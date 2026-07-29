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ДБ: МО да не превръща страната в гробище за съветски самолети, да купи НАТО-вски и да усвоим най-сетне осемте F-16 ВИДЕО

ДБ: МО да не превръща страната в гробище за съветски самолети, да купи НАТО-вски и да усвоим най-сетне осемте F-16 ВИДЕО

29 Юли, 2026 15:37 999 63

  • ивайло мирчев-
  • миг-29-
  • изтребител-
  • ф-16-
  • ф-16 блок 70-
  • грипен-
  • лукойл-
  • санкции

ДБ ще поиска изслушване на министър Пулев, за да отговори преработва ли “Лукойл” руски петрол

ДБ: МО да не превръща страната в гробище за съветски самолети, да купи НАТО-вски и да усвоим най-сетне осемте F-16 ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Във времена, когато България трябва да се превъоръжава със западна техника, с техника от НАТО, се оказва, че сме поискали да купим полски МиГ-29. Правилно е да купим стари F-16 или “Грипен”, или каквото решат експертите от Министерството на отбраната, но да не се превръщаме в гробище за съветски самолети.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента. Поводът за това изявление бяха съобщения в полския печат, че България търси да закупи от Полша изтребители МиГ-29 с оставащи малко часове летателен ресурс, което първоначално бе отречено от МО, но после бе потвърдено от полска страна.

Мирчев обяви, че ДБ ще подкрепи всяко адекватно решение за западни самолети, което избере МО. И добави, че нашите осем F-16 Block 70 трябва да започнат да дават бойно дежурство, защото в момента такова носят по-малко на брой МиГ-29. “Украйна във време на война, докато ги бомбардират по цял ден, успяха за година и половина да усвоят F-16, ние за две години не можем, трябва да се стегнем и да свършим тази работа”, каза партийният лидер.

С притеснения за енергийната сигурност на страната и цените на горивата ДБ ще поиска изслушване на икономическия министър Александър Пулев. Ивайло Мирчев съобщи, че в пленарна зала не са дадени отговори на въпроси от Великобритания и САЩ дали “Лукойл Нефтохим Бургас” преработва руски петрол, маскиран като казахстански. Той посочи, че на 30 юни България е сключила определена сделка с “Литаско”, която никой не знае каква е. На 2 юли пристига писмо от британското правителство, в което се казва, че има съмнение, че в “Лукойл” се преработва руски петрол, маскиран като казахстански - по разследване на “Бърд”. На 7 юли има ново писмо от британското правителство в сходна посока, а на 14 юли идва запитване от американската ОФАК с 6 въпроса, единият от които е за произхода на петрола.

“Не получихме в зала отговор на нито един от тези въпроси, затова ще искаме изслушване на икономическия министър, защото ако нарушаваме санкциите, няма да може да преработваме петрол в “Нефтохим”. Обществото трябва да види тези писма и да разбере дали са основателни съмненията на британци и американци, че преработваме руски петрол, маскиран като казахстански”, каза Ивайло Мирчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХиХи

    41 7 Отговор
    Пък Мисирчосфирчев от тирушари да дава всички заплати на зеля нали бил желаещ

    15:39 29.07.2026

  • 3 Перо

    49 7 Отговор
    Тоя селтик да даде пари за Ф-16!

    15:39 29.07.2026

  • 4 Горски

    39 9 Отговор
    Младите от Да, България са същите като старите . Внуци, синове и щерки на старите- пребоядисани комунисти и псевдодемократи, агенти и генерали. Тия какво разбират от самолети и москвичи? Или пак ще имаме ситуацията физкултурник и неуспял пожарникар да знаят по-добре от генерала от ВВС какви самолети са най-добри за България? Още малко за Ф16, неговият дядо е Руският МИГ 15!!! Единственият самолет който успява прогони всички американски бомбардировачи от небето където действа, германските самолети, нито японските не са успявали до тогава. В мрежата има доста информация по въпроса. Американците обявяват награда от 100 000 долара и един севернокореец им го доставя. С това започва историята на американските самолети от серията "Ф", понеже американската технология до този момента е била доста изостанала от съветската.

