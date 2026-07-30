Започна оросяването на уличните платна в София заради горещините

Столичната община започна оросяване на уличните платна в София като допълнителна мярка във връзка с високите температури. По възлагане на Столичния инспекторат фирмите по чистота извършват дейността след 13:00 ч. по основни булеварди и улици с интензивен автомобилен трафик и движение на масовия градски транспорт. Оросяването ще се извършва и утре.
Целта на дейността е да се намали нагряването на пътната настилка и да се ограничи разпространението на прах в условията на продължителното горещо време.
Екипите оросяват входно-изходните булеварди и основните пътни артерии на столицата, сред които бул. „България“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Брюксел“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ситняково“, бул. „Черни връх“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Филип Кутев“, бул. „Св. Климент Охридски“ и други натоварени участъци от уличната мрежа.
При прогнози за високи над среднодневните температури Столичният инспекторат ще възлага оросяване и през следващите дни, когато това е необходимо. Дейностите се контролират от екипите на терен.
Столичната община напомня, че според специалисти рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат достатъчно течности, да носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.
Общината отново призовава да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може да достигне опасни стойности за минути.
Апелираме към гражданите да бъдат внимателни, да пазят себе си и да оказват съдействие на хората, които са най-уязвими в горещите дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Таки Дубайски
15:27 30.07.2026
2 наистина
15:27 30.07.2026
3 гост
Коментиран от #13
15:29 30.07.2026
4 ПРИПОМНЯНЕ
15:30 30.07.2026
5 оня с коня
15:31 30.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
За ПО ПЕЙКИТЕ, които мислят това за откритие - да гледат стари БГ филми❗
В тях се срещат сцени с камиони които мият и охлаждат илиците ❗
Коментиран от #7
15:33 30.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добре дошли в 70-те на миналия век❗
За ПО ПЕЙКИТЕ, които мислят това за откритие - да гледат стари БГ филми❗
В тях се срещат сцени с камиони които мият и охлаждат УЛИЦИТЕ ❗
15:34 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 надарена кака
15:39 30.07.2026
11 ???
15:41 30.07.2026
12 Моарейн
15:43 30.07.2026
13 Погледнах няколко сайта
До коментар #3 от "гост":Температурата в София е 30-32 градуса
В края на юли??????
Жетва е! Хората са на полето
15:44 30.07.2026
14 хехе
15:45 30.07.2026
15 Цирк
15:49 30.07.2026
16 Смех
15:49 30.07.2026
17 Еко талибан
15:50 30.07.2026
18 Аууууу
15:52 30.07.2026
19 Троян
16:04 30.07.2026