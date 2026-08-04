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БЧК ще раздава вода днес и утре заради жегите в София

БЧК ще раздава вода днес и утре заради жегите в София

4 Август, 2026 07:39 488 12

  • бчк-
  • вода-
  • горещини

Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна специалистът по акушерство и гинекология професор Иван Костов

БЧК ще раздава вода днес и утре заради жегите в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във връзка с прогнозираните горещини от Българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София: при пилоните на НДК и на площад "Света Неделя", при изхода на метростанция "Сердика". Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 ч. днес и утре, уточни БНР.

От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 ч., а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.

Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна специалистът по акушерство и гинекология професор Иван Костов.

"При бременните дехидратацията не води само до жажда. Може да причини главоболие, маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето", обясни Костов.

При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайте и на факти

    3 0 Отговор
    по една студена водичка

    07:44 04.08.2026

  • 2 Някой

    5 1 Отговор
    Какво горещо лято. Това е едно от най-студените лета с едвам минаващо 30 градуса. Едно време имаше по 4-5 дни с минимум 40 градуса и максимална 45. И редовно от началото на юли никакъв дъжд примерно 3 месеца. Сега вали най-редовно.
    Та като нищо сме на рекордно студено лято.

    07:44 04.08.2026

  • 3 дпс-гроб

    1 2 Отговор
    ние владеем изворите на България.... ще ви дарим малко водица

    07:45 04.08.2026

  • 4 Троян

    3 0 Отговор
    При горещо време се пие топъл чай. На тоя трик ме светнаха колеги араби. Изравнява температурата на тялото със външната. Действа безотказно.

    07:56 04.08.2026

  • 5 БЧК - то

    1 0 Отговор
    Само в София ли живеят хора и докато стигнеш до пункта за вода, ще пукнеш от жега!
    В нашия блок има един тарикат, който от служебната си кола, сваля стекове с минерална вода!
    Изводът оставам на вас!

    07:57 04.08.2026

  • 6 Питане

    1 0 Отговор
    КОГА ЩЕ ДОЙДЕ НОРМАЛНО ВРЕМЕ У НАС ???

    Коментиран от #8, #9

    07:58 04.08.2026

  • 7 честен ционист

    1 1 Отговор
    Трябва да си малко луд, за да вземеш вода от непознат, още повече от някое НПО с подвеждащо име.

    08:01 04.08.2026

  • 8 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Преспи зимата по половин метър като през Социализъма. Потрай малко, руcские идут.

    08:03 04.08.2026

  • 9 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питане":

    Кога на 6 Август с Преображение у сред лето !

    08:11 04.08.2026

  • 10 по един галон на ден е най добре

    0 0 Отговор
    бчк е насъбрало много пари . но и цените се вдигнаха . ако решат да пръскат улиците с вода ще е поне малко влажен въздуха в града . асфалта се напича около 15 до 60 градуса целзии .

    08:23 04.08.2026

  • 11 въпросче

    1 1 Отговор
    И защо само в софето ще раздават вода? Други населени места в България няма ли?!

    08:39 04.08.2026

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    мене никой нищо не е търсил да ми дава
    търсят ме само като имат да вземат

    08:47 04.08.2026

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