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Борисов към ДБ: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно

Борисов към ДБ: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно

2 Август, 2026 12:30 976 53

  • бюджет-
  • бойкоо борисов-
  • бойко борисов-
  • дб

Лидерът на ГЕРБ заяви, че темата за изборите ще се повдигне през септември, а от ДБ категорично отрязаха възможността за общ десен кандидат

Борисов към ДБ: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува „Демократична България“ за това, че не се подписаха под жалбите, които ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ внесоха до Конституционния съд за бюджета. В ефира на бТВ от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обясни, че за неговата формация проблемите в бюджета са политически, а не конституционни.

Борисов беше категоричен, че когато има консенсус, десните партии трябва да работят заедно.

„Има закон, който задължава бюджетът, който се вкарва в парламента, да е до 3% дефицит. Когато вкараш над 3%, това е нарушение на закона. Освен това в договора с ЕС за публичните финанси е записано също до 3% дефицит. Затова в момента България се намира в наказателна процедура“, заяви Бойко Борисов.

„Действително има нарушение в закона. Нито сме се прегръщали, нито сме се ръкостискали. Но народът така ни е подредил, че сами не можем. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли е – лош е“, посочи още лидерът на ГЕРБ.

По думите му темата за президентските избори пред ГЕРБ ще дойде септември.

„ГЕРБ има и на тази маса хора, които, ако са кандидат-президенти, ще спечелят на балотаж, но ние казваме: „Дайте да имаме добра президентска двойка, защото държавата влиза в много сложна ситуация.“

„Общ десен кандидат с ГЕРБ няма как да има“, каза от своя страна по-рано Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    39 4 Отговор
    Марш в пандиза, бандит!

    Коментиран от #20, #33

    12:31 02.08.2026

  • 2 пешо

    26 2 Отговор
    мутра изби много народ зачерни много майки

    12:35 02.08.2026

  • 3 Присмехулник

    28 3 Отговор
    Борисoff, що не вземеш да предложиш за президент бай Ставри? Може и да ти се размине срещата с него.

    12:36 02.08.2026

  • 4 МУШИКИ И ТРЪПИ

    20 3 Отговор
    Политици. Та вие нямате и една каруца хора. Колко и да платите търсите обединение СКУТОВЕ няма да стане. Всички взети заедно Гепи пп ДБ ДПС възраждане нямате % та колкото на Радев. И всички да се обесените заедно пак сте под чертата.

    12:37 02.08.2026

  • 5 ГЕПИ мафия

    21 2 Отговор
    Тоя народа не забравя кражбите ни и това си е

    12:38 02.08.2026

  • 6 ВИЖ ЧУЙЙ ЩО

    20 2 Отговор
    ПИШАТ говорят хората за тебе. Но добрички сме. защото още сте на свобода.

    12:40 02.08.2026

  • 7 Новина от последните минути

    23 2 Отговор
    В неделя сутрин имаме новина. И то каква... За пръв път OFAC /Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ/ казва черно на бяло и то пред Федерален съд на САЩ, че Бойко Борисов е получавал подкупи от Васил Божков. Това е записано в отговор на OFAC до съда по жалбата на Божков срещу наложените му санкции. Документът е съвсем нов от 31 юли 2026 г.

    Цитат: "OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси. AR153. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп."

    Накратко и на висок глас: АМЕРИКАНСКА СЛУЖБА УСТАНОВИ ПОДКУП ПОЛУЧЕН ОТ БОЙКО БОРИСОВ И ГО КАЗА ОФИЦИАЛНО!!!

    Припомняме, че Васил Божков - Черепа попадна под санкциите на САЩ заедно с Делян Пеевски. По-късно в санкционния списък влезе и Влади Горанов, но Бойко Борисов се измъкна само с индиректно упоменаване, че е получавал подкупи от Божков.

    Към днешна дата бившият премиер на България Бойко Борисов вече е посочен и поименно в официален документ на американското правителство като получател на подкуп. Според Наказателния кодекс това деяние се санкционира с до осем години затвор и конфискуване на половината имущество.

    Коментиран от #12, #25

    12:40 02.08.2026

  • 8 Притрябвали

    14 2 Отговор
    сте им ! Забрави мушенгиите и долни номера към тях и ПП ! Остави питомното и хукна с Учиндолският , бръмбазъка злобен и другите чалгари !

