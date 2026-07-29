ДБ: МО да не превръща страната в гробище за съветски самолети, да купи НАТО-вски и да усвоим най-сетне осемте F-16 ВИДЕО

“Във времена, когато България трябва да се превъоръжава със западна техника, с техника от НАТО, се оказва, че сме поискали да купим полски МиГ-29. Правилно е да купим стари F-16 или “Грипен”, или каквото решат експертите от Министерството на отбраната, но да не се превръщаме в гробище за съветски самолети.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента. Поводът за това изявление бяха съобщения в полския печат, че България търси да закупи от Полша изтребители МиГ-29 с оставащи малко часове летателен ресурс, което първоначално бе отречено от МО, но после бе потвърдено от полска страна.
Мирчев обяви, че ДБ ще подкрепи всяко адекватно решение за западни самолети, което избере МО. И добави, че нашите осем F-16 Block 70 трябва да започнат да дават бойно дежурство, защото в момента такова носят по-малко на брой МиГ-29. “Украйна във време на война, докато ги бомбардират по цял ден, успяха за година и половина да усвоят F-16, ние за две години не можем, трябва да се стегнем и да свършим тази работа”, каза партийният лидер.
С притеснения за енергийната сигурност на страната и цените на горивата ДБ ще поиска изслушване на икономическия министър Александър Пулев. Ивайло Мирчев съобщи, че в пленарна зала не са дадени отговори на въпроси от Великобритания и САЩ дали “Лукойл Нефтохим Бургас” преработва руски петрол, маскиран като казахстански. Той посочи, че на 30 юни България е сключила определена сделка с “Литаско”, която никой не знае каква е. На 2 юли пристига писмо от британското правителство, в което се казва, че има съмнение, че в “Лукойл” се преработва руски петрол, маскиран като казахстански - по разследване на “Бърд”. На 7 юли има ново писмо от британското правителство в сходна посока, а на 14 юли идва запитване от американската ОФАК с 6 въпроса, единият от които е за произхода на петрола.
“Не получихме в зала отговор на нито един от тези въпроси, затова ще искаме изслушване на икономическия министър, защото ако нарушаваме санкциите, няма да може да преработваме петрол в “Нефтохим”. Обществото трябва да види тези писма и да разбере дали са основателни съмненията на британци и американци, че преработваме руски петрол, маскиран като казахстански”, каза Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХиХи
15:39 29.07.2026
3 Перо
15:39 29.07.2026
4 Горски
Коментиран от #41
15:39 29.07.2026
5 Те още
Коментиран от #10, #59
15:39 29.07.2026
6 Да бе ,да ! 🤔
15:40 29.07.2026
7 Мирчев Регулировчик
15:40 29.07.2026
8 Пич
Коментиран от #19, #21
15:40 29.07.2026
9 хехе
15:41 29.07.2026
10 Всъщност
До коментар #5 от "Те още":Ами , те турски , цигански и английски вече въведоха ...
15:42 29.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ту-туу
Коментиран от #20
15:44 29.07.2026
13 в кратце
15:45 29.07.2026
14 хахаха
П.П. За 6 милиарда долара Сърбия купи 30 чисто нови китайски изтребители шесто поколение и им бяха доставени в рамките на 6 месеца.
15:45 29.07.2026
15 На мен по интересно ми е
15:48 29.07.2026
16 АГАТ а Кристи
"Спете спокойно деца" !!!
15:50 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 2 пръста чело
15:52 29.07.2026
19 Пичи ,
До коментар #8 от "Пич":Не думай ...
15:52 29.07.2026
20 Летят,
До коментар #12 от "ту-туу":Ама няма кой от напълнилите им главите в матушка с "акъл" да ги кара, блат нико
Коментиран от #31
15:53 29.07.2026
21 Госあ
До коментар #8 от "Пич":Тоо селяк у крушари само натовски самолети е виждал !
15:53 29.07.2026
22 Спрете да давате
15:53 29.07.2026
23 ЗНАЧИ
Ниското чело говори за глуповатост.
