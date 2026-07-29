ДБ: МО да не превръща страната в гробище за съветски самолети, да купи НАТО-вски и да усвоим най-сетне осемте F-16 ВИДЕО

“Във времена, когато България трябва да се превъоръжава със западна техника, с техника от НАТО, се оказва, че сме поискали да купим полски МиГ-29. Правилно е да купим стари F-16 или “Грипен”, или каквото решат експертите от Министерството на отбраната, но да не се превръщаме в гробище за съветски самолети.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента. Поводът за това изявление бяха съобщения в полския печат, че България търси да закупи от Полша изтребители МиГ-29 с оставащи малко часове летателен ресурс, което първоначално бе отречено от МО, но после бе потвърдено от полска страна.

Мирчев обяви, че ДБ ще подкрепи всяко адекватно решение за западни самолети, което избере МО. И добави, че нашите осем F-16 Block 70 трябва да започнат да дават бойно дежурство, защото в момента такова носят по-малко на брой МиГ-29. “Украйна във време на война, докато ги бомбардират по цял ден, успяха за година и половина да усвоят F-16, ние за две години не можем, трябва да се стегнем и да свършим тази работа”, каза партийният лидер.

С притеснения за енергийната сигурност на страната и цените на горивата ДБ ще поиска изслушване на икономическия министър Александър Пулев. Ивайло Мирчев съобщи, че в пленарна зала не са дадени отговори на въпроси от Великобритания и САЩ дали “Лукойл Нефтохим Бургас” преработва руски петрол, маскиран като казахстански. Той посочи, че на 30 юни България е сключила определена сделка с “Литаско”, която никой не знае каква е. На 2 юли пристига писмо от британското правителство, в което се казва, че има съмнение, че в “Лукойл” се преработва руски петрол, маскиран като казахстански - по разследване на “Бърд”. На 7 юли има ново писмо от британското правителство в сходна посока, а на 14 юли идва запитване от американската ОФАК с 6 въпроса, единият от които е за произхода на петрола.

“Не получихме в зала отговор на нито един от тези въпроси, затова ще искаме изслушване на икономическия министър, защото ако нарушаваме санкциите, няма да може да преработваме петрол в “Нефтохим”. Обществото трябва да види тези писма и да разбере дали са основателни съмненията на британци и американци, че преработваме руски петрол, маскиран като казахстански”, каза Ивайло Мирчев.