Евгений Кънев: Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата!

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Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата.

Правителството предлага “помощи” тип “прах в очите”, а опозицията иска бюджетът щедро да се отвори в условията на свръхдефицит.

И никой не коментира слона в стаята - любимият на българите “братски” нефтен монопол на Лукойл.

Сред първите мерки на радевия кабинет бе смяната на особения управител - сред чиито основни функции бе да гарантира на САЩ, които санкционираха компанията, че нейните печалби няма да отиват към Путин за войната му с Украйна.

Отбелязвам, че една от основните причини да няма шок на вътрешния пазар по времето на кабинета Гюров, когато започна войната в Иран е, че той - с помощта на особения управител тогава Спецов - успяха да контролират маржовете на Лукойл на вътрешния пазар, защото оперативното управление бе на държавата.

Какво стана с новия особен управител на Радев?

Под предлог, че Лукойл ни заплашвал с иск - целият контрол бе предаден обратно на Лукойл - те увеличиха няколко ПЪТИ оборотите на преработка, а в хазната няма и стотинка данък печалба.

Отново се върнаха старите схеми:

(1) компанията майка на Лукойл в Швейцария ценообразува така, че основният пай от печалбата остава в нея и отива към Кремъл.

(2) Нефтохим купува свръхскъпо за сметка на българския потребител и бюджет.

(3) Цената на дребно, с която се хвали правителството е възможна, защото бюджетът субсидира Лукойл чрез най-ниския акциз в ЕС и така средно 10% от цената Лукойл прибира като допълнителна печалба.

(4) Друг съществен внос не се допуска, заради монопола на Лукойл върху данъчните складове - за които пленената КЗК не може да я накара да прави публични търгове за доставка.

Бе обещан одит на компанията при смяна на управителя, но такъв няма и се съмнявам, че ще има.

Как тогава да знаем, че тази политика не е поредната, която директно работи за Кремъл?

За която плащат:

- веднъж, потребителите на горива,

- втори път, бюджетът с пропуснати приходи и

- трети път - пак бюджетът, с разходи за помощи?