15:54 29.07.2026
24 Без коментар
След два часа: Никой не ме е бил, не съм се оплаквал на никого, полицията е виновна
15:57 29.07.2026
25 Хохо Бохо
16:01 29.07.2026
26 сноу
16:02 29.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Удри
Коментиран от #49
16:07 29.07.2026
29 Тити
16:08 29.07.2026
30 Хмм
16:09 29.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Летят,":И как летят, като на единия Баширов и Петров лично му били свили радара, а другия както си седял и "му изтекли водите"🤔
16:10 29.07.2026
32 Два Пръста- президент!
Затова той е моят избор за президент!😂😂🤣🤣
16:11 29.07.2026
33 идиоти вън
16:14 29.07.2026
34 А къде беше, че не купихте, като управля
16:18 29.07.2026
35 Въпрос от редови член на ДБ
Някой знае ли какво е работил неговия баща?
16:20 29.07.2026
36 Някой може ли да ми препоръча
16:21 29.07.2026
37 Според вас, дали Ивайло Мирчев
16:22 29.07.2026
38 Някой може ли да ми каже човек, който
16:24 29.07.2026
39 СССС
16:24 29.07.2026
40 Моряка
16:25 29.07.2026
41 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Горски":Децата и внуците на комунистите ги виждаш всеки ден в партията на Радьев, ватенка!
Коментиран от #46, #58
16:30 29.07.2026
42 Констатация
16:31 29.07.2026
43 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:31 29.07.2026
44 Ами
И с цялата си наглост тръгнал да ни обяснява, че вместо
евтини стари Миг-29, трябвало да купим скъпи стари Ф-16.
Ако бяхме приели офертата на шведите, сега щяхме да имаме 3-4 ескадрили
нови самолети с въоръжение, а не осем рециклирани Ф-16 без нито една ракета.
16:33 29.07.2026
45 Оземпик
p. s Как е Прокопиев, слушкаш ли? И дазнарш, че като спреш да се бодеш пак ще станеш 300 кг, организма не се лъже.
16:34 29.07.2026
46 до Копейкин Костя
До коментар #41 от "Копейкин Костя":Д., единственния комунист у форума си ти!!!!!!
Коментиран от #48
16:34 29.07.2026
47 Българин
Трябва подмяна на въоръженията - антики сделани в СССР със съвременни западни образци !
Коментиран от #56
16:35 29.07.2026
48 Копейкин Костя
До коментар #46 от "до Копейкин Костя":Крадеца вика дръжте крадеца!
В партията на Радьев е пълно с комунисти и техните отрочета.
Истината боли, нали, ватенка?!
Коментиран от #52, #55, #62
16:38 29.07.2026
49 Моряка
До коментар #28 от "Удри":Навъдиха се много специалисти,дето не са виждали даже и казарма,и няма къде да видят,защото нашите брикети ги оглозгаха до кота нула заради арматурното желязо.А бе ливадо,на стария ми Трабант ако сложиш най новите радари и ракети,ще стане ли Мерцедес 2026г?
16:39 29.07.2026
50 Обикн.читател
16:39 29.07.2026
51 Странно
16:42 29.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 АЛЛООО
16:42 29.07.2026
54 ГЛОВО
16:43 29.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Моряка
До коментар #47 от "Българин":С какъв бюджет,бе приятел?Парите ги дадохме аванс с неуточнен срок за 50 годишните Ефки,на тройна цена,дето още толкова ще платим за наземна апаратура,логистика,технически персионал( дето години ще се подготвя) и за заплати на американските инструктори?
16:46 29.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Горски
До коментар #41 от "Копейкин Костя":Така ли бе американски паразит?
16:52 29.07.2026
59 отговор
До коментар #5 от "Те още":А, ти знаеш ли кой е най-ценния език в САЩ? Руският! Приказката е: Това да знаеш езика на врага е най-ценното нещо! Това ти го казвам от опит!
16:53 29.07.2026
60 смирчеф
къде ги прати на ф-ката
16:57 29.07.2026
61 дядото
16:58 29.07.2026
62 Истината е супер
До коментар #48 от "Копейкин Костя":Комунистите от ПП и ДБ, плащат на глупак да троли. Няма такъв отпадък като ПП и ДБ. Нали?
Ако триещият е тролещият глупак на ПП и ДБ и се припознава, аз вина нямам!
17:00 29.07.2026
63 жоро
17:15 29.07.2026