АПИ отрече информацията, че движението през Кресненското дефиле е затруднено заради паднала скална маса

Интензивен е трафикът в участъка през Кресненското дефиле, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по повод информация в медии, че движението в участъка този следобед е затруднено поради паднала скална маса, което не отговаря на истината, предаде БТА.

От пътната агенция уточниха, че е имало паднала скална маса в събота вечерта, но тя е била почистена веднага, за да се осъществява движението без затруднение.

До 20:00 ч. днес е ограничено движението на камиони над 12 тона, пътуващи по автомагистрала (АМ) „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел (п. в.) „Симитли“ (при 376 км) до граничния преход „Кулата“.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.