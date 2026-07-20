Мирчев поиска батарея “Пейтриът” да защитава България, ако НС позволи американските самолети в "Безмер"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че преди парламентът да вземе решение по предложението за връщане на американските военни цистерни в България, трябва да бъде предоставена пълна информация от премиера, министъра на отбраната и българските служби.
По думите му депутатите трябва да бъдат запознати с всички обстоятелства около предложението, включително с напредъка по отпадането на американските визи за българските граждани.
Мирчев коментира още, че България е пропуснала възможност да бъде част от проекта "Фрея", насочен към противодействие на балистичните заплахи и изграждането на европейска противоракетна отбрана.
"Когато става дума за Иран и за Близкия изток, ние трябва да следваме общоевропейската позиция или поне да участваме в нейното формиране, а не да имаме индивидуална такава", посочи той, цитиран от novini.bg.
Според Мирчев, ако парламентът все пак реши американските цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер", България трябва да поиска от гръцката страна разполагането на батарея "Пейтриът" на територията на Гърция.
По думите му подобна система би могла да допринесе за защитата на страната, тъй като съществуват определени рискове, които следва да бъдат отчетени.
“Считаме, че е много важно България да бъде част от общоевропейския проект, включващ и Украйна, за “Фрея” за противоракетна отбрана, за да може страната ни да бъде истинска защитена. Невключвайки се в този проект, ние изпълняваме желанията на Путин България да бъде беззащитна, както е всъщност и в момента”, посочи още той.
“Такива решения не могат да се взимат просто на базата на една заявка. Искаме да видим всички документи. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е Консултативен съвет за национална сигурност, за който отново призоваваме президента. Днес изпратихме включително и официално писмо до нея. След като получим цялата необходима информация, ПГ на “Демократична България” ще обсъди и реши как да подходи към това гласуване. Ще подходим към гласуването стратегически, а не като към тактически въпрос, който да отмине и замине”, коментира на свой ред Божидар Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #13, #21, #32
17:56 20.07.2026
2 1111
17:57 20.07.2026
3 пръц
17:58 20.07.2026
4 ПУШИЯ ИЗПУШИ
17:59 20.07.2026
5 Абе
17:59 20.07.2026
6 Овчар
Коментиран от #25
18:00 20.07.2026
7 Боруна Лом
18:00 20.07.2026
8 БЪЛГАРИН
Коментиран от #28
18:00 20.07.2026
9 ту-туу
18:01 20.07.2026
10 Този на
.
18:01 20.07.2026
11 Мурка
18:01 20.07.2026
12 олигофрен
18:01 20.07.2026
13 Какво е поискал?
До коментар #1 от "Красимир Петров":Ей сега ще му пратят едно копие на чертежа, дето хо дадоха на украинците.
18:03 20.07.2026
14 Кондарев
18:05 20.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
18:05 20.07.2026
17 мимирчо
18:06 20.07.2026
18 Ний ша Ва упрайм
18:07 20.07.2026
19 Лопата Орешник
18:09 20.07.2026
20 Павел Пенев
18:10 20.07.2026
21 Тъй ама
До коментар #1 от "Красимир Петров":Ало, Възраждане, къде спите? С тези самолети Радев ни вкарва във война.
18:10 20.07.2026
22 Дони
До коментар #15 от "Kaлпазанин":ЩЕ ГИ ОБЪРКА С БАНАНИ И ЩЕ ГИ ПЪХА КЪДЕ НЕ ИМ Е МЕСТОТО
18:10 20.07.2026
23 Абе ей глупак,
18:12 20.07.2026
24 Кирил
18:12 20.07.2026
25 Европеец
До коментар #6 от "Овчар":Прав си, изключително е противен тоя....
18:12 20.07.2026
26 Анонимен
18:13 20.07.2026
27 голямата хвалба увехна
Цистерните имаха срок до края на юни да напуснат софийското летище, за да ги приеме две седмици по-късно на летище Безмер.
18:13 20.07.2026
28 Осмокласник Завинаги
До коментар #8 от "БЪЛГАРИН":Язе съм по-умен от Мирчев, щото знам почти цЕлата азбука. А той имал две висши образования, освен това е ИТ и пише код. Кво от тва?
Коментиран от #35
18:13 20.07.2026
29 а защо не
18:17 20.07.2026
30 Анонимен
18:17 20.07.2026
31 Искали предния път
18:17 20.07.2026
32 Добруджански мравояд
До коментар #1 от "Красимир Петров":Продажен е, ама нас продава
18:17 20.07.2026
33 Продажник
18:21 20.07.2026
34 Лама Мирчев, регулировчик
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
18:21 20.07.2026
35 Мурка
До коментар #28 от "Осмокласник Завинаги":КЪДЕ ГО ПИШЕ ТОЯ КОД В СКУТА НА Ш Ш ЛИ
18:22 20.07.2026
36 Ъъъ
18:23 20.07.2026
37 разсносвач на пици
18:25 20.07.2026
38 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Кога ще бъде предаден Тагарев и всички свързани с това "предоставяне на техника" на прокуратурата и кога ще бъдат вкарани в затвора за национално предателство?
