Евгений Кънев: Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата!

Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата.
Правителството предлага “помощи” тип “прах в очите”, а опозицията иска бюджетът щедро да се отвори в условията на свръхдефицит.
И никой не коментира слона в стаята - любимият на българите “братски” нефтен монопол на Лукойл.
Сред първите мерки на радевия кабинет бе смяната на особения управител - сред чиито основни функции бе да гарантира на САЩ, които санкционираха компанията, че нейните печалби няма да отиват към Путин за войната му с Украйна.
Отбелязвам, че една от основните причини да няма шок на вътрешния пазар по времето на кабинета Гюров, когато започна войната в Иран е, че той - с помощта на особения управител тогава Спецов - успяха да контролират маржовете на Лукойл на вътрешния пазар, защото оперативното управление бе на държавата.
Какво стана с новия особен управител на Радев?
Под предлог, че Лукойл ни заплашвал с иск - целият контрол бе предаден обратно на Лукойл - те увеличиха няколко ПЪТИ оборотите на преработка, а в хазната няма и стотинка данък печалба.
Отново се върнаха старите схеми:
(1) компанията майка на Лукойл в Швейцария ценообразува така, че основният пай от печалбата остава в нея и отива към Кремъл.
(2) Нефтохим купува свръхскъпо за сметка на българския потребител и бюджет.
(3) Цената на дребно, с която се хвали правителството е възможна, защото бюджетът субсидира Лукойл чрез най-ниския акциз в ЕС и така средно 10% от цената Лукойл прибира като допълнителна печалба.
(4) Друг съществен внос не се допуска, заради монопола на Лукойл върху данъчните складове - за които пленената КЗК не може да я накара да прави публични търгове за доставка.
Бе обещан одит на компанията при смяна на управителя, но такъв няма и се съмнявам, че ще има.
Как тогава да знаем, че тази политика не е поредната, която директно работи за Кремъл?
За която плащат:
- веднъж, потребителите на горива,
- втори път, бюджетът с пропуснати приходи и
- трети път - пак бюджетът, с разходи за помощи?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня, аз не се чудя
напълно нормално е цената на нафтата да стане 5 евра литъра
няма чудене
Коментиран от #30
13:02 22.09.2026
2 стоян пуканката
13:03 22.09.2026
3 честен ционист
"Дори облагодетелстваните групи се държат умишлено почти на ръба на нищетата, защото общото състояние на недоимък увеличава значението на дребните привилегии и така усилва различията между групите."
Коментиран от #8
13:04 22.09.2026
4 оня с коня
тъкмо и хляба ще поскъпне , че много дебелаци и шишкави мисири пишат , тъкмо ще се вталят
пък и такива като тоя пропадннал сайт ще ги закрият
13:04 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 000
13:08 22.09.2026
7 Чапаев
Коментиран от #15
13:08 22.09.2026
8 Йом Кипур
До коментар #3 от "честен ционист":В ада ще гниеш изчадие.
13:10 22.09.2026
9 БАНко
13:11 22.09.2026
10 сорос кънев
13:22 22.09.2026
11 Обикн. читател
13:38 22.09.2026
12 az СВО Победа 81
Май на лъжата ви, краката й се оказаха даже по-къси от обикновенно! 🤣🤣🤣🤣🤣
13:39 22.09.2026
13 горски
13:43 22.09.2026
14 Пецата
13:49 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Много Известен Съветски Актьор
13:50 22.09.2026
17 Сатана Z
13:50 22.09.2026
18 Кокиша
както, че и нещо се върши в интерес и помощ на раята?! Просто забравете, както и всяка надежда тук оставете!
13:57 22.09.2026
19 хахаха
Само в Белгия са по евтини защото, както се оказа, купуват рекорди количества руски горива /с 30% повече в сравнение с 2021г./...предполагам пак Радев е виновен:)
13:57 22.09.2026
20 Тодор
Коментиран от #29
13:57 22.09.2026
21 Демокрацията го изисква
13:58 22.09.2026
22 Реалност
14:00 22.09.2026
23 Иванов
14:01 22.09.2026
24 Жеро
е мижи да те лажем! Плащането е в сила и без ограничения!
Просто има много за даване, пак по този договор, на многото лапачи в държавата!
Осветлете го и за палците дружно се хванете! Зима идва, господа зима а не лято!
14:04 22.09.2026
25 На държавата
14:04 22.09.2026
26 УдоМача
14:05 22.09.2026
27 Ама кифлите не слизат от джиповете!
14:11 22.09.2026
28 С курс по танци за правителството
14:12 22.09.2026
29 Любопитен
До коментар #20 от "Тодор":И с кое си съгласен?
И ти ли искаш да вдигнем акциза та дизела да стане 3 евро като в Германия?
Сериозно ли мислиш, че човек който се изявява единствено във Фейсбук е наясно какво се случва в Лукойл?
Ако му погледнеш пасквилите ще видиш, че Кънев разбира от всичко - от ядрена физика до селско стопанство, от рядкоземни метали до сателити, от акушерство до мозъчна хирургия.
14:12 22.09.2026
30 Искъро
До коментар #1 от "оня с коня, аз не се чудя":Никакво чудене няма. Шопа отдавна е казал: "Бевзина и по 100 евро да стане, я па че си карам, и без пари да го дават, я па че си го краднем"!
Никой нищо не се чуди в страната на чудесата и неограничените възможности. По 1500 евро заплати получават на месец, харчат по 3500 на месец, как го правят никой не може да разбере - истински факири!
14:15 22.09.2026
31 Констатация
14:21 22.09.2026
32 Ами
и да си търси данъците от Лукойл в Швеция.
Защото нашият Лукойл е собственост на Литаско,
а Литаско е швейцарска компания.
14:27 22.09.2026
33 Фейк - либераст
14:28 22.09.2026
34 Лакеите на Пентагона
14:28 22.09.2026