Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Дейвид Бекъм е замесен в опит за закупуване на френски отбор

Дейвид Бекъм е замесен в опит за закупуване на френски отбор

28 Август, 2026 09:00 532 0

  • дейвид бекъм-
  • нант-
  • ouest-france-
  • футбол

Бившият английски национал може да участва в една от офертите за френския клуб, който изпадна в Лига 2

Дейвид Бекъм е замесен в опит за закупуване на френски отбор - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Дейвид Бекъм може да се окаже част от опит за придобиване на Нант, съобщава “Ouest-France”. Осемкратният шампион на Франция се намира в сериозна спортна криза, като загуби първите си три мача в Лига 2 след изпадането от елита и в момента е на последното място в класирането.

Собственикът на клуба Валдемар Кита обмисля продажба на Нант, който придоби през 2007 г. При управлението на 73-годишния полски бизнесмен тимът изпадна два пъти – през 2009 и 2026 г. Кита и синът му Франк, който е изпълнителен директор, са изключително непопулярни сред привържениците, а за 19 години начело през клуба са преминали цели 24 треньори.

Според “Ouest-France” Нант вече е получил поне три оферти за придобиване, като две от тях са свързани с британски инвестиционни фондове. Името на Бекъм неколкократно е било споменавано по време на разговори на високо ниво, но все още не е ясно в какво качество собственикът на Интер Маями би участвал в евентуалната сделка.

Преди две години адвокатът на Бекъм вече е провел среща с “Le Collectif Nantais” – инициатива, обединяваща местни компании и привърженици с цел закупуването на клуба от настоящите му собственици.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове