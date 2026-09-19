Пътят Враца–Мраморен е затворен за катастрофа

Пътят II-15 от Враца към село Мраморен е затворен за движение заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Трафикът в участъка Веслец - Мраморен е пренасочен по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован, в двете посоки. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
От Областната дирекция на МВР - Враца потвърдиха за инцидента. По информация на полицията към момента няма данни за загинали.
Какво е известно до момента
Към момента не са съобщени повече подробности за причините за катастрофата, нито за броя и състоянието на участниците в нея. Очаква се движението по пътя да бъде възстановено след приключване на действията на място.
Източници: bTV Новините, Агенция „Пътна инфраструктура“, Областна дирекция на МВР - Враца
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Коментиран от #2
21:13 19.09.2026
2 Мисирки АД
До коментар #1 от "Хасковски каунь":Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.
21:19 19.09.2026
3 език мой - враг мой
Какво значи това?
Ще има катастрофа или който желае, може да ходи там да катастрофира.
21:20 19.09.2026
4 111111
21:21 19.09.2026
5 Абе
21:21 19.09.2026
6 МНЕНИЕ !!!
21:42 19.09.2026
7 Дудов
21:48 19.09.2026
8 Жена
21:55 19.09.2026
9 Съдба
22:03 19.09.2026