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Мирчев поиска батарея “Пейтриът” да защитава България, ако НС позволи американските самолети в "Безмер"

Мирчев поиска батарея “Пейтриът” да защитава България, ако НС позволи американските самолети в "Безмер"

20 Юли, 2026 17:54 1 111 59

  • ивайло мирчев-
  • батарея пейтриът-
  • защита-
  • американски цистерни-
  • безмер

Мирчев коментира още, че България е пропуснала възможност да бъде част от проекта "Фрея", насочен към противодействие на балистичните заплахи и изграждането на европейска противоракетна отбрана.

Мирчев поиска батарея “Пейтриът” да защитава България, ако НС позволи американските самолети в "Безмер" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че преди парламентът да вземе решение по предложението за връщане на американските военни цистерни в България, трябва да бъде предоставена пълна информация от премиера, министъра на отбраната и българските служби.

По думите му депутатите трябва да бъдат запознати с всички обстоятелства около предложението, включително с напредъка по отпадането на американските визи за българските граждани.

Мирчев коментира още, че България е пропуснала възможност да бъде част от проекта "Фрея", насочен към противодействие на балистичните заплахи и изграждането на европейска противоракетна отбрана.

"Когато става дума за Иран и за Близкия изток, ние трябва да следваме общоевропейската позиция или поне да участваме в нейното формиране, а не да имаме индивидуална такава", посочи той, цитиран от novini.bg.

Според Мирчев, ако парламентът все пак реши американските цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер", България трябва да поиска от гръцката страна разполагането на батарея "Пейтриът" на територията на Гърция.

По думите му подобна система би могла да допринесе за защитата на страната, тъй като съществуват определени рискове, които следва да бъдат отчетени.
“Считаме, че е много важно България да бъде част от общоевропейския проект, включващ и Украйна, за “Фрея” за противоракетна отбрана, за да може страната ни да бъде истинска защитена. Невключвайки се в този проект, ние изпълняваме желанията на Путин България да бъде беззащитна, както е всъщност и в момента”, посочи още той.

“Такива решения не могат да се взимат просто на базата на една заявка. Искаме да видим всички документи. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е Консултативен съвет за национална сигурност, за който отново призоваваме президента. Днес изпратихме включително и официално писмо до нея. След като получим цялата необходима информация, ПГ на “Демократична България” ще обсъди и реши как да подходи към това гласуване. Ще подходим към гласуването стратегически, а не като към тактически въпрос, който да отмине и замине”, коментира на свой ред Божидар Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    54 5 Отговор
    Платените медии не спират да дават гласност на провалени и продажби политици като този.

    Коментиран от #13, #21, #32

    17:56 20.07.2026

  • 2 1111

    28 3 Отговор
    От вас зависи да не позволявате!

    17:57 20.07.2026

  • 3 пръц

    27 5 Отговор
    Отпадналата необходимост вече не знаят какво искат и каква Фрея го тресе червеното отроче това я стане до пет години, я не.

    17:58 20.07.2026

  • 4 ПУШИЯ ИЗПУШИ

    11 5 Отговор
    мир4УУу с го в едо то от банкя ша защитавате нибието с ма гарешки зву ци и го вегди.. ИА ИА И ААА ИАА... МУУУУ МуУУУУМУУ МУУ.. хахах ПУШИЯ приклу4и

    17:59 20.07.2026

  • 5 Абе

    24 5 Отговор
    ПП-ДБ кога почнаха да искат нещо в замяна от САЩ?! Не бяха ли партията изцяло за западна кооперативност. Сега нещо много центристки и леко възрожденски взеха да го дават.

    17:59 20.07.2026

  • 6 Овчар

    28 4 Отговор
    Тоз всеки ден дърпа магарето за опашката..! Иска шут..!

    Коментиран от #25

    18:00 20.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    14 8 Отговор
    ПО ДОБРЕ ДА СИ ВЪРНЕМ РУСКОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ ...НАЙ ДОБРОТО!И МИРЧЕВ С ГОЛИ ГЪРДИ НА АБРАЗУРАТА,

    18:00 20.07.2026

  • 8 БЪЛГАРИН

    20 5 Отговор
    Г-н Мирчев умът ви е такъв колкото е широко челото ви!

    Коментиран от #28

    18:00 20.07.2026

  • 9 ту-туу

    18 2 Отговор
    Откога и тоя т-п-к смирчев взе да разбира от оръжия без да е бил в казарма от скута на магнитския сигурно

    18:01 20.07.2026

  • 10 Този на

    14 4 Отговор
    снимката е с квадратна тиква
    .

