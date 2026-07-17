ДБ иска спешен КСНС заради "тактическите ядрени удари" на Радев ВИДЕО

Парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание, пише news.bg.
На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.
Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС", по думите на Божанов, като запита дали е имало натиск върху Тончев или не. ДБ не подкрепят кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС.
Депутатът от ДБ и бивш председател на ДСБ генерал Атанас Атанасов изтъкна във връзка с действията на правителството на международния терен затова, че премиерът Румен Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 евалата чалгопитеци
Коментиран от #45, #122
14:10 17.07.2026
2 1 450 000 полезни идиота
Коментиран от #4, #9, #56, #112, #126
14:11 17.07.2026
3 методи
Коментиран от #128
14:11 17.07.2026
4 гласуваха
До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":му машините
14:12 17.07.2026
5 Хасковски каунь
Коментиран от #47
14:12 17.07.2026
6 провинциалист
14:12 17.07.2026
7 ААЛО МИРЧЕВ
14:12 17.07.2026
8 ДъБили
14:13 17.07.2026
9 Гробар
До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":Пепедебейските фашисти си изпяха песента. Един вагон гейски лумпени са им избирателите.
14:13 17.07.2026
10 Стига, бе
14:13 17.07.2026
11 ?????
Верното е - винаги с Германия, но никога срещу Русия.
А тва - "винаги с Германия, но никога с Русия" е някаква нова измислица на умните и красивите.
14:13 17.07.2026
12 пешо
14:13 17.07.2026
13 България се управлява от Генерали
На тях все им се привиждат бомби!
Коментиран от #20
14:13 17.07.2026
14 Тежки боеве
В Бахмут Тагарев е водач на бронетранспортьор Страйкър и напада по фланга руснаците.
Нейнски помага като медицинска сестра в Угледар, а Елена Поптодорова и Моньо Паси пращат шифрограми от Покровск.
Георг Георгиев предава всеки ден съобщение, чрез Старлинк от тунелите на завода Азовстал в Мариупул, където смелите защитници не дават на врага да окупира напълно града.
Коментиран от #39, #60, #66, #71
14:14 17.07.2026
15 Иван
Коментиран от #98, #137
14:14 17.07.2026
16 не бива
Коментиран от #76
14:14 17.07.2026
17 Анонимен
14:16 17.07.2026
18 хе хе
14:17 17.07.2026
19 .....
14:19 17.07.2026
20 разбира се
До коментар #13 от "България се управлява от Генерали":В България е военна диктатура. Не случайно Бойко Борисов биде заменен от действащ армейски генерал за Министър председател.
14:19 17.07.2026
21 А ти колко си
14:19 17.07.2026
22 Истината
Коментиран от #78
14:20 17.07.2026
23 Най-после
Да живее Българо-Руската дружба!!!
14:21 17.07.2026
24 Тактически безмозъчен
Коментиран от #101
14:21 17.07.2026
25 Без име
Коментиран от #114
14:21 17.07.2026
26 Таман народът се възмути и настрои срещу
14:22 17.07.2026
27 Румен Йотова
елате в нашите редици! Вие сте
доволно приказлив и ще Ви
наградим с микрофони и
журналисти
14:23 17.07.2026
28 Истината:
Подобри Икономиката на България и да
Повиши жизнения стандарт на народа,
което е много Опасно за тях, защото на
следващите избори, ще седнат до Славчо и Тошко!
14:27 17.07.2026
29 Шуми Марица!
Тотално умствено увредени, очевидно са по-опасни, заразни и разрушителни от ядрено оръжие.
Когато Господ иска да накаже някого, първо ми взема акъла.
14:28 17.07.2026
30 Каи са па тия
14:28 17.07.2026
31 Мирчев, скрий се
14:29 17.07.2026
32 Тома
14:29 17.07.2026
33 Вуйчо Румен
Коментиран от #102
14:30 17.07.2026
34 Съюза иска спешна
Няма време за отлагане, щетите ще бъдат невъзстановими!
