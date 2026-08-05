Пожар горя в сливенски квартал, запалиха се сухи треви

Пожар избухна в сливенския квартал "Надежда" във вторник вечерта. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхваща сметище и необитаема постройка, съобщи Нова тв.
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Три екипа на пожарната в Сливен за час и половина успяха да загасят пламъците. Пушекът от запалените треви и сметище обгърна квартала.
Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение от екипи на пожарната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
08:24 05.08.2026
2 Въй
08:25 05.08.2026
3 смок
08:26 05.08.2026
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