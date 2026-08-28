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Димитър Петров (ПБ): Иван Демерджиев не е сам в окопната война

Димитър Петров (ПБ): Иван Демерджиев не е сам в окопната война

28 Август, 2026 09:02 853 19

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  • заглушител-
  • мафия-
  • всс-
  • съдебна реформа

Очакваме следващият състав на ВСС да се противопостави на тези хора

Димитър Петров (ПБ): Иван Демерджиев не е сам в окопната война - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Заглушителят от "Драгалевци" липсва, но разследването продължава. Всички органи ще съдействат максимално да бъде открит. Има части, които просто са работили с него. Чадърът срещу такива лица падна и държавата ще се връща към своите функции. Ролята е и в прокуратурата, и във всички разследващи органи в страната", заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в "Денят ON AIR".

Според него има действия от страна на правителството и то е решено да сложи край на всички политически чадъри.

"Иван Демерджиев не е сам в окопната война. Неслучайно и изказванията на премиера са в тази посока - всички разследвания са насочени в осветляване на задкулисието. За 3 месеца много неща се случиха. Водят се производства срещу лица, които не очакваха. За първи път бяха приети толкова изчерпателни процедурни правила", допълни Петров за Bulgaria ON AIR.

По думите му, за да имаме изцяло независима съдебна система, трябва бъдещите членове на Висшия съдебен съвет да се разграничат от задкулисните фигури.

"Очакваме следващият състав на ВСС да се противопостави на тези хора. От магистратите се изисква по-широко участие в изборния процес. Очакваме да гласуват масово и да изберат фигурите, които ще помогнат за този порочен модел. Важно е и извънредното атестиране. Първите стъпки са ясно поставени", каза още гостът.

Страхът да има други номинации за нов главен прокурор е явен, категоричен е Петров.

"Политиците не бива да посочват кой да е следващ главен прокурор, това трябва да е работа на обществото. Призовавам за прозрачен процес. При нас не е водещ квотният принцип, който е воден до момента за членове на ВСС. Процесът няма да е затворен само за кандидатури, които ние искаме. Държим не на количество, а на качество. До 14 дни ще има предложения както от нас, така и от други партии", коментира Димитър Петров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    13 6 Отговор
    411 имота и много милиони вън оставка и търсене на отговорност

    Коментиран от #17

    09:08 28.08.2026

  • 2 Вярно е

    16 7 Отговор
    , много са глупаците около него , вижда се с просто око ! Досега Демерджиев е тотал щета .

    09:11 28.08.2026

  • 3 Фен

    16 7 Отговор
    Бях точен с парите пак хързулна шофьорчето на самолет. Така гръмогласно се фалеше, пък то, само батерии и дистанционно намерили. Смешници. Даже Рашков беше по-смислен.

    09:13 28.08.2026

  • 4 бою циганина

    6 7 Отговор
    аз съм мутра и помагам на мутрите

    09:13 28.08.2026

  • 5 Още едно вчерашно комунистическо

    14 3 Отговор
    отрчоче излязло да брани простотията муновска. Къде се скри обожателния Малък Мраз, бе?! Дайте ни Малкия Мраз, той поне е забавен!

    Коментиран от #6, #10

    09:16 28.08.2026

  • 6 Що е ПБ

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Още едно вчерашно комунистическо":

    се е -aйнo от най-цървените!

    09:20 28.08.2026

  • 7 Това

    11 3 Отговор
    хлапе червено , как се е стъкмили само у костюм , с отровно зелена вратовръзка , че и кърпичка в малкото джобче ! И то акъл дава , за войни бръщолеви , че и окопи вмъква ?! И то "политик" , бе ?

    Коментиран от #19

    09:22 28.08.2026

  • 8 Вземайте

    11 1 Отговор
    си каскетите , фуражките и торбичките и се пръждосвайте час по - скоро , бе ! От вас само лъжи и злини за цялата страна и народа ни + на международно ниво !

    09:25 28.08.2026

  • 9 тортиля

    4 3 Отговор
    А бате Киро брадатият,канадският какво каза по въпроса?

    09:26 28.08.2026

  • 10 Малкия мраз

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Още едно вчерашно комунистическо":

    Е в това-летната, твори закони, за нуждите Радеви.

    09:26 28.08.2026

  • 11 още

    3 1 Отговор
    Бабиното Алино е без ток и ще е без воден поток. За Дядовото още чакаме.

    09:29 28.08.2026

  • 12 Тези

    4 0 Отговор
    По скоро тези със заглушител ще уволнят цялото правителство.Щото май ни Къро,ни Таки и др уж бандити.командват цялата държава.

    09:31 28.08.2026

  • 13 хаберих

    6 0 Отговор
    Дъщеря отива при родителите си и проплаква на баща си:
    - Мъжът ми постоянно ми изневерява. Какво да правя?
    - Не знам. Питай майка си - тя има голям опит в такива ситуации.

    09:32 28.08.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 0 Отговор
    "ФАЛШИВАТА АКЦИЯ" С "ЗАГЛУШИТЕЛЯ" НА ...................... АДВОКАТА С "ТОЧНИТЕ ПАРИ" Е ....................... ИЗГОНВАНЕ НА "АМЕРИКАНСКИТЕ ЦИСТЕРНИ" ОТ БЪЛГАРИЯ В ........................ "УГОДА" НА УБИЕЦА ПУТЛЕР и АЯТОЛАСИТЕ - ГЛАВОРЕZИ ....................... ФАКТ ! ..................... ФАНТАZИЙТЕ С "ТУНЕЛИТЕ" СА ИZMИСЛИЦА НА АДВОКАТА С 410те ИМОТА ................... ФАКТ !

    09:32 28.08.2026

  • 15 Чип и Дейл

    4 0 Отговор
    Малко коте, заглушител има ли?

    09:34 28.08.2026

  • 16 ОСТАВКА

    4 0 Отговор
    бе БОКЛУЦИ

    09:40 28.08.2026

  • 17 Коста

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Само Асена за Премиер и Външно Вътрешен министър!

    09:42 28.08.2026

  • 18 Доктор

    0 0 Отговор
    Абсолютен фарс, пълна излагация, очаквайте още....

    09:44 28.08.2026

  • 19 Новото червено е отровното зелено

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това":

    и много им ходи на токсичните пеевско-ДСарски комунисти от ПБ.

    09:44 28.08.2026

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