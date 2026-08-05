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Пожар горя в сливенски квартал, запалиха се сухи треви

Пожар горя в сливенски квартал, запалиха се сухи треви

5 Август, 2026 08:20 611 4

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  • сливен-
  • сухи треви-
  • автоморга

Три екипа на пожарната в Сливен за час и половина успяха да загасят пламъците

Пожар горя в сливенски квартал, запалиха се сухи треви - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в сливенския квартал "Надежда" във вторник вечерта. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхваща сметище и необитаема постройка, съобщи Нова тв.

Пожарът в автоморга в Сливен е овладян, не е отчетено замърсяване на въздуха

Три екипа на пожарната в Сливен за час и половина успяха да загасят пламъците. Пушекът от запалените треви и сметище обгърна квартала.

Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение от екипи на пожарната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    3 0 Отговор
    Мургавите пак са горили кабел.

    08:24 05.08.2026

  • 2 Въй

    4 0 Отговор
    Тревите сами не могат да се запалят. Някой им е помогнал да станат огън.

    08:25 05.08.2026

  • 3 смок

    2 0 Отговор
    Този квартал на де що сичкото съйган ли е?!

    08:26 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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