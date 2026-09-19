Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа

Пътят II-15 от Враца към село Мраморен е затворен за движение заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в участъка Веслец - Мраморен е пренасочен по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован, в двете посоки. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От Областната дирекция на МВР - Враца потвърдиха за инцидента. По информация на полицията към момента няма данни за загинали.

Какво е известно до момента

Към момента не са съобщени повече подробности за причините за катастрофата, нито за броя и състоянието на участниците в нея. Очаква се движението по пътя да бъде възстановено след приключване на действията на място.

Източници: bTV Новините, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областна дирекция на МВР - Враца