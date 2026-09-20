20 септември 1918 г. В края на Първата световна война България моли за примирие

На 20 септември 1918 година 1918 г. – .Българското правителство приема австро-унгарското предложение от 14 септември за общо примирие.
До това се стига, след като напрежението в армията и възникналия бунт, правителството в София вместо да нареди на ген. Владимир Вазов да продължи към Солун, решава да поиска преговори за примирие с Антантата.
Примирието, което България сключва в Солун на 29 септември 1918 г., е в сила до подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 г. Според него България се задължава да изтегли, разоръжи и демобилизира войските си, с изключение на три дивизии и четири конни полка. Антантата получава правото да задържи в плен 100-хилядна българска армия на запад от Скопския меридиан, да установи контрол върху българските комуникации и частично да окупира страната, отбелязва отдел "Справочна" на БТА.
България приключва битката при Дойран на 19 септември 1918 г. по време на Първата световна война с успех. Войските на Антантата, които започват акцията, губят около 47 000 английски войници и 20 000 гръцки войници. От българските войски са убити по-малко от 500 войници, отбелязва редакция "Справочна информация".
Ден по-рано – на 18 септември 1918 г. войските на Антантата (военно-политическия блок между Великобритания, Франция, Русия, Сърбия и други държави, оформен през 1904-1907 г.) предприемат настъпление против българските войски на Южния фронт по време на Първата световна война. Антантата решава чрез два пробива – на французите при Добро поле и на англичаните и гърците при езерото Дойран, българската армия в Македония да бъде ликвидирана.
При Добро поле французите пробиват фронта и настъпват бавно, очаквайки паралелния пробив при Дойран. Там обаче ситуацията е различна.
Край Дойран са струпани четири английски, две гръцки и една френска дивизия с главнокомандващ ген. Милн срещу 9-а Плевенска дивизия, начело с ген. Владимир Вазов. Дванадесетте други български дивизии са разположени на 600-километровия фронт от Бяло море до Албания. Съотношението на силите е 7:1 в полза на Антантата.
Атаката по българските позиции при Дойран започва още на 16 септември с 350 000 снаряда (артилерийскa подготовка), но благодарение на изградените от ген. Владимир Вазов укрепления са убити само девет и са ранени 40 души. На 18 септември 1918 г. войските на Антантата настъпват, решени да приключат бързо с военната операция при Дойран. Българската войска отговаря със своите 220 оръдия, 400 минохвъргачки, 440 картечници и 30 000 български пушки. Ден по-късно битката приключва с поражение за войските на Антантата.
Ето как БТА информира за случващото се на Македонския фронт:
Бюлетин за военните действия на 14 септември 1918 година. Македонски фронт. (...)
По целия фронт от Преспанското езеро до Вардара, повишена огнева дейност.
Западно и северно от Битоля, бяха разпръснати с огън няколко неприятелски роти, които след силна артилерийска подготовка, се опитаха да приближат окопите ни. (...)
Югоизточно от Градешница и при Добро поле, след продължителна артилерийска подготовка, неприятелят атакува на два пъти със значителни сили нашите предни окопи, но бе кърваво отбит.
От Хума до Гевгели, продължителни артилерийски урагани от наша и неприятелска страна.
Източно от Вардар и при Дойран, английски щурмови отделения бяха отбити с огън.
Щаб на Действащата армия.
***
Бюлетин за военните действия на 15 септември 1918 година. Македонски фронт. (...)
Северно от Битоля, след продължителна артилерийска подготовка, френски роти се опитаха да приближат нашите предни окопи, но бяха разпръснати с огън. (...)
В сектора на Градешница до Баховския рид, ожесточена бойна дейност. Неприятелски дружини атакуваха на няколко места нашите позиции южно от град Деница, но бяха отбити със значителни загуби. Няколко пленници французи останаха в наши ръце.
По на изток, след извънредно силна артилерийска подготовка, френски и сръбски дивизии атакуваха днес рано позициите ни при Сокол, Добро поле и Ветреник и след упорита борба, успяха да завземат тези пунктове, като понесоха тежки загуби. За да предпазим войските си от даване на излишни жертви, ние отстъпихме нашите части в този участък на нови позиции по на север. (...)