14:30 17.07.2026
35 СЛОНА
МЕСЕТЕ ПОГАЧИТЕ И НЕ СЕ ОСЛУШВАЙТЕ,ЧЕ БЕЛЕНЕ ЩЕ ЗАРАБОТИ!!!
14:31 17.07.2026
36 Казанлъшкия
14:32 17.07.2026
37 Цар Борисlll
14:32 17.07.2026
38 Един
14:32 17.07.2026
39 Фройд
До коментар #14 от "Тежки боеве":Евала брат , много се смях. Коментара ти е изключително точен.
Само като си представя , как пасито щрака на телеграфа - ти ти ти таа тит ти ти .....пхахахахахаха......
Коментиран от #120
14:33 17.07.2026
40 Продължаваме подмяната петроханци
14:33 17.07.2026
41 Дб не разбаха ли,
14:33 17.07.2026
42 Малииийййй,
14:35 17.07.2026
43 смях в залата
14:35 17.07.2026
44 Сатана Z
14:37 17.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Вики
Коментиран от #51, #53
14:37 17.07.2026
47 Всеки ден
До коментар #5 от "Хасковски каунь":в bTV
Всички там много ги обичат. А Цветанка направо ги хруска. Забравих розовия Светослав в неделя. Той ги ближе като захарни петлета
14:38 17.07.2026
48 Чичо Дончо
14:39 17.07.2026
49 Илиана
14:39 17.07.2026
50 Радев
14:40 17.07.2026
51 Хахаха
До коментар #46 от "Вики":Смее се!
14:40 17.07.2026
52 Исторически парк
Коментиран от #117
14:40 17.07.2026
53 Ами те
До коментар #46 от "Вики":преди избори винаги са първи!
14:41 17.07.2026
54 Василеску
14:42 17.07.2026
55 Ивелин Михайлов
Коментиран от #59
14:42 17.07.2026
56 Българин
До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":И ПАК ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЗА НЕГО! А ВАС ЩЕ ВИ ТИКНЕМ В БЕЛЕНЕ!
Коментиран от #58, #86
14:42 17.07.2026
57 Проблема
Коментиран от #63
14:43 17.07.2026
58 Надай се
До коментар #56 от "Българин":булка....
Коментиран от #74
14:43 17.07.2026
59 ПЪЛНИ О ЛИГОФРЕНИ
До коментар #55 от "Ивелин Михайлов":ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!!!
Коментиран от #64
14:44 17.07.2026
60 ТОВА Е
До коментар #14 от "Тежки боеве":СТРАХОТЕН СЦЕНАРИЙ ЗА ФИЛМ.
БРАВО!
14:44 17.07.2026
61 Иванчо
14:44 17.07.2026
62 Фройд
14:46 17.07.2026
63 копейкин
До коментар #57 от "Проблема":Мунчо кво НаправИ по разграждането на модела Пеевски-борисов,а?
Коментиран от #67
14:46 17.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Мирча
14:46 17.07.2026
66 Пепи Волгата
До коментар #14 от "Тежки боеве":А пък аз избрах ЕВРОТО!
14:47 17.07.2026
67 Радев
До коментар #63 от "копейкин":Поне не направих сглобка с герб дпс за разлика от вас, пепейке 😉
14:47 17.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Баба Али
14:49 17.07.2026
70 Присмехулник
14:50 17.07.2026
71 Военен
До коментар #14 от "Тежки боеве":Старо.. всички тия градове вече са изчистени от украинци😏
Коментиран от #84
14:50 17.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Съвет
14:51 17.07.2026
74 Българин
До коментар #58 от "Надай се":ВЛИЗАЙ В БЕЛЕНЕ!
14:52 17.07.2026
75 Доню Донев
14:52 17.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Анонимен
До коментар #22 от "Истината":И радевите регреси така се търкалят нали
14:54 17.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Механик
Не разбрахте ли, че народът дали за добро или за лошо е с Радев и ПП-ските в и номерца няма да минат???
Коментиран от #93
14:54 17.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Съгласен
14:55 17.07.2026
83 Русофил
14:55 17.07.2026
84 !!!
До коментар #71 от "Военен":Да,бе!"Очищени "украинци пазят Константиновка!
Зеленски не пожела да прибере телата им!
14:55 17.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Анонимен
До коментар #56 от "Българин":Малоумниците вън от европейската България
Коментиран от #88
14:56 17.07.2026
87 Българин
Коментиран от #131
14:56 17.07.2026
88 Българин
До коментар #86 от "Анонимен":ГЕЙОВЕТЕ ВЪН ОТ ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #106
14:57 17.07.2026
89 Анонимен
До коментар #85 от "Русофил":А ти при Путин нямаш място в европейска България и вземи и Радев
14:57 17.07.2026
90 Боко
Коментиран от #103
14:57 17.07.2026
91 каунь
14:58 17.07.2026
92 Леле - леле ! 🤔
14:58 17.07.2026
93 Ха ха ха
До коментар #80 от "Механик":Кой се интересува па ти кво харесваш или не?
14:58 17.07.2026
94 Нова серия на тримата глупаци и атома
14:59 17.07.2026
95 Тримата
14:59 17.07.2026
96 Факт
15:01 17.07.2026
97 Ивайло и Божо
Коментиран от #109
15:01 17.07.2026
98 Всъщност
До коментар #15 от "Иван":❗ Точният цитат е "Да , добре е с Германия , но никога срещу Русия "
15:02 17.07.2026
99 ало манипулатора
15:03 17.07.2026
100 Неграмотната "ПРОМЯНА"
До коментар #76 от "Анонимен":Нямаш спирачки.
Поне се ограмоти .
Коментиран от #110
15:03 17.07.2026
101 Факт
До коментар #24 от "Тактически безмозъчен":На дядо ми магарето се казваше така
15:04 17.07.2026
102 Ерфоган Ефенди
До коментар #33 от "Вуйчо Румен":Румба ага, аз пищофите за друго ви ги дарих. Позлвайте върху себе си, щото цялата сбирщина €атлантически чухуа-хуа за нищо не ставате!
15:04 17.07.2026
103 Асена василева
До коментар #90 от "Боко":Мм много обичам специя да ми прави ректален сондаж 🥰😍🤩🔥🥵🥵🤤🤤
15:04 17.07.2026
104 бай Иван
15:05 17.07.2026
105 нда,
15:05 17.07.2026
106 Анонимен
До коментар #88 от "Българин":Я по полека с обидите Фактите тук да не е място за болни мозъци
Коментиран от #113
15:06 17.07.2026
107 Исторически парк
15:07 17.07.2026
108 Ивелин
15:07 17.07.2026
109 Ердоган съм
До коментар #97 от "Ивайло и Божо":Ползвайте патлака на колагата ви кРадев бей. С шест патрона е. Неслучайно им подарих по един боен револвер на всичките €глупаци да се самозастрелят, че са повече от жалки. Можеше и с по един патрон да са, ама предвидих пълен барабан, че наистина повечето са пълни некадърници и има вероятност само с един изстрел да не успеят да се прострелят от упор в празните манерки.
15:08 17.07.2026
110 Анонимен
До коментар #100 от "Неграмотната "ПРОМЯНА"":100 гледай своята грамотност моля
15:08 17.07.2026
111 Факт
До коментар #76 от "Анонимен":Да бе България е на Волга!
15:08 17.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Българин
До коментар #106 от "Анонимен":МАРШ В БЕЛЕНЕ, ПЕПЕЙКО!
