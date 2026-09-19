Манолов: Съгласието за МРЗ е постигнато с натиск

Съгласието за механизма, по който ще се определя минималната работна заплата, е постигнато след тежки преговори и под силен натиск, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. По думите му разговорите не са били лесни, а синдикатите и работодателите са стигнали до обща позиция едва след продължителни обсъждания.
Манолов направи изявлението по повод обсъждането на новия подход за МРЗ, който Министерството на труда и социалната политика подготвя съвместно със социалните партньори. Според публикуваните от ведомството материали темата е част от по-широкия план за насърчаване на колективното договаряне и промени в нормативната уредба, свързана със заплащането.
Какво следва за минималната работна заплата
Към момента Министерството на труда и социалната политика посочва, че след приемането на законодателните промени ще бъдат нужни и изменения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за да може Министерският съвет да определи окончателния размер на МРЗ за 2027 г. Това означава, че договорената рамка не приключва процеса, а отваря пътя към следващите административни и нормативни стъпки.
Постигнатото съгласие идва след години на спорове между синдикати и работодатели за начина, по който се определя минималното възнаграждение. Манолов отдавна настоява темата да не се свежда само до административно решение, а да бъде обвързана с ясни правила и социален диалог.
От Министерството на труда и социалната политика напомнят, че механизмът е част от по-широката политика за насърчаване на колективното трудово договаряне. Именно там се оформят и част от параметрите, които засягат възнагражденията в отделните сектори.„Съгласието е постигнато с опрян пистолет в слепоочието“, заяви Димитър Манолов, обобщавайки тежестта на преговорите.
На този етап публично известното е, че има договореност по принцип, но окончателните правила и конкретните ефекти за следващите години ще зависят от законодателните промени и последващите решения на Министерския съвет.
Източници: news.bg, Министерство на труда и социалната политика
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
19:12 19.09.2026
2 Подкрепа и кнсб са част от мафията
19:14 19.09.2026
3 Този човек е цял живот в системата
Да каже кой му е опрял пистолета
Навярно бълнува
Кокала не е за изтръпване.
19:20 19.09.2026
4 Какво
19:23 19.09.2026
5 ДрайвингПлежър
Някви пачки ли те притесняваха или
19:39 19.09.2026
6 Гробар
19:46 19.09.2026
7 Никой
19:46 19.09.2026
8 Това са
19:47 19.09.2026
9 Лицемерие!
Държавата и синдикатите не се преборили, изоставените работници ще се договарят?
19:49 19.09.2026
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