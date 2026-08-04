БЧК ще раздава вода днес и утре заради жегите в София

Във връзка с прогнозираните горещини от Българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София: при пилоните на НДК и на площад "Света Неделя", при изхода на метростанция "Сердика". Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 ч. днес и утре, уточни БНР.
От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 ч., а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.
Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна специалистът по акушерство и гинекология професор Иван Костов.
"При бременните дехидратацията не води само до жажда. Може да причини главоболие, маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето", обясни Костов.
При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дайте и на факти
07:44 04.08.2026
2 Някой
Та като нищо сме на рекордно студено лято.
07:44 04.08.2026
3 дпс-гроб
07:45 04.08.2026
4 Троян
07:56 04.08.2026
5 БЧК - то
В нашия блок има един тарикат, който от служебната си кола, сваля стекове с минерална вода!
Изводът оставам на вас!
07:57 04.08.2026
6 Питане
Коментиран от #8, #9
07:58 04.08.2026
7 честен ционист
08:01 04.08.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "Питане":Преспи зимата по половин метър като през Социализъма. Потрай малко, руcские идут.
08:03 04.08.2026
9 Как
До коментар #6 от "Питане":Кога на 6 Август с Преображение у сред лето !
08:11 04.08.2026
10 по един галон на ден е най добре
08:23 04.08.2026
11 въпросче
08:39 04.08.2026
12 1488
търсят ме само като имат да вземат
08:47 04.08.2026