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Бундеслигата с рекордна сделка за 250 милиона евро

Бундеслигата с рекордна сделка за 250 милиона евро

28 Август, 2026 08:45 582 1

  • бундеслига-
  • футбол-
  • спонсор-
  • договор-
  • electronic arts

Партньорството между германското първенство и американската компания ще продължи още седем години

Бундеслигата с рекордна сделка за 250 милиона евро - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бундеслигата е напът да подпише най-голямата спонсорска сделка в историята си. Според “Sport BILD” германското първенство ще продължи 28-годишното си партньорство с “Electronic Arts” за още седем сезона.

Общата стойност на новото споразумение се оценява на около 250 млн. евро, които ще влязат директно в касите на Бундеслигата. Условията вече са били представени на комисията, а 36-те клуба са били уведомени за постигнатото споразумение.

Партньорството е свързано основно с футболната игра “EA Sports FC”, която използва лицензирани клубове, футболисти, стадиони и екипи от германското първенство, осигурявайки му сериозна международна видимост.


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  • 1 авантгард

    3 1 Отговор
    Очаквайте скоро да си мислите, че гледате реални ритнитопковци, а то да са електронни такива.
    Бляк...

    08:56 28.08.2026

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