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Времето днес, прогноза за неделя, 20 септември: Слънчево с приятни температури
  Тема: Софийска вода

Времето днес, прогноза за неделя, 20 септември: Слънчево с приятни температури

20 Септември, 2026 03:00 573 18

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Времето на 20 септември ще остане предимно ясно, а следобед в отделни райони ще има временна облачност.

Времето днес, прогноза за неделя, 20 септември: Слънчево с приятни температури - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неделя, 20 септември, ще премине с предимно слънчево време и приятни за сезона температури в България, показва актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед облачността ще се увеличава временно, но без съществени признаци за валежи в по-голямата част от страната.

Какво показва прогнозата

По данните за деня максималните температури ще се движат около 21-23 градуса в повечето райони, а в часовете около обяд и следобед ще се усеща по-скоро тихо и стабилно есенно време. Сутринта ще бъде по-хладна, с около 13-16 градуса, а към края на деня стойностите отново ще започнат да се понижават.

Очаква се вятърът да остане слаб до умерен, без индикации за по-значителни метеорологични усложнения. Краткотрайно увеличение на облачността е възможно в следобедните часове, но доминиращата картина остава слънчева.

За планините и крайбрежието

В планинските райони времето също ще бъде сравнително спокойно, с повече слънце преди обяд и временни увеличения на облачността по-късно през деня. По Черноморието се очаква подходящо време за края на уикенда, с повече слънчеви часове и без данни за съществена промяна в обстановката.

Общата тенденция е за стабилно и по-топло от обичайното за средата на септември време, което ще позволи на повечето места денят да премине без сериозни изненади.

Източници: Национален институт по метеорология и хидрология


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 0 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете!

    03:05 20.09.2026

  • 2 Име

    1 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    04:35 20.09.2026

  • 3 Име

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    04:38 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    В жегата мирише на риба у офиса
    мийте ги тия минжафурии ва , бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офиcа на развалена риба и мръсни чорапи и миризливиПУТТКИ

    Коментиран от #14

    04:41 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Име

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите евроатлантици и розови понита пак да хванат средния и да му седнат по наколко пъти отгоре

    05:00 20.09.2026

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    точен сте приятел

    05:00 20.09.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    05:01 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    Коментиран от #18

    05:04 20.09.2026

  • 18 град козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":

    точно там прияел гоЕБИнещасника

    05:04 20.09.2026

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