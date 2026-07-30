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Започна оросяването на уличните платна в София заради горещините

Започна оросяването на уличните платна в София заради горещините

30 Юли, 2026 15:25 469 19

  • улици-
  • со-
  • оросяване-
  • софия-
  • горещини

Дейността ще продължи днес и утре по основни булеварди и улици с интензивен трафик

Започна оросяването на уличните платна в София заради горещините - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община започна оросяване на уличните платна в София като допълнителна мярка във връзка с високите температури. По възлагане на Столичния инспекторат фирмите по чистота извършват дейността след 13:00 ч. по основни булеварди и улици с интензивен автомобилен трафик и движение на масовия градски транспорт. Оросяването ще се извършва и утре.

Целта на дейността е да се намали нагряването на пътната настилка и да се ограничи разпространението на прах в условията на продължителното горещо време.

Екипите оросяват входно-изходните булеварди и основните пътни артерии на столицата, сред които бул. „България“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Брюксел“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ситняково“, бул. „Черни връх“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Филип Кутев“, бул. „Св. Климент Охридски“ и други натоварени участъци от уличната мрежа.

При прогнози за високи над среднодневните температури Столичният инспекторат ще възлага оросяване и през следващите дни, когато това е необходимо. Дейностите се контролират от екипите на терен.

Столичната община напомня, че според специалисти рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат достатъчно течности, да носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Общината отново призовава да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може да достигне опасни стойности за минути.

Апелираме към гражданите да бъдат внимателни, да пазят себе си и да оказват съдействие на хората, които са най-уязвими в горещите дни.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таки Дубайски

    6 0 Отговор
    Ааа така оросявайте улиците че да пръщят сметките ми у дубай

    15:27 30.07.2026

  • 2 наистина

    1 1 Отговор
    Пред нас оросиха

    15:27 30.07.2026

  • 3 гост

    8 0 Отговор
    пълно безумие - след 5 мин няма и следа от вода, по добре да бяха напръскали зелените площи - там се обсорбира праха

    Коментиран от #13

    15:29 30.07.2026

  • 4 ПРИПОМНЯНЕ

    5 1 Отговор
    ...в Прага, към водата добавят и дезинфектант заради пражките прашни бълхи.

    15:30 30.07.2026

  • 5 оня с коня

    2 2 Отговор
    Не е честно Улиците в Сф са се оросяват,а ние от Прованса да ходим неоросени

    15:31 30.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Добре дошли в 70-те на миналия век❗
    За ПО ПЕЙКИТЕ, които мислят това за откритие - да гледат стари БГ филми❗
    В тях се срещат сцени с камиони които мият и охлаждат илиците ❗

    Коментиран от #7

    15:33 30.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добре дошли в 70-те на миналия век❗
    За ПО ПЕЙКИТЕ, които мислят това за откритие - да гледат стари БГ филми❗
    В тях се срещат сцени с камиони които мият и охлаждат УЛИЦИТЕ ❗

    15:34 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 надарена кака

    1 1 Отговор
    Сега ли се сетиха?

    15:39 30.07.2026

  • 11 ???

    3 0 Отговор
    Какви горещини?

    15:41 30.07.2026

  • 12 Моарейн

    3 0 Отговор
    А кога ще ИЗМИЕТЕ улиците? Терзиев, прахолякът е до глезен!!! Или пак ще разчиташ Дядо Боже и дъждът да ти свършат работата?

    15:43 30.07.2026

  • 13 Погледнах няколко сайта

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Температурата в София е 30-32 градуса
    В края на юли??????
    Жетва е! Хората са на полето

    15:44 30.07.2026

  • 14 хехе

    3 0 Отговор
    кипи безсмислен труд в тая жега оросяването се изпарява за минутка.

    15:45 30.07.2026

  • 15 Цирк

    3 0 Отговор
    Още една акция на еко шарлатаните. Файда нема.

    15:49 30.07.2026

  • 16 Смех

    2 0 Отговор
    Луд умора няма, само се поти!

    15:49 30.07.2026

  • 17 Еко талибан

    3 0 Отговор
    Правим го единствено за да не си помислите, че няма глобално затопляне. хи хи хи

    15:50 30.07.2026

  • 18 Аууууу

    3 0 Отговор
    Голяма глезотия за софиянци, моята улица не е ремонтирана от 50 години, нито асфалт нито тротоари. И така не разбрах от районния кмет къде отиват парите които плащам за Данък сгради през целия този период. А в шопето им оросяват улиците че им било топло. Май сега разбирам моите данъци къде се телепортират.

    15:52 30.07.2026

  • 19 Троян

    0 0 Отговор
    Утре след обяд, софиянци ще тръгнат към родните си места. По Хемус и по Тракия ще станат огромпи задръствания. Ще се псуват като файтонджии. През това време ще съм на Беклемето.

    16:04 30.07.2026

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