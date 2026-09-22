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Евгений Кънев: Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата!

Евгений Кънев: Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата!

22 Септември, 2026 13:00 1 042 34

  • лукойл-
  • цени-
  • поскъпване-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел

Бюджетът субсидира Лукойл чрез най-ниския акциз в ЕС и така средно 10% от цената Лукойл прибира като допълнителна печалба

Евгений Кънев: Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата! - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цялата държава се чуди как да поеме шоковия удар от галопиращите цени на горивата.

Правителството предлага “помощи” тип “прах в очите”, а опозицията иска бюджетът щедро да се отвори в условията на свръхдефицит.

И никой не коментира слона в стаята - любимият на българите “братски” нефтен монопол на Лукойл.

Сред първите мерки на радевия кабинет бе смяната на особения управител - сред чиито основни функции бе да гарантира на САЩ, които санкционираха компанията, че нейните печалби няма да отиват към Путин за войната му с Украйна.

Отбелязвам, че една от основните причини да няма шок на вътрешния пазар по времето на кабинета Гюров, когато започна войната в Иран е, че той - с помощта на особения управител тогава Спецов - успяха да контролират маржовете на Лукойл на вътрешния пазар, защото оперативното управление бе на държавата.

Какво стана с новия особен управител на Радев?

Под предлог, че Лукойл ни заплашвал с иск - целият контрол бе предаден обратно на Лукойл - те увеличиха няколко ПЪТИ оборотите на преработка, а в хазната няма и стотинка данък печалба.

Отново се върнаха старите схеми:

(1) компанията майка на Лукойл в Швейцария ценообразува така, че основният пай от печалбата остава в нея и отива към Кремъл.

(2) Нефтохим купува свръхскъпо за сметка на българския потребител и бюджет.

(3) Цената на дребно, с която се хвали правителството е възможна, защото бюджетът субсидира Лукойл чрез най-ниския акциз в ЕС и така средно 10% от цената Лукойл прибира като допълнителна печалба.

(4) Друг съществен внос не се допуска, заради монопола на Лукойл върху данъчните складове - за които пленената КЗК не може да я накара да прави публични търгове за доставка.

Бе обещан одит на компанията при смяна на управителя, но такъв няма и се съмнявам, че ще има.

Как тогава да знаем, че тази политика не е поредната, която директно работи за Кремъл?

За която плащат:

- веднъж, потребителите на горива,

- втори път, бюджетът с пропуснати приходи и

- трети път - пак бюджетът, с разходи за помощи?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня, аз не се чудя

    23 3 Отговор
    коя е таз българия където се чуди?

    напълно нормално е цената на нафтата да стане 5 евра литъра

    няма чудене

    Коментиран от #30

    13:02 22.09.2026

  • 2 стоян пуканката

    11 2 Отговор
    чудя се кога ще гръмне вече тоя АЕЦ в козлодуй , че му е време! много прожадници има в тая българия

    13:03 22.09.2026

  • 3 честен ционист

    7 8 Отговор
    Ганчо ще го поеме купона за 20л бензинец/седмица. После и за месец.

    "Дори облагодетелстваните групи се държат умишлено почти на ръба на нищетата, защото общото състояние на недоимък увеличава значението на дребните привилегии и така усилва различията между групите."

    Коментиран от #8

    13:04 22.09.2026

  • 4 оня с коня

    13 1 Отговор
    че какво лошо има дизела до нова година да стане 4 евро?

    тъкмо и хляба ще поскъпне , че много дебелаци и шишкави мисири пишат , тъкмо ще се вталят

    пък и такива като тоя пропадннал сайт ще ги закрият

    13:04 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 000

    24 3 Отговор
    Ес води война с путин. Войната е скъпа. Всичко ще ви вземат. Всичко.

    13:08 22.09.2026

  • 7 Чапаев

    16 7 Отговор
    Евгениииииииииииии много искам да се запозная с теб бе убавец мамин сладък, ей тъй да се видим очи в очи! От близичко!

    Коментиран от #15

    13:08 22.09.2026

  • 8 Йом Кипур

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    В ада ще гниеш изчадие.

    13:10 22.09.2026

  • 9 БАНко

    18 0 Отговор
    ГЕНЧО , НАШАТА ДЪРЖАВИЦА ЛИ СЕ ЧУДИ , СЛЕД КАТО СВЕТА ЗНАЕ - ОРМУЗ БЕШЕ ОТВОРЕН И СВОБОДЕН ПРЕДИ ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ВОЙНИ ОТ САЩ ДА СЕ ОПИТАТ ДА УНИЩОЖАТ 95 000 000 ДУШИ ЖИВЕЕЩИ В НАЙ СТАРАТА ДЪРЖАВА - БИВША ПЕРСИЯ , СЕГА ИРАН !!!

    13:11 22.09.2026

  • 10 сорос кънев

    11 1 Отговор
    твоите началници бъркат кашите по цялата планета

    13:22 22.09.2026

  • 11 Обикн. читател

    6 0 Отговор
    Този индивид с барона,като програмиран робот,постоянно ломоти по повод и без повод по адрес на правителството и премиер министърът.Защо бе си толкава зъл?. Бъди обективен,не си служи с инсинуации и брътвежи лично твой патент.

    13:38 22.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Кънев не трябва ли вместо да се обсъждат антикризисни мерки срещу галопиращата инфлация, сега да се пеят само дитирамби за "просперитета" и "благополучието" и за всичките "прелести", които ни сполетяха след като ни набутахте в "клуба на богатите", а?