Щаб на Действащата армия.
***
Бюлетин за военните действия на 16 септември 1918 година. Македонски фронт. След кратка артилерийска подготовка италиански части атакуваха нашите позиции източно от височината 1050, но бяха отблъснати с огън.
От село Градешница до планината Кожух, през целия ден упорити пехотни боеве пред нашата нова позиция. Нашите части отбиха с огън и от части след ръкопашен бой многобройните пристъпи на значителни сили източно от с. Градешница, северно от Добро поле и при с. Сборско, като им причиниха тежки загуби. (...)
При Дойран артилерийският огън от двете страни беше твърде силен. Няколко английски взвода, които настъпиха към нашата предна позиция, южно от Дойран, бяха прогонени.
Щаб на Действащата армия.
***
Берлин, 17 септември 1918 г. Официално комюнике (…)
Македонски фронт. На изток от Черна, от 15 септември българите са в бой с французите, сърбите и гърците. Да се отблъсне неприятелят, германски дружини също се намесиха.
***
Бюлетин за военните действия на 18 септември 1918 г. Македонски фронт. (...)
Южно от Хума, нашата артилерия запали голям неприятелски склад с бойни припаси.
При Вардара, артилерийският огън от двете страни беше временно по-силен.
От двете страни на Дойранското езеро, през деня се развиха ожесточени боеве.
Южно и западно от Дойран, след тридневна най-силна артилерийска подготовка, през време на която противникът изстреля повече от 250 000 разнокалибрени снаряди, около три английски и две гръцки дивизии атакуваха в гъсти маси и сполучиха на няколко места да проникнат в нашите предни позиции, но, контраатакувани веднага от нашата храбра пехота, при отличното съдействие на артилерията, бяха отхвърлени от всички места, като изоставиха по бойното поле много убити и ранени. Повече от 500 души неранени пленници – англичани и гърци, с много оръжия и други военни материали останаха в наши ръце.
Едновременно с тези действия, североизточно от езерото една гръцка дивизия настъпи към позицията ни и, след като беше допусната да се приближи достатъчно, биде обхваната от огъня на артилерията ни и разпръсната с големи загуби, като остави в наши ръце и пленници.
Източно от Черна, германският вицефелдфебел Физелер спечели своята 17-та победа във въздуха.
Щаб на Действащата армия.
***
Бюлетин за военните действия на 20 септември 1918 година. Македонски фронт. Северно от Битоля и в завоя на Черна, нашите части разпръснаха с огън няколко неприятелски отделения, които след силна артилерийска подготовка, настъпиха към позициите ни.
В Моровско бяха отбити силни неприятелски атаки, при които нашите части заловиха пленници сърби и французи.
Източно от Черна, упоритите боеве продължават. Нашият фронт биде преместена по на север.
Южно от Гевгели, английски дружини се опитаха да приближат нашите окопи, но бяха кърваво отбити.
При Дойран, след поражението си през последните два дни, противникът днес не поднови атаките си.
През деня бяха свалени три неприятелски аероплана.
Щаб на Действащата армия.
***
Бюлетин за военните действия на 21 септември 1918 година. Македонски фронт. От Шкумба до Черна, артилерийският огън от двете страни беше, на няколко места, временно по-силен. При източна Черна, с контраатака нашите части отхвърлиха няколко сръбски отделения. В ъгъла между Черна и Вардара, боевете продължават с голямо ожесточение.
След като силните англо-френски нападения в последните дни срещу позициите ни при Дойран бяха кърваво отбити от храбрите Доростолци и Свищовци, бойната дейност на този фронт намаля. (...)
Щаб на Действащата армия.
