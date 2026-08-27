Пътна обстановка: Спешни ремонти и натоварен трафик у нас

Интензивен летен трафик, планирани ремонти по ключови магистрали и сериозен брой инциденти бележат пътната обстановка в страната в края на август. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание поради въведените от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) временни организации на движението.

Мерки на АПИ и строителни ремонти: Къде да внимаваме?

През днешния ден (27 август) от 09:00 до 18:00 часа се извършва подмяна на преброителни камери при 61-ви км на АМ „Хемус“. Поради тази причина поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът се пренасочва в активната лента. Ограничения за смяна на камери има и по път I-3 в района на село Горна Студена (област Велико Търново).

Напредват и текущите ремонти по други направления:

АМ „Струма“: Продължават дейностите по два пътни възела в област Благоевград, като временно се ограничава движението към определени локации.

Път I-5 (Хасково): Извършва се вторият етап от реконструкцията на ключово кръгово кръстовище.

Варна (местност „Траката“): Днес от 14:00 до 15:30 ч. ще бъде ограничено движението по ул. „Алеково“ при кръстовището с ул. „Втора“ за премахване на опасни сухи дървета.

Трафик по границите: Натоварен вход от Турция и Сърбия

Главна дирекция „Гранична полиция“ отчита изключително засилен трафик на българо-турската и българо-сръбската граница. Сериозно натрупване от леки автомобили има на ГКПП „Капитан Андреево“ на вход към България, като ситуацията остава усложнена заради масовото завръщане на транзитно преминаващи граждани към Западна Европа.

Черна статистика на КАТ и МВР за последните 24 часа

Пътната полиция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) излязоха с обобщени данни за инцидентите през изминалото денонощие:

Катастрофи по пътищата: През изминалото денонощие в страната са регистрирани 18 тежки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите няма загинали, но са ранени 22-ма души. От КАТ отчитат, че от началото на годината жертвите по пътищата са с 25 повече спрямо същия период на изминалата година.

Сводка от пожарната: Огнеборците са реагирали на стотици сигнали за произшествия. Ликвидирани са десетки огнища на територията на страната, като по-голямата част от тях са в сухи треви и стърнища, причинени от високите летни температури. При пожарите няма загинали и пострадали граждани.

Условия за туризъм в планините: Добро време, но с повишено внимание

От Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщават, че условията за планински туризъм в цялата страна са добри. Времето в сутрешните часове е ясно и тихо, а температурите във високите части се движат около 10–12 градуса, докато в по-ниските курорти достигат до 15–20 градуса.

Планинските спасители предупреждават, че на места пътеките все още може да са мокри и хлъзгави от предходни локални бури. Туристите се съветват да тръгват с добре заредени мобилни телефони, външни батерии и подходяща екипировка, както и да имат сключена планинска застраховка.