БЧК ще раздава вода днес и утре заради жегите в София

Във връзка с прогнозираните горещини от Българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София: при пилоните на НДК и на площад "Света Неделя", при изхода на метростанция "Сердика". Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 ч. днес и утре, уточни БНР.

От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 ч., а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.

Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна специалистът по акушерство и гинекология професор Иван Костов.

"При бременните дехидратацията не води само до жажда. Може да причини главоболие, маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето", обясни Костов.

При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза.