Димитър Петров (ПБ): Иван Демерджиев не е сам в окопната война

"Заглушителят от "Драгалевци" липсва, но разследването продължава. Всички органи ще съдействат максимално да бъде открит. Има части, които просто са работили с него. Чадърът срещу такива лица падна и държавата ще се връща към своите функции. Ролята е и в прокуратурата, и във всички разследващи органи в страната", заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в "Денят ON AIR".
Според него има действия от страна на правителството и то е решено да сложи край на всички политически чадъри.
"Иван Демерджиев не е сам в окопната война. Неслучайно и изказванията на премиера са в тази посока - всички разследвания са насочени в осветляване на задкулисието. За 3 месеца много неща се случиха. Водят се производства срещу лица, които не очакваха. За първи път бяха приети толкова изчерпателни процедурни правила", допълни Петров за Bulgaria ON AIR.
По думите му, за да имаме изцяло независима съдебна система, трябва бъдещите членове на Висшия съдебен съвет да се разграничат от задкулисните фигури.
"Очакваме следващият състав на ВСС да се противопостави на тези хора. От магистратите се изисква по-широко участие в изборния процес. Очакваме да гласуват масово и да изберат фигурите, които ще помогнат за този порочен модел. Важно е и извънредното атестиране. Първите стъпки са ясно поставени", каза още гостът.
Страхът да има други номинации за нов главен прокурор е явен, категоричен е Петров.
"Политиците не бива да посочват кой да е следващ главен прокурор, това трябва да е работа на обществото. Призовавам за прозрачен процес. При нас не е водещ квотният принцип, който е воден до момента за членове на ВСС. Процесът няма да е затворен само за кандидатури, които ние искаме. Държим не на количество, а на качество. До 14 дни ще има предложения както от нас, така и от други партии", коментира Димитър Петров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #17
09:08 28.08.2026
2 Вярно е
09:11 28.08.2026
3 Фен
09:13 28.08.2026
4 бою циганина
09:13 28.08.2026
5 Още едно вчерашно комунистическо
Коментиран от #6, #10
09:16 28.08.2026
6 Що е ПБ
До коментар #5 от "Още едно вчерашно комунистическо":се е -aйнo от най-цървените!
09:20 28.08.2026
7 Това
Коментиран от #19
09:22 28.08.2026
8 Вземайте
09:25 28.08.2026
9 тортиля
09:26 28.08.2026
10 Малкия мраз
До коментар #5 от "Още едно вчерашно комунистическо":Е в това-летната, твори закони, за нуждите Радеви.
09:26 28.08.2026
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13 хаберих
- Мъжът ми постоянно ми изневерява. Какво да правя?
- Не знам. Питай майка си - тя има голям опит в такива ситуации.
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До коментар #1 от "Анонимен":Само Асена за Премиер и Външно Вътрешен министър!
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18 Доктор
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19 Новото червено е отровното зелено
До коментар #7 от "Това":и много им ходи на токсичните пеевско-ДСарски комунисти от ПБ.
09:44 28.08.2026