18:26 20.07.2026
39 Публикувайте Слави
ДО
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ ДО
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Господин Демерджиев, как беше в Америка? Вие, всъщност, защо бяхте там? Ааа, за да се видите със заместник-държавния секретар. А с него ли се видяхте? Или с някой друг заместник, който го замества? Защото Вие твърдите едно, а на снимката е друг човек.
Сега, аз не искам да казвам, че Вие сте лъжец, но май твърдите неща, които не са верни. Както и да е, могли сте да отидете на екскурзия на държавни разноски - отишли сте. Дето се вика - видели сте свят. И светът Ви е видял. Вярно, заместник на света, но все някой Ви е видял.
Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се.
И докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината.
Дали вече сте си повярвали, а, господин Демерджиев? Дали вече, според Вас, сте на един пиедестал, решенията са само Ваши, отговорността Ви е огромна, Вие движите нещата, а ние всички сме отдолу? И някакъв си там Слави Трифонов всяка седмица Ви задава едни и същи въпроси и само Ви дразни.
Изглежда, че е точно така. А времето си върви - минаха пет месеца. И ако Вие продължавате да си мълчите, аз ще продължавам да питам. Защото, господин Демерджиев, силата е в
18:26 20.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 МИРЧЕВ ДА ЗВЪННЕ НА ЗЛЕНСКИ
18:28 20.07.2026
42 Хохо Бохо
18:29 20.07.2026
43 Мунчо Копейкин празнодумеца
18:29 20.07.2026
44 Радев
Той работи против Европа и против България.
Иска да откъсна България от Европа, което автоматично означава да я вкара в руската орбита!
Тръмп няма да има нищо против! Той също ненавижда Европа!
Тръмп, Путин и Радев са врагове на Европа и на България.
За това Радев не включва България в европейските инициативи и програми за въоръжаване и защита. Каквато е Фрея!
Мирчев е един от Шарлатаните на Радев, които го докараха на власт!
Сега реве с КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ!
Коментиран от #52
18:32 20.07.2026
45 Деций
18:33 20.07.2026
46 фвсецд
18:34 20.07.2026
47 МНОГО СА КУХИ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ
18:34 20.07.2026
48 По добре
18:34 20.07.2026
49 Мислещ
18:34 20.07.2026
50 не се претеснявай
18:34 20.07.2026
51 ГРОШы НЕМА
18:35 20.07.2026
52 Чезни ве
До коментар #44 от "Радев":Пръдльо
18:35 20.07.2026
53 Пейтриот Мирчев
18:36 20.07.2026
54 Абе боклук
18:37 20.07.2026
55 Механик
И каква ще е файдата от нея? Киев и Одеса са отстрелвани като патки на гюме. Барабар с пейтриътите в тях.
18:38 20.07.2026
56 2п4о
18:41 20.07.2026
57 Европа или евразийски кенF
Имам впечатления от някои, които подкрепят Радев.
Общото между тях е, че това са мързеливи безделници, некадърници и мърморковци, които завиждат на кадърните, работливите и предприемчивите. Както и склеротизирали пенсионери, които постоянно хленчат, че пенсиите им са ниски и че обществото им е длъжно. А най-вече бивши комунистически номенклатурчици, които не могат да се справят в страна с пазарна икономика.
И това е в страна в която има глад на работна ръка. Страна, която внася работна ръка от най-екзотични дестинации. Страна в която, по данни на НСИ, над 600 хиляди души в работоспособна възраст, нито учат, нито работят.
Всички те си мечтаят за връщане на комунистическата уравниловка, на Единните Щатни таблици, когато кадърни и некадърни, работливи и мързеливи, умни и тъпи, получаваха едно и също заплащане. Когато креативните и динамичните издържаха тунеядците и синекурите.
Такива бяха поддръжниците на ГЕРБ, такива са и поддръжниците на ПБ.
Най-некадърната и примитивна част от българския народ, което кибичи по кафенетата, градинските пейки и долнопробните закусвални и кръчмета и все се надява някой да му оправи положението.
18:41 20.07.2026
58 Банда национални предатели !
🛬 Радев ще предложи на парламентарната група на Радев да гласува решението на Радев, за да може да каже Радев, че не е решил Радев, а парламентарната група на Радев.
Друго си е "офицерската" му чест.
❌ Този ни вкарва във война. Без мандат на НАТО. Европейският съюз е против! Германия - "Това не е нашата война!". Испания - твърд отказ. Италия - твърд отказ, Турция, Гърция, Франция, Дания, Холандия и т.н. Мнозинството от европейските ни партньори.
📣 Преди изборите говореше друго!
⁉️Какви гаранции дава Радев за сигурността на България днес? За населението и икономиката? Срещу какво? Нали твърди, че нямаме противовъздушна отбрана! Ракети стигат ли дотук? Повтарям - НАТО не участва в тази война! Оттам гаранции няма!
🔔 Няма каша, в която Радев да не забърка България за три месеца.
18:44 20.07.2026
59 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
Аз съм първо,пък после ако останат ,,Патриоти" -и за вас...!
18:56 20.07.2026