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София, 23 септември 1918 г. Началникът на Щаба на Действащата армия е направил на 22 септември, пред представител на Дирекцията на печата следното изявление върху действията на нашия южен фронт:
“Според сведенията които бяхме събрали, нападенията над противника се очакваха от дълго време. Те почнаха на 14-и т.м. със силна артилерийска подготовка. Още на другия ден неприятелят атакува нашият фронт между Сокол – Добро поле – Баховския рид. Като изразходва грамадни количества материали и вложи големи войнишки маси в боя, противникът можа да завземе някои от нашите укрепени пунктове и да се затвърди на тях. За да не търпят войските ни значителни загуби и за да се запази живата сила за по-нататъшната борба, даде са на частите заповед, да се отдръпват постепенно, докато се създаде една по-здрава тактическа обстановка.
Предписаните действия продължават и досега. Те имат за резултат, действително, едно изгубване на известен терен. Но тази придобивка на противника е, тъй да се каже, доброволно отстъпена от нас. Общото положение: може да се наложи едно отдръпване от цели части от общия нашия фронт, и в такъв случай ще бъде заповядано. Обаче то не носи в себе си нищо обезпокоително, понеже ще бъде резултат на едно предварително взето решение. При действията в тази планинска местност, малките части, които противопоставяме на противника му нанасят твърде чувствителни загуби. Това е един начин на действие, който се налага при сегашното положения на южния фронт. Може да стане нужда да се напуснат някои населени пунктове, но това ще бъде без значение за общия ход на борбата, понеже противникът, колкото повече отива напред, толкова ще среща по-големи и непреодолими мъчности от друго естество.
Противникът опита и друг един удар срещу позициите ни между Вардара и Дойранското езеро.
Неговата цел беше, да пробие нашите линии, за да нахлуе дълбоко в нашия тил и да създаде трудно положение за войските ни западно от Вардара. Въпреки много по-голямото изразходване на средства и влагане на сили от страна на противника, неговият натиск тука се разби от жилавата съпротива на 9-а Плевенска дивизия. Тука противникът понесе извънредно тежки загуби, при повратните нападения остави в наши ръце повече от 600 души пленници англичани и гърци и изгуби около 8-9000 души убити и ранени. Нашето отлично положение тука ни даваше твърде лесна възможност да използваме този блестящ успех. Обаче по същите причини – да пазим живата сила на българската армия – ние се отказахме от действията, които макар и да биха ни донесли големи резултати, щяха да ни струват, сравнително чувствителни жертви.
Българското главно командване прави възможното и най-доброто да запази българската военна мощ за рушителния момент. Това ще се види най-добре от последващите събития.
В тия дни на големи военни действия на южния фронт от българския народ се изисква изключителна морална издръжливост и вяра в благоприятния изход на започнатите операции. Само ръката, която държи стисната здраво меча, ще може да наложи своите искания и ще може да осъществи идеалите на нашия народ. Това налага голямо единение между всички граждани и войници, които с дружни сили ще намерят в себе си пламъка на първите дни на борбата, за да доизкарат светлото им право дело на България до добър край.
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Бюлетин за военните действия на 23 септември 1918 година. Македонски фронт. В долината на Горна Шкумба, наши нападателни групи навлязоха в неприятелските окопи, от където се завърнаха с пленници французи.
По билото на Мокра планина и при Червената Стена, бяха разпръснати с огън няколко неприятелски щурмови отделения.
Северно от Битоля, след силна артилерийска подготовка, неприятелски дружини атакуваха нашите позиции, но бяха отбити със значителни загуби. (...)
Северно от Битоля, неприятелски авиатори хвърлиха бомби върху нашите ясно означени военни болници.
Щаб на Действащата армия.
След сражението при Дойран ген. Владимир Вазов съобщава в София, че пред себе си няма противник и моли да настъпи към Солун заедно с 11-а дивизия и 2-ра армия, заемаща фронта при Серес. Същевременно обаче има напрежение сред други поделения от българската армия и след пробива на Антантата при Добро поле на 24 септември 1918 г. избухва Войнишкото (Владайско) въстание – първи стихиен въоръжен опит за насилствено премахване на монархията в България и замяната ѝ с републиканско управление, отбелязва отдел “Справочна” на БТА.
