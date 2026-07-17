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ДБ иска спешен КСНС заради "тактическите ядрени удари" на Радев ВИДЕО

ДБ иска спешен КСНС заради "тактическите ядрени удари" на Радев ВИДЕО

17 Юли, 2026 14:08 3 041 150

  • ивайло мирчев-
  • дб-
  • кснс-
  • тактически ядрен удар

Румен Радев се опитва да имитира Цар Борис III

ДБ иска спешен КСНС заради "тактическите ядрени удари" на Радев ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание, пише news.bg.

На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.

Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС", по думите на Божанов, като запита дали е имало натиск върху Тончев или не. ДБ не подкрепят кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС.

Депутатът от ДБ и бивш председател на ДСБ генерал Атанас Атанасов изтъкна във връзка с действията на правителството на международния терен затова, че премиерът Румен Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евалата чалгопитеци

    73 10 Отговор
    Как е новото нормално? Свежичко ли ви е още?

    Коментиран от #45, #122

    14:10 17.07.2026

  • 2 1 450 000 полезни идиота

    50 117 Отговор
    гласуваха за Фуражката!

    Коментиран от #4, #9, #56, #112, #126

    14:11 17.07.2026

  • 3 методи

    45 81 Отговор
    на мунчо му свикайте екип от психиатри и психолози,по-належащо е!

    Коментиран от #128

    14:11 17.07.2026

  • 4 гласуваха

    27 61 Отговор

    До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":

    му машините

    14:12 17.07.2026

  • 5 Хасковски каунь

    111 12 Отговор
    Зад тези не стои никой, но ката ден са в ТВ

    Коментиран от #47

    14:12 17.07.2026

  • 6 провинциалист

    92 21 Отговор
    Дъвката "боташ" отдавна се издъвка. Толкова пари кихнахме накуп за самолетчетата, с което щетите са в пъти по-големи за срока на обвързаност. Останалите му приказки също са въздух под налягане и то от грешния край на тялото.

    14:12 17.07.2026

  • 7 ААЛО МИРЧЕВ

    116 18 Отговор
    ГРУПАТА ОТ ЖЕЛАЕЩИ ХВАЩАЙТЕ ВЛАКА ЗА КИЕВ ИМАТЕ СИ И ГЕНЕРАЛ ДАВИ КОМАНДВА И АВТОМАТИ ЩЕ ВИ ДАДЪТ - АМА НЕ ВИ СТИСКА

    14:12 17.07.2026

  • 8 ДъБили

    102 11 Отговор
    Лама Мирчев пак е прекалил с вълшебната трева!

    14:13 17.07.2026

  • 9 Гробар

    85 11 Отговор

    До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":

    Пепедебейските фашисти си изпяха песента. Един вагон гейски лумпени са им избирателите.

    14:13 17.07.2026

  • 10 Стига, бе

    76 10 Отговор
    Стига сте търсили под вола теле, достатъчно ни паднахте в очите

    14:13 17.07.2026

  • 11 ?????

    101 10 Отговор
    Уф.
    Верното е - винаги с Германия, но никога срещу Русия.
    А тва - "винаги с Германия, но никога с Русия" е някаква нова измислица на умните и красивите.

    14:13 17.07.2026

  • 12 пешо

    62 8 Отговор
    боклуците в истерия

    14:13 17.07.2026

  • 13 България се управлява от Генерали

    39 12 Отговор
    като в африкански държави!
    На тях все им се привиждат бомби!

    Коментиран от #20

    14:13 17.07.2026

  • 14 Тежки боеве

    66 13 Отговор
    Тежки боеве се водят в Константиновка, украинските защитници отбиват атака след атака, а Мирчев регулира движението на украински танкове.
    В Бахмут Тагарев е водач на бронетранспортьор Страйкър и напада по фланга руснаците.
    Нейнски помага като медицинска сестра в Угледар, а Елена Поптодорова и Моньо Паси пращат шифрограми от Покровск.
    Георг Георгиев предава всеки ден съобщение, чрез Старлинк от тунелите на завода Азовстал в Мариупул, където смелите защитници не дават на врага да окупира напълно града.

    Коментиран от #39, #60, #66, #71

    14:14 17.07.2026

  • 15 Иван

    61 7 Отговор
    Точния цитат е : "Винаги с Германия, но никога срещу Русия".

    Коментиран от #98, #137

    14:14 17.07.2026

  • 16 не бива

    79 10 Отговор
    Абе факти, нямате ли капка срам бе? Как може от десет новини, пет да са свързани със снимката и малоумните бръщолевения на някакъв нискочел примат с един пръст чело. Да заминава за Украйна и да не тормози българския народ с присъствието си.

    Коментиран от #76

    14:14 17.07.2026

  • 17 Анонимен

    61 7 Отговор
    Оф, тоя изрод да заминава на фронта с желаещите и да ни остави на мира вече! Сега пък за "тактическите ядрени удари" се разприказвал, ще задмине Мъск по простотия.

    14:16 17.07.2026

  • 18 хе хе

    19 34 Отговор
    Как си личат платените клакьорки на зеленочорапия. По обидите ще ги познаете.

    14:17 17.07.2026

  • 19 .....

    14 41 Отговор
    Супер ракети имат руснаците - самовзривяват се сами , супер Черноморски флот - скрит под водата от армия без флот . Една ядрена ракета за година струва 1 млн долара за подръжка а Русия има 5000 , дали изобщо са в бойна готовност или парите изпапани , толкова модерни , че просят шахеди от Иран 🤣🤣🤣🤣.

    14:19 17.07.2026

  • 20 разбира се

    7 26 Отговор

    До коментар #13 от "България се управлява от Генерали":

    В България е военна диктатура. Не случайно Бойко Борисов биде заменен от действащ армейски генерал за Министър председател.

    14:19 17.07.2026

  • 21 А ти колко си

    36 4 Отговор
    Пр0тивеееееен

    14:19 17.07.2026

  • 22 Истината

    52 6 Отговор
    ЗА ДА СТАНЕШ ДЕПУТАТ ТРЯБВА ДА УМЕЕШ ДА СЕ ТЪКАЛЯШ КАТО ПРАСЕ В ПРАХТА ТАКА МИРЧЕВ СЕ ТЪРКАЛЯШЕ ПРЕД САРАИТЕ НА ДУГАН НА МОРЕТО И СТАНА НЕ САМО ДЕПУТАТ А И СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖЪЛТО ПАВЕТНИЦИТЕ

    Коментиран от #78

    14:20 17.07.2026

  • 23 Най-после

    27 11 Отговор
    България е ядрена сила. Президента радев нанесе тактически ядрен удар по групировката на НАТО в Румъния и сега българските войски победоносно настъпват към делтата на Дунав където ще ударят украинските терористични банди в тил и ще се срещнат с братските руски сили. Договорено е включването на Северна Добруджа и Бесарабия в границите на новата Велика България.
    Да живее Българо-Руската дружба!!!

    14:21 17.07.2026

  • 24 Тактически безмозъчен

    42 4 Отговор
    Мирчо. Само два пъти се е използвало ядрено оръжие срещу Япония , втора световна.

    Коментиран от #101

    14:21 17.07.2026

  • 25 Без име

    43 8 Отговор
    Путин не иска мир, а да завърши това, което не успя Сталин - пълен разгром на фашизма. Идва голяма война и трябва да направим всичко възможно фронтът да не стъпва тук, а да върви на запад през прибалтийските републики.

    Коментиран от #114

    14:21 17.07.2026

  • 26 Таман народът се възмути и настрои срещу

    26 6 Отговор
    боташарите и излезе тва с ниското челце от БКП-ДБ и почне да врещи кРдев е с Путин и хората веднага се сетят, че има и по-зле от терора на БКП-муньовците.

