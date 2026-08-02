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Създадоха първото у нас „климатично убежище”

Създадоха първото у нас „климатично убежище”

2 Август, 2026 14:40 608 11

  • климатично убежище-
  • be ready-
  • тропически нощи

Инициативата е част от проекта „Be Ready”

Създадоха първото у нас „климатично убежище” - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все по-горещите летни дни принуждават хората в градовете да търсят решения. Първото климатично убежище в София показва как едно малко занемарено пространство може да се превърне в спасение от жегата. Инициативата е част от проекта „Be Ready”, съфинансиран от Европейския съюз, съобщава Нова тв.

Доскоро това е един опустошен двор, но с помощта на институции и много доброволци, той се превръща в зелен оазис. „Имаше голяма информационна кампания, така разбрах и дойдох да помогна да направим едно зелено място в София, което е отворено за всички граждани”, разказва доброволецът Йолина Бойчева.

Първите климатични убежища в Европа се появяват като част от мерките срещу все по-честите горещи вълни. Сега подобен модел се тества и в София. „При хората се натрупва топлинен стрес. Когато температурите не падат под 20 градуса, се появяват така наречените тропически нощи. Сега в момента през юли имаме такъв кратък период, имахме го и преди 2 години”, казва началникът на отдел „Климат и енергия” към Столична община Апостол Дянков.

Директорът на „Програми и проекти” към Асоциация за развитие на София Севдалина Войнова обясни, че има места, които се наричат "градски топлинни острови", които акумулират много повече топлина от други места. По думите ѝ в тях се поглъща изключително много слънчева светлина, която после се излъчва през нощта.

Точно тези места имат нужда от създаването на така наречените „джобни пространства” за отдих. „За да се чувстват по-комфортно и за да привлечем хората да го използват, се опитваме да създадем и някакви допълнителни възможности за активности”, допълва Войнова.

Все още в пилотната си фаза, убежището е прекрасно място и за социализация. "Имаме малка градинка с билки, така че човек може да поработи в нея и да си откъсне нещо, може да полее цветята и да поиграе някои настолни игри”, казва директорът на „Програми и проекти”.

Според експерти трябва да сме добре запознати с това къде могат да бъдат открити подобни „хладни точки”. „Важно е да знаем просто къде можем да осигурим максимален топлинен комфорт на нашето тяло. Действително когато имаме много горещи температури за продължително време, човек трябва да избира да не се излага на тях, за да има време тялото да почине”, съветва Апостол Дянков.

От Столична община планират да бъдат създадени още такива добри практики, а климатичните убежища са неизменна част от този процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Па съм я бе

    10 0 Отговор
    Глупости демократични.По коя програма взехте пари за това?

    Коментиран от #11

    14:48 02.08.2026

  • 2 Оооо

    2 0 Отговор
    Защо ли ми се струва, че в бъдеще ще се плаща повече за охлаждане през лятото, отколкото за отопление през зимата. И като че ли инвестицията във ваканционни имоти ще е на загуба. Има слухове, че за първа година в Турция има бум на продажби на такива имоти.

    14:53 02.08.2026

  • 3 Българин

    1 0 Отговор
    Първото климатично убежище у нас беше обогревателнатс комната в руското посолство. Там се събирахме приятели русофили, по покана на нейно превъзходителство г-жа Митрофанова и имахме достъп до топла вода и баня в тежката зима на 2022-ра!

    Коментиран от #10

    14:54 02.08.2026

  • 4 хихи

    4 0 Отговор
    Пропаганда на зелената шарлатания, нищо повече.

    14:55 02.08.2026

  • 5 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Стига с тези тъпотии бе! Аман,!

    14:57 02.08.2026

  • 6 Кокошарник

    4 1 Отговор
    съфинансиран от Европейския съюз е топ новина! Сега ПП-ДБ ще снасят яйца там

    14:58 02.08.2026

  • 7 Овчар

    1 0 Отговор
    Има ли още Софиянци в София..? С тази химическа храна ще се превърнете във вампири и подчинени на аптеките и хапчетата..? Елате на село да съхраним софийския ген , няма да бачкате само ще поливате краставиците и картофите..!

    15:01 02.08.2026

  • 8 Балан

    1 1 Отговор
    Топлинно убежище е само място дълбоко под земята. В жегите е хладно и постоянна температура, през зимата винаги е над нулата и постоянна температура.

    15:01 02.08.2026

  • 9 Топлинни острови, морета и тъпотии

    3 0 Отговор
    .... "той се превръща в зелен оазис" .... ЕС, програми, директор на „Програми и проекти”, Асоциация за развитие на София ..... Инициатива част от проекта „Be Ready”....... и като цяло пример за българска олигофрения ама тотална ! Рехабилитация на псично болни индивиди е точното в случая

    15:03 02.08.2026

  • 10 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    А на "другарката" отблагодарявахте ли се с белтък ?

    15:06 02.08.2026

  • 11 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Па съм я бе":

    Е па си прав.... Глупости, глупости, глупости .... Проекти ,проекти ,проекти за крадене ,крадене и пак крадене....

    15:06 02.08.2026

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