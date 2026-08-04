Новини
България »
София »
Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!?

Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!?

4 Август, 2026 14:46 1 873 62

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • боташ-
  • турция-
  • национално богатство

Премиерът  се откупува с националните ни богатства

Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тихомълком даде 33% от проучванията за нефт и газ в находището "Хан Тервел" на турска компания. Това май не е единственият подарък - индулгенция за загробващия договор с Боташ.

Това се посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Вчера управляващите обявиха, че ще дават 800 км. магистрали на концесия. На кого ли?

Премиерът се откупува с националните ни богатства. Или си гарантира турските гласове за изборите?

Последния ден преди ваканцията, депутатите му гласуваха да няма таван на секциите в чужбина.

Преди парламентарните избори обясняваше колко успешен е "Боташ", как като дойде на власт ще го рестартира, какви пари ще потекат. Получи най-много гласове от южната ни съседка. Случайност?!

Сега дава находището за нефт и газ преди президентските??? Пак случайност?

Премиерът се скри напоследък, а вече дължи страшно много отговори. Всичко ще стане ясно с едно действие: незабавно да се публикува протокола за замразяване на договора с Боташ. Не е секретен. Официален документ е. Там ще лъсне търгашеството.

И Румен Радев да не се оправдава, че е търговска тайна. Националното предателство не може да бъде търговска тайна. То е престъпление.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    42 4 Отговор
    Кой го доведе ...?!?

    14:48 04.08.2026

  • 2 мамник

    34 15 Отговор
    Корнело,я кажи нещо за КЦХ Мизия! Нали ти беше синдик там!

    14:50 04.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    13 3 Отговор
    ко
    не

    14:50 04.08.2026

  • 4 1488

    22 4 Отговор
    у бг к0чината човешкия живот не струва и пет евро цента

    14:51 04.08.2026

  • 5 А, дубрутру

    25 6 Отговор
    Ше се сетите...ама нали България вече сама щяла да определя политиката си...смешници...продължавайте да слушата продажниците - далече ше стигнете...

    14:54 04.08.2026

  • 6 Цвете

    26 3 Отговор
    СТРАННОТО Е, ЧЕ КАТО СА ОПЛЕСКАЛИ ДОГОВОРИ И РЕД НЕЛИЦЕПРИЯТНИ СВИНЩИНИ В ПОЛЗА НА ТЕЗИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ДНЕС, ВСИЧКОТО Е " ЗАСЕКРЕТЕНО " ,ЗАЩОТО, ПАДАТ КОМИСИОНИ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ ПРЪСТ В УСТАТА.✈️🍌✈️👀🍌

    14:54 04.08.2026

  • 7 такъв предател

    27 7 Отговор
    не е имало

    14:54 04.08.2026

  • 8 айсиктирр

    34 7 Отговор
    Мафията подмениха Борисов с Радев щот овцете са надигнаха

    Коментиран от #61

    14:54 04.08.2026

  • 9 смях в залата

    24 9 Отговор
    Корнелия трябва да разкаже отначало до край за Радев. Тя го доведе но как? Трябва да каже цялата истина за Решетников,Радев и т.н по дати ,часове и минути . Това ще и изчисти поне малко името. И ще е добре за България.

    Коментиран от #15, #21, #22

    14:55 04.08.2026

  • 10 Шопо

    9 6 Отговор
    От зло а рак че фане

    14:55 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗЛОДЕИДА

    21 13 Отговор
    Корнела и Мирчев се надпреварват кой да вземе ефира и думата хахаха.Всеки божи ден, няма пропуск, да не цъфнат някъде с реч.

    Коментиран от #17

    14:57 04.08.2026

  • 13 курнело

    19 9 Отговор
    ти като продаде техноимпекс с колко милиони и милиарди се нагълта в туловището си тогава ни рива а?

    Коментиран от #34

    14:57 04.08.2026

  • 14 Неоспорим факт!

    28 9 Отговор
    Румен Радев е национален предател !

    14:57 04.08.2026

  • 15 Факт

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "смях в залата":

    Първо за Костов

    14:57 04.08.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    13 6 Отговор
    Како,
    Не бой се !!! От теб няма какво да се ни "разпродаде", ни продаде !!!
    Има една трънска много точна приказка за в случаят ти - "ПОРАСШАШЕ ПИЛЦИ, ПОЕ...ШЕ КВАЧКЕ" 🤣🤣🤣

    14:58 04.08.2026

  • 17 Чуденка

    21 4 Отговор

    До коментар #12 от "ЗЛОДЕИДА":

    Какво лошо има да разкриват кражбите и предателствата на новата(стара) власт ?

    14:58 04.08.2026

  • 18 Фори

    23 6 Отговор
    Корнелия е заядлива леля , но това не оправдава Радев да работи за турското и за руското разузнаване.А на българското е наредил да не работи.