    14:22 17.07.2026

  • 27 Румен Йотова

    6 16 Отговор
    Какви са тези приказки господин Мирчев
    елате в нашите редици! Вие сте
    доволно приказлив и ще Ви
    наградим с микрофони и
    журналисти

    14:23 17.07.2026

  • 28 Истината:

    38 9 Отговор
    БългароУбикците от ПП/ДБ крещят, че Радев може да
    Подобри Икономиката на България и да
    Повиши жизнения стандарт на народа,
    което е много Опасно за тях, защото на
    следващите избори, ще седнат до Славчо и Тошко!

    14:27 17.07.2026

  • 29 Шуми Марица!

    30 3 Отговор
    Да се чуди човек тия политици облъчени ли са, отровни ли са, или са надрусани с много силен коктейл некачествени опиати.
    Тотално умствено увредени, очевидно са по-опасни, заразни и разрушителни от ядрено оръжие.
    Когато Господ иска да накаже някого, първо ми взема акъла.

    14:28 17.07.2026

  • 30 Каи са па тия

    29 4 Отговор
    Сбирутък, които не представляват крупна електорална маса, това са партийни образования с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, това са хора със завишен медиен ефект - с малко избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

    14:28 17.07.2026

  • 31 Мирчев, скрий се

    38 4 Отговор
    Писна ни

    14:29 17.07.2026

  • 32 Тома

    33 5 Отговор
    Този и промяната дадоха милиони за укрите от парите на българите защото сорос е техния бог

    14:29 17.07.2026

  • 33 Вуйчо Румен

    18 3 Отговор
    Ей!Ще извадя пищова от Анкара!

    Коментиран от #102

    14:30 17.07.2026

  • 34 Съюза иска спешна

    24 1 Отговор
    Съюза на федалите иска спешна трансплантация на мозък на този бедил
    Няма време за отлагане, щетите ще бъдат невъзстановими!

    14:30 17.07.2026

  • 35 СЛОНА

    17 3 Отговор
    МУРДЖОООО ВИНАГИ С РУСИЯ БЕ !!!
    МЕСЕТЕ ПОГАЧИТЕ И НЕ СЕ ОСЛУШВАЙТЕ,ЧЕ БЕЛЕНЕ ЩЕ ЗАРАБОТИ!!!

    14:31 17.07.2026

  • 36 Казанлъшкия

    19 4 Отговор
    С едно смислено нещо в полза на България не се занимават от тая партия. Нито едно. Не че Радев не е б.клук, но този пък съвсем.

    14:32 17.07.2026

  • 37 Цар Борисlll

    15 2 Отговор
    е велик!

    14:32 17.07.2026

  • 38 Един

    32 4 Отговор
    Ха стига ,станахте смешни.Една шепа сте,ако има избори дори няма да влезете в парламента,хората пак ще гласуват за Радев.Всички виждаме за два месеца какво свършиха тези хора,а вие освен да пиете кафе и да се карайте нищо не направихте години наред.

    14:32 17.07.2026

  • 39 Фройд

    27 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тежки боеве":

    Евала брат , много се смях. Коментара ти е изключително точен.
    Само като си представя , как пасито щрака на телеграфа - ти ти ти таа тит ти ти .....пхахахахахаха......

    Коментиран от #120

    14:33 17.07.2026

  • 40 Продължаваме подмяната петроханци

    24 6 Отговор
    ПП ДБ явно са облъчени. Тикали са си празните глави в редакторите на АЕЦ Козлодуй!

    14:33 17.07.2026

  • 41 Дб не разбаха ли,

    28 6 Отговор
    че вече не са фактор в българската политика?!Все едно бълхата да изисква от коня!

    14:33 17.07.2026

  • 42 Малииийййй,

    27 3 Отговор
    тия сорос и не могат да се помирят,че от тях нищо не зависи!Свиквайте!!!

