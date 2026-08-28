Дейвид Бекъм е замесен в опит за закупуване на френски отбор

Дейвид Бекъм може да се окаже част от опит за придобиване на Нант, съобщава “Ouest-France”. Осемкратният шампион на Франция се намира в сериозна спортна криза, като загуби първите си три мача в Лига 2 след изпадането от елита и в момента е на последното място в класирането.

Собственикът на клуба Валдемар Кита обмисля продажба на Нант, който придоби през 2007 г. При управлението на 73-годишния полски бизнесмен тимът изпадна два пъти – през 2009 и 2026 г. Кита и синът му Франк, който е изпълнителен директор, са изключително непопулярни сред привържениците, а за 19 години начело през клуба са преминали цели 24 треньори.

Според “Ouest-France” Нант вече е получил поне три оферти за придобиване, като две от тях са свързани с британски инвестиционни фондове. Името на Бекъм неколкократно е било споменавано по време на разговори на високо ниво, но все още не е ясно в какво качество собственикът на Интер Маями би участвал в евентуалната сделка.

Преди две години адвокатът на Бекъм вече е провел среща с “Le Collectif Nantais” – инициатива, обединяваща местни компании и привърженици с цел закупуването на клуба от настоящите му собственици.