Ивайло Мирчев: България трябва да получи един проевропейски президент

Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент, каза съпредседателят на "Да, България" (ДБ) Ивайло Мирчев в студиото на "Говори сега".
Мирчев допълни, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици.
Той коментира, че издигането на кандидадурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова е доста очаквано:
"Ние сме си в нашия процес, активна комуникация с "Форума за демократично действие", с граждански организации, за да можем да направим така, че да получи България един проевропейски президент. Президент, който не гледа към руския патриарх и към Путин, а който гледа към Западна Европа, защото трябва да сме честни, въпреки, че госпожа Йотова имаше добри ходове по отношение на служебното правителство и гарантиране на честния вот, тя е продължение на господин Румен Радев. Тя му беше вицепрезидент два мандата и в момента не съм убеден, че България трябва да получава трети мандат на Румен Радев, а пък Румен Радев плюс Йотова да получат тоталната власт в страната. Това би било грешка, да се слагат всички яйца в една кошница, според мен.", заяви Ивайло Мирчев,
Съпредседателят на ДБ отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори наесен.
"Естествено, че не преговаряме с ГЕРБ. Не мисля, че общата кандидатура, каквито заявки бяха правени от различни политици с ГЕРБ, е въобще възможен ход. Нито е разисквана при нас, нито някои си правят иллюзии, че нещо подобно може да се случи. Между "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ да има общата кандидатура."
Ивайло Мирчев определи решението на президента Илияна Йотова да подпише така наречените "малки бюджети" като огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков.
Мирчев отново обясни защо не е било подкрепено разполагането на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер":
"Отказахме да гласуваме по много причини. Комисия по отбрана, когато ни събраха, на мой въпрос дали има информация от службите, от военно разузнаване, се оказа, че има някакъв доклад, но не могат да ни го предоставят. С доста усилие на следващия ден ни го предоставиха. Отидохме да прочетем доклада. Той очевидно беше писан с изкуствени интелект или по-голяма част от него беше писан с изкуствени интелект. И не даваше особено ценна информация за това какво се случва. Практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило, как се е случило."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
18:50 25.07.2026
2 Българите трябва да получат
Коментиран от #5, #63
18:50 25.07.2026
3 хехе
18:52 25.07.2026
4 иван костов
Коментиран от #55
18:52 25.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Българите трябва да получат":Росен Миленов.
18:52 25.07.2026
6 МИНЧЕВ МАЛКОТО ЧЕЛО
Коментиран от #26
18:52 25.07.2026
7 Овчар
18:52 25.07.2026
8 Луд
18:53 25.07.2026
9 Луд
18:54 25.07.2026
10 Полковник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Марков е по-достойна, сериозна и обединителна кандидатура.
18:54 25.07.2026
11 Мнение
БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОЩЕ ЕДНА МАРИОНЕТКА НА ШОРОШ, КОЯТО БЕЗ ПРОБЛЕМ ДА ПРАЩА (ПРИ ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ) И БЪЛГАРИ НА СТРАНАТА НА ЗЕЛЬО!
ЕХ ТИЯ КУПЕНИТЕ ДУШИЦИ...
ЕЕЕХ КАК НЕ ИМ ЗАВИЖДАМ, КАКВО ПРОДАВАТ И ПРЕДАВАТ ЗА ДА ПОЛУЧАТ СЪОТВЕТНИТЕ СРЕБЪРНИЦИ!!!
РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРИЯ!!!
РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ НАШИЯТ НАРОД!
И КОГАТО ТОВА СТАНЕ ФАКТ, ТАКИВА КАТО МИРЧЕВ, ЩЕ СИ СКЪРШАТ КРАКАТА ОТ БЯГАНЕ! ДОРИ ОСТРОВ НА МАРС, НЯМА ДА ИМ ПОМОГНЕ!!!
18:55 25.07.2026
12 Делян Добрев
С Бойко, Кирчо, Асенчо и БСП-то по европейски ще докараме Ганьо Лапнишарански до просешка тояга и тогава по островите.
Докато народа се събуди о усети, че има само една партия която защитава българския интерес (Възраждане ), ние ще сме разорили държавата пък те после да видим как ще се оправят!!!
Коментиран от #21
18:56 25.07.2026
13 ИВАЙЛО ИВАЙЛО
18:56 25.07.2026
14 Освен теб да изберем
Коментиран от #28
18:57 25.07.2026
15 А ТИ ,,драги"...!
18:57 25.07.2026
16 Хммм
18:58 25.07.2026
17 От външната страна на външната врата
18:58 25.07.2026
18 Бгг
18:59 25.07.2026
19 шopoшГяуро срещу шopoшИдиотова
18:59 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Делян Добрев
До коментар #12 от "Делян Добрев":Забравих да спомена и приятелите от ПБ с които заедно гласувахме.
А кой в кой скут беше ме е срам да кажа.
18:59 25.07.2026
22 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🥳🤣👍
19:00 25.07.2026
23 Гост
19:01 25.07.2026
24 ПпетроханциИ
19:02 25.07.2026
25 Доротея
19:03 25.07.2026
26 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
До коментар #6 от "МИНЧЕВ МАЛКОТО ЧЕЛО":Няма да стане, ще откажа.
Нямате достатъчно злато за мойте златни туалетни.
19:04 25.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ВЪХ УЖАС
До коментар #14 от "Освен теб да изберем":КРУШАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ
19:04 25.07.2026
29 Дзак
19:04 25.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🦁ЩЩД🦁
19:05 25.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кочо
19:06 25.07.2026
34 Кауфланд
19:07 25.07.2026
35 Продължават да канят здрасти
19:07 25.07.2026
36 Обява
19:08 25.07.2026
37 Лукашенко
19:08 25.07.2026
38 Европейца
19:10 25.07.2026
39 Ваканция
19:10 25.07.2026
40 Решетников
Коментиран от #42
19:12 25.07.2026
41 Нищоправеца
19:12 25.07.2026
42 Трол
До коментар #40 от "Решетников":1000%
19:14 25.07.2026
43 Ивайло
19:16 25.07.2026
44 Бай онзи
19:21 25.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този на снимката е мр.Спок...
19:25 25.07.2026
47 Гай Турий
19:25 25.07.2026
48 Точен
19:29 25.07.2026
49 бай Кольо
19:29 25.07.2026
50 Софиянец
19:30 25.07.2026
51 стоян георгиев
Ми то всеки от ппдб-лите е подходящ в такъв случай, бе мурчо!
Коментиран от #61
19:32 25.07.2026
52 Тъпия олигофрен така и не се научи че
19:34 25.07.2026
53 КирякСтефчу
Коментиран от #62
19:34 25.07.2026
54 Хаха
19:36 25.07.2026
55 Не видиш ли че той се само
До коментар #4 от "иван костов":Предлага но няма очи да го издума беее
19:41 25.07.2026
56 ?????
19:44 25.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анонимен
19:50 25.07.2026
59 БАНко
19:50 25.07.2026
60 1111
19:52 25.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 хе хе
До коментар #53 от "КирякСтефчу":Възрожденско боклуче, няма ли да предложиш Путин, като истински кирякстевчовец?
19:54 25.07.2026
63 Анонимен
До коментар #2 от "Българите трябва да получат":До ФАКТИ тук явно е мястото за болни безнадеждно индивиди тук се разпространяватоткровени гнусотии срещу България от няколко дежурни болници Фактите
19:55 25.07.2026
64 ИВАН
19:56 25.07.2026