    14:35 17.07.2026

  • 43 смях в залата

    5 13 Отговор
    Приятелят на чорапа е способен на всичко. Нека му каже да не го прави и да сключи мир. Нали иска дипломация

    14:35 17.07.2026

  • 44 Сатана Z

    26 5 Отговор
    Ниско челото чучело—неофашист отново показа свойствената за рода си глупост.

    14:37 17.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Вики

    9 4 Отговор
    Роднина, която работи в агенция за социологически проучвания сподели, че след като изтекат 100-те дни на правителството ще бъдат обявени нови проучвания. По сегашни предварителни данни рейтинга на Радев се е сринал на 57%. На запитване, ако сега има избори за кого ще гласувате "Възраждане" излизала 1-во място, което ще бъде новата голяма сензация.

    Коментиран от #51, #53

    14:37 17.07.2026

  • 47 Всеки ден

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    в bTV
    Всички там много ги обичат. А Цветанка направо ги хруска. Забравих розовия Светослав в неделя. Той ги ближе като захарни петлета

    14:38 17.07.2026

  • 48 Чичо Дончо

    18 4 Отговор
    Време е да се хвърли един хубав лобут на всички от ДБ.Да се намерят техните членове в провинцията и да бъдат хубаво препухани.

    14:39 17.07.2026

  • 49 Илиана

    5 2 Отговор
    Имате право да искате!

    14:39 17.07.2026

  • 50 Радев

    21 3 Отговор
    Цар Борис беше велик държавник за разлика от киро и кокоро и свирчев оземпика

    14:40 17.07.2026

  • 51 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Вики":

    Смее се!

    14:40 17.07.2026

  • 52 Исторически парк

    26 4 Отговор
    Цар Борис спаси България от втората световна, а пепейките искат да ни вкарат в трета световна!

    Коментиран от #117

    14:40 17.07.2026

  • 53 Ами те

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "Вики":

    преди избори винаги са първи!

    14:41 17.07.2026

  • 54 Василеску

    20 2 Отговор
    Абсколютно тъпа статия с неверни цитати. Ама от може редактора да не е виновен, а безграничната тъпота на тоя Мирчев. Цар Борис не е казал това, което е написано в статията, а: "Винаги с Германия, но никога против Русия"

    14:42 17.07.2026

  • 55 Ивелин Михайлов

    21 6 Отговор
    ПАРТИЯТА НА ВОЙНАТА ППДЕБЪ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА И ЦЯЛОТО Й РЪКОВОДСТВО ДА БЪДЕ ТИКНАТО В БЕЛЕНЕ, А ЦЕЛИЯТ Й ЕЛЕКТОРАТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАСИЛСТВЕНО МОБИЛИЗИРАН И ИЗПРАТЕН В ДОНБАС!

    Коментиран от #59

    14:42 17.07.2026

  • 56 Българин

    19 7 Отговор

    До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":

    И ПАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЗА НЕГО! А ВАС ЩЕ ВИ ТИКНЕМ В БЕЛЕНЕ!

    Коментиран от #58, #86

    14:42 17.07.2026

  • 57 Проблема

    15 4 Отговор
    нали беше модела Первски-Борисов!Сега защо ревете?

    Коментиран от #63

    14:43 17.07.2026

  • 58 Надай се

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    булка....

    Коментиран от #74

    14:43 17.07.2026

  • 59 ПЪЛНИ О ЛИГОФРЕНИ

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Ивелин Михайлов":

    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!!!

    Коментиран от #64

    14:44 17.07.2026

  • 60 ТОВА Е

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тежки боеве":

    СТРАХОТЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ФИЛМ.
    БРАВО!

    14:44 17.07.2026

  • 61 Иванчо

    6 1 Отговор
    Аз пък искам колело!

    14:44 17.07.2026

  • 62 Фройд

    16 2 Отговор
    Като ги гледам трия тримцата , все се сещам за Доньо Донев ....

