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Доматите поскъпнаха с 16% в сезона си

Доматите поскъпнаха с 16% в сезона си

2 Август, 2026 14:09 734 45

  • домати-
  • дксбт-
  • краставици

Повишение с около 3% се отчита при цените на едро на краставиците, пилешкото месо и киселото мляко

Доматите поскъпнаха с 16% в сезона си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на основните хранителни продукти и седмичните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват най-голямо поскъпване тази седмица при доматите – с над 16%, съобщи БНТ.

Повишение с около 3% се отчита при цените на едро на краставиците, пилешкото месо и киселото мляко в опаковка от 400 грама.

Най-сериозен спад се наблюдава при морковите и ябълките – с повече от 9 на сто. През последната седмица поевтиняват още чушките и лимоните.

Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,56% спрямо предходната седмица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    9 7 Отговор
    Щом ги купуват даже е малко

    Коментиран от #7

    14:12 02.08.2026

  • 2 Всичко е наред,

    18 1 Отговор
    в клуба на богатите сме и Мунчо ни води...

    14:13 02.08.2026

  • 3 Гост

    14 5 Отговор
    Ганчо харчи евро, като левове значи му е добре.

    Коментиран от #9

    14:14 02.08.2026

  • 4 Тони Дачева

    13 1 Отговор
    Тез червени домати
    Що ги мама, разклати
    Тази чушка без семе
    Как я лапна без време


    Абе, секс върху населението...

    Коментиран от #10

    14:14 02.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    На борсата във Варна един продава с няколко евроцента по-евтино от околните🤔❗
    Купуваш 20 кг , а като се прибереш -
    установяваш, че ти е продал 16 кг❗
    Всички търговци го знаят, но как го проверяват - сещайте се сами❗

    Коментиран от #19

    14:17 02.08.2026

  • 6 А50

    20 1 Отговор
    Яжте евро и евроатлантическа солидарност сега

    Коментиран от #11

    14:17 02.08.2026

  • 7 Европеец

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Янко":

    Цените прогресират и поскъпват, нали сме прогресивни българи....та в предната статия Нинова е права, въпреки че Много коментари бяха срещу нея.... Така ако прогресираме до есента ни е спукана работата..... Летчика неможач да коментира тов поскъпване.....

    Коментиран от #16

    14:18 02.08.2026

  • 8 Ха ха ха

    13 3 Отговор
    Лъжецът Радев и случаймниците му знаят ли? А, забравих, те сега се изтягат по плажовете, защото се клеха , че няма да почиват тази година поради многото работа.

    14:19 02.08.2026

  • 9 Педро волгин

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Аз джиткам само с евраци!

    14:19 02.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тони Дачева":

    Оркестър "Варненци" ❗

    14:20 02.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Ще ядем снаряди вместо 🍅🍅🍅

    Коментиран от #15

    14:21 02.08.2026

  • 13 Неразбрах

    12 5 Отговор
    Като ви е скъпо ,ами произвеждайте си,а ама трябва да станем от дивана

    14:22 02.08.2026

  • 14 Пенсионер

    14 0 Отговор
    Къде е икономическият корифей Владо Николов, да ни каже как да не живеем на вересия?

    Коментиран от #17

    14:22 02.08.2026

  • 15 Тии

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Как ги приготвяш тез снаряди в ресторанта ,или хвърляш в печката и кот стане

    14:24 02.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Цените НЕ ПОСКЪПВАТ, те не са стока , а мярка за сравнение❗
    Все едно да заявиш метърът или килограмът нарастват❗

    14:25 02.08.2026

  • 17 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер":

    Ами идвай вече ,стига си консумирал

    Коментиран от #20

    14:25 02.08.2026

  • 18 Горивата !

    2 0 Отговор
    Поскъпнаха !

    Защо не !

    и Зарзавата !

    Справедливо Е !

    14:26 02.08.2026

  • 19 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти клъвна нали ,да не изтървеш келипира

    14:27 02.08.2026

  • 20 Ти сяу ! Кат Си !

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гробар":

    Гробар !

    Взе Много !

    Да Точиш Зъби !

    И ти Като Зеленчукопроизводителите !

    И Бензинджиите !

    14:28 02.08.2026

  • 21 Като няма производство е така.

    8 0 Отговор
    ВСИЧКО Е ВНОС ОТ ТУРЦИЯ. Там ги купуват на 0,20 евро за 1кг. най лошото качество.

    14:28 02.08.2026

  • 22 Данъкоплатец

    5 3 Отговор
    Трябват пари за Боташ -милионче всеки ден... Свиквайте,щом се купуват -още може...

    14:30 02.08.2026

  • 23 дядото

    8 0 Отговор
    това е резултата от алчността и мързела на българския гражданин- нищо да не произвежда,а бързо да забогатява.

    14:30 02.08.2026

  • 24 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Доколко съм информиран, у таратора думатиту го нема. Оно и затва сигурно е само 8 евро. Иначе къде 15 еврака сигур щеше а рипне по л.йноморието.