    Май на лъжата ви, краката й се оказаха даже по-къси от обикновенно! 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:39 22.09.2026

  • 13 горски

    10 2 Отговор
    Кънев мнооого загрижен,но изпуска един много важен факт.Лукойл е обект на санкции и в момента е в дерогация/от кого-от САЩ/ които отпускат време рафинерията да работи,но искат нещо в замяна....Ако нещо се разшаваме спират рафинерията и горивата скачат двойно от сегашните нива....Иначе може да дрънкаме всякакви глупости ,все едно сме с отвързани ръце...

    13:43 22.09.2026

  • 14 Пецата

    3 1 Отговор
    Мене ме интересува цената на ракиата разбираш ли за другото вобще не ме е еня 🤣

    13:49 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    3 4 Отговор
    Мунчо е Новото Лице на Червената Комунделска Олигархия, която се "захранва" от Кремъл и слугува на Путин. Разровете се в миналото на който и да е български милионер и веднага ще лъснат "партийният произход", "школата на ДС" и зависимостите от Русия. Това е схемата по която е изградена партийната, политическата и финансовата олигархия в България. Всичките "червени милионери" се пръкнаха по този модел, включително и голтака Мунчо. Той беше беден, но слугуваше и продължава да изпълнява поръчките на Кремъл и вече не е "човек от народа". "Лукойл" е само един от лостовете на Русия за влияние в България. Затова тези милион и триста гламави, безмозъчни русофилски клошари, които гласуваха за Мунчо, да се оплачат на Арменският Поп.

    13:50 22.09.2026

  • 17 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Боташев даде зелена светлина на кремъл ,да дере кожи на макс.

    13:50 22.09.2026

  • 18 Кокиша

    5 1 Отговор
    Още ли вярвате, че има справедливи цени,
    както, че и нещо се върши в интерес и помощ на раята?! Просто забравете, както и всяка надежда тук оставете!

    13:57 22.09.2026

  • 19 хахаха

    4 1 Отговор
    На КънеФ пяна му излиза от устата от яд, че горивата в България са най евтините в ЕС:)
    Само в Белгия са по евтини защото, както се оказа, купуват рекорди количества руски горива /с 30% повече в сравнение с 2021г./...предполагам пак Радев е виновен:)

    13:57 22.09.2026

  • 20 Тодор

    2 4 Отговор
    Съгласен съм с автора.Той е от малцината, дръзнали да осветят операциите на Лукойл България.

    Коментиран от #29

    13:57 22.09.2026

  • 21 Демокрацията го изисква

    0 2 Отговор
    Как ще приемат, ДЕМОКРАТИЧНО, по-европейски, нали вече плащат в евро и са богати!

    13:58 22.09.2026

  • 22 Реалност

    4 2 Отговор
    Евгений Кънев се чуди какво да поеме за да изкара за шише ракия!

    14:00 22.09.2026

  • 23 Иванов

    4 1 Отговор
    Русофобията няма да напълни резервоара на тая комунистическа издънка. Нека първо да каже, кой е виновен за кризата! Или сред соросоидите това е тема табу?

    14:01 22.09.2026

  • 24 Жеро

    4 1 Отговор
    Цялата схема с горивата на Рундьо, Боташ
    е мижи да те лажем! Плащането е в сила и без ограничения!
    Просто има много за даване, пак по този договор, на многото лапачи в държавата!
    Осветлете го и за палците дружно се хванете! Зима идва, господа зима а не лято!

    14:04 22.09.2026

  • 25 На държавата

    3 1 Отговор
    И политиците не им пука!Народа да му мисли как ще поеме шоковия удар от галопиращите цени!А ненавременното натрисане на еврото завършва тотално мрачната картинка!!!

    14:04 22.09.2026

  • 26 УдоМача

    2 0 Отговор
    Е как??? Дий! Дий! Дий! Дий! Дий-й-й! :)

    14:05 22.09.2026

  • 27 Ама кифлите не слизат от джиповете!

    2 1 Отговор
    Бензина трябва да е 5 €.

    14:11 22.09.2026

  • 28 С курс по танци за правителството

    5 1 Отговор
    Сега да пратят правителството с държавни пари на курс по танци на пилон. Поне да знаят какво правят по цял ден. Сега само присъстват телом в министерските кресла и си чакат големите заплати. Неграмотни, нагли, крадливи копринени лешояди.

    14:12 22.09.2026

  • 29 Любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор":

    И с кое си съгласен?
    И ти ли искаш да вдигнем акциза та дизела да стане 3 евро като в Германия?
    Сериозно ли мислиш, че човек който се изявява единствено във Фейсбук е наясно какво се случва в Лукойл?
    Ако му погледнеш пасквилите ще видиш, че Кънев разбира от всичко - от ядрена физика до селско стопанство, от рядкоземни метали до сателити, от акушерство до мозъчна хирургия.

    14:12 22.09.2026

  • 30 Искъро

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня, аз не се чудя":

    Никакво чудене няма. Шопа отдавна е казал: "Бевзина и по 100 евро да стане, я па че си карам, и без пари да го дават, я па че си го краднем"!
    Никой нищо не се чуди в страната на чудесата и неограничените възможности. По 1500 евро заплати получават на месец, харчат по 3500 на месец, как го правят никой не може да разбере - истински факири!

    14:15 22.09.2026

  • 31 Констатация

    3 0 Отговор
    А, що не попита Бай Дончу и Баба Урсула....!? В краен случай Мошеняху!

    14:21 22.09.2026

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Доктора по икономика да си хвърли диплома
    и да си търси данъците от Лукойл в Швеция.
    Защото нашият Лукойл е собственост на Литаско,
    а Литаско е швейцарска компания.

    14:27 22.09.2026

  • 33 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Велико щастие за българският народ е, че има за анализатор, коментатор, експерт такава личност като евГЕНИЙ ГЕНИЙев! Ко ли щяхме да праИм без него?

    14:28 22.09.2026

  • 34 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Лукави с бомбите.

    14:28 22.09.2026