15:08 17.07.2026
114 Кирияк Стефчов мрази България и Рудия
До коментар #25 от "Без име":Няма как, тук ще е най-голямата касапница. "Желаещите" национални предатели искат да хвърлят малкия измършавял български народец във война срещу собствените си освободители. А лошото е, че ние дефскто вече сме във война с тях. Просто досега на никой не му се разширяваше 1200-километровия прокси фронт - нито на НАТО, нито на Русия. Но идва времето за удари по призводствени фабрики в съседни държави като България, а руското общество изисква вече и тактически ядрен удар. Нами виждате иранците как млатят американските васални територии е Близкия изток
Коментиран от #144
15:09 17.07.2026
115 Госあ
15:09 17.07.2026
116 Анонимен
15:10 17.07.2026
117 Стефан
До коментар #52 от "Исторически парк":Да бе Третата национална катастрофа . Народен съд имало ли е?
Коментиран от #127
15:12 17.07.2026
118 Волен l
15:13 17.07.2026
119 Наблюдател
Браво на Радев, че не ни разочарова и че защитава българския национален интерес!
Коментиран от #125
15:14 17.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Анализатор
Ами направете прайд парад, гей сбирка на пе.дофили на Петрохан, за това поне ви бива.
Нека я оглави Ра.да дъл.боката, отива му, пък и разбира...
Ама не се месете в неща които не разбирате и никога няма да разберете...
15:18 17.07.2026
122 Ако опре до ТЯО
До коментар #1 от "евалата чалгопитеци":Тия двамцата ще са някъде на някоу далечни острови..
15:19 17.07.2026
123 !!!?
НАРОДЕ ????
15:19 17.07.2026
124 Боги
15:19 17.07.2026
125 Анонимен
До коментар #119 от "Наблюдател":България е около 7 милиона по полека с измислиците НИТО Радев е собственик на България нито е цар България е на всички българи
15:20 17.07.2026
126 Ти от кои си?
До коментар #2 от "1 450 000 полезни идиота":От безполезните ли?
15:20 17.07.2026
127 Радев
До коментар #117 от "Стефан":сега ще има народен съд за вас гербави пепейки ;)
15:22 17.07.2026
128 Кой е Мунчо?
До коментар #3 от "методи":Мунчо от "Под Игото" казваше истината..
15:22 17.07.2026
129 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЕБИЛИТЕ от БЪЛГАРИЯ (ДБ)
15:23 17.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Анонимен
До коментар #87 от "Българин":Свърши му,победата на червеният ти другар Оставка е
15:23 17.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 !!!?
15:25 17.07.2026
135 Анонимен
15:25 17.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Жожи
До коментар #15 от "Иван":Важно е, тези които не са чували това, да го запомнят по начина на Мирчев-Атанасов. Може би и на тях така е изрецитиран и те чули недочули, като лелките на пазара-повтарят.
15:29 17.07.2026
138 1234
15:30 17.07.2026
139 Абе кой гласува за тия бе?
15:30 17.07.2026
140 Перо
15:32 17.07.2026
141 Чак…
15:33 17.07.2026
142 Ха ха ха
15:35 17.07.2026
143 Ивайло
15:36 17.07.2026
144 Жожи
До коментар #114 от "Кирияк Стефчов мрази България и Рудия":Лъжеш се. Малко да се промени авата, половината ще духнат далече в чужбина, освен ако всяка страна не затвори яко границите си, ама те обраха от народа доста пара-ще шарят и ще ги приемат. А отдалече няма да могат нищо да направят. Другата половина ще конфискува цветята от цветарските магазини и се строява на Дунав мост за да посрещне новите. Атанасов бързо бързо ще се върне към старите си настройки.
15:38 17.07.2026
145 Дб дб дб
15:40 17.07.2026
146 Жеко
15:51 17.07.2026
147 !!!?
Позволява си от името на кремълската фашистка хунта да заплашва българите с "тактически ядрен удар" !
Изглежда че е напълно запознат с плановете на Путлер !!!?
Само диктатор-психопат може да заплашва народа си с оръжие за масово поразяване !!!?
15:54 17.07.2026
148 Комнин
15:55 17.07.2026
149 до редакцията
16:00 17.07.2026
150 Малко поне срам да имате?
16:01 17.07.2026