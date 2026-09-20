Времето днес, прогноза за неделя, 20 септември: Слънчево с приятни температури

Неделя, 20 септември, ще премине с предимно слънчево време и приятни за сезона температури в България, показва актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед облачността ще се увеличава временно, но без съществени признаци за валежи в по-голямата част от страната.
Какво показва прогнозата
По данните за деня максималните температури ще се движат около 21-23 градуса в повечето райони, а в часовете около обяд и следобед ще се усеща по-скоро тихо и стабилно есенно време. Сутринта ще бъде по-хладна, с около 13-16 градуса, а към края на деня стойностите отново ще започнат да се понижават.
Очаква се вятърът да остане слаб до умерен, без индикации за по-значителни метеорологични усложнения. Краткотрайно увеличение на облачността е възможно в следобедните часове, но доминиращата картина остава слънчева.
За планините и крайбрежието
В планинските райони времето също ще бъде сравнително спокойно, с повече слънце преди обяд и временни увеличения на облачността по-късно през деня. По Черноморието се очаква подходящо време за края на уикенда, с повече слънчеви часове и без данни за съществена промяна в обстановката.
Общата тенденция е за стабилно и по-топло от обичайното за средата на септември време, което ще позволи на повечето места денят да премине без сериозни изненади.
Източници: Национален институт по метеорология и хидрология
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:05 20.09.2026
2 Име
04:35 20.09.2026
3 Име
04:38 20.09.2026
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6 Име
мийте ги тия минжафурии ва , бе редактори и редакторки, осмърдяли сте офиcа на развалена риба и мръсни чорапи и миризливиПУТТКИ
Коментиран от #14
04:41 20.09.2026
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13 Име
05:00 20.09.2026
14 оня с коня
До коментар #6 от "Име":точен сте приятел
05:00 20.09.2026
15 Име
05:01 20.09.2026
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17 милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз
Коментиран от #18
05:04 20.09.2026
18 град козлодуй
До коментар #17 от "милене щаЕБАфКАЛНИЯгъз":точно там прияел гоЕБИнещасника
05:04 20.09.2026