    Коментиран от #41

    15:39 29.07.2026

  • 5 Те още

    12 24 Отговор
    малко и руски език ще искат да въведат !

    Коментиран от #10, #59

    15:39 29.07.2026

  • 6 Да бе ,да ! 🤔

    41 8 Отговор
    Ивайло Свирчев с двата пръста чело май иска краварски катафалки ?! Видяхме кен еFките колко струват !!

    15:40 29.07.2026

  • 7 Мирчев Регулировчик

    31 5 Отговор
    Искам да регулирам освен разносвачите на пици и военните самолети, имам капацитет да се изказвам по всеки въпрос и всяка сфера !

    15:40 29.07.2026

  • 8 Пич

    47 8 Отговор
    А бе, глупендър!!! Кой ще ги кара новите самолети, като ги купиш?! И след колко години ще дойдат?! Знаеш ли, още кога Баце им плати осем таратайки, и още не са ги докарали!!!

    Коментиран от #19, #21

    15:40 29.07.2026

  • 9 хехе

    41 7 Отговор
    Не знаех, че нискочелия разбира и от самолети все си мисля, че Радев е спеца

    15:41 29.07.2026

  • 10 Всъщност

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Те още":

    Ами , те турски , цигански и английски вече въведоха ...

    15:42 29.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ту-туу

    39 5 Отговор
    Тоя б-к-ук и от самолети разбира нали ги платихте къде са бе от-е-ко когато Радев искаше Грипен вие п-д-огите бяхте за ф- които не летят

    Коментиран от #20

    15:44 29.07.2026

  • 13 в кратце

    10 4 Отговор
    МО да купи самолета на чичко Дончо Тръмпов и ще се возим заедно на него. От Пловдив до морето.

    15:45 29.07.2026

  • 14 хахаха

    26 6 Отговор
    Тоя освен да яде бой от разносвачи на храна за друго не става:) А и всички ги видяхме "новите" ефки за 8 милиарда:)
    П.П. За 6 милиарда долара Сърбия купи 30 чисто нови китайски изтребители шесто поколение и им бяха доставени в рамките на 6 месеца.

    15:45 29.07.2026

  • 15 На мен по интересно ми е

    12 2 Отговор
    Колко хижари си поръчват от глово

    15:48 29.07.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    9 3 Отговор
    Комунизма се ПОВРАЩА,
    "Спете спокойно деца" !!!

    15:50 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 2 пръста чело

    21 5 Отговор
    Мирчев е спец по всичко - от пици и дюнери до самолети и ядрена физика:)

    15:52 29.07.2026

  • 19 Пичи ,

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Не думай ...

    15:52 29.07.2026

  • 20 Летят,

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "ту-туу":

    Ама няма кой от напълнилите им главите в матушка с "акъл" да ги кара, блат нико

    Коментиран от #31

    15:53 29.07.2026

  • 21 Госあ

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Тоо селяк у крушари само натовски самолети е виждал !

    15:53 29.07.2026

  • 22 Спрете да давате

    15 6 Отговор
    дума на тези лъжливи боклуци!

    15:53 29.07.2026

  • 23 ЗНАЧИ

    15 4 Отговор
    Такова лице няма място в политиката.
    Ниското чело говори за глуповатост.

    15:54 29.07.2026

  • 24 Без коментар

    11 3 Отговор
    Мирчев: Разносвача ме би затова звъннах на 112, после на шефа на МВР, на главния прокурор и на работодателя му
    След два часа: Никой не ме е бил, не съм се оплаквал на никого, полицията е виновна

    15:57 29.07.2026

  • 25 Хохо Бохо

    23 3 Отговор
    Този е рядкотъпкретен!!! Точно партньорите ти от сащ не искат ганью да усвои ф16 докато е в гаранция!!! Точно сащ са единствените, по договор, които могат да обучават пилоти за ф16 и то благодарение на умнокрасивите тъпунгериДБ. Този е пряк вибовник за положението

    16:01 29.07.2026

  • 26 сноу

    8 2 Отговор
    Каквото каже подсвирчо кавалчев...те там във файтона са взели решение и ако трябва ще усвоим и ф 116, че не ми се мисли как ще намръщи ниско чело..

