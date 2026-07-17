ДБ иска спешен КСНС заради "тактическите ядрени удари" на Радев ВИДЕО

Парламентарната група на "Демократична България" призова президента Илияна Йотова за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание, пише news.bg.

На брифинг в Народното събрание съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че премиерът Румен Радев е коментирал редица неверни политики в Народното събрание, които не отговарят на истината. Той открои първо договора с "Боташ", който е неизгоден за България. "Същите тези хора, които ни говориха, че България няма газ и че ще остане на тъмно, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", коментира Мирчев.

Вторият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че задължение на президента Илияна Йотова е да свиква КСНС сравнително често. "Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС", по думите на Божанов, като запита дали е имало натиск върху Тончев или не. ДБ не подкрепят кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС.

Депутатът от ДБ и бивш председател на ДСБ генерал Атанас Атанасов изтъкна във връзка с действията на правителството на международния терен затова, че премиерът Румен Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия".