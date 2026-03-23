Димче Ямандиев пред ФАКТИ: България не може да си позволи пасивност спрямо Северна Македония

Димче Ямандиев пред ФАКТИ: България не може да си позволи пасивност спрямо Северна Македония

23 Март, 2026 12:31 1 672 17

Изказването на Томас Вайц не е изолирано мнение, а част от по-широка линия за отслабване на условията в процеса на разширяване на ЕС, казва той

Димче Ямандиев пред ФАКТИ: България не може да си позволи пасивност спрямо Северна Македония - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов
Австрийският евродепутат Томас Вайц отново разпали духовете между Северна Македония и България, след като обяви, че двустранни въпроси не следва да бъдат част от европейската преговорна рамка. Така се поставя под съмнение статутът на т.нар. втори протокол между България и Северна Македония. Вторият протокол представлява допълнителен документ към Договора за добросъседство от 2017 г., подписан през 2022 г., който конкретизира ангажиментите между двете държави. Той включва мерки, свързани с гарантиране на правата на българите в Северна Македония, ограничаване на езика на омразата и изпълнение на договореностите в областта на историята и образованието. Този протокол е част от европейската преговорна рамка и има обвързващ характер. И какво още следва от това… Пред ФАКТИ говори Димче Ямандиев, представител на Движение „Съединени българи“.

– Г-н Ямандиев, на какво продължаваме да си играем със Северна Македония, когато става въпрос за преговорния процес за присъединяването на съседите ни към ЕС?
– Изказването на Томас Вайц не е изолирано мнение, а част от по-широка линия за отслабване на условията в процеса на разширяване на ЕС. Той се опитва да представи задължителен елемент от преговорите като второстепенен, което е некоректно.

– Какво следва от подобна позиция?
– Ако подобна линия бъде приета, това ще доведе до обезсилване на договорените ангажименти и до формално изпълнение без реални резултати.

– Защо?
– Защото трябва да се противопоставим на всеки опит за премахване или заобикаляне на вече договорени условия. Ще сигнализираме европейските институции и ще настояваме тези ангажименти да бъдат спазвани в пълния им обем.

– Думите на Вайц се следят и в България. Какво трябва да се предприеме от българската държава?
– Липсата на реакция към момента е сериозен проблем. Мълчанието в подобни ситуации не работи в полза на България. То се възприема като съгласие и създава условия за натиск.

– Какво трябва да се направи?
– Необходима е ясна и адекватна позиция от страна на българската държава. Договореното трябва да бъде защитено последователно и без колебание. България не може да си позволи пасивност спрямо Северна Македония. Ние ще настояваме и ще действаме, за да не бъде допуснато обезсилване на договорените ангажименти. А заплахата това да се случи е голяма.

– В този контекст, може ли да се говори за опит за заобикаляне на вече приети правила?
– Да, това е именно такъв опит. Когато вече договорени и приети ангажименти се поставят под съмнение, това означава, че се търси начин те да бъдат заобиколени. Това подкопава доверието в самия процес и създава несигурност.

– Как това се отразява на българската общност в Северна Македония?
– Отразява се пряко. Когато няма механизъм за контрол и изпълнение, правата остават само на хартия. Това означава, че проблемите няма да бъдат решени, а ще продължат.

– Какви ще бъдат последствията, ако протоколите бъдат премахнати?
– Премахването на протоколите ще доведе до липса на възможност за ефективен механизъм за въздействие. Това означава да продължи езикът на омразата, да продължи фалшификацията на историята и правата на българската общност да останат без реална защита.

– Възможно ли е това да се превърне в тенденция?
– Ако няма реакция – да. В европейската политика всяка слабост се използва. Ако се допусне веднъж, това ще се повтори и в други случаи. Ще сигнализираме европейските институции и ще настояваме тези ангажименти да бъдат запазени. Ние ще се борим това да не се случи.

– Как гледате на отношението на българските институции?
– Да не мълчат. Мълчанието в този момент не работи за България, а се възприема като съгласие. Необходима е ясна и адекватна позиция. А обществото трябва да следи тези процеси и да не подценява темата. Това е въпрос на национален интерес, от който може да има дългосрочни последици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Слафчо ще ви прати в космоса само да изплува от оовната в който е затънал до шия

    12:39 23.03.2026

  • 2 Мими Ралева

    0 4 Отговор
    България не мълчи по въпросите с макетата,просто няма избрано редовно правителство,което да реагира по въпросите. На България й предстоят избори за правителство и парламент.

    12:52 23.03.2026

  • 3 адаша

    2 0 Отговор
    Убавото Наде е Трайчо Трайков.

    12:53 23.03.2026

  • 4 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Решенията на инстанцията до която се обърна корумпирания от макетата австриец Представляват само едно мнение За важни решение в съвета на ЕС като това с процеса на македонците се изисква консенсус на 27 те..А от нас а и не само от нас ще има винаги вето!! Не са задължителни и никой не е длъжен да се съобразява с мнението на инстанцията към която се обърна вайц за протола..Глупавите макета знаят това но се хващат като удавник за сламка Пълнят джоба на австриеца А той няма нищо напротив ..