    18:01 20.07.2026

  • 11 Мурка

    12 3 Отговор
    ВИСОКОЧЕЛИЯТ ИНДИВИД РАЗБИРА ОТ ВСИЧКО ---------------ОТ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ , ОТ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА , ОТ СЪДЕБНО ДЕЛО , ОТ РЕСТИТУЦИЯ , А БЕ ВУНДЕРШАЙ ЗЕ

    18:01 20.07.2026

  • 12 олигофрен

    14 4 Отговор
    Тоя да не си мисли че са некакво национално богатство че да ги пазят ракети?

    18:01 20.07.2026

  • 13 Какво е поискал?

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Ей сега ще му пратят едно копие на чертежа, дето хо дадоха на украинците.

    18:03 20.07.2026

  • 14 Кондарев

    9 2 Отговор
    Да си ги бомбят самолетите.Нас какво ни засяга.

    18:05 20.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    11 4 Отговор
    Този не стига,че е тттъп,нагъллл се оказа и много страхлив.Да си купи една батареяяя и да си я сложи до дома му.

    18:05 20.07.2026

  • 17 мимирчо

    10 3 Отговор
    нали рива за янките, що искаш от гърците пейтриът? от какво ще ни защитават, а умньо?

    18:06 20.07.2026

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    14 3 Отговор
    ний да не сме във война с персите за да помагаме на агресора? Тия самолети не са и на НАТО!

    18:07 20.07.2026

  • 19 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Мирчев, веднага да пуснеш сигнал за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас, веднага! Сигнализирай урсулът, каята и който там прецениш! Важното е да те споменът по новините и ако е възможно да яхнеш няколко протеста! Още ми е пред очите това недоразумение как на бегом отиде на онзи спонтанен протест на т нар Джен Зи , когато с патос и плам се гласеше да ги вкара всички в парламента и да получи пълно мнозинство! Има го и в сайтовете на телевизиите! Моронът си мислеше , че той е едва ли не организатор и всички са там да подкрепят смешната им коалиция! Този ако му се направи тест за коефициент на интелигентност, едва ли ще е по голям от размера на обувките му! Рядко ограничено създание!

    18:09 20.07.2026

  • 20 Павел Пенев

    9 2 Отговор
    Простака Мирчев ли ще ги плаща ракетите Пейтриът ? Гнусно същество.

    18:10 20.07.2026

  • 21 Тъй ама

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Ало, Възраждане, къде спите? С тези самолети Радев ни вкарва във война.

    18:10 20.07.2026

  • 22 Дони

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    ЩЕ ГИ ОБЪРКА С БАНАНИ И ЩЕ ГИ ПЪХА КЪДЕ НЕ ИМ Е МЕСТОТО

    18:10 20.07.2026

  • 23 Абе ей глупак,

    5 2 Отговор
    Бегай от тука бе!

    18:12 20.07.2026

  • 24 Кирил

    6 3 Отговор
    Червеното, тъпо боклуче, винаги търси изява

    18:12 20.07.2026

  • 25 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Прав си, изключително е противен тоя....

    18:12 20.07.2026

  • 26 Анонимен

    6 2 Отговор
    Ний, слаботелесните и ребра броящи се от далеч ,с миниатюрна армия,по малобройна от полицията ,сме тръгнали да търсим защита.Години наред се тръбеше на ляво и на дясно за зелена енергия ,синьо и безоблачно небе .Свят без войни и конфликти.Това се насаждаше целенасочено и методично от всички управляващи до сега.Сами си унищожихме туй което имахме.Готови сме да храним чужди армии,защото такава ни е съдбата.

    18:13 20.07.2026

  • 27 голямата хвалба увехна

    5 3 Отговор
    Динамичното развитие на международната обстановка, само за часове опроверга наличието на "гръбнак" на премиера за поставяне "твърдо" и на първо място българския интерес.
    Цистерните имаха срок до края на юни да напуснат софийското летище, за да ги приеме две седмици по-късно на летище Безмер.

    18:13 20.07.2026

  • 28 Осмокласник Завинаги

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "БЪЛГАРИН":

    Язе съм по-умен от Мирчев, щото знам почти цЕлата азбука. А той имал две висши образования, освен това е ИТ и пише код. Кво от тва?

