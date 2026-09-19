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Манолова поиска санкции при високи цени
  Тема: Икономика

Манолова поиска санкции при високи цени

19 Септември, 2026 19:10, обновена 19 Септември, 2026 19:10 712 15

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  • справедлива цена-
  • търговски вериги-
  • цени

Новият председател на КЗП настоя за по-бързи промени в закона и за публичен списък на търговци над „справедливата цена“.

Манолова поиска санкции при високи цени - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова настоя за по-бързи промени в законодателството, които да дадат възможност на комисията да налага санкции при значително отклонение от „справедливата цена“. В интервю за БНТ тя заяви, че ако репутационният натиск не даде резултат, трябва да се стигне и до наказания за търговците, които продават значително над тази стойност.

Манолова каза още, че при определяне на справедливите цени за основни стоки трябва да бъде изготвено публично табло, в което да се вижда къде продуктите се предлагат над обявената стойност. По думите ѝ това би показало на потребителите кои магазини и търговски вериги са далеч над нивата, които комисията ще определи като справедливи.

„Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции“, каза Манолова в предаването „Говори сега“ по БНТ. Тя допълни, че очаква промените да бъдат направени по „бързата писта“, за да се разширят правомощията на КЗП.

Темата за „справедливата цена“ е във фокуса на дебатите от месеци. През май в парламента бяха обсъждани промени в Закона за защита на потребителите, а през последните седмици институции, производители и търговци разговарят и за методика за нейното определяне. Сдружението за модерна търговия вече поиска проектът да бъде оттеглен, като изрази опасения за ефекта върху конкуренцията, съобщи БНТ, позовавайки се на БТА.

Манолова беше назначена за председател на Комисията за защита на потребителите тази седмица с решение на правителството, съобщи БНТ. КЗП е държавният орган, който прилага законодателството за защита на потребителите и упражнява административен контрол върху вътрешния пазар.

Източници: БНТ, БТА, Министерски съвет


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нгдфхб

    4 2 Отговор
    Е най накрая тази да измисли нещо смислено.

    19:13 19.09.2026

  • 2 пожелание

    7 3 Отговор
    Браво Майче!! Кърти картелите !!

    19:14 19.09.2026

  • 3 Тошко

    8 6 Отговор
    30г на държавната хранилка и само лае, сега ще прехвърля топката на другите и ще досажда в медиите.

    19:15 19.09.2026

  • 4 Ако ти стиска

    7 2 Отговор
    Почвай от Лукойл.

    19:15 19.09.2026

  • 5 Мераклията

    7 3 Отговор
    Много я харесвам
    много ми се иска
    да полегнем на кревата
    и леко да го стиска!


    Искам да източи
    всичкото ми семе
    щото съм потомък
    на славянско племе.

    Коментиран от #10

    19:16 19.09.2026

  • 6 Манолка тъпото

    7 3 Отговор
    От кого искаш санкции? Нали ти дадоха поста давай, че сме готови с пуканките!

    19:26 19.09.2026

  • 7 Европейца

    5 1 Отговор
    Аха, чакайте Логореята да свърши нещо ако си нямате работа. Само празни приказки ама мнооого... а Телековми, Банки, ВиК, Електоразпределения кога ще им обърнем внимание? ами никога - те са собственост на "партньори"

    19:34 19.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Дай на луд автомат и гледай сеир!
    а майчето си е за ония специалните дреи

    19:37 19.09.2026

  • 9 Гробар

    1 3 Отговор
    Уморих се да повтарям. Искахте капитализъм, получихте го. България е Швейцария на Балканите и не е за скъсаняци. Никой не им е виновен на бедните. Да са учили и да са емигрирали. Или да са се научили да крадат. Не може някой друг да плаща за това, че са неуки.

    19:38 19.09.2026

  • 10 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мераклията":

    Завехнала е малко. Но ако още пуска мъзга и я подхванеш в гръб, защо не?

    19:38 19.09.2026

  • 11 Асоциация на таратора по света и о нас

    1 0 Отговор
    А таратора ще напишете ли , или пак на договаряне

    19:40 19.09.2026

  • 12 Тодор

    3 1 Отговор
    Радев уреди госпожата и мъжа и с държавни служби на висока заплата.Явно са приятелски семейства.Не мисля, че въобще някой ще се наеме да свърши нещо реално и смислено.

    19:46 19.09.2026

  • 13 Гробар

    3 0 Отговор
    Бай Ганю си остана Андрешко от Битака. Размахват му вехтории втора употреба и той се мята като невидял: пожарникарския маркуч на Бойко, розовите прашки на Коки, миризливите чорапи на Радев. Край няма тая сапунка.

    19:51 19.09.2026

  • 14 Ало, пчеличката мая

    3 0 Отговор
    Една стока струва толкова за колкото можеш да я продадеш! Пазарна икономика, нали за това рипохте по площадите?!?

    19:53 19.09.2026

  • 15 И тая...

    4 0 Отговор
    ...ше се налапа и нищо няма да свърши!

    20:06 19.09.2026

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