Времето днес, прогноза за неделя, 20 септември: Слънчево с приятни температури

Неделя, 20 септември, ще премине с предимно слънчево време и приятни за сезона температури в България, показва актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед облачността ще се увеличава временно, но без съществени признаци за валежи в по-голямата част от страната.

Какво показва прогнозата

По данните за деня максималните температури ще се движат около 21-23 градуса в повечето райони, а в часовете около обяд и следобед ще се усеща по-скоро тихо и стабилно есенно време. Сутринта ще бъде по-хладна, с около 13-16 градуса, а към края на деня стойностите отново ще започнат да се понижават.

Очаква се вятърът да остане слаб до умерен, без индикации за по-значителни метеорологични усложнения. Краткотрайно увеличение на облачността е възможно в следобедните часове, но доминиращата картина остава слънчева.

За планините и крайбрежието

В планинските райони времето също ще бъде сравнително спокойно, с повече слънце преди обяд и временни увеличения на облачността по-късно през деня. По Черноморието се очаква подходящо време за края на уикенда, с повече слънчеви часове и без данни за съществена промяна в обстановката.

Общата тенденция е за стабилно и по-топло от обичайното за средата на септември време, което ще позволи на повечето места денят да премине без сериозни изненади.

Източници: Национален институт по метеорология и хидрология