    14:46 17.07.2026

  • 63 копейкин

    4 11 Отговор

    До коментар #57 от "Проблема":

    Мунчо кво НаправИ по разграждането на модела Пеевски-борисов,а?

    Коментиран от #67

    14:46 17.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мирча

    11 1 Отговор
    кажи за краставицата!

    14:46 17.07.2026

  • 66 Пепи Волгата

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Тежки боеве":

    А пък аз избрах ЕВРОТО!

    14:47 17.07.2026

  • 67 Радев

    10 6 Отговор

    До коментар #63 от "копейкин":

    Поне не направих сглобка с герб дпс за разлика от вас, пепейке 😉

    14:47 17.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Баба Али

    5 2 Отговор
    Богдан Филов ерудиран професор траколог много умен, някога обявява символична война на САЩ и Великобритания. През март 1943 несимволично София Перник и други градове са бомбардирани. През цялата война България поддържа дипломатически отношения със СССР лгацията е в сградата на БАНдо Народното събрание. СССР потапя корабите Шипка и Варна а нашите има данни че са унищожили Щ211но го крият дълги години от другарски чувства. Така че президента премиер не е казал нищо лошо и различно за тактическия ядрен удар, даже може да им каже къде може дабнанесат такъв и вида на боеприпаса. Тоса не е виртуална игра з хората от този виртуален свят Косичката и Крушарския бабаит на доставчици на храна

    14:49 17.07.2026

  • 70 Присмехулник

    13 2 Отговор
    Дребният един цитат не може да научи. Царят е казал друго.

    14:50 17.07.2026

  • 71 Военен

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тежки боеве":

    Старо.. всички тия градове вече са изчистени от украинци😏

    Коментиран от #84

    14:50 17.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Съвет

    13 2 Отговор
    Дръжте Мирчев и Божанов на ръководни места в демократичното пространсво и те са ми ще го закрият! Най- добрите прислужници на дълбоката държава са именно те. Кой прави сглобки с прасетата и ги изпра , че не се сещам?

    14:51 17.07.2026

  • 74 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Надай се":

    ВЛИЗАЙ В БЕЛЕНЕ!

    14:52 17.07.2026

  • 75 Доню Донев

    10 2 Отговор
    Тримата герои ги сменете малко иначе пак ще сте на 4 ри процента

    14:52 17.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    И радевите регреси така се търкалят нали

    14:54 17.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Механик

    10 3 Отговор
    Никак не харесвам Р. Радев и то по определени причини, ама тоя нискочелия потомък на видни комунисти, той поне няма ли да се с крие?
    Не разбрахте ли, че народът дали за добро или за лошо е с Радев и ПП-ските в и номерца няма да минат???

    Коментиран от #93

    14:54 17.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Съгласен

    8 1 Отговор
    Тия тримата са голям кашат!

    14:55 17.07.2026

  • 83 Русофил

    7 3 Отговор
    Предлагам на следващия им протест да пр3тепем всички пепейки пред парламента и да оH 0дим со 0пол глист3вв на живо по бтв 😏

    14:55 17.07.2026

  • 84 !!!

    9 3 Отговор

    До коментар #71 от "Военен":

    Да,бе!"Очищени "украинци пазят Константиновка!
    Зеленски не пожела да прибере телата им!

    14:55 17.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Малоумниците вън от европейската България

    Коментиран от #88

    14:56 17.07.2026

  • 87 Българин

    14 7 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    Коментиран от #131

    14:56 17.07.2026

  • 88 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    ГЕЙОВЕТЕ ВЪН ОТ ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #106

    14:57 17.07.2026

  • 89 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "Русофил":

    А ти при Путин нямаш място в европейска България и вземи и Радев

    14:57 17.07.2026

  • 90 Боко

    1 1 Отговор
    дБ иска да му правят ректален сондаж 👌

    Коментиран от #103

    14:57 17.07.2026

  • 91 каунь

    3 0 Отговор
    лисунгери!

