Борисов към ДБ: Нарушен е законът, трябваше да сме заедно

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува „Демократична България“ за това, че не се подписаха под жалбите, които ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ внесоха до Конституционния съд за бюджета. В ефира на бТВ от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обясни, че за неговата формация проблемите в бюджета са политически, а не конституционни.
Борисов беше категоричен, че когато има консенсус, десните партии трябва да работят заедно.
„Има закон, който задължава бюджетът, който се вкарва в парламента, да е до 3% дефицит. Когато вкараш над 3%, това е нарушение на закона. Освен това в договора с ЕС за публичните финанси е записано също до 3% дефицит. Затова в момента България се намира в наказателна процедура“, заяви Бойко Борисов.
„Действително има нарушение в закона. Нито сме се прегръщали, нито сме се ръкостискали. Но народът така ни е подредил, че сами не можем. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли е – лош е“, посочи още лидерът на ГЕРБ.
По думите му темата за президентските избори пред ГЕРБ ще дойде септември.
„ГЕРБ има и на тази маса хора, които, ако са кандидат-президенти, ще спечелят на балотаж, но ние казваме: „Дайте да имаме добра президентска двойка, защото държавата влиза в много сложна ситуация.“
„Общ десен кандидат с ГЕРБ няма как да има“, каза от своя страна по-рано Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #20, #33
12:31 02.08.2026
2 пешо
12:35 02.08.2026
3 Присмехулник
12:36 02.08.2026
4 МУШИКИ И ТРЪПИ
12:37 02.08.2026
5 ГЕПИ мафия
12:38 02.08.2026
6 ВИЖ ЧУЙЙ ЩО
12:40 02.08.2026
7 Новина от последните минути
Цитат: "OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси. AR153. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп."
Накратко и на висок глас: АМЕРИКАНСКА СЛУЖБА УСТАНОВИ ПОДКУП ПОЛУЧЕН ОТ БОЙКО БОРИСОВ И ГО КАЗА ОФИЦИАЛНО!!!
Припомняме, че Васил Божков - Черепа попадна под санкциите на САЩ заедно с Делян Пеевски. По-късно в санкционния списък влезе и Влади Горанов, но Бойко Борисов се измъкна само с индиректно упоменаване, че е получавал подкупи от Божков.
Към днешна дата бившият премиер на България Бойко Борисов вече е посочен и поименно в официален документ на американското правителство като получател на подкуп. Според Наказателния кодекс това деяние се санкционира с до осем години затвор и конфискуване на половината имущество.
Коментиран от #12, #25
12:40 02.08.2026
8 Притрябвали
Коментиран от #16
12:40 02.08.2026
9 Боко
12:41 02.08.2026
10 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #11
12:44 02.08.2026
11 кой ще е следващия
До коментар #10 от "Ний ша Ва упрайм":спасител на България????
12:46 02.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този🎃
12:48 02.08.2026
14 Бурсука
12:49 02.08.2026
15 Отпускар
12:49 02.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГЕРБ
Коментиран от #19
12:50 02.08.2026
18 Доротея
12:50 02.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Скрий се!
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Борисов, ти и Радев сте проклятието за българите!
Коментиран от #22, #30
12:52 02.08.2026
21 Че то тва не е ново
12:53 02.08.2026
22 радеф
До коментар #20 от "Скрий се!":ке ви спася!
12:53 02.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гражданин
12:55 02.08.2026
25 Боко Престъпникът
До коментар #7 от "Новина от последните минути":Аз тия не ги познавам!!!
12:55 02.08.2026
26 Мутрата
12:55 02.08.2026
27 ако бяхте гласували с 10
12:55 02.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Защо така
До коментар #20 от "Скрий се!":Сравнявате тиква изпросено генералско звание с летец достоен българин?
Коментиран от #49
12:59 02.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Зеления
Питах един път един негов гласоподавател: "Защо гласуваш за него?" - отговорът беше: "Направи магистрали" за сравнение отговора не беше: "Защото ни вкара в Шенген и еврозоната"
Има едно ядро гласоподаватели, които гласуват за Бойко защото смятат, че нещо е построил, тези хора обаче не гласуват за него защото е евроатлантик. Групата хора, за които е важно партията им да е евроатлантическа гласува за ППДБ
Тази огромна политическо-стратегическа грешка която прави Бойко да афишира непрекъснато близост с десните, а не афиширане на "при мен имаше стабилност, нямаше мигрантски поток, направих магистрала Струма и т.н." ще топи партията му леко-полека
Неговия случай е подобно на БСП - носталгия по бай Тошо, а при Бойко носталгия по магистрали и хумористичните му реплики, които даваше".