    14:58 04.08.2026

  • 19 Крум Страшни

    17 8 Отговор
    Хак да ти е. Да си мислила, когато послуша Решетников... Аман от глупави и самовлюбени политици!

    15:00 04.08.2026

  • 20 Цък

    15 20 Отговор
    Много ми е интересно защо е тази злоба в Нинова спрямо Радев. Не случайно я нарекоха господна лъжа. Радев не е дал нищо на турците. Шел решава да продаде 30% от дяловите си в проучване на турска фирма и правителството дава разрешение. Внушава се че това е абсолютно нова концесия. Преди Шел продава 25% на румънска фирма но никой не вдига пара.

    Коментиран от #43

    15:00 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да си признае

    12 8 Отговор

    До коментар #9 от "смях в залата":

    колко пари окраде по време на престъпната "приватизация" и без туй всички знаят какво име има тази червена свлоч?

    15:02 04.08.2026

  • 23 БКП Ни Предаде !

    19 3 Отговор
    И Ни Разпродаде !

    15:02 04.08.2026

  • 24 Специалист

    18 9 Отговор
    Стига с тази лелка.Тя дори няма да влезе в историята.Нищо полезно не е направила за България

    Коментиран от #31

    15:05 04.08.2026

  • 25 първо беше Боташ

    19 3 Отговор
    Това ако е вярно Радев е национален предател!

    15:07 04.08.2026

  • 26 Лукреция

    7 6 Отговор
    Муууу от левия ъгъл на забвението....

    15:10 04.08.2026

  • 27 ще търсите Боко и Шишо

    9 10 Отговор
    те са дребни закачки в сравнение с този

    15:10 04.08.2026

  • 28 0407

    9 4 Отговор
    aз сега разбрах,че от предишните концесии сме на ГОЛЕМА"далавера газ и нефт .НЕМА как сдс .бсп и тн......времето ти Корни.....свърши

    15:11 04.08.2026

  • 29 Като я слуша човек как говори

    10 4 Отговор
    ще си каже "Ей, аферим, ето един свестен политик".
    А какво направи, изхвърли БСП от Народното Събрание и остави Крум Зарков да събира парчетата.

    Коментиран от #38

    15:13 04.08.2026

  • 30 На Дедо

    8 7 Отговор
    До Корни Техноимпекса. В едно интервю наскоро, каза! Че си направила грешка, че си издигнала Фатмака Решетников, за Предател Кремълски Президент. Та питам аз??? Кой теб те би в главата овча?! Та ние, да страдаме. Боташ!!! Е най - малкото зло. Злото е в Автокрацията, която, Фатмака Решетников. Ще наложи. Честито!!! На Кумонетата. Един призрак 👻, броди в Европа.

    15:14 04.08.2026

  • 31 А защо да не влезе

    12 5 Отговор

    До коментар #24 от "Специалист":

    Отиде в БСП когато БСП беше на 1-2 място по гласове и докара до извън парламента.
    За това се изисква талант.

    15:15 04.08.2026

  • 32 Тази женичка яко се

    13 6 Отговор
    подквасила от злост и отчаяние.неможе да спи
    Чака да се върне във власт
    Няма
    Умря Марко
    Спи спокойно на кастовия подарък
    Смири се ако имаш окъл

    15:16 04.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цв онова сега пък

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "курнело":

    Се продава" на парче" ежедневно че да има за по дълго от това туловище на тънки токчета че да захлебва още и още!!!

    15:20 04.08.2026

  • 35 Не съм трол

    9 7 Отговор
    Тази провалена политичка е приела като лична мисия да лае в посока на Радев. Да се скрива в дупка и до там - мачът за нея е свирен и то от собствените й съотборници. И по-голямо падение политическо - няма...

    Коментиран от #54

    15:21 04.08.2026

  • 36 А до сега какво правихте?

    10 3 Отговор
    Защо не проучвахте тези находища?10г.седиш в парламента и си чешеш ….

    15:21 04.08.2026

  • 37 Виж сега,

    3 6 Отговор
    Поне се скрий,откачалка. Нали ти с Решетката ни го натресе.

    15:21 04.08.2026

  • 38 Той пък неможе да сэъбира

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Като я слуша човек как говори":

    Може само наготово
    Факт

    15:23 04.08.2026

  • 39 Мунчо Боташоглу

    6 3 Отговор
    ОСТАВКА!!!

    15:25 04.08.2026

  • 40 Разпутин

    6 3 Отговор
    Баба Яга, в атака. Пак развя метлата. Мъжко момиче! Има здрава, ПРОСТАТА. Да е таковам в, устата.

    15:26 04.08.2026

  • 41 Само че

    3 7 Отговор
    Нинова е виновна, тя ни натресе този Радуро за президент съгласуван с Москва. И сега ще ни подарява на русия и Турция.

    15:26 04.08.2026

  • 42 русофил/туркофил

    2 2 Отговор
    е нали затова гласувахме za него!

    15:29 04.08.2026

  • 43 цвък

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цък":

    вуниш

    Коментиран от #53

    15:31 04.08.2026

  • 44 Конникът без глава

    2 3 Отговор
    "Вчера управляващите обявиха, че ще дават 800 км. магистрали на концесия. На кого ли?"
    Как на кого - на Зеленски разбира се !
    Какво да се пръкне от Крушовица ? Мъжлето митничар, синчето на Запад, а етносът да лапа лапад !

    Коментиран от #48

    15:31 04.08.2026

  • 45 каунь

    1 3 Отговор
    женски интриги! хахахаха завист!

    15:39 04.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям

    7 4 Отговор
    Ха често ви, лесноманипулируеми баламурници, гласуващи за русофили като румен радев??? Какво ще се оправдавате и този път, че пак са ви излъгали ли руснаците ли??? Трябва да ви забранят да гласувате, ходете за гъби с другите баламурници, така поне няма да вредите, като не притежавате далновидност по-добре да не гласувате... как ще гласуваре за русофили, нямате ли спомен от Жан Виденовата зима?
    Не е ли време само тези които притежават поне средно образование да могат да гласуват, така циганският, продажен вот ще отпадне ...ама съвсем.

    15:44 04.08.2026

  • 48 На Дедо

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Конникът без глава":

    Тук грешиш! Магистралите, ще ги харижат /подарят /. На Боташ. За да имат от къде, да си взимат КЕША. А тук преминавам на, диалект!!! Парата?! Прави борбата! Има пара /храна /има борба /Боташ /. Важно е?! Да има БУДАЛИ. АФЕРИМ, АШКУЛСУМ, МАШАЛА на Фатмак Ефенди.

    Коментиран от #56

    15:45 04.08.2026

  • 49 Специалист

    6 3 Отговор
    Защо на тази лелка която е създала най доброто с за България сина не работи за страната си.На царя на Бойко Михаилова-, Нейнски Масларова и т.н.Много има.Светлото бъдеще което създадохте за нас Вашите деца са в чужбина

    Коментиран от #52, #59

    15:46 04.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 годо

    1 5 Отговор
    Г-жа Лъжа с поредна лъжа!
    "Правителството одобри прехвърлянето на 33% от правата за проучване в блок „Хан Тервел“ от компанията „Шел“ на турското дружество „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани“. Това не е отстъпване на държавна територия или готови резултати, а търговско участие в консорциум за бъдещи търсения."
    Тази май само когато мълчи, тогава не лъже!

    15:52 04.08.2026

  • 52 децата им в чужбина

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Специалист":

    пратени там с чужди крадени пари от хората...

    15:52 04.08.2026

  • 53 под секрет

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "цвък":

    А ти вониш, неграмотник

    15:55 04.08.2026

  • 54 На Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не съм трол":

    Дето не си?! Трол!!! Така де. Моя Дедо. Казваше?! Простотията ходи по - хората!, а не по - стоката /животните /. Та се питам????? Колко????????? Трябва да си прос?! Та да гласуваш, за Фатмака Решетников. Найс А.

    15:59 04.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Точен с парите.

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "На Дедо":

    Много, ама много. Си Точен.

    16:02 04.08.2026

  • 57 баи ставриб

    4 1 Отговор
    браво другарко нинова единствено ти се осмели да критикуваш президенчето което напусна президенството 1 година преди края на мандата му

    16:03 04.08.2026

  • 58 непротестиращ

    7 1 Отговор
    Нинова, посипи си с пепел главата и се махни, защото преди 10 години, ти ни натресе този СЛУЧАЙНИК Радев, който обърна държавата с хастара навън, и продължава да твори глупости, а може да направи и голяма беля!

    16:10 04.08.2026

  • 59 Икономист от ПП ДБ (Харвард)

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Специалист":

    Щото Мама и Тате. Са приватезатори. Те не са корумпета и крали! Те са работили!!! Ние да сме добре. За да не бъдем в, лишения. Като тях.

    16:11 04.08.2026

  • 60 Остана ли нещо за разпродаване

    2 1 Отговор
    След теб , Боко и Кирчо

    16:19 04.08.2026

  • 61 читател

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "айсиктирр":

    Ти просто си един глупак.

    16:22 04.08.2026

  • 62 Джен зи, от Китай.

    0 0 Отговор
    Морето скоро ще свърши, както и парите дадени, за протеста. Декември. Та питам. Кой ще даде кеша, на есен. Започна ли. Списъка. Питам колегите паветници. Да не изпусна срока.

    16:25 04.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове