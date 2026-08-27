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Асен Василев: Гюров ще бъде страхотен президент и истински коректив на решенията, които се вземат

Асен Василев: Гюров ще бъде страхотен президент и истински коректив на решенията, които се вземат

27 Август, 2026 13:09 489 21

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  • коректив-
  • решения

„За момента това, което ние сме говорили, е и моето лично мнение за г-н Гюров. Оттам нататък всеки президент трябва да бъде свободен да си избере вицепрезидент. Разбира се, когато стане ясна двойката, имаме Национален съвет на партията – той ще бъде свикан и там ще се вземе решението, както е по устав“, заключи лидерът на ПП

Асен Василев: Гюров ще бъде страхотен президент и истински коректив на решенията, които се вземат - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато г-н Гюров обяви кандидатурата си, имаме си процедура – Национален съвет на партията ще бъде свикан и той ще вземе решение. Още миналия месец изразих своята лична подкрепа към кандидатурата му. Така отговори лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на журналистически въпрос относно предстоящите президентски избори и кандидатурата на Андрей Гюров за президент на Република България на брифинг в Народното събрание, цитиран от Dariknews.bg.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ не потвърди кандидатурата на Андрей Гюров за държавен глава, казвайки, че „това не е въпрос към него, а към човека, който трябва да обяви кандидатура“. „Смятам, че г-н Гюров ще бъде страхотен президент на страната и ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат“, коментира още Василев.

„За момента това, което ние сме говорили, е и моето лично мнение за г-н Гюров. Оттам нататък всеки президент трябва да бъде свободен да си избере вицепрезидент. Разбира се, когато стане ясна двойката, имаме Национален съвет на партията – той ще бъде свикан и там ще се вземе решението, както е по устав“, заключи депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    21 2 Отговор
    Петроханската секта няма никакъв шанс

    Коментиран от #4

    13:19 27.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    16 0 Отговор
    Чудесната новина е,че на кметските избори всички от ПП-ДБ-ГЕРБ са аут.

    13:20 27.08.2026

  • 3 Продължаваме педофилията

    13 1 Отговор
    Рекламират се взаимно хората с нестандартна сексуална ориентация.

    13:21 27.08.2026

  • 4 Това е лозунга

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Гюров - кОректив
    Кандев - прилича на Крокодилът Геня

    13:21 27.08.2026

  • 5 Васил

    5 5 Отговор
    Даже и Бай Хасан кофражиста ще е по добре от комунистката Йотова.

    13:22 27.08.2026

  • 6 Пич

    9 2 Отговор
    Гюров е толкова бита карта, че наистина е загуба на време да го коментираме!!!
    Моите притеснения са силово наложените Мадуровки, които ще наливат при Йотова!!!
    Не Възраждане и Георги Димов ще бъде пречено, и освен че гласът им ще се заглушава, казаното ще бъде осмивано!!!
    А самите личности освен осмивани, ще бъдат изкарвани крайно остри и неадекватни!!!
    Не вярвайте на тази плява, а мислете с главите!!!

    Коментиран от #16

    13:24 27.08.2026

  • 7 Перо

    10 0 Отговор
    Гюров е най-големия джендър и боклук със самочувствие и селска наглост! Навързаха се селтиците от едно населено място като свински черва, бивши президенти, полицаи и чиновници в ЕС!

    13:25 27.08.2026

  • 8 нннн

    9 2 Отговор
    Голям майтап ще бъде на балотажа, когато тия трябва да избират между Йотова и кандидата на Възраждане.

    13:26 27.08.2026

  • 9 гюровамастия

    4 0 Отговор
    и да падна и за бия на кокор ще го набия

    13:28 27.08.2026

  • 10 Студопор

    4 0 Отговор
    Кой е Асен Василев?

    13:28 27.08.2026

  • 11 Гяуров пита

    4 0 Отговор
    Защо да имаме добри отношения с терористичния режим в САЩ, който избива невинни Иранци.

    13:29 27.08.2026

  • 12 Янко

    5 0 Отговор
    За лама Гюров ли говориш како асенке

    13:29 27.08.2026

  • 13 ....

    2 0 Отговор
    Подкрепата на Василев може да се окаже пагубна за Гюров! Да го асоциират с петроханските измекяри е най-слабото място в кампанията му. Ако този хипопотам го подкрепя искрено, по-добре да не споменава името му никога повече.

    13:29 27.08.2026

  • 14 асан кокорчев

    6 0 Отговор
    другият път и 4% няма да хванем

    13:30 27.08.2026

  • 15 Хахахах

    3 1 Отговор
    ГнусенПедал хвалиПомак

    13:31 27.08.2026

  • 16 Госあ

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    се едно възраждане не са бита карта 😂 партията на плебса оглавявана от лъжлив копанар

    13:32 27.08.2026

  • 17 Президента

    1 1 Отговор
    Трябва да е неутрален да не принадлежи към нито една партия. Както сега нашия премиер Радев все още изпълнява и длъжността на президент. Йотова трябваше да бъде отстранена и тя, а не да става президент. Много добре си оплете кошницата Радев.

    13:32 27.08.2026

  • 18 Мич

    2 0 Отговор
    Гюров е точно копие на Плевнята. Без думи

    13:35 27.08.2026

  • 19 Дето е Гяуро, там е и

    1 0 Отговор
    Рундювицата! Все национални предатели!

    13:35 27.08.2026

  • 20 Сандо

    0 0 Отговор
    И аз имам в къщи няколко стари дрехи,от които ще мога да направя страхотни парцали.

    13:41 27.08.2026

  • 21 Браво г-н Василев!

    0 0 Отговор
    Мачкайте тези бавноразвиващи червени олигарси!

    13:41 27.08.2026

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