    14:31 02.08.2026

  • 25 Гърция

    8 1 Отговор
    Преди 5 минути излизаме от Масутис на път към България. Доматите са 90 цента, а краставиците 60, смятай при нас каква е надценката.

    Един пазар 200 евро, горивото и плажа са 300 тотал разход за деня, а същия пазар в Лидл ще излезе над 380 евро…

    14:31 02.08.2026

  • 26 Презастраховка на вносителите

    7 0 Отговор
    Как няма да поскъпват като български няма, всичко е внос, а заплашиха, че тръгват проверки на вноса и дори спирането му.

    14:34 02.08.2026

  • 27 До гробаря

    3 1 Отговор
    След година, година и половина управление на Радев ще има много работа за теб,споко... Ако дотогава не взема някой твой колега да те обслужи, че то ред няма..

    14:35 02.08.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Добре дошли в "клубът на богатите"!

    Честит ви шиткойн!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #36, #42, #43

    14:35 02.08.2026

  • 29 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Малко е ,още да поскъпнат яжте банани

    14:36 02.08.2026

  • 30 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Къде е оня плъх Абровски от ОПГ -то ПБ на Румен Боташа да обясни този феномен,НО докато има балъци да купуват ще има и тарикати да ги стрижат до кожа !

    14:37 02.08.2026

  • 31 Троян

    7 1 Отговор
    По Тошово време ни караха през летните ваканцшш да ходим да берем домати.Даже имаше норма. Дъното стигнахме и още копаем.

    Коментиран от #40

    14:37 02.08.2026

  • 32 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    6 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    14:39 02.08.2026

  • 33 мунчо

    4 1 Отговор
    добре че замразих заплатите и опосках майките с деца и бабите!

    14:40 02.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Това

    3 0 Отговор
    Не са домати а някъкви гмо боклуци твърди като ябълки горчиви като че ли ядеш някъкви корени .

    14:49 02.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОЧудо

    2 0 Отговор
    Найлоновите домати на Синдженто поскъпнали с 16%. Мъка дебилска.

    14:54 02.08.2026

  • 38 Какви са тия проценти?

    3 0 Отговор
    Напишете го, ама не ви стиска. Доматът се изкупува на 50евроцента, а се продава на 3€. Производителят орал, купувал и торил, правил разсад, накопавал, садил, поливал, купувал и пръскал, брал и накрая за 0,50€. Прекупвача товари и продава по 3€.

    Коментиран от #44

    14:54 02.08.2026

  • 39 Очевидец

    2 0 Отговор
    Гледам опашкиите към Гърция по-дълги от тези пред руските бензиностанции.

    14:59 02.08.2026

  • 40 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Троян":

    Прав си..... По време на "лошия" социализъм и АПК и ТКЗС като ученик, като войник,като студент и после като работник ходехме на бригади да прибираме селскостопанската продукция... А сега само внос..... Много хора не знаят, че по време на "недоносчето" имаше ВТД "Булгарплод" и имаше български митничари в Залцбург, които подпомагаха и оформяха документите на вагоните с ябълки, домати, краставици и други подобни и стоки за федерална република Германия.... Изнасяхме не само с тирове, а с хладилни жп вагони.... Говорил съм със служителка (лека и пръст, леля на жена ми), която ми казваше, че по време на сезона, на денонощие са минавали по 20-26 жп вагона с българска селскостопанска продукция...

    14:59 02.08.2026

  • 41 Българските малини на промоция

    0 1 Отговор
    В Западна верига срещу електронно приложение. Защо не си правят промоциите по този начин за вносните западни стоки. Българските плодове и зеленчуци би трябвало да са достъпни в българските магазини без да се изисква регистрация. Това е елементарна морално етична норма и държавата би трябвало да защитава потребителите а не само веригите да имат права при цялото ми уважение.

    15:00 02.08.2026

  • 42 Иванчо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    В джобчето ми дрънкат шиткойни и бонбонки. Да го надуват бедните!!!

    15:01 02.08.2026

  • 43 Зевзека

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    Сади си домати,прАсе гледай!
    Ако си в апартамент доматите в кофи на балкона,прАсето в банята.

    15:03 02.08.2026

  • 44 А защо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какви са тия проценти?":

    производителят не го продаде директно на Била? Защо го дава на прекупвач? Щом прекупвачът само взима на 0.50 и продава на Била за 3 евро, защо производителят да не го направи сам това същото? Не разбирам. Само се оплакват как "прекупвачите" правят лесни пари а те самите не искат да са прекупвачи. Да ми обяснят какво ги спира. Иначе не вярвам на сълзи

    15:03 02.08.2026

  • 45 АМИ СЕГА.......!?!?!

    1 0 Отговор
    НАЛИ ИСКАТЕ БЪЛГАРСКИ ДОМАТИ , Е ВИ БЪЛГАРСКИ И ЩО РЕВЕТЕ ЧЕ СА ВИ СКЪПИ......ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗХИТРИХА ,.....НЕ ПРОДАВАТ ВЕЧЕ ЕфТИНО

    15:05 02.08.2026

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