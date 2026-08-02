Създадоха първото у нас „климатично убежище”

Все по-горещите летни дни принуждават хората в градовете да търсят решения. Първото климатично убежище в София показва как едно малко занемарено пространство може да се превърне в спасение от жегата. Инициативата е част от проекта „Be Ready”, съфинансиран от Европейския съюз, съобщава Нова тв.

Доскоро това е един опустошен двор, но с помощта на институции и много доброволци, той се превръща в зелен оазис. „Имаше голяма информационна кампания, така разбрах и дойдох да помогна да направим едно зелено място в София, което е отворено за всички граждани”, разказва доброволецът Йолина Бойчева.

Първите климатични убежища в Европа се появяват като част от мерките срещу все по-честите горещи вълни. Сега подобен модел се тества и в София. „При хората се натрупва топлинен стрес. Когато температурите не падат под 20 градуса, се появяват така наречените тропически нощи. Сега в момента през юли имаме такъв кратък период, имахме го и преди 2 години”, казва началникът на отдел „Климат и енергия” към Столична община Апостол Дянков.

Директорът на „Програми и проекти” към Асоциация за развитие на София Севдалина Войнова обясни, че има места, които се наричат "градски топлинни острови", които акумулират много повече топлина от други места. По думите ѝ в тях се поглъща изключително много слънчева светлина, която после се излъчва през нощта.

Точно тези места имат нужда от създаването на така наречените „джобни пространства” за отдих. „За да се чувстват по-комфортно и за да привлечем хората да го използват, се опитваме да създадем и някакви допълнителни възможности за активности”, допълва Войнова.



Все още в пилотната си фаза, убежището е прекрасно място и за социализация. "Имаме малка градинка с билки, така че човек може да поработи в нея и да си откъсне нещо, може да полее цветята и да поиграе някои настолни игри”, казва директорът на „Програми и проекти”.

Според експерти трябва да сме добре запознати с това къде могат да бъдат открити подобни „хладни точки”. „Важно е да знаем просто къде можем да осигурим максимален топлинен комфорт на нашето тяло. Действително когато имаме много горещи температури за продължително време, човек трябва да избира да не се излага на тях, за да има време тялото да почине”, съветва Апостол Дянков.



От Столична община планират да бъдат създадени още такива добри практики, а климатичните убежища са неизменна част от този процес.