    16:02 29.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Удри

    5 11 Отговор
    Правителството на ГЕРБ осигури финансиране за 16 чисто нови изтрбителя ф-16 с последен модел радари и ракети. 8 вече са на въоръжение и чакаме другите 8. Радев в същото време иска да държавата да купува стари използвани и амортизирани МИГ-ове от съветско време.

    Коментиран от #49

    16:07 29.07.2026

  • 29 Тити

    10 2 Отговор
    България е гробница на каквото сетите коли влакове камиони автобуси и техника.

    16:08 29.07.2026

  • 30 Хмм

    13 2 Отговор
    ами ние купихме, дори на парад не можем да ги вдигнем, още осем спе поръчали, цяла ескадрила точно служебното на Радев ги договаря, поне ги платихме предварително, а за Полша много интересно, нали всичко пратили на украйна, а имат МИГ-ове, дори спекулират с тях

    16:09 29.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Летят,":

    И как летят, като на единия Баширов и Петров лично му били свили радара, а другия както си седял и "му изтекли водите"🤔

    16:10 29.07.2026

  • 32 Два Пръста- президент!

    9 2 Отговор
    Два Пръста Чело разбира от носачи на пица, но и от самолети!
    Затова той е моят избор за президент!😂😂🤣🤣

    16:11 29.07.2026

  • 33 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Когато си с отпаднала необходимост, както използван латексов предп@зител и толкова гнусен, мястото ти е в кофата за смет, но за жалост има и клошари, които ги рециклират!!!

    16:14 29.07.2026

  • 34 А къде беше, че не купихте, като управля

    11 0 Отговор
    След като парламента е превърнат в гробище на комунистически чада и дебили, всичко може.

    16:18 29.07.2026

  • 35 Въпрос от редови член на ДБ

    7 1 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какво семейство произлиза моят съпредседател Ивайло Мирчев?

    Някой знае ли какво е работил неговия баща?

    16:20 29.07.2026

  • 36 Някой може ли да ми препоръча

    4 1 Отговор
    някоя фирма за доставка на пици в София?

    16:21 29.07.2026

  • 37 Според вас, дали Ивайло Мирчев

    10 1 Отговор
    знае таблицата за умножение?

    16:22 29.07.2026

  • 38 Някой може ли да ми каже човек, който

    7 1 Отговор
    лично е гласувал за Мирчев?

    16:24 29.07.2026

  • 39 СССС

    8 1 Отговор
    Всички ДБ - или да платят от джоб за самолети и оръжие ,България е потънала в дългове розовите понита за оръжие говорят !!!

    16:24 29.07.2026

  • 40 Моряка

    9 2 Отговор
    А бе неслужил нещастник,навремето имахме 260 бойни съветски самоле,които хвърчаха.Сега от 8 суперскъпи американски 50 годишни Ефки не можем да подкараме нито една.МИГ 29 и до сега са супер,даже могат да летят!

    16:25 29.07.2026

  • 41 Копейкин Костя

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    Децата и внуците на комунистите ги виждаш всеки ден в партията на Радьев, ватенка!

    Коментиран от #46, #58

    16:30 29.07.2026

  • 42 Констатация

    6 1 Отговор
    Абе този е завършен Д.!!!!!!!!!!!!! За да започне обучението на пилотите, ти трябва обучен Технически състав, от тях зависи безопастноста на полета, живота на пилота и на самолета!!! Резервни части. И накрая заключително разрешение за пилотиране на машината от Технически спецове на държавата Производител, че самолета е пригоден за полет, това разрешение е еднократно, след туй отговорноста е на нашия Тех. състав, а той е неподготвен и необучен!!!!! Самолета не е автомобил, бе, крет...!!!!!!

    16:31 29.07.2026

  • 43 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Ами Ф-ките отказват да летят бе, РОЗОВ...

    16:31 29.07.2026

  • 44 Ами

    5 1 Отговор
    Заради такива като тоя каун западът ни превърна в смерище.
    И с цялата си наглост тръгнал да ни обяснява, че вместо
    евтини стари Миг-29, трябвало да купим скъпи стари Ф-16.
    Ако бяхме приели офертата на шведите, сега щяхме да имаме 3-4 ескадрили
    нови самолети с въоръжение, а не осем рециклирани Ф-16 без нито една ракета.

    16:33 29.07.2026

  • 45 Оземпик

    4 1 Отговор
    Даже уличните кучета научиха, пе ф- ки няма. Няма и да има, освен нарисуванки.
    p. s Как е Прокопиев, слушкаш ли? И дазнарш, че като спреш да се бодеш пак ще станеш 300 кг, организма не се лъже.

    16:34 29.07.2026

  • 46 до Копейкин Костя

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкин Костя":

    Д., единственния комунист у форума си ти!!!!!!

    Коментиран от #48

    16:34 29.07.2026

  • 47 Българин

    1 4 Отговор
    Прав е Мирчев!
    Трябва подмяна на въоръженията - антики сделани в СССР със съвременни западни образци !

    Коментиран от #56

    16:35 29.07.2026

  • 48 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "до Копейкин Костя":

    Крадеца вика дръжте крадеца!
    В партията на Радьев е пълно с комунисти и техните отрочета.
    Истината боли, нали, ватенка?!

    Коментиран от #52, #55, #62

    16:38 29.07.2026

  • 49 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Удри":

    Навъдиха се много специалисти,дето не са виждали даже и казарма,и няма къде да видят,защото нашите брикети ги оглозгаха до кота нула заради арматурното желязо.А бе ливадо,на стария ми Трабант ако сложиш най новите радари и ракети,ще стане ли Мерцедес 2026г?

    16:39 29.07.2026

  • 50 Обикн.читател

    2 0 Отговор
    Този напоследък,ломоти кухотевини,които и той не може да проумее. Аланкоолу,никой не ти иска мнението,затова по добре мълчи, когато решиш да говориш.

    16:39 29.07.2026

  • 51 Странно

    2 0 Отговор
    Този го гледах някъде в едно предаване вчера, където говореше с неприязън за руските МИГ-29, от които трябва да се отървем веднага, а после взе да обяснява колко полезни биха могли да бъдат полските МИГ-29 в ръцете на героичните и добре подготвени украински летци....

    16:42 29.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 АЛЛООО

    1 0 Отговор
    МИРЧЕФ МОЖЕ ДА РАЗБИРАШ ОТ МОСКВИЧИ АМА ОТ САМОЛЕТИ -НЕ .

    16:42 29.07.2026

  • 54 ГЛОВО

    1 0 Отговор
    ДА НЕ ТИ ПРАТЯ РАЗНОСВАЧА НА ХРАНА

    16:43 29.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    С какъв бюджет,бе приятел?Парите ги дадохме аванс с неуточнен срок за 50 годишните Ефки,на тройна цена,дето още толкова ще платим за наземна апаратура,логистика,технически персионал( дето години ще се подготвя) и за заплати на американските инструктори?

    16:46 29.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкин Костя":

    Така ли бе американски паразит?

    16:52 29.07.2026

  • 59 отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те още":

    А, ти знаеш ли кой е най-ценния език в САЩ? Руският! Приказката е: Това да знаеш езика на врага е най-ценното нещо! Това ти го казвам от опит!

    16:53 29.07.2026

  • 60 смирчеф

    0 0 Отговор
    ми те штичетата на краднеф толкова умеят🤡
    къде ги прати на ф-ката

    16:57 29.07.2026

  • 61 дядото

    2 0 Отговор
    га до в е,вас кой и кога ще ви изслуша защо нямаме нито милиардите ЩД,нито ЕФ -ки,нито страйкъри

    16:58 29.07.2026

  • 62 Истината е супер

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Копейкин Костя":

    Комунистите от ПП и ДБ, плащат на глупак да троли. Няма такъв отпадък като ПП и ДБ. Нали?

    Ако триещият е тролещият глупак на ПП и ДБ и се припознава, аз вина нямам!

    17:00 29.07.2026

  • 63 жоро

    0 0 Отговор
    Петроханските хрътки вият като вълци.

    17:15 29.07.2026

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