    Коментиран от #35

    18:13 20.07.2026

  • 29 а защо не

    4 1 Отговор
    батарея ц400

    18:17 20.07.2026

  • 30 Анонимен

    4 2 Отговор
    Направо поръчвай,Гловооо

    18:17 20.07.2026

  • 31 Искали предния път

    5 1 Отговор
    Решението е взето, хората идват. Тоя папур за предния път даде ли разрешение

    18:17 20.07.2026

  • 32 Добруджански мравояд

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Продажен е, ама нас продава

    18:17 20.07.2026

  • 33 Продажник

    7 1 Отговор
    Сега иска, а Мирчев първи даде ракетите С 300 на Украйна.

    18:21 20.07.2026

  • 34 Лама Мирчев, регулировчик

    4 3 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    18:21 20.07.2026

  • 35 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Осмокласник Завинаги":

    КЪДЕ ГО ПИШЕ ТОЯ КОД В СКУТА НА Ш Ш ЛИ

    18:22 20.07.2026

  • 36 Ъъъ

    4 1 Отговор
    Мирчев, Анчето Бодакова ли ще пази тази батарея бе човек? За нея ли се притесняваш? Щото ти гарантирам, че Иран не ни бръсне за слива и иранците много добре знаят, че да изстрелват ракети на 3000км разстояние е безсмислено.

    18:23 20.07.2026

  • 37 разсносвач на пици

    8 2 Отговор
    кажете на МИРЧЕВ е петриат няма да го опази от разносвача на пици пак ще го бияят ако се заяжда

    18:25 20.07.2026

  • 38 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    4 1 Отговор
    Нека Мирчев първо да иска да се разсекретят данните и да изнесе на обществото информацията колко ракети С-300 и каква ПВО-техника дари техният министър Тагарев за Украйна и защо се "предоставяше" ПВО-техника на Украйна, след като българското ПВО няма достатъчно ресурси да охранява нашето въздушно пространство.
    Кога ще бъде предаден Тагарев и всички свързани с това "предоставяне на техника" на прокуратурата и кога ще бъдат вкарани в затвора за национално предателство?

    18:26 20.07.2026

  • 39 Публикувайте Слави

    2 2 Отговор
    Според него денерджиев в САЩ се е срещнал само с портиер и една чистачка -
    ДО
    ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
    МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

    КОПИЕ ДО
    РУМЕН РАДЕВ
    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Господин Демерджиев, как беше в Америка? Вие, всъщност, защо бяхте там? Ааа, за да се видите със заместник-държавния секретар. А с него ли се видяхте? Или с някой друг заместник, който го замества? Защото Вие твърдите едно, а на снимката е друг човек.

    Сега, аз не искам да казвам, че Вие сте лъжец, но май твърдите неща, които не са верни. Както и да е, могли сте да отидете на екскурзия на държавни разноски - отишли сте. Дето се вика - видели сте свят. И светът Ви е видял. Вярно, заместник на света, но все някой Ви е видял.

    Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се.

    И докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината.

    Дали вече сте си повярвали, а, господин Демерджиев? Дали вече, според Вас, сте на един пиедестал, решенията са само Ваши, отговорността Ви е огромна, Вие движите нещата, а ние всички сме отдолу? И някакъв си там Слави Трифонов всяка седмица Ви задава едни и същи въпроси и само Ви дразни.

    Изглежда, че е точно така. А времето си върви - минаха пет месеца. И ако Вие продължавате да си мълчите, аз ще продължавам да питам. Защото, господин Демерджиев, силата е в

    18:26 20.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 МИРЧЕВ ДА ЗВЪННЕ НА ЗЛЕНСКИ

    4 2 Отговор
    Да му прати една батерия патриоти без ракети.

    18:28 20.07.2026

  • 42 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Те тоя не беше ли краводил? Кви пейтриът бе глъм? За родину за тръмпу бе бискочел

    18:29 20.07.2026

  • 43 Мунчо Копейкин празнодумеца

    2 3 Отговор
    Многопластова външна политика е, когато даваш летище за удари по Иран и, по собствените ти думи, поемаш риск от ракетен удар, но отказваш да участваш в коалицията на желаещите, която включва противоракетен щит, защото това е против националния ти интерес. Да го напиша ли пак?

    18:29 20.07.2026

  • 44 Радев

    2 2 Отговор
    е агент на Тръмп и на Путин.

    Той работи против Европа и против България.
    Иска да откъсна България от Европа, което автоматично означава да я вкара в руската орбита!

    Тръмп няма да има нищо против! Той също ненавижда Европа!
    Тръмп, Путин и Радев са врагове на Европа и на България.
    За това Радев не включва България в европейските инициативи и програми за въоръжаване и защита. Каквато е Фрея!
    Мирчев е един от Шарлатаните на Радев, които го докараха на власт!
    Сега реве с КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ!

