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Йордан Божилов: НАТО се трансформира

Йордан Божилов: НАТО се трансформира

28 Август, 2026 08:41 716 25

  • йордан божилов-
  • нато-
  • заплаха-
  • русия

Важен сигнал за бъдещата политика на Вашингтон е и срещата между американския заместник-министър на отбраната Колби и генералния секретар на НАТО Марк Рюте

Йордан Божилов: НАТО се трансформира - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, а Съединените щати (САЩ) вероятно ще намалят военното си присъствие на Стария континент. Това е един от основните въпроси на фона на подготвяния от американската администрация преглед на разположените в Европа американски военни сили.

Темата коментираха в студиото на "Денят започва" по БНТ Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната, и Любомир Кючуков, дипломат и бивш заместник-министър на външните работи.

Според Йордан Божилов НАТО върви към сериозна трансформация, определяна като „НАТО 3.0“. Тя предвижда европейските държави да поемат по-голям дял от отговорността за сигурността на континента, докато ангажиментът на САЩ постепенно бъде намален.

Това, според Божилов, може да означава по-малко американски военнослужещи в Европа и промени в командните и общите структури на Алианса.

Трансформацията се случва на фона на войната в Украйна, влошените отношения между Европа и Русия и завръщането на редица принципи, характерни за периода на Студената война.

Важен сигнал за бъдещата политика на Вашингтон е и срещата между американския заместник-министър на отбраната Колби и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Кючуков разговорите показват посоката, в която се развива американската концепция за бъдещето на Алианса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трансформатор

    30 0 Отговор
    Ориенира се към небитието при Вършавския договор, точно където му е мястото.

    08:42 28.08.2026

  • 2 КАТО ТАГАТА И ШАЛАМАНА

    32 0 Отговор
    И ТОЯ ЕВРОАТЛАНТ Е КУХ КАТО МАНЕРКА

    Коментиран от #13

    08:43 28.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    27 0 Отговор
    АБЕ ПЕДИ ТИ НЕ БЕШЕ ЛИ НА ФРОНТА

    08:44 28.08.2026

  • 4 Какво се мени?

    27 0 Отговор
    Вълкът кожата си мени, но нравът, не! Малко дръглив е с шарен уклон, но не е защитен съюз, а банда главорези.

    08:45 28.08.2026

  • 5 Айляк

    19 0 Отговор
    Да, Рютко и той се трансформира.

    08:48 28.08.2026

  • 6 айлайклолипоп

    6 0 Отговор
    американския вестник-регистър на отбраната Колби и Епруветки

    08:50 28.08.2026

  • 7 факуса

    10 0 Отговор
    не ни трябва нато а силна полиция и мигрантите вън,тяхното присъствие в европа си основен враг за европейците,не им трябват външни врагове при наличието на такава маса млади в бойна възраст младежи

    08:52 28.08.2026

  • 8 в кратце

    6 0 Отговор
    НАТО-то се трансформирова в плато за миене на зелени чуци и плодове. Мъ-хъ! Който не си плаща,няма НАТО-има Стакато.Без еф шестнадесетки.

    08:56 28.08.2026

  • 9 Трансформърс

    8 0 Отговор
    Трансформира се, от трабанта на Паси, до сламено плашило за гарги.

    08:59 28.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, ясно ли ви е-
    СССР не се разпадна, той се "трансформира" , Варшавския договор не се разпадна , а се "трансформира" 😉😉

    09:00 28.08.2026

  • 11 хоминид

    2 0 Отговор
    Дядо Али но ток,но токчета.

    09:00 28.08.2026

  • 12 Урааа!

    6 0 Отговор
    НАТО се трансформира - от трън, та на глог!

    09:01 28.08.2026

  • 13 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "КАТО ТАГАТА И ШАЛАМАНА":

    Една от трансформациите на НАТО ще бъде , да му порасне коса!

    09:05 28.08.2026

  • 14 НАТО се трансформира

    5 0 Отговор
    в купчина трупове. Смър на еврастите-атлантиди

    09:10 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВВП

    2 0 Отговор
    Ние ще му помогнем убау да се трансформира

    09:13 28.08.2026

  • 17 колко справедливо за човечеството

    2 0 Отговор
    нато се трансформира в един ненужен труп

    09:21 28.08.2026

  • 18 Кажи бе

    3 0 Отговор
    колко дълбоки трябва да бъдат по-нататъшните съкращения? А?

    09:21 28.08.2026

  • 19 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Вероятно хамериканците са започнали да поумняват и проумяват, че някои европци са достатъчно военнолюбиви и агресивни, такива са били, са и ще си остонат навеки. Могат без тяхна помощ самички да си навлекат достатъчн беди и ........и са решили да се поодръпнан по настрана.
    Е-е-е, няма как, Косово ще си остане държавица -. военна САЩ база на континента, че и на други места. САