Доматите поскъпнаха с 16% в сезона си

Цените на основните хранителни продукти и седмичните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват най-голямо поскъпване тази седмица при доматите – с над 16%, съобщи БНТ.
Повишение с около 3% се отчита при цените на едро на краставиците, пилешкото месо и киселото мляко в опаковка от 400 грама.
Най-сериозен спад се наблюдава при морковите и ябълките – с повече от 9 на сто. През последната седмица поевтиняват още чушките и лимоните.
Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,56% спрямо предходната седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
Коментиран от #7
14:12 02.08.2026
2 Всичко е наред,
14:13 02.08.2026
3 Гост
Коментиран от #9
14:14 02.08.2026
4 Тони Дачева
Що ги мама, разклати
Тази чушка без семе
Как я лапна без време
Абе, секс върху населението...
Коментиран от #10
14:14 02.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Купуваш 20 кг , а като се прибереш -
установяваш, че ти е продал 16 кг❗
Всички търговци го знаят, но как го проверяват - сещайте се сами❗
Коментиран от #19
14:17 02.08.2026
6 А50
Коментиран от #11
14:17 02.08.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Янко":Цените прогресират и поскъпват, нали сме прогресивни българи....та в предната статия Нинова е права, въпреки че Много коментари бяха срещу нея.... Така ако прогресираме до есента ни е спукана работата..... Летчика неможач да коментира тов поскъпване.....
Коментиран от #16
14:18 02.08.2026
8 Ха ха ха
14:19 02.08.2026
9 Педро волгин
До коментар #3 от "Гост":Аз джиткам само с евраци!
14:19 02.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Тони Дачева":Оркестър "Варненци" ❗
14:20 02.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
Коментиран от #15
14:21 02.08.2026
13 Неразбрах
14:22 02.08.2026
14 Пенсионер
Коментиран от #17
14:22 02.08.2026
15 Тии
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Как ги приготвяш тез снаряди в ресторанта ,или хвърляш в печката и кот стане
14:24 02.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Европеец":Цените НЕ ПОСКЪПВАТ, те не са стока , а мярка за сравнение❗
Все едно да заявиш метърът или килограмът нарастват❗
14:25 02.08.2026
17 Гробар
До коментар #14 от "Пенсионер":Ами идвай вече ,стига си консумирал
Коментиран от #20
14:25 02.08.2026
18 Горивата !
Защо не !
и Зарзавата !
Справедливо Е !
14:26 02.08.2026
19 Ама
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти клъвна нали ,да не изтървеш келипира
14:27 02.08.2026
20 Ти сяу ! Кат Си !
До коментар #17 от "Гробар":Гробар !
Взе Много !
Да Точиш Зъби !
И ти Като Зеленчукопроизводителите !
И Бензинджиите !
14:28 02.08.2026
21 Като няма производство е така.
14:28 02.08.2026
22 Данъкоплатец
14:30 02.08.2026
23 дядото
14:30 02.08.2026
24 Пустиня(к)
14:31 02.08.2026
25 Гърция
Един пазар 200 евро, горивото и плажа са 300 тотал разход за деня, а същия пазар в Лидл ще излезе над 380 евро…
14:31 02.08.2026
26 Презастраховка на вносителите
14:34 02.08.2026
27 До гробаря
14:35 02.08.2026
28 az СВО Победа 81
Честит ви шиткойн!
🤣🤣🤣
Коментиран от #36, #42, #43
14:35 02.08.2026
29 Kaлпазанин
14:36 02.08.2026
30 ШЕФА
14:37 02.08.2026
31 Троян
Коментиран от #40
14:37 02.08.2026
32 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
14:39 02.08.2026
33 мунчо
14:40 02.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Това
14:49 02.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ОЧудо
14:54 02.08.2026
38 Какви са тия проценти?
Коментиран от #44
14:54 02.08.2026
39 Очевидец
14:59 02.08.2026
40 Европеец
До коментар #31 от "Троян":Прав си..... По време на "лошия" социализъм и АПК и ТКЗС като ученик, като войник,като студент и после като работник ходехме на бригади да прибираме селскостопанската продукция... А сега само внос..... Много хора не знаят, че по време на "недоносчето" имаше ВТД "Булгарплод" и имаше български митничари в Залцбург, които подпомагаха и оформяха документите на вагоните с ябълки, домати, краставици и други подобни и стоки за федерална република Германия.... Изнасяхме не само с тирове, а с хладилни жп вагони.... Говорил съм със служителка (лека и пръст, леля на жена ми), която ми казваше, че по време на сезона, на денонощие са минавали по 20-26 жп вагона с българска селскостопанска продукция...
14:59 02.08.2026
41 Българските малини на промоция
15:00 02.08.2026
42 Иванчо
До коментар #28 от "az СВО Победа 81":В джобчето ми дрънкат шиткойни и бонбонки. Да го надуват бедните!!!
15:01 02.08.2026
43 Зевзека
До коментар #28 от "az СВО Победа 81":Сади си домати,прАсе гледай!
Ако си в апартамент доматите в кофи на балкона,прАсето в банята.
15:03 02.08.2026
44 А защо
До коментар #38 от "Какви са тия проценти?":производителят не го продаде директно на Била? Защо го дава на прекупвач? Щом прекупвачът само взима на 0.50 и продава на Била за 3 евро, защо производителят да не го направи сам това същото? Не разбирам. Само се оплакват как "прекупвачите" правят лесни пари а те самите не искат да са прекупвачи. Да ми обяснят какво ги спира. Иначе не вярвам на сълзи
15:03 02.08.2026
45 АМИ СЕГА.......!?!?!
15:05 02.08.2026