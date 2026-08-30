Новини
България »
АПИ отрече информацията, че движението през Кресненското дефиле е затруднено заради паднала скална маса

АПИ отрече информацията, че движението през Кресненското дефиле е затруднено заради паднала скална маса

30 Август, 2026 19:06 631 8

  • кресненско дефиле-
  • апи-
  • пътна обстановка-
  • трафик

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление

АПИ отрече информацията, че движението през Кресненското дефиле е затруднено заради паднала скална маса - 1
Снимка: БГНЕС, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът в участъка през Кресненското дефиле, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) по повод информация в медии, че движението в участъка този следобед е затруднено поради паднала скална маса, което не отговаря на истината, предаде БТА.

От пътната агенция уточниха, че е имало паднала скална маса в събота вечерта, но тя е била почистена веднага, за да се осъществява движението без затруднение.

До 20:00 ч. днес е ограничено движението на камиони над 12 тона, пътуващи по автомагистрала (АМ) „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел (п. в.) „Симитли“ (при 376 км) до граничния преход „Кулата“.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    4 1 Отговор
    до последно ще отричат накрая ще си признаят
    като чернобил

    комунистите тъй правят
    от румен друго не може се очаква

    Коментиран от #3

    19:19 30.08.2026

  • 2 Помак

    2 1 Отговор
    Българите не са лоши ..все на Кресна се набиват ,после в Гърция се снимат ..не бих казал че са оф се

    19:38 30.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иво

    1 0 Отговор
    Raдев пътува натам и ще даде пресконференция без публика и ще каже че не е увеличавал винетките и не е замразил мин, заплата

    19:51 30.08.2026

  • 5 Паисий

    2 0 Отговор
    Щом свърши летния сезон на нашето море всичко ще се оправи. Ще спрат и сфетофара на Кресна. Абе от много години се прави всичко възможно да не се посещава Гърция, а само Слънчев бряг. За зимния сезон само Пампорово и Банско.

    Коментиран от #6

    19:56 30.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Там препускане, няма проблеми

    1 0 Отговор
    Без скална маса 3 часа, а със скална маса 3 дни.

    20:32 30.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове