Бундеслигата с рекордна сделка за 250 милиона евро

Бундеслигата е напът да подпише най-голямата спонсорска сделка в историята си. Според “Sport BILD” германското първенство ще продължи 28-годишното си партньорство с “Electronic Arts” за още седем сезона.

Общата стойност на новото споразумение се оценява на около 250 млн. евро, които ще влязат директно в касите на Бундеслигата. Условията вече са били представени на комисията, а 36-те клуба са били уведомени за постигнатото споразумение.

Партньорството е свързано основно с футболната игра “EA Sports FC”, която използва лицензирани клубове, футболисти, стадиони и екипи от германското първенство, осигурявайки му сериозна международна видимост.