    12:57 23.03.2026

  • 5 12345

    3 2 Отговор
    Не само че няма да предприемем нищо, а ще започнем да изпълняваме условията на македонците. Всички ни се подиграват и унижават. До тука ни докараха наште прод@Jniци. И сега ще е същото а и много по-зле. Като видите кой е министър на външно...ще ви стане ясно какво ще направят

    13:07 23.03.2026

  • 6 Перо

    3 3 Отговор
    Йотова назначи анти-български елементи от Пиринска Македония в служебното правителство, начело с премиера, от Гоце Делчев! Даже брат му на вътрешния министър е вражеския елемент и шеф на Илинден, измислената и забранена македонистка организация в БГ, финансирана от Скопие! Гл. Секретар на МВР е съученик на Гюров! ПП/ДБ са вредни за БГ и националната сигурност!

    13:09 23.03.2026

  • 7 Перо

    4 0 Отговор
    Томас Вайц е със словенски произход! Там УДБашите още не са разградени! Комисарката Кос, /също от там/, по разширяването и е доказан агент на УДБ. На “макетата” бившата СФРЮ няма да им помогне! Минаха 9 г., ще минат още 90 и прапра-внука на Томас Вайц ще пише отчетен доклад за изпълнение на договора с БГ! Чугунени глави и простотия до шия!

    Коментиран от #14

    13:16 23.03.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор
    Ами нали македонците са тези дето са създали и България, какво толкова се напъват да я дискредитират? Каквото си надробиш, това ще сърбаш!

    13:17 23.03.2026

  • 9 Колко сме

    1 1 Отговор
    нищожни и прозаични. Позволихме и историята и майчиното ни мляко дори да продатат и манипулират. Шепа негодници унищожиха граденото със столетия. Събуди се Българино! Направиха те РОБ...

    13:18 23.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Глупостите на Вайц нямат никакво значение. Мицкоски му плащат едни пари, и той върши дивотии, за да ги заслужи. През май нашите евродепутати ще го наритат както миналата година и всичо ще приключи. Дори и да не го направят, все тая. Тази резолюция няма обвързващ характер, и е един лист хартия.
    Преговорната рамка е приета от 27 държави, и само те могат да я променят. Това е безсмислена пушилка, която Мицко използва като оправдание, че върши нещо.

    13:22 23.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Мицко е в тотална изолация в Европа и му трябва оправдание пред глуповатите македони. През последната година е разговарял само с Пленкович и никой друг. Дори в кулоарите и нужниците на ЕК и ЕП. Никой никъде не го кани и не иска да разговаря с него. Нашите добре правят, че не му обръщат внимание. Това са си вътрешни дивотии на македоните. Нашите шибнаха преди месец един черен печат на Тони Менкиноски, с което му спряха достъпа в целия ЕС, плюс Швейцария и Норвегия и филмът свърши. Удариха му една тояга, и го върнаха обратно. Сега див македон не смее да припари до България, защото с черен печат не може да отиде дори до Хърватия и Словения. А не знаят какво може да им се случи на границата. Страх голем.

    13:33 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Словенеца, Мици и сърбите, в момента ги закопават в гроб студен, и скачат отгоре да тъпчат. Но македонците са с толкова промити мозъци, че няма как да се усетят. Това е добре за България и нашите от много време местят. Дори копейките и Шкембе Войвода гледат сеир и не се обаждат. Сърбите и македонците са адски зле настроени към България. Но Вучич и Мицко им разкатават държавите, а ние не е нужно да се намесваме по какъвто и да било начин. Двамата идиота се справят чудесно.

    13:47 23.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гошо

    0 0 Отговор
    Вето на югоотпадъка.

    13:53 23.03.2026

  • 17 Българин

    0 0 Отговор
    Българите са стар народ и велика история, която мнозина се опитват да си присвоят. Склoвинските племена си присвояват българските достижения в кулурата и държавната администрация чрез лъжите за "слaвянизираните" българи. Лъжи от подобен тип не са безобидни - видяхме как се създаде "македoнска" нaция и "македoнски" език. Сега се започна поредната манипулация за "пoмашки" етнос. Не се оставяйте да ви ограбят от постиженията на дедите ви, борете се за това.

    Днешния българин е много пaсивен и не обръща внимание на дребните наглед мaнипулации срещу неговата история. За това българите нямат самoчувствие и се чувстват като трета ръка хора в Европа, а това е срамно! Борете се за правата си, а основния врaг за българщината днес са комунист-фeодалните клaнове служещи на Москoвски Блядиcтaн. Разправете се физически с тях, не ви ли стигат 80 години демагoгия, беззакoние, нaсилие и плaднешки грaбеж? Не ви ли стига това, че комуниcтите предизвикаха най-големият генoцид срещу нашия народ - прогoниха милиoни

    13:54 23.03.2026