И в двата случая - при БСП с по-бърза скорост, при Бойко с по-бавна следва отичане в канала, което е най-доброто за България да ги няма на политическия терен.
13:01 02.08.2026
33 Прав си!
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Простата и крадлива Тиква Борисов влезе ли зад решетките и заклетите герберски калинки ще се откажат от него.
Коментиран от #36
13:02 02.08.2026
34 Кой ли Закон ?
Не Е Нарушен !
Има ли Въобще Тякъв ?
После Защо Тук нямало !
Правосъдна Система !
И Върховенство На Правото !
13:02 02.08.2026
35 гербер
13:06 02.08.2026
36 Нашийник
До коментар #33 от "Прав си!":Аз познавам заклети гербери (включително шефка на герберска фирма), които са ми признавали, че са за ГЕПИ, само заради ненаказаните престъпления или защото имат полза от такива. Зад гърба му му се подиграват и го наричат как ли не. Това, което си коментирал, е абсолютно точно.
Коментиран от #46
13:08 02.08.2026
37 хмммм
13:09 02.08.2026
38 тиквенсониада
Слави го изпираше , СДС също , ПП-ДБ и те , преди това Атака , Воля , ВМРО........И вижте ги сега къде са тези негови перачи и патерици. Загубили блясъка си , изчезнали в небитието , стопени , смалени , нищожни.
За Всеки , който се е докоснал до Шайката и нейния главатар , това е било самоубийствен акт !
Другите трябва да са луди , глупави , дебилни и невменяеми , ако не са разбрали това , след толкова много примери !
13:10 02.08.2026
39 Бойко Симитлийската Булка
13:12 02.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 виктория
13:14 02.08.2026
42 Слоностозъбест Абракадабър
Те са си комбина и то от толкова много време насам. Защо трябва да се крият ?
Нали помните паметната реч на Бб пред неговите хора , когато той ЯСНО и НЕДВУСМИСЛЕНО каза.....
Аз Пеевски го знам от 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва в моите думи , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той иска !
Какво повече от това искате !!!!!!!!!!!
13:14 02.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 да излезе гълаба
До коментар #40 от "дареде":да каже кога ще борят мафията и ще спират кражбите както обещаха с вожда гумен боташа крадев нов модел???
13:16 02.08.2026
46 Гол влоГ
До коментар #36 от "Нашийник":А как мислиш , че се пълнят ЧЕКМЕДЖЕТАТА на Бойко , дето Мата Хари ги снима и ни ги показа ?
Коментиран от #48
13:16 02.08.2026
47 Хаха,
13:17 02.08.2026
48 бойко
До коментар #46 от "Гол влоГ":видеото е компромат от опозицията изманипулирано с изкуствения интелект!
Коментиран от #51, #53
13:18 02.08.2026
49 Юмжагийн Цеденбал
До коментар #30 от "Защо така":Борисов е НАЗНАЧЕН за генерал. Не е карал генерал-щабна академия , както всички други , носещи това звание !
13:20 02.08.2026
50 Гост
13:20 02.08.2026
51 Лорда
До коментар #48 от "бойко":Значи бацко ОТНОВО е излъгал, като каза, че знае коя е Мата Хари, а до ден-днешен - "ни дума, ни вопъл, ни стон"?
13:21 02.08.2026
52 относно голямото ви обединение в дясно
Ако ПП-ДБ се вържат на това "обединение" те ще бидат консумирани от ГЕРБ.
Освен това, с обединение или без, т. нар. десни имат еднакъв шанс да спечелят президентските избори. Дори и вотът да се раздели, ако няма спечелил на първи тур, на втори естествено вотът ще се концетрира.
В случая т. нар. десни имат шанс да си превземат още пространство от ГЕРБ. Вече наполовина са си свършили работата.
13:21 02.08.2026
53 витаС Герулайтис
До коментар #48 от "бойко":Щом го вярваш - ОК ! Както и че знаел КОЯ е Мата Хари , ама не го каза , щото смелостта не му стигна !
13:21 02.08.2026