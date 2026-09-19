Манолов: Съгласието за МРЗ е постигнато с натиск

Съгласието за механизма, по който ще се определя минималната работна заплата, е постигнато след тежки преговори и под силен натиск, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По думите му разговорите не са били лесни, а синдикатите и работодателите са стигнали до обща позиция едва след продължителни обсъждания.

Манолов направи изявлението по повод обсъждането на новия подход за МРЗ, който Министерството на труда и социалната политика подготвя съвместно със социалните партньори. Според публикуваните от ведомството материали темата е част от по-широкия план за насърчаване на колективното договаряне и промени в нормативната уредба, свързана със заплащането.

Какво следва за минималната работна заплата

Към момента Министерството на труда и социалната политика посочва, че след приемането на законодателните промени ще бъдат нужни и изменения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за да може Министерският съвет да определи окончателния размер на МРЗ за 2027 г. Това означава, че договорената рамка не приключва процеса, а отваря пътя към следващите административни и нормативни стъпки.

Постигнатото съгласие идва след години на спорове между синдикати и работодатели за начина, по който се определя минималното възнаграждение. Манолов отдавна настоява темата да не се свежда само до административно решение, а да бъде обвързана с ясни правила и социален диалог.

От Министерството на труда и социалната политика напомнят, че механизмът е част от по-широката политика за насърчаване на колективното трудово договаряне. Именно там се оформят и част от параметрите, които засягат възнагражденията в отделните сектори.

„Съгласието е постигнато с опрян пистолет в слепоочието“, заяви Димитър Манолов, обобщавайки тежестта на преговорите.

На този етап публично известното е, че има договореност по принцип, но окончателните правила и конкретните ефекти за следващите години ще зависят от законодателните промени и последващите решения на Министерския съвет.

Източници: news.bg, Министерство на труда и социалната политика