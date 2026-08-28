Йордан Божилов: НАТО се трансформира

Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, а Съединените щати (САЩ) вероятно ще намалят военното си присъствие на Стария континент. Това е един от основните въпроси на фона на подготвяния от американската администрация преглед на разположените в Европа американски военни сили.
Темата коментираха в студиото на "Денят започва" по БНТ Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната, и Любомир Кючуков, дипломат и бивш заместник-министър на външните работи.
Според Йордан Божилов НАТО върви към сериозна трансформация, определяна като „НАТО 3.0“. Тя предвижда европейските държави да поемат по-голям дял от отговорността за сигурността на континента, докато ангажиментът на САЩ постепенно бъде намален.
Това, според Божилов, може да означава по-малко американски военнослужещи в Европа и промени в командните и общите структури на Алианса.
Трансформацията се случва на фона на войната в Украйна, влошените отношения между Европа и Русия и завръщането на редица принципи, характерни за периода на Студената война.
Важен сигнал за бъдещата политика на Вашингтон е и срещата между американския заместник-министър на отбраната Колби и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Кючуков разговорите показват посоката, в която се развива американската концепция за бъдещето на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трансформатор
08:42 28.08.2026
2 КАТО ТАГАТА И ШАЛАМАНА
Коментиран от #13
08:43 28.08.2026
3 Боруна Лом
08:44 28.08.2026
4 Какво се мени?
08:45 28.08.2026
5 Айляк
08:48 28.08.2026
6 айлайклолипоп
08:50 28.08.2026
7 факуса
08:52 28.08.2026
8 в кратце
08:56 28.08.2026
9 Трансформърс
08:59 28.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СССР не се разпадна, той се "трансформира" , Варшавския договор не се разпадна , а се "трансформира" 😉😉
09:00 28.08.2026
11 хоминид
09:00 28.08.2026
12 Урааа!
09:01 28.08.2026
13 Ъхъ
До коментар #2 от "КАТО ТАГАТА И ШАЛАМАНА":Една от трансформациите на НАТО ще бъде , да му порасне коса!
09:05 28.08.2026
14 НАТО се трансформира
09:10 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВВП
09:13 28.08.2026
17 колко справедливо за човечеството
09:21 28.08.2026
18 Кажи бе
09:21 28.08.2026
19 Шаран БГ
Е-е-е, няма как, Косово ще си остане държавица -. военна САЩ база на континента, че и на други места. САЩ се има за хегемон на Кълбото, но все пак има уважение към другите "батковци", като Китай, Русия......
09:25 28.08.2026
20 Хем няма да ни защитава
Еничарите не са ни драли така безпощадно.
Стотици милиарди през годините, вместо тези пари да изградят водна инфраструктура, евтин ток, и достъпно земеделие.
Сами от Държава станахме Територия.
За 36 години от близо десет милиона станахме 5.5 милиона.
Нищо че бюлетините са за 6 милиона.
Унишожиха ни, без война.
09:29 28.08.2026
21 НАТО да си се трансформира
09:32 28.08.2026
22 Без излишни приказки
09:33 28.08.2026
23 az СВО Победа 81
09:36 28.08.2026
24 Смешник,
09:41 28.08.2026
25 Артилерист
09:43 28.08.2026