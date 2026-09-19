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Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа
  Тема: Трафик

Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа

19 Септември, 2026 21:06, обновена 19 Септември, 2026 21:09 618 9

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Движението е пренасочено по обходен маршрут, а от МВР съобщават, че няма данни за загинали.

Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътят II-15 от Враца към село Мраморен е затворен за движение заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в участъка Веслец - Мраморен е пренасочен по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован, в двете посоки. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От Областната дирекция на МВР - Враца потвърдиха за инцидента. По информация на полицията към момента няма данни за загинали.

Какво е известно до момента

Към момента не са съобщени повече подробности за причините за катастрофата, нито за броя и състоянието на участниците в нея. Очаква се движението по пътя да бъде възстановено след приключване на действията на място.

Източници: bTV Новините, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областна дирекция на МВР - Враца


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    "поради катастрофа", май

    Коментиран от #2

    21:13 19.09.2026

  • 2 Мисирки АД

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.

    21:19 19.09.2026

  • 3 език мой - враг мой

    14 0 Отговор
    "затворен за катастрофа"?!?
    Какво значи това?
    Ще има катастрофа или който желае, може да ходи там да катастрофира.

    21:20 19.09.2026

  • 4 111111

    5 0 Отговор
    Обичам да пътувам по този път! Веднъж на 100 години!

    21:21 19.09.2026

  • 5 Абе

    2 1 Отговор
    Кво стана с Петрохан? Разкриха ли причините? Нали не са швестъри? Или?

    21:21 19.09.2026

  • 6 МНЕНИЕ !!!

    2 2 Отговор
    РАДЕВ , СПРИ СЕ!!!

    21:42 19.09.2026

  • 7 Дудов

    4 0 Отговор
    Като п.очетох че "Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа" си помислих че МВР е организирало специално събитие

    21:48 19.09.2026

  • 8 Жена

    2 0 Отговор
    Ама са го затворили, за да може катастрофата да се случи без никой да пречи ли?

    21:55 19.09.2026

  • 9 Съдба

    0 0 Отговор
    "Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа" . Внимание, очаква се катастрофа.

    22:03 19.09.2026

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