    14:58 17.07.2026

  • 92 Леле - леле ! 🤔

    8 2 Отговор
    Това е било пресконференция на коалицията на идиотите !

    14:58 17.07.2026

  • 93 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Механик":

    Кой се интересува па ти кво харесваш или не?

    14:58 17.07.2026

  • 94 Нова серия на тримата глупаци и атома

    8 3 Отговор
    Тримата глупаци на трибуната, от Доньо Донев! Нова петроханска серия.

    14:59 17.07.2026

  • 95 Тримата

    7 1 Отговор
    Глупаци баце единия скача по капаците на колите другия генерал гном третия ръбъл

    14:59 17.07.2026

  • 96 Факт

    4 2 Отговор
    Боклуци

    15:01 17.07.2026

  • 97 Ивайло и Божо

    3 0 Отговор
    Ердо,дай ни по един пищов....

    Коментиран от #109

    15:01 17.07.2026

  • 98 Всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    ❗ Точният цитат е "Да , добре е с Германия , но никога срещу Русия "

    15:02 17.07.2026

  • 99 ало манипулатора

    5 2 Отговор
    Цар Борис не е казал "винаги с Германия, но никога с Русия", а "винаги с Германия, но никога СРЕЩУ Русия"

    15:03 17.07.2026

  • 100 Неграмотната "ПРОМЯНА"

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    Нямаш спирачки.
    Поне се ограмоти .

    Коментиран от #110

    15:03 17.07.2026

  • 101 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тактически безмозъчен":

    На дядо ми магарето се казваше така

    15:04 17.07.2026

  • 102 Ерфоган Ефенди

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Вуйчо Румен":

    Румба ага, аз пищофите за друго ви ги дарих. Позлвайте върху себе си, щото цялата сбирщина €атлантически чухуа-хуа за нищо не ставате!

    15:04 17.07.2026

  • 103 Асена василева

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Боко":

    Мм много обичам специя да ми прави ректален сондаж 🥰😍🤩🔥🥵🥵🤤🤤

    15:04 17.07.2026

  • 104 бай Иван

    8 0 Отговор
    Мирчев и къде точно свърши Борис III ? В по малкото зло отколкото като Вас да ни набута в нациският съюз докрай и да прати българи на източният фронт. Само да ти кажа да прочетеш историята и особенно в часта за Нюрнберският процес и последвалият народен съд . Така само да си ти стои в главицата и да три примръдва нещо в отсланалите задни части

    15:05 17.07.2026

  • 105 нда,

    8 3 Отговор
    умните от ДБ даже не знаят какво е тактически ядрен удар, както и феновете им тука!

    15:05 17.07.2026

  • 106 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #88 от "Българин":

    Я по полека с обидите Фактите тук да не е място за болни мозъци

    Коментиран от #113

    15:06 17.07.2026

  • 107 Исторически парк

    6 3 Отговор
    Свирчев, недей да фалшифицираш историята! Борис не е казвал никога с Русия, а НИКОГА ПРОТИВ РУСИЯ!

    15:07 17.07.2026

  • 108 Ивелин

    7 3 Отговор
    Ивайло,пазете парламента,че в следващия сте вън!

    15:07 17.07.2026

  • 109 Ердоган съм

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ивайло и Божо":

    Ползвайте патлака на колагата ви кРадев бей. С шест патрона е. Неслучайно им подарих по един боен револвер на всичките €глупаци да се самозастрелят, че са повече от жалки. Можеше и с по един патрон да са, ама предвидих пълен барабан, че наистина повечето са пълни некадърници и има вероятност само с един изстрел да не успеят да се прострелят от упор в празните манерки.

    15:08 17.07.2026

  • 110 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Неграмотната "ПРОМЯНА"":

    100 гледай своята грамотност моля

    15:08 17.07.2026

  • 111 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    Да бе България е на Волга!

