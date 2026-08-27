Асен Василев: Гюров ще бъде страхотен президент и истински коректив на решенията, които се вземат

Когато г-н Гюров обяви кандидатурата си, имаме си процедура – Национален съвет на партията ще бъде свикан и той ще вземе решение. Още миналия месец изразих своята лична подкрепа към кандидатурата му. Така отговори лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на журналистически въпрос относно предстоящите президентски избори и кандидатурата на Андрей Гюров за президент на Република България на брифинг в Народното събрание, цитиран от Dariknews.bg.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ не потвърди кандидатурата на Андрей Гюров за държавен глава, казвайки, че „това не е въпрос към него, а към човека, който трябва да обяви кандидатура“. „Смятам, че г-н Гюров ще бъде страхотен президент на страната и ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат“, коментира още Василев.
„За момента това, което ние сме говорили, е и моето лично мнение за г-н Гюров. Оттам нататък всеки президент трябва да бъде свободен да си избере вицепрезидент. Разбира се, когато стане ясна двойката, имаме Национален съвет на партията – той ще бъде свикан и там ще се вземе решението, както е по устав“, заключи депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #4
13:19 27.08.2026
2 Красимир Петров
13:20 27.08.2026
3 Продължаваме педофилията
13:21 27.08.2026
4 Това е лозунга
До коментар #1 от "Красимир Петров":Гюров - кОректив
Кандев - прилича на Крокодилът Геня
13:21 27.08.2026
5 Васил
13:22 27.08.2026
6 Пич
Моите притеснения са силово наложените Мадуровки, които ще наливат при Йотова!!!
Не Възраждане и Георги Димов ще бъде пречено, и освен че гласът им ще се заглушава, казаното ще бъде осмивано!!!
А самите личности освен осмивани, ще бъдат изкарвани крайно остри и неадекватни!!!
Не вярвайте на тази плява, а мислете с главите!!!
Коментиран от #16
13:24 27.08.2026
7 Перо
13:25 27.08.2026
8 нннн
13:26 27.08.2026
9 гюровамастия
13:28 27.08.2026
10 Студопор
13:28 27.08.2026
11 Гяуров пита
13:29 27.08.2026
12 Янко
13:29 27.08.2026
13 ....
13:29 27.08.2026
14 асан кокорчев
13:30 27.08.2026
15 Хахахах
13:31 27.08.2026
16 Госあ
До коментар #6 от "Пич":се едно възраждане не са бита карта 😂 партията на плебса оглавявана от лъжлив копанар
13:32 27.08.2026
17 Президента
13:32 27.08.2026
18 Мич
13:35 27.08.2026
19 Дето е Гяуро, там е и
13:35 27.08.2026
20 Сандо
13:41 27.08.2026
21 Браво г-н Василев!
13:41 27.08.2026