Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!?

Тихомълком даде 33% от проучванията за нефт и газ в находището "Хан Тервел" на турска компания. Това май не е единственият подарък - индулгенция за загробващия договор с Боташ.

Това се посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Вчера управляващите обявиха, че ще дават 800 км. магистрали на концесия. На кого ли?

Премиерът се откупува с националните ни богатства. Или си гарантира турските гласове за изборите?

Последния ден преди ваканцията, депутатите му гласуваха да няма таван на секциите в чужбина.

Преди парламентарните избори обясняваше колко успешен е "Боташ", как като дойде на власт ще го рестартира, какви пари ще потекат. Получи най-много гласове от южната ни съседка. Случайност?!

Сега дава находището за нефт и газ преди президентските??? Пак случайност?

Премиерът се скри напоследък, а вече дължи страшно много отговори. Всичко ще стане ясно с едно действие: незабавно да се публикува протокола за замразяване на договора с Боташ. Не е секретен. Официален документ е. Там ще лъсне търгашеството.

И Румен Радев да не се оправдава, че е търговска тайна. Националното предателство не може да бъде търговска тайна. То е престъпление.