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СO предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август

СO предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август

4 Август, 2026 12:53 760 10

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На 5, 6 и 7 август ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55

СO предприема мерки във връзка с прогнозите за много високи температури в първите дни на август - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за много високи температури в първите дни на август, Столичната община предприема пакет от мерки в подкрепа на гражданите.

На 5, 6 и 7 август, от 13:00 ч. ще бъдат обособени три пункта за раздаване на безплатна минерална вода на ключови места в града:

пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

при метростанция „Сердика“;

при пилоните на Националния дворец на културата (НДК).

Напомняме, че освен временните пунктове, в столицата функционират и над 170 градски чешми, осигуряващи свободен достъп до питейна вода в парковете, градините и обществените пространства.

През тези три дни, между 10:00 и 17:00 часа, ще работи и демонстрационното климатично убежище на ул. „Веслец“ №55, създадено от Асоциация за развитие на София. Там гражданите могат да отдъхнат на хладно в закритото помещение или под “водната мъгла” в двора, да пият вода или да почетат книга в защитена от горещините среда.

Като част от мерките за справяне с високите температури в периода 5-7 август, след 13:00 часа, Столичната община ще извърши оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. „градски топлинен остров“, при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи.

Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Сливница“, бул. „Черни връх“, бул. „Ботевградско шосе“, бул. „Владимир Вазов“, бул. „Царица Йоанна“, „Ломско шосе“, както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

Препоръки за здравето и безопасността

Медицинските специалисти съветват да се ограничава престоят на открито в интервала между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е да се приемат достатъчно течности, но не сладки напитки, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила.

Високите температури влияят пряко на концентрацията на шофьорите и пешеходците, поради което е необходима повишена предпазливост на пътя. Категорично призоваваме никога да не оставяте деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне фаталните 50°C само за няколко минути.

Превенция на пожари

Екстремните горещини са сериозна предпоставка за възникване на пожари. Столичната община апелира за висока отговорност:

Не изхвърляйте стъклени бутилки или фолио на открито – те действат като “лупа” и могат да възпламенят сухи треви и/или отпадъци.

Не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и фасове.

Не палете огън на открито, особено при наличие на вятър.

Столична община ще продължи да предприема необходимите мерки за ограничаване на последиците от високите температури и призовава гражданите да бъдат внимателни и отговорни. Пазете себе си, грижете се за хората около вас и не подценявайте риска от горещините.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    у делиурмана пред офиса на ПералняПеткови раздават вода ама се сетиха баш в най студеното лято и след като едва минаха 4%

    12:57 04.08.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Само много глупав човек би приел вода от непознат, даже и безплатна. Ама като е на аванта и Ганчо кълве.

    13:01 04.08.2026

  • 3 Васко ДС-то

    3 0 Отговор
    То асфалт няма те ще го оросяват, пълни некадърници

    13:12 04.08.2026

  • 4 Ще Охлажда Земята Ли ?

    2 0 Отговор
    ? ------------------- ?

    13:15 04.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Клоуна даа каже на слънцето да не ни Пепе толкова смного ,и си намалете климатиците

    13:21 04.08.2026

  • 6 Слънцето

    0 0 Отговор
    ли ще спират тези от Института ?

    13:35 04.08.2026

  • 7 Господ е българин

    0 0 Отговор
    Не виждате ли че ни подминаха европейските летни жеги тази година

    13:51 04.08.2026

  • 8 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Къде са пък тия 170 функциониращи чешми ? Аман от измислиците на СО. Както и според доклада за първата година управление бяха подменили 250 000 кв.м.( 250 кв.км) паваж. Смях в залата.

    13:54 04.08.2026

  • 9 селяк

    0 0 Отговор
    да са изтрепат сички крави дек пръдът и да са изрежат сички дръвета и времето ша са оправи

    13:57 04.08.2026

  • 10 Тартарен

    1 0 Отговор
    Това са символични мерки. По времето на зловещия социализъм имаше чешмички през 50 метра, от които сега са останали само основите. Пак по онова време сегашните паркинги бяха тревни площи. Дори в момента тези тревни площи, които са останали по чудо, усилено се асфалтират. Мерси за минералната вода....

    14:10 04.08.2026

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