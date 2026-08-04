Корнелия Нинова: Разпродава ли ни Радев на парче!?

Тихомълком даде 33% от проучванията за нефт и газ в находището "Хан Тервел" на турска компания. Това май не е единственият подарък - индулгенция за загробващия договор с Боташ.
Това се посочва лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Вчера управляващите обявиха, че ще дават 800 км. магистрали на концесия. На кого ли?
Премиерът се откупува с националните ни богатства. Или си гарантира турските гласове за изборите?
Последния ден преди ваканцията, депутатите му гласуваха да няма таван на секциите в чужбина.
Преди парламентарните избори обясняваше колко успешен е "Боташ", как като дойде на власт ще го рестартира, какви пари ще потекат. Получи най-много гласове от южната ни съседка. Случайност?!
Сега дава находището за нефт и газ преди президентските??? Пак случайност?
Премиерът се скри напоследък, а вече дължи страшно много отговори. Всичко ще стане ясно с едно действие: незабавно да се публикува протокола за замразяване на договора с Боташ. Не е секретен. Официален документ е. Там ще лъсне търгашеството.
И Румен Радев да не се оправдава, че е търговска тайна. Националното предателство не може да бъде търговска тайна. То е престъпление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
14:48 04.08.2026
2 мамник
14:50 04.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
не
14:50 04.08.2026
4 1488
14:51 04.08.2026
5 А, дубрутру
14:54 04.08.2026
6 Цвете
14:54 04.08.2026
7 такъв предател
14:54 04.08.2026
8 айсиктирр
Коментиран от #61
14:54 04.08.2026
9 смях в залата
Коментиран от #15, #21, #22
14:55 04.08.2026
10 Шопо
14:55 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗЛОДЕИДА
Коментиран от #17
14:57 04.08.2026
13 курнело
Коментиран от #34
14:57 04.08.2026
14 Неоспорим факт!
14:57 04.08.2026
15 Факт
До коментар #9 от "смях в залата":Първо за Костов
14:57 04.08.2026
16 АГАТ а Кристи
Не бой се !!! От теб няма какво да се ни "разпродаде", ни продаде !!!
Има една трънска много точна приказка за в случаят ти - "ПОРАСШАШЕ ПИЛЦИ, ПОЕ...ШЕ КВАЧКЕ" 🤣🤣🤣
14:58 04.08.2026
17 Чуденка
До коментар #12 от "ЗЛОДЕИДА":Какво лошо има да разкриват кражбите и предателствата на новата(стара) власт ?
14:58 04.08.2026
18 Фори
14:58 04.08.2026
19 Крум Страшни
15:00 04.08.2026
20 Цък
Коментиран от #43
15:00 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 да си признае
До коментар #9 от "смях в залата":колко пари окраде по време на престъпната "приватизация" и без туй всички знаят какво име има тази червена свлоч?
15:02 04.08.2026
23 БКП Ни Предаде !
15:02 04.08.2026
24 Специалист
Коментиран от #31
15:05 04.08.2026
25 първо беше Боташ
15:07 04.08.2026
26 Лукреция
15:10 04.08.2026
27 ще търсите Боко и Шишо
15:10 04.08.2026
28 0407
15:11 04.08.2026
29 Като я слуша човек как говори
А какво направи, изхвърли БСП от Народното Събрание и остави Крум Зарков да събира парчетата.
Коментиран от #38
15:13 04.08.2026
30 На Дедо
15:14 04.08.2026
31 А защо да не влезе
До коментар #24 от "Специалист":Отиде в БСП когато БСП беше на 1-2 място по гласове и докара до извън парламента.
За това се изисква талант.
15:15 04.08.2026
32 Тази женичка яко се
Чака да се върне във власт
Няма
Умря Марко
Спи спокойно на кастовия подарък
Смири се ако имаш окъл
15:16 04.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цв онова сега пък
До коментар #13 от "курнело":Се продава" на парче" ежедневно че да има за по дълго от това туловище на тънки токчета че да захлебва още и още!!!
15:20 04.08.2026
35 Не съм трол
Коментиран от #54
15:21 04.08.2026
36 А до сега какво правихте?
15:21 04.08.2026
37 Виж сега,
15:21 04.08.2026
38 Той пък неможе да сэъбира
До коментар #29 от "Като я слуша човек как говори":Може само наготово
Факт
15:23 04.08.2026
39 Мунчо Боташоглу
15:25 04.08.2026
40 Разпутин
15:26 04.08.2026
41 Само че
15:26 04.08.2026
42 русофил/туркофил
15:29 04.08.2026
43 цвък
До коментар #20 от "Цък":вуниш
Коментиран от #53
15:31 04.08.2026
44 Конникът без глава
Как на кого - на Зеленски разбира се !
Какво да се пръкне от Крушовица ? Мъжлето митничар, синчето на Запад, а етносът да лапа лапад !
Коментиран от #48
15:31 04.08.2026
45 каунь
15:39 04.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Голям
Не е ли време само тези които притежават поне средно образование да могат да гласуват, така циганският, продажен вот ще отпадне ...ама съвсем.
15:44 04.08.2026
48 На Дедо
До коментар #44 от "Конникът без глава":Тук грешиш! Магистралите, ще ги харижат /подарят /. На Боташ. За да имат от къде, да си взимат КЕША. А тук преминавам на, диалект!!! Парата?! Прави борбата! Има пара /храна /има борба /Боташ /. Важно е?! Да има БУДАЛИ. АФЕРИМ, АШКУЛСУМ, МАШАЛА на Фатмак Ефенди.
Коментиран от #56
15:45 04.08.2026
49 Специалист
Коментиран от #52, #59
15:46 04.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 годо
"Правителството одобри прехвърлянето на 33% от правата за проучване в блок „Хан Тервел“ от компанията „Шел“ на турското дружество „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани“. Това не е отстъпване на държавна територия или готови резултати, а търговско участие в консорциум за бъдещи търсения."
Тази май само когато мълчи, тогава не лъже!
15:52 04.08.2026
52 децата им в чужбина
До коментар #49 от "Специалист":пратени там с чужди крадени пари от хората...
15:52 04.08.2026
53 под секрет
До коментар #43 от "цвък":А ти вониш, неграмотник
15:55 04.08.2026
54 На Дедо
До коментар #35 от "Не съм трол":Дето не си?! Трол!!! Така де. Моя Дедо. Казваше?! Простотията ходи по - хората!, а не по - стоката /животните /. Та се питам????? Колко????????? Трябва да си прос?! Та да гласуваш, за Фатмака Решетников. Найс А.
15:59 04.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Точен с парите.
До коментар #48 от "На Дедо":Много, ама много. Си Точен.
16:02 04.08.2026
57 баи ставриб
16:03 04.08.2026
58 непротестиращ
16:10 04.08.2026
59 Икономист от ПП ДБ (Харвард)
До коментар #49 от "Специалист":Щото Мама и Тате. Са приватезатори. Те не са корумпета и крали! Те са работили!!! Ние да сме добре. За да не бъдем в, лишения. Като тях.
16:11 04.08.2026
60 Остана ли нещо за разпродаване
16:19 04.08.2026
61 читател
До коментар #8 от "айсиктирр":Ти просто си един глупак.
16:22 04.08.2026
62 Джен зи, от Китай.
16:25 04.08.2026