно му се пада? Изглежда да са от един и същи биологичен вид, т.е. ше да са родени на планетата Вулкан. Поне Ивайлото в главъта и речта го е докарал много Вулканско!

    19:25 25.07.2026

  • 47 Гай Турий

    8 1 Отговор
    Соросоидната производна национален безродник и предател не може и за миг да избяга от гнилата си природа. Трябва пробългарски насторен президент, а не чужда подлога, тип платен със зелено соросоиден плъх или гном.

    19:25 25.07.2026

  • 48 Точен

    6 0 Отговор
    Европейски или евроеничарски, Мирчооглу...

    19:29 25.07.2026

  • 49 бай Кольо

    5 0 Отговор
    Само да не е нискочел маймуняк.

    19:29 25.07.2026

  • 50 Софиянец

    5 0 Отговор
    Или с други думи безграбначна подлога като плювню, мъжа на синоптичката 😂

    19:30 25.07.2026

  • 51 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Проевропейски - обратен, безгръбначен, марионетка и подлога!
    Ми то всеки от ппдб-лите е подходящ в такъв случай, бе мурчо!

    Коментиран от #61

    19:32 25.07.2026

  • 52 Тъпия олигофрен така и не се научи че

    4 1 Отговор
    На България са и нужни преди всичко пробългарски политици

    19:34 25.07.2026

  • 53 КирякСтефчу

    3 1 Отговор
    Двоумя се между Атанас Атанасуф, Кремче на Попа Тодорката или Бужанкоф..... Трудна рабутъ.

    Коментиран от #62

    19:34 25.07.2026

  • 54 Хаха

    4 1 Отговор
    Бияча на доставчици на храна Ломирчев пак и ама видения! Проевропейски слуга или им впредвид?

    19:36 25.07.2026

  • 55 Не видиш ли че той се само

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    Предлага но няма очи да го издума беее

    19:41 25.07.2026

  • 56 ?????

    1 1 Отговор
    "България да получи един проевропейски президент" - и кво не му харесва Йотова тогава?

    19:44 25.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    1 1 Отговор
    Цик радевата счупени мадуровки забрана за хартия пълна доминация на червените другари е сега Мирчев ето ти истински модел истинска червена завладяна държава е сега

    19:50 25.07.2026

  • 59 БАНко

    1 1 Отговор
    ГОЛЯМ ПРОЕВРОПЕЙСКИ , ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ БОКОЛУКОЛУК !!!

    19:50 25.07.2026

  • 60 1111

    1 0 Отговор
    Надявам се Корнелия Нинова да се кандидатира за президент, защото Радев друг президент не заслужава!

    19:52 25.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "КирякСтефчу":

    Възрожденско боклуче, няма ли да предложиш Путин, като истински кирякстевчовец?

    19:54 25.07.2026

  • 63 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българите трябва да получат":

    До ФАКТИ тук явно е мястото за болни безнадеждно индивиди тук се разпространяватоткровени гнусотии срещу България от няколко дежурни болници Фактите

    19:55 25.07.2026

  • 64 ИВАН

    0 0 Отговор
    Айде стига бе, цъфнахме и вързахме с тая европа, такава циганизация не е имало никога.

    19:56 25.07.2026

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