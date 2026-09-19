Манолова поиска санкции при високи цени

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова настоя за по-бързи промени в законодателството, които да дадат възможност на комисията да налага санкции при значително отклонение от „справедливата цена“. В интервю за БНТ тя заяви, че ако репутационният натиск не даде резултат, трябва да се стигне и до наказания за търговците, които продават значително над тази стойност.

Манолова каза още, че при определяне на справедливите цени за основни стоки трябва да бъде изготвено публично табло, в което да се вижда къде продуктите се предлагат над обявената стойност. По думите ѝ това би показало на потребителите кои магазини и търговски вериги са далеч над нивата, които комисията ще определи като справедливи.

„Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции“, каза Манолова в предаването „Говори сега“ по БНТ. Тя допълни, че очаква промените да бъдат направени по „бързата писта“, за да се разширят правомощията на КЗП.

Темата за „справедливата цена“ е във фокуса на дебатите от месеци. През май в парламента бяха обсъждани промени в Закона за защита на потребителите, а през последните седмици институции, производители и търговци разговарят и за методика за нейното определяне. Сдружението за модерна търговия вече поиска проектът да бъде оттеглен, като изрази опасения за ефекта върху конкуренцията, съобщи БНТ, позовавайки се на БТА.

Манолова беше назначена за председател на Комисията за защита на потребителите тази седмица с решение на правителството, съобщи БНТ. КЗП е държавният орган, който прилага законодателството за защита на потребителите и упражнява административен контрол върху вътрешния пазар.

Източници: БНТ, БТА, Министерски съвет