    Коментиран от #16

    12:40 02.08.2026

  • 9 Боко

    18 3 Отговор
    Корабът ГЕРБ потъва,време е да си плюя на петите

    12:41 02.08.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    фанаха са за ръце и се прегърнаха! Сглобка демек свадба хахахаха

    Коментиран от #11

    12:44 02.08.2026

  • 11 кой ще е следващия

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ний ша Ва упрайм":

    спасител на България????

    12:46 02.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този🎃

    9 2 Отговор
    Влиза в магнитския кръг. И скоро ще бъде първият премиер в списъка, санкциониран и размагнитен. Баце винаги е първи. Не само по наглост

    12:48 02.08.2026

  • 14 Бурсука

    10 1 Отговор
    От зайчарнико с крадените от народа пари.

    12:49 02.08.2026

  • 15 Отпускар

    14 1 Отговор
    Никой не те иска, бойче, и никой не те бръсне за слива, защото на теб не може да се разчита, и не си държиш на думата. Ти прецака реформата в съдебната система, в здравна система, в службите. Не чакай симпатия.

    12:49 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГЕРБ

    1 12 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #19

    12:50 02.08.2026

  • 18 Доротея

    4 1 Отговор
    Най важният Закон е - Човекът! Какво искат тези мерзафци!? Заради някакъв закон, да оставим хората без пенсии, заради 3 %!? Искат Радев да направи точно така и тогава щяха да викат заедно, че спрял социалните придобивки на милиони избиратели!

    12:50 02.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Скрий се!

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Борисов, ти и Радев сте проклятието за българите!

    Коментиран от #22, #30

    12:52 02.08.2026

  • 21 Че то тва не е ново

    11 2 Отговор
    Борисов и ГЕРБ да са заедно с ДБ ! Може да имат различия но боклуците но по основните теми са еднотипни предатели и подлоги. Разлика голяма няма

    12:53 02.08.2026

  • 22 радеф

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Скрий се!":

    ке ви спася!

    12:53 02.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гражданин

    13 2 Отговор
    Този наглец няма ли да се спре?!

    12:55 02.08.2026

  • 25 Боко Престъпникът

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Новина от последните минути":

    Аз тия не ги познавам!!!

    12:55 02.08.2026

  • 26 Мутрата

    2 6 Отговор
    така и не разбра,.че е в историята. Ако иска да помогне на борбата срещу комунистите и рашистите в България, които са се обединили около Радев да се оттегли. Корумпетата, които са в корпорацията ГЕРБ заради парите ще се разбягат, а ако има макар и малко почтени политици ще се обединят с ДБ

    12:55 02.08.2026

  • 27 ако бяхте гласували с 10

    7 0 Отговор
    досега вече отдавна всички да гниеха натикани по затворите!

    12:55 02.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Защо така

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Скрий се!":

    Сравнявате тиква изпросено генералско звание с летец достоен българин?

    Коментиран от #49

    12:59 02.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Зеления

    2 1 Отговор
    Години наред Бойко прави мило и драго десните да го припознаят за десен и то никога не се случва. За тази фикс идея продаде и предаде България по ред въпроси, Конституция, Северна Македония, въвеждане на евро и т.н.
    Питах един път един негов гласоподавател: "Защо гласуваш за него?" - отговорът беше: "Направи магистрали" за сравнение отговора не беше: "Защото ни вкара в Шенген и еврозоната"
    Има едно ядро гласоподаватели, които гласуват за Бойко защото смятат, че нещо е построил, тези хора обаче не гласуват за него защото е евроатлантик. Групата хора, за които е важно партията им да е евроатлантическа гласува за ППДБ
    Тази огромна политическо-стратегическа грешка която прави Бойко да афишира непрекъснато близост с десните, а не афиширане на "при мен имаше стабилност, нямаше мигрантски поток, направих магистрала Струма и т.н." ще топи партията му леко-полека
    Неговия случай е подобно на БСП - носталгия по бай Тошо, а при Бойко носталгия по магистрали и хумористичните му реплики, които даваше".
    И в двата случая - при БСП с по-бърза скорост, при Бойко с по-бавна следва отичане в канала, което е най-доброто за България да ги няма на политическия терен.

    13:01 02.08.2026

  • 33 Прав си!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Простата и крадлива Тиква Борисов влезе ли зад решетките и заклетите герберски калинки ще се откажат от него.

    Коментиран от #36

    13:02 02.08.2026

  • 34 Кой ли Закон ?

    3 0 Отговор
    В България !

    Не Е Нарушен !

    Има ли Въобще Тякъв ?

    После Защо Тук нямало !