    15:08 17.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Българин

    8 3 Отговор

    До коментар #106 от "Анонимен":

    МАРШ В БЕЛЕНЕ, ПЕПЕЙКО!

    15:08 17.07.2026

  • 114 Кирияк Стефчов мрази България и Рудия

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Без име":

    Няма как, тук ще е най-голямата касапница. "Желаещите" национални предатели искат да хвърлят малкия измършавял български народец във война срещу собствените си освободители. А лошото е, че ние дефскто вече сме във война с тях. Просто досега на никой не му се разширяваше 1200-километровия прокси фронт - нито на НАТО, нито на Русия. Но идва времето за удари по призводствени фабрики в съседни държави като България, а руското общество изисква вече и тактически ядрен удар. Нами виждате иранците как млатят американските васални територии е Близкия изток

    Коментиран от #144

    15:09 17.07.2026

  • 115 Госあ

    2 2 Отговор
    ха ха ха питекантропа освен думата “квантов”, вече знае и “тактически ядрен удар” 😆 умните и красивите бързо да питат чатбота, да не изостават 😆

    15:09 17.07.2026

  • 116 Анонимен

    3 3 Отговор
    Радев е заплашвал Европа как така от името на кого с ядрени работи Тогава незабавна оставка за този господин

    15:10 17.07.2026

  • 117 Стефан

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Исторически парк":

    Да бе Третата национална катастрофа . Народен съд имало ли е?

    Коментиран от #127

    15:12 17.07.2026

  • 118 Волен l

    4 3 Отговор
    Винаги с мнозинството,никога с опозицията!

    15:13 17.07.2026

  • 119 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Дали сме пълна свобода и сме гласували пълно мнозинство на президента Радев да се разправи с непотребните отпадъци като дебилите и педофилите от ПП и ДБ и техните ментори мутромафиоти и да ги накара да вият на умряло.

    Браво на Радев, че не ни разочарова и че защитава българския национален интерес!

    Коментиран от #125

    15:14 17.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Анализатор

    5 2 Отговор
    Мирчев, какво разбирате вие п.е.д.а.л.и.т.е от ПП и ДБ от "тактически ядрени удари"???
    Ами направете прайд парад, гей сбирка на пе.дофили на Петрохан, за това поне ви бива.
    Нека я оглави Ра.да дъл.боката, отива му, пък и разбира...
    Ама не се месете в неща които не разбирате и никога няма да разберете...

    15:18 17.07.2026

  • 122 Ако опре до ТЯО

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "евалата чалгопитеци":

    Тия двамцата ще са някъде на някоу далечни острови..

    15:19 17.07.2026

  • 123 !!!?

    5 1 Отговор
    Днес в българския Парламент Мистър Кеш заплаши българите с тактически ядрен удар !!!

    НАРОДЕ ????

    15:19 17.07.2026

  • 124 Боги

    3 3 Отговор
    Тия от ДБ са толкова зле, абсолютно посмешище!

    15:19 17.07.2026

  • 125 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Наблюдател":

    България е около 7 милиона по полека с измислиците НИТО Радев е собственик на България нито е цар България е на всички българи

    15:20 17.07.2026

  • 126 Ти от кои си?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":

    От безполезните ли?

    15:20 17.07.2026

  • 127 Радев

    2 4 Отговор

    До коментар #117 от "Стефан":

    сега ще има народен съд за вас гербави пепейки ;)

    15:22 17.07.2026

  • 128 Кой е Мунчо?

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "методи":

    Мунчо от "Под Игото" казваше истината..

    15:22 17.07.2026

  • 129 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    НАПРАВО ИЗПРАЩЯХА
    ДЕБИЛИТЕ от БЪЛГАРИЯ (ДБ)

    15:23 17.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Българин":

    Свърши му,победата на червеният ти другар Оставка е

    15:23 17.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 !!!?

    7 3 Отговор
    Мистър Кеш винаги заплашва българския Народ, но никога враговете ни !!!?