Участието на България във войната поражда силно недоволство в страната. Негодуванието сред войнишките маси се засилва след пробива на войските на Антантата при Добро поле в Македония. Претърпелите поражение войски отстъпват към България. Част от тях се отправят към Горна Джумая (дн. Благоевград), а друга към Дупница. Един въстанически отряд на 24 септември 1918 г. завзема Главната квартира на Щаба на Действащата армия в Кюстендил и арестува намиращите се в нея офицери.
За да предотврати настъплението на въстаналите войскови части към столицата, правителството изпраща при тях делегация начело с военния министър ген. Сава Савов, в която влизат група народни представители и ръководителите на БЗНС – Александър Стамболийски и Райко Даскалов. Тази делегация се отправя за Радомир, където е главният пункт на въстаниците, а от там – за Кюстендил. Нейните усилия да спре придвижването на войниците към София остават безуспешни.
Междувременно продължават и военните действия на Македонския фронт, за които БТА съобщава:
Бюлетин за военните действия на 24 септември 1918 година. Македонски фронт. Западно от Охридското езеро, артилерийският огън от двете страни беше временно доста силен.
В Битолско, на няколко пъти неприятелски части атакуваха с ожесточения нашите позиции, но бяха кърваво отбити, отчасти след ръкопашна борба. Няколко наранени пленници французи останаха в наши ръце.
Северно от Черна, необезпокоявани от противника, нашите части се оттеглиха планомерно на Бабуна планина.
При Криволак, противникът атакува със значителни сили. Боят продължава.
Щаб на Действащата армия.
***
Поради напрежението в армията и възникналия бунт, правителството в София вместо да нареди на ген. Владимир Вазов да продължи към Солун, решава да поиска преговори за примирие с Антантата:
Партиите на блока обнародват следното съобщение: В съгласие с партиите от блока, днес, 25 т. м., 5 часа след обед, Правителството направи официално предложени на противника за примирие и мир. Партиите от блока апелират към армията и населението да запазят военната и обществена дисциплина, тъй необходима за успешното завършване в тези съдбоносни времена започнатото дело на мира.
Народното Събрание се свиква за 30 т.м.
***
София, 26 септември 1918 г. Българското правителство, имайки пред вид стеклите се напоследък обстоятелства и след като обсъди положението, съвместно с всички компетентни фактори, за да тури край на кръвопролитията, упълномощи Главнокомандващия на Действующата армия да поиска от Главнокомандващия на съглашенските войски в Солун преустановяване на военните действия, след което да се започнат преговори за примирие и мир. Членовете на българската делегация заминаха снощи, за да влязат в съприкосновение с пълномощници на воюващите държави от Съглашението.
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Българската делегация, която е натоварена да преговаря за примирие и мир се състои от господата Андрей Ляпчев – министър на финансите, генерал-майор Иван Луков – командващ втора армия, и пълномощния министър С. Радев. Заедно с тях отпътува за фронта и управляващия американската легация в София г-н Мърфи.
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Бюлетин за военните действия на 26 септември 1918 г. Македонски фронт. Западно от Вардара, нашите части продължават планомерното си движение на север.
Източно от Велес беше отбита силна неприятелска атака.
Английски дружини настъпиха след артилерийска подготовка към позициите ни на Висока Чука, северно от Дойранското езеро, но бяха разпръснати с огън.
Щаб на Действащата армия.
Напрежението в редовете на армията продължава да расте. На 27 септември 1918 г. в Радомир – главният сборен пункт на Войнишкото (Владайско) въстание, пред ликуващите войници Райко Даскалов обявява свалянето на монархията и провъзгласява България за република т. нар. Радомирска република. За неин председател е провъзгласен Александър Стамболийски, а за главнокомандващ – Райко Даскалов. Продължават и военните действия в Македония:
Бюлетин за военните действия на 28 септември 1918 г. Македонски фронт. (...)
Между Вардара и Струма, ариергардни боеве със слаби неприятелски части.
В долината на Струма, успешни за нас патрулни схватки.
Щаб на Действащата армия.
На 28 септември около 6000 разбунтували се войници потеглят за София, преодоляват съпротивата на правителствените части и на 29 септември се разполагат на фронт от Бояна до Горна баня.