    Коментиран от #52

    18:32 20.07.2026

  • 45 Деций

    4 1 Отговор
    Усещам някаква миризма,неприятна ,фекална от страна на големите "Демократи"

    18:33 20.07.2026

  • 46 фвсецд

    2 0 Отговор
    Абе мръсен селяндурин, дето те въртя шишко в скута си, друго не искаш ли??? ПП и ДБ некадърник освен големи претенции без да си работил и 1 ден, друго няма ли да поискаш и да ни съобщиш на нас българите да знаем още какво трябва да ти изтърпим с другите педофили??? Други желания няма те ли??? Мръсен нагъл селяндурин, Слава на Господ Иисус Христос вашата селска трупа ПП и ДБ педофили сте 1 файтон мишки. Да почвате да работите освен само да искате.

    18:34 20.07.2026

  • 47 МНОГО СА КУХИ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ

    5 0 Отговор
    Като се подлагате във чужди войни кой ще ви защитава бе!??

    18:34 20.07.2026

  • 48 По добре

    2 1 Отговор
    Да заминете за фронта тъмночервени кумунисчета

    18:34 20.07.2026

  • 49 Мислещ

    1 0 Отговор
    Нищо лошо но го предложете вие от вашата партия

    18:34 20.07.2026

  • 50 не се претеснявай

    1 0 Отговор
    не се претеснявай Мирчев Туркия ще ни пази да се благодарим на бог че поливната живеещи в България са турци бъди рахат не си тормози проста тиквичка и иди целуни ръката на рошавата гарга доган дето ни спаси за втори път от турско хубаво че излъга турците в България

    18:34 20.07.2026

  • 51 ГРОШы НЕМА

    2 0 Отговор
    Сега ще отговаряме за разпалването на всичките войни.

    18:35 20.07.2026

  • 52 Чезни ве

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Радев":

    Пръдльо

    18:35 20.07.2026

  • 53 Пейтриот Мирчев

    0 0 Отговор
    сам може да защитава родното небе. Като заеме поза с отверстието нагоре и като даде един залп, всичко що лети ще падне.

    18:36 20.07.2026

  • 54 Абе боклук

    5 0 Отговор
    Срещу ракетите С 300, които изпрати в Украйна ли

    18:37 20.07.2026

  • 55 Механик

    0 0 Отговор
    От къде да му я вземат тая батарея, като то за Зели няма, та за нас ли?
    И каква ще е файдата от нея? Киев и Одеса са отстрелвани като патки на гюме. Барабар с пейтриътите в тях.

    18:38 20.07.2026

  • 56 2п4о

    0 0 Отговор
    Голям пепедебейски рев, що не просиш вече при Шиши?

    18:41 20.07.2026

  • 57 Европа или евразийски кенF

    0 0 Отговор
    Имах впечатления от някои, които подкрепяха Борисов.
    Имам впечатления от някои, които подкрепят Радев.
    Общото между тях е, че това са мързеливи безделници, некадърници и мърморковци, които завиждат на кадърните, работливите и предприемчивите. Както и склеротизирали пенсионери, които постоянно хленчат, че пенсиите им са ниски и че обществото им е длъжно. А най-вече бивши комунистически номенклатурчици, които не могат да се справят в страна с пазарна икономика.
    И това е в страна в която има глад на работна ръка. Страна, която внася работна ръка от най-екзотични дестинации. Страна в която, по данни на НСИ, над 600 хиляди души в работоспособна възраст, нито учат, нито работят.
    Всички те си мечтаят за връщане на комунистическата уравниловка, на Единните Щатни таблици, когато кадърни и некадърни, работливи и мързеливи, умни и тъпи, получаваха едно и също заплащане. Когато креативните и динамичните издържаха тунеядците и синекурите.
    Такива бяха поддръжниците на ГЕРБ, такива са и поддръжниците на ПБ.
    Най-некадърната и примитивна част от българския народ, което кибичи по кафенетата, градинските пейки и долнопробните закусвални и кръчмета и все се надява някой да му оправи положението.

    18:41 20.07.2026

  • 58 Банда национални предатели !

    0 1 Отговор
    Не е ли умен Румен? 😍
    🛬 Радев ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува решението на Радев, за да може да каже Радев, че не е решил Радев, а парламентарната група на Радев.
    Друго си е "офицерската" му чест.
    ❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
    📣 Преди изборите говореше друго!
    ⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
    🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.

    18:44 20.07.2026

  • 59 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    1 0 Отговор
    Моля,моля...по ред на номерата моля!
    Аз съм първо,пък после ако останат ,,Патриоти" -и за вас...!

    18:56 20.07.2026

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