    Правосъдна Система !

    И Върховенство На Правото !

    13:02 02.08.2026

  • 35 гербер

    0 5 Отговор
    завиждате че бойко ви направи магистрали и детски градини и ви вкара изкуствения интелект а вие само крадете!!

    13:06 02.08.2026

  • 36 Нашийник

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Прав си!":

    Аз познавам заклети гербери (включително шефка на герберска фирма), които са ми признавали, че са за ГЕПИ, само заради ненаказаните престъпления или защото имат полза от такива. Зад гърба му му се подиграват и го наричат как ли не. Това, което си коментирал, е абсолютно точно.

    Коментиран от #46

    13:08 02.08.2026

  • 37 хмммм

    5 1 Отговор
    Фашистите ще се изпокарате за власт като миналия път, а президент ще стане Йотова!

    13:09 02.08.2026

  • 38 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    Потъващият и непопулярен все повече и повече юнак Борисов , се опитва да се хване за някого , когото също да завлече към дъното.
    Слави го изпираше , СДС също , ПП-ДБ и те , преди това Атака , Воля , ВМРО........И вижте ги сега къде са тези негови перачи и патерици. Загубили блясъка си , изчезнали в небитието , стопени , смалени , нищожни.
    За Всеки , който се е докоснал до Шайката и нейния главатар , това е било самоубийствен акт !
    Другите трябва да са луди , глупави , дебилни и невменяеми , ако не са разбрали това , след толкова много примери !

    13:10 02.08.2026

  • 39 Бойко Симитлийската Булка

    4 0 Отговор
    Си търси нова хурка.

    13:12 02.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 виктория

    4 0 Отговор
    ДБ никога повече с ГЕРБ

    13:14 02.08.2026

  • 42 Слоностозъбест Абракадабър

    3 0 Отговор
    Защо Бойко не предложи обединение и общ кандидат на Пеевски ?
    Те са си комбина и то от толкова много време насам. Защо трябва да се крият ?
    Нали помните паметната реч на Бб пред неговите хора , когато той ЯСНО и НЕДВУСМИСЛЕНО каза.....
    Аз Пеевски го знам от 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва в моите думи , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той иска !
    Какво повече от това искате !!!!!!!!!!!

    13:14 02.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 да излезе гълаба

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "дареде":

    да каже кога ще борят мафията и ще спират кражбите както обещаха с вожда гумен боташа крадев нов модел???

    13:16 02.08.2026

  • 46 Гол влоГ

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нашийник":

    А как мислиш , че се пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА на Бойко , дето Мата Хари ги снима и ни ги показа ?

    Коментиран от #48

    13:16 02.08.2026

  • 47 Хаха,

    4 0 Отговор
    Буци/ Буда 25 години гази всички възможни закони , сега се сети за това...

    13:17 02.08.2026

  • 48 бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гол влоГ":

    видеото е компромат от опозицията изманипулирано с изкуствения интелект!

    Коментиран от #51, #53

    13:18 02.08.2026

  • 49 Юмжагийн Цеденбал

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защо така":

    Борисов е НАЗНАЧЕН за генерал. Не е карал генерал-щабна академия , както всички други , носещи това звание !

    13:20 02.08.2026

  • 50 Гост

    2 0 Отговор
    Сетил се, кой да говори за нарушаване на закона!!!!!

    13:20 02.08.2026

  • 51 Лорда

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "бойко":

    Значи бацко ОТНОВО е излъгал, като каза, че знае коя е Мата Хари, а до ден-днешен - "ни дума, ни вопъл, ни стон"?

    13:21 02.08.2026

  • 52 относно голямото ви обединение в дясно

    1 0 Отговор
    Няма да споря колко сте десни вие и другитек оито визирате, само ще кажа едно:

    Ако ПП-ДБ се вържат на това "обединение" те ще бидат консумирани от ГЕРБ.
    Освен това, с обединение или без, т. нар. десни имат еднакъв шанс да спечелят президентските избори. Дори и вотът да се раздели, ако няма спечелил на първи тур, на втори естествено вотът ще се концетрира.
    В случая т. нар. десни имат шанс да си превземат още пространство от ГЕРБ. Вече наполовина са си свършили работата.

    13:21 02.08.2026

  • 53 витаС Герулайтис

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "бойко":

    Щом го вярваш - ОК ! Както и че знаел КОЯ е Мата Хари , ама не го каза , щото смелостта не му стигна !

    13:21 02.08.2026

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