Схватките на Македонския фронт също са факт:
Бюлетин за военните действия на 29 септември 1918 година. Македонски фронт. От Албания до Беласица, ариергардни боеве.
По фронта на Беласица, успешни за нас патрулни схватки.
В долината на Струма, няколко гръцки роти с артилерия и картечници се опитаха да настъпят срещу нашите позиции, но бяха прогонени, след като оставиха в наши ръце оръжията си, няколко картечници и пленници.
Щаб на Действащата армия.
Същият ден – 29 септември, в Солун текат преговорите между България и Антантата, които приключват със споразумение. То е за прекратяване на военните действия:
София, 30 септември 1918 г. Снощи, 29 септември, късно през нощта, между българските делегати и Главнокомандващия на Източната Армия в Солун биде подписано примирие. Дадена е заповед по целия фронт за прекратяване на военните действия.
От българския народ и от армията се иска в този момент, веднъж бойните действия прекратени, да запазят пълно спокойствие и ред, за да дадат възможност на правителството да довърши делото на мира.
От деня на окончателния мир ни отделя твърде малко време и за това толкова повече у всички трябва да говори само чувството на гореща обич към България.
Паралелно със случващото се в Солун, ситуацията около София е нагнетена – бунтовниците са в района от Бояна до Горна баня. На 30 септември 1918 г. правителствените войски преминават в контранастъпление. Същевременно това е първият ден, в който приключват военните действия на Македонския фронт:
Бюлетин за военните действия на 30 септември 1918 година. Македонски фронт. Съгласно сключеното примирие, от днес бойните действия cе преустановяват.
Щаб на Действащата армия.
Войнишкото въстанието е потушено на 2 октомври 1918 г. с превземането на Радомир от правителствените части. Загиват около 400 души от въстаналите войници и 30 души от правителствените части. Ранени са 98 души.
Примирието, което България сключва в Солун на 29 септември 1918 г., е в сила до подписването на Ньойския мирен договор на 27 ноември 1919 г. Според него България се задължава да изтегли, разоръжи и демобилизира войските си, с изключение на три дивизии и четири конни полка. Антантата получава правото да задържи в плен 100-хилядна българска армия на запад от Скопския меридиан, да установи контрол върху българските комуникации и частично да окупира страната, отбелязва отдел "Справочна" на БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кирил
Коментиран от #53
06:12 20.09.2024
3 Сандо
Коментиран от #42, #50
06:29 20.09.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Край на Първта СВ?
Коментиран от #10
08:34 20.09.2024
6 ясно е
08:36 20.09.2024
7 да да
08:45 20.09.2024
8 Глупавият човек повтаря грешките си.
На два пъти сме с Германия и двата пъти губим заради тях - ПСВ и ВСВ - търпим разпокъсване и огромни репарации.
Сега пак сме с тях в европейския райх наречен ЕС.
Познайте какъв ще краят му и последствията за нас.
Коментиран от #17, #32
08:46 20.09.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВЪН ДЖ€НДЪРИТ€!
И ДН€$ €вро-дж€н дърит€ НИ ОПЛ€ТОХА В циони$ткит€ $и мр€жи($АТАнато), И НИ ТЛА$КАТ $Р€ЩУ РУСИЯ И СЪРБИЯ!
ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ РА$ТИ!
09:05 20.09.2024
13 БЕЛЯТА
До коментар #10 от "ВЪН ДЖ€НДЪРИТ€!":За, съжаление си прав, но ако пишеш с правилни букви, ще е по добре за разбиране, едвам ти разбирам писането, ама с клизма ти пиша +. СЛАВА РОСИЯ.
Коментиран от #26
09:13 20.09.2024
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БЕЛЯТА
09:33 20.09.2024
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БЕЛЯТА
До коментар #8 от "Глупавият човек повтаря грешките си.":Много си прав, ама БЪЛГАРИНА го разбира винаги по трудният начин, такава му е природата, какво да се прави се си е БЪЛГАРИН, от ИСКАРО по дълбок нема, така расшуждава БЪЛГАРИНА, апа, като му дойде до главата, други да се оправят. СЛАВА РОСИЯ.
