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Манолов: Съгласието за МРЗ е постигнато с натиск
  Тема: Инфлацията

Манолов: Съгласието за МРЗ е постигнато с натиск

19 Септември, 2026 19:07, обновена 19 Септември, 2026 19:09 779 11

  • минимална работна заплата-
  • димитър манолов-
  • кт подкрепа-
  • министерство на труда-
  • социален диалог

Лидерът на КТ „Подкрепа“ твърди, че разговорите за механизма за минималната работна заплата са били изключително трудни и под силен натиск.

Манолов: Съгласието за МРЗ е постигнато с натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съгласието за механизма, по който ще се определя минималната работна заплата, е постигнато след тежки преговори и под силен натиск, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По думите му разговорите не са били лесни, а синдикатите и работодателите са стигнали до обща позиция едва след продължителни обсъждания.

Манолов направи изявлението по повод обсъждането на новия подход за МРЗ, който Министерството на труда и социалната политика подготвя съвместно със социалните партньори. Според публикуваните от ведомството материали темата е част от по-широкия план за насърчаване на колективното договаряне и промени в нормативната уредба, свързана със заплащането.

Какво следва за минималната работна заплата

Към момента Министерството на труда и социалната политика посочва, че след приемането на законодателните промени ще бъдат нужни и изменения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за да може Министерският съвет да определи окончателния размер на МРЗ за 2027 г. Това означава, че договорената рамка не приключва процеса, а отваря пътя към следващите административни и нормативни стъпки.

Постигнатото съгласие идва след години на спорове между синдикати и работодатели за начина, по който се определя минималното възнаграждение. Манолов отдавна настоява темата да не се свежда само до административно решение, а да бъде обвързана с ясни правила и социален диалог.

От Министерството на труда и социалната политика напомнят, че механизмът е част от по-широката политика за насърчаване на колективното трудово договаряне. Именно там се оформят и част от параметрите, които засягат възнагражденията в отделните сектори.

„Съгласието е постигнато с опрян пистолет в слепоочието“, заяви Димитър Манолов, обобщавайки тежестта на преговорите.

На този етап публично известното е, че има договореност по принцип, но окончателните правила и конкретните ефекти за следващите години ще зависят от законодателните промени и последващите решения на Министерския съвет.

Източници: news.bg, Министерство на труда и социалната политика


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Пролетариата е като хамстер 🐹 в кръг🤣😂😂

    19:12 19.09.2026

  • 2 Подкрепа и кнсб са част от мафията

    12 1 Отговор
    Вие търгуват съдбата на милиони трудещи се! Позор сте

    19:14 19.09.2026

  • 3 Този човек е цял живот в системата

    7 1 Отговор
    Сега се сети за защита на работещите
    Да каже кой му е опрял пистолета
    Навярно бълнува
    Кокала не е за изтръпване.

    19:20 19.09.2026

  • 4 Какво

    5 1 Отговор
    да измисли някакъв потенциален затворник ? Престъпник !

    19:23 19.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    И кой ва натиска бе Маноле?
    Някви пачки ли те притесняваха или

    19:39 19.09.2026

  • 6 Гробар

    4 0 Отговор
    Чорапа ше кара кюмури на бул. гаристанските феодали да им бачкат за жълти стотинки. Ще ставаме Конго на Балканите.

    19:46 19.09.2026

  • 7 Никой

    4 2 Отговор
    не информира , че е бил натиснат, но тоя реши да се появи в медиите и се изтропа , че било имало било натиск ? Ей така , щото му е удобно !

    19:46 19.09.2026

  • 8 Това са

    4 1 Отговор
    Отрепки комунисти крадци никакви синдикати не са само бой за тия боклуци.

    19:47 19.09.2026

  • 9 Лицемерие!

    3 0 Отговор
    Договаряне на роби с робовладелци възможно ли е?
    Държавата и синдикатите не се преборили, изоставените работници ще се договарят?

    19:49 19.09.2026

  • 10 Хахо

    0 2 Отговор
    Тоя алкохолик какъв синдикалист е? Години наред лиза задника на Боко Тиквата и при всяко недоволство от цени и заплати саботираше възможността за стачки. Къде беше миналата година, когато Боко, ПП/ДБ и Шиши ни вкараха насила в евро зоната? Не му чухме гласчето, а сега тръгнал да реве срещу правителство, което е на 4 месеца. Ясно е чии поръчки изпълнява

    19:54 19.09.2026

  • 11 Горски

    1 0 Отговор
    Проверка на всички фирми в България за укриване на данъци. Яко се укриват данъци, хазната може да се напълни още два пъти. Не смеят да съкратят и един държавен служител. Пълни мишки. Тройно по-голяма администрация при 5 милиона население, отколкото при 9 милиона българи, а сега има компютри и автоматизация. С още пари в хазната, ще има за много по-висока минимална.

    20:30 19.09.2026

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