    15:25 17.07.2026

  • 135 Анонимен

    1 1 Отговор
    България е около 7 милиона по полека с измислиците НИТО Радев е собственик на България нито е цар България е на всички българи

    15:25 17.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Жожи

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Важно е, тези които не са чували това, да го запомнят по начина на Мирчев-Атанасов. Може би и на тях така е изрецитиран и те чули недочули, като лелките на пазара-повтарят.

    15:29 17.07.2026

  • 138 1234

    2 1 Отговор
    Тези момченца още не са разбрали защо от 26% на изборите през 2021 г. само за ПП се сринаха до 13 процента през 2026 и то в коалиция ПП-ДВ. Първо - за решението да заличат 3 март като национален празник. Второ - заради яростната подкрепа за украйна. Трето - заради пещерната им русофобия. Продължавайки тази тактика съвсем скоро ще изчезнат. Неморално е наследници на партийни величия като ивайло мирчев да ни учат на русофобия.

    15:30 17.07.2026

  • 139 Абе кой гласува за тия бе?

    5 2 Отговор
    Следващите избори при итн да си правят компания.

    15:30 17.07.2026

  • 140 Перо

    6 3 Отговор
    ДБ с няколко депутати дават ултиматум! Да свикат КСНС в Светия синод! Може и да депозират жалба при арменски поп, ако искат!

    15:32 17.07.2026

  • 141 Чак…

    4 2 Отговор
    …сега ми светна кво значи абревиатурата ДБ, ми тва си е “дебили за Бойко”!

    15:33 17.07.2026

  • 142 Ха ха ха

    1 4 Отговор
    Мирчев нещо бърка Румбата е с русия, не с Европа. А колкото до тактическото ядрено оръжие Си Дзинпин е забранил на Путлер да го използва.

    15:35 17.07.2026

  • 143 Ивайло

    4 0 Отговор
    Подготвяме се за извънпарламентарна опизиция!

    15:36 17.07.2026

  • 144 Жожи

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Кирияк Стефчов мрази България и Рудия":

    Лъжеш се. Малко да се промени авата, половината ще духнат далече в чужбина, освен ако всяка страна не затвори яко границите си, ама те обраха от народа доста пара-ще шарят и ще ги приемат. А отдалече няма да могат нищо да направят. Другата половина ще конфискува цветята от цветарските магазини и се строява на Дунав мост за да посрещне новите. Атанасов бързо бързо ще се върне към старите си настройки.

    15:38 17.07.2026

  • 145 Дб дб дб

    0 0 Отговор
    Да престане още сега но Герп

    15:40 17.07.2026

  • 146 Жеко

    1 1 Отговор
    Ивке,кога бяхме ученици,ми го лапундрише,още налиташ ли на мъжки необелен ТЗ

    15:51 17.07.2026

  • 147 !!!?

    7 1 Отговор
    Мистър Кеш задмина алкохолика Медведев !
    Позволява си от името на кремълската фашистка хунта да заплашва българите с "тактически ядрен удар" !
    Изглежда че е напълно запознат с плановете на Путлер !!!?
    Само диктатор-психопат може да заплашва народа си с оръжие за масово поразяване !!!?

    15:54 17.07.2026

  • 148 Комнин

    1 1 Отговор
    Номинирам Ивайло за президент!

    15:55 17.07.2026

  • 149 до редакцията

    0 0 Отговор
    Цитирате неправилно Атанас Атанасов, който пък цитира съвсем точно Цар Борис трети, а именно : винаги с Германия, никога срещу Русия. А ето какво вие сте написали: Атанасов ......Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия. Прегледах внимателно какво казва Атанасов и не е това, което сте написали.

    16:00 17.07.2026

  • 150 Малко поне срам да имате?

    0 0 Отговор
    Я се скрийте в Петрохан, бе "юнаци"!

    16:01 17.07.2026

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