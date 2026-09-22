Новини
Мнения »
Юлиан Попов: Българското земеделие подкопава биоразнообразието. И собственото си бъдеще

Юлиан Попов: Българското земеделие подкопава биоразнообразието. И собственото си бъдеще

22 Септември, 2026 16:00 1 318 13

  • жътва-
  • земеделие-
  • зърно-
  • пшеница-
  • българия-
  • земеделци-
  • фермери-
  • зърнари

Проблемът не е противопоставянето „земеделие или енергетика“. Проблемът е лошото земеделие, лошата земеделска политика, лошото планиране и политиката без данни

Юлиан Попов: Българското земеделие подкопава биоразнообразието. И собственото си бъдеще - 1
Снимка: Profimedia.bg
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българското земеделие подкопава биоразнообразието. И собственото си бъдеще.

И да, ще стане дума и за ВЕИ.

Според последния индекс на Европейската Агенция по Околна Среда показателят за птиците на земеделските земи в България е спад с около 41% между 2005 и 2024 г., може би най-лошият в Европа, където средно се наблюдава същия спад от 41%, но за периода от 1990 до 2024.

Птиците може да се броят трудно, но тенденцията е кристално ясна: България губи огромна част от птиците в земеделските си райони. Вероятно става дума за спад от порядъка на 4–8 милиона възрастни индивида. (Ако някой може да ги сметне по-точно, ще съм благодарен за коментар.)

Птиците не са просто красив фон на селския пейзаж. Те унищожават вредители, разпространяват семена и участват в кръговрата на хранителните вещества. Те са сред най-добрите индикатори за екологичното здраве на земята.

Но нашият земеделски модел буквално ги изтребва.

Как?

Чрез изключително интензивно зърнопроизводство, прекомерна употреба на пестициди и изкуствени торове, премахване на синори, храсти и малки необработвани площи, липса на разнообразие от култури.

Чрез политика, съсредоточена върху площта, субсидията и краткосрочната печалба - и почти без политически ангажимент към ролята на земеделието за опазването на почвите, водите и биоразнообразието.

Имаме дълбоко сгрешена система на земеделски субсидии. Тя възнаграждава най-вече площта и обема, а недостатъчно насърчава опазването на почвите, водите, ландшафта и биоразнообразието.

Разполагаме и с твърде малко данни, твърде малко приложна наука и не водим почти никакъв обществен дебат за екологичното състояние на земеделските ни земи.

Чували ли сте често, че интензивното земеделие унищожава биоразнообразието и подкопава собственото си бъдеще? Вероятно не сте.

Но сигурно всекидневно чувате как вятърните паркове щели да унищожат плодородната българска земя.

Няма енергийна технология без въздействие върху природата. Да не говорим за лигнитните полета и въздушните електропреносни мрежи. Но наличните данни не подкрепят внушението, че вятърната енергия е сериозна заплаха за птиците в България.

В същото време възобновяемата енергия повишава енергийната ни независимост, сваля цените на електроенергията и намалява парите, които изпращаме навън за внос на горива.

А при разумно планиране и добро управление на пространствата около съоръженията ВЕИ могат да помогнат и за възстановяването на местообитанията, почвите и биоразнообразието.

Проблемът не е противопоставянето „земеделие или енергетика“. Проблемът е лошото земеделие, лошата земеделска политика, лошото планиране и политиката без данни.

Нашият земеделски модел унищожава биоразнообразието. Така той нанася щети и на здравословното, устойчиво земеделие - и на собственото си бъдеще.

Трябва да говорим за реалните заплахи, а не само за популистките политически плашила.

Дисклеймър: Не работя за и не получавам възнаграждение от никого във вятърния бизнес — нито в България, нито извън нея.

PS Разбира се всички тези негативни влияния върху птиците няма как да се сравняват с ефекта на домашните и бездомните котки, които убиват в България някъде между 10 и 22 милиона птици годишно.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 при евентуална война в геюропа

    26 4 Отговор
    оставаме гладни с унищожени села и нарязани фабрики и заводи

    Коментиран от #7

    16:04 22.09.2026

  • 2 И българите са така згиващи

    25 0 Отговор
    Но на никой не му пука!

    16:04 22.09.2026

  • 3 А,защо

    24 4 Отговор
    Пишеш глупости,ако не робуваш на ВЕИ сектора.Как,перки по 100 метра,не пречат на птиците,или оглушителния и постоянен шум,също не вреди???И как,аджеба перките ще облагородят почвите,след като спират вятъра,който носи облаци?

    16:08 22.09.2026

  • 4 Поредният зелен

    24 4 Отговор
    грантаджия! Не служи на лобита, а на нечия школа създадена от Сорос, Америка за България или друго НПО загрижено за българите.

    16:13 22.09.2026

  • 5 Ъъъ

    19 2 Отговор
    Вместо да се притеснява за унищожението на българите, този човек се закахърил за птиците....🤔

    За последните 20 години населението на България е намаляло с 1 295 543 души (срив с 16,8% от общата численост).

    Този какви птици го гонят? България изчезва, той птиците...🤔

    16:20 22.09.2026

  • 6 Като някой е прав, прав е

    10 1 Отговор
    В БГ-то допуснаха някакви хора да имат десетки и стотици хиляди декари. За тях е естествено да гледат да изкярят на макс и на късо = монокултури и интензивно земеделие. Не е необходимо да си гений, за да се сетиш, че комбото повече химикали + повече жега + по-малко вода = т. нар. опустиняване на площите, а чорбаджиите си купуват последните ламбота на абонамент…

    16:29 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А50

    9 1 Отговор
    Тоя като е бил министэр що не сме го чували с подобни тв рдения тогава. Сега на чужд гръб може да му се искат много неща.

    16:37 22.09.2026

  • 9 ?????

    12 2 Отговор
    Зеленясали глупости.
    Най ми хареса посскриптума за котките.
    Избийте котките за да спасите птиците и мишките.

    16:46 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зацапан фотоволтаик

    6 0 Отговор
    Засяха земята с фотоволтаици. Изсякоха и изгориха горите. Птиците изчезват, защото нямат достатъчно храна и вода, защото и хората изчезнаха. После земеделците били виновни за унищожаването на птиците. Не бе, зърното, което произвеждат ги храни, но очевидно не е достатъчно. А ако употребата на пестициди и изкуствени торове е толкова прекомерна, че убива птиците, то тя трови и хората - въпросът е защо това не се контролира и санкционира, защо няма загрижени за човешкото здраве?
    После защо нямало доверие в авторитетите.
    Кой вярва на полуграмотни манипулатори, или на прости нахлебници?

    17:07 22.09.2026

  • 13 Некъв блогър

    5 0 Отговор
    Ще коментира земеделие ВЕИ и бездомни котки! След комбайните птичките намират храна, но под ВЕИ едва ли! И какво общо има земеделието и бездомните котки?

    17:09 22.09.2026