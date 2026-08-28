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"Аполония" започва днес

"Аполония" започва днес

28 Август, 2026 08:52 427 4

  • аполония-
  • фестивал-
  • созопол

„Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл

"Аполония" започва днес - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол. Фестивалът ще продължи до 6 септември с богата концертна програма, литературни, театрални и филмови събития, пише marica.bg.

Откриването вече започна. „Кръстопът на култури“ се нарича откриващият концерт-спектакъл, който публиката ще види тази вечер. Ще бъде обявен и носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ – наградата на Фондация „Аполония“ за изключителен принос към българската култура и представянето ѝ зад граница.

Евтим Милошев, министър на културата, сподели пред БНТ: "Общуването с изкуството и с творчеството безспорно е най-силният порив на човешкия дух. Свободата на човешкия дух. И какво по-добро място за българската култура от Созопол в края на лятото. Това е емблематично място. Това е фестивал, който се случва за 42-и път. И съм щастлив, че Министерството на културата стои твърдо зад фестивала на изкуствата „Аполония“.

„Аполония“ започва с над 70 събития. Фестивалът продължава до 6 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    4 0 Отговор
    Трала-ла-ла-ла! Лайф ис лайф!

    08:58 28.08.2026

  • 2 Афродита

    6 0 Отговор
    Пoдмилa съм се и чакам!

    09:10 28.08.2026

  • 3 Специалист

    3 0 Отговор
    Кой го интересува аполонията.Шепа хора са си направили празник.Народа бедства на минимална.Въобще Хляб и зрелища

    09:40 28.08.2026

  • 4 ееее

    0 0 Отговор
    То хубаво, че има Аполония, но такива цени са напраскали на концертите и другите прояви, направо безсрамни. Така че пас.

    09:43 28.08.2026