Коментиран от #19
10:09 20.09.2024
18 стоян георгиев
10:53 20.09.2024
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "БЕЛЯТА":Ти си точно от групата за която говориш.тия със слава на русия или германия не са българи.вие сте потурнаци македонци или комуняги но не и българи.докато сте в голямо количество българия няма да се оправи.
10:54 20.09.2024
20 Чума
12:43 20.09.2024
21 Лазо
Правилно е отбелязано от Фагкти.бг, че едно настъпление на юг към Солун от 9-те дивизия на ген. Вазов и удар във фланг от страна на 3-те дивизии - 100 000 войници по настъпващите през Добро поле френски войски е могло да има положително, доста по-благоприятно за сключване на примирие влияние върху ситуацията. В крайна сметка има пробив на българските позиции, но има е непокътнат 100 000 корпус голяма победа при Дойран. При всички случаи едно настъпление, деже демостративно с 10-20 км е щяло да въздейства много в наша полза. Но вина има и правителството, от което е тръгнала общата деморализация надолу към народа и армията. Не имало план за една такава непредвидена ситуация.
А днес без война сме по-зле отколкото след войната.
А овцете продължават да блеят, все едно не ги засяга.
14:43 20.09.2024
22 Ти да видиш
03:32 20.09.2025
23 Кирил
Да изоставиш Тракия и Добруджа и да разсипеш народ и държава заради македонските чукари е не просто безумие, а национално предателство и най тежко престъпление
Коментиран от #55
06:24 20.09.2025
24 Факт
Коментиран от #27
07:51 20.09.2025
25 Лъжаъ ви, променят историята
07:54 20.09.2025
26 Последния Софиянец
До коментар #13 от "БЕЛЯТА":За това което си написал с ГЛАВНИ БУКВИ, стига да можех щях да ти напиша 100 минуса, но сега ти слагам ЕДИН, с ТЕЖЕСТТА НА СТО !
08:00 20.09.2025
27 Врагът ли ви преподава историята?
До коментар #24 от "Факт":Нищо подобно. България е победител, разгромени са гърците и англичаните. Оттегляме се от войната по фронтовата линия, запазваща половин македония, сърбия, беломорието под наш контрол. Чак в Ньой, България е предадена в Ньой 2019, ни разграбват земите и разтурят армията, с подмолната френска дипломация. Полезното е прогонването на Фердинанд. Кучета да му ядът кокалите във Врана.
08:03 20.09.2025
28 владѝмир
08:06 20.09.2025
29 Божидар Димитров
Коментиран от #31
08:10 20.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сто процентов
До коментар #29 от "Божидар Димитров":Глупак!
Коментиран от #37
08:18 20.09.2025
32 Факти
До коментар #8 от "Глупавият човек повтаря грешките си.":Два пъти сме срещу Англия, Франция и САЩ и два пъти губим. Сега най-накрая сме на правилната страна. Както се казва - трети път за щастие. А Русия не е никакъв фактор. Тя губи ПСВ, а във ВСВ е спасена от САЩ. Последната дума винаги е на американците.
Коментиран от #35, #36
08:19 20.09.2025
33 Киро
08:22 20.09.2025
34 Няма такова нещо
08:28 20.09.2025
35 Няма такива факти
До коментар #32 от "Факти":Няма такива факти. В пълна грешка сте. Промит ви е мозъкът от такива неверни новини.
08:31 20.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "сто процентов":Забравили сте да добавите - на ента степен
08:33 20.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Българи!
08:39 20.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тотално преиначаване на събитията
08:49 20.09.2025
42 Факти
До коментар #3 от "Сандо":Два пъти застанахме на страната на агресора. Срещу него се събра по-силна коалиция и той загуби. Днес се случва същото, но ние сме на правилната страна.
08:49 20.09.2025
43 Пламен
08:51 20.09.2025
44 И френски части
08:58 20.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Истината
09:01 20.09.2025
47 И кой почва да печата
Коментиран от #58
09:02 20.09.2025
48 Факт
До коментар #45 от "Факти":Което показва кой сваля царя и инсталира комундрелите в ссср. Кой според теб плаща на комунистите в България, странно но им плащат в долари.
09:03 20.09.2025
49 Летописец
Коментиран от #52
09:05 20.09.2025
50 селкор
До коментар #3 от "Сандо":Истината е,че всички народи на Балканите ни мразят,а Европа ни ненавижда.
09:47 20.09.2025
51 Ганя Путинофила
Резултат - доброволна капитулация във войната!
Руските еничари винаги са били враг №! на България!
10:40 20.09.2025
52 Летото
До коментар #49 от "Летописец":На Камил да те изпишат
11:34 20.09.2025
53 Така де,
До коментар #2 от "Кирил":това е при Добро поле,но при Дойран с по-ранното идване на дивизията там,Вазов ги накарал да копаят и бетонират окопи и когато англичаните атакуват са посрещани с поразяващ картечен огън,случващ се много пъти.Познавах един стар българин от Зап.Германия,попаднал в английската зона след войната и там англииският офицер,оформащ му документите на азилбевербер му казал,че баща му( на българина-от Севлиевско беше тоя човек) убил на англичанина баща му през Първата св.война.И на баща ми баща му е бил убит там някаде в Сръбско.
15:18 20.09.2025
54 Хмм
16:33 20.09.2025
55 Мноооого
До коментар #23 от "Кирил":си прав. А можеше да си изиграем далеч по добре картите. Както византийците например. Те до последно са чакали да видят на къде ще задуха , че натам да тръгнат. И разбира се успяват. Кой ни би по главата да влизаме във войната? Безумието и тщеславието на цар Ферди. А можеше да извием ръцете на сърбите за някой и друг квадрат до Вардар. Но Беломорието ни е било много по ценно от мЪкедонския чукар.
Коментиран от #56
23:18 20.09.2025
56 Дедата
До коментар #55 от "Мноооого":е бил на Битолския фронт Връх Пелистер. Баба планина. 17 и 18 г. Разправял ми е много истории. Тога точно това са си мислели. Че ще ударят левия фланг на пробива при връх Добро поле. Теса били около 100 хиляди в супер форма. С провизии и муниции. С попълнени състави. А ги оставят в плен на гърците. Две години. Минават през ада. Три пъти е на косъм. И нямаше сега да пиша тук.
23:42 20.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Неподписан
До коментар #47 от "И кой почва да печата":Сега в Гърция ли ще печатат еврата за РБ, знаеш ли нещо...
00:19 21.09.2025
59 От чужбина
Има обаче нещо интересно за военната мощ на България по онова време. Още през Балканската война България вече има бойна авиация. В навечерието на Първата Световна България разполага с 23 бойни самолета. Същия брой самолети има и ... Великобритания, тогава все още световна импария. Франция има само ТРИ. Германия и Русия имат по около 200 всяка. Явно за региона сме били значителна сила и сме разполагали с най-модерната техника за времето си. Отделно сме почнали сами да сглабаме самолети. Внасяли сме моторите от Италия и Германия. Другото интересно е, че от германските мотори е имало оплаквания, докато италианските са били по-добри.
01:13 21.09.2025
60 Горски
03:25 20.09.2026
61 Историчар
03:29 20.09.2026
62 Рублевка
Коментиран от #64
04:13 20.09.2026
63 А като бяхме със СССР
И сега пак се готвим да застанем на страната на губещите - Путинска Расия.
04:14 20.09.2026
64 Хи хи
До коментар #62 от "Рублевка":Ако-то цапа. Това го казваше даскал по история и пишеше двойки.
Коментиран от #66
04:15 20.09.2026
65 Да си оправиме словотеда
04:20 20.09.2026
66 От хи хи и ха ха към
До коментар #64 от "Хи хи":Още една национална катастрофа и ставаме отново 500 години с турско присъствие. Защото за Европа не сме интересни, а за Русия сме вечните предатели. България ще стане вилает Ром елия под крилото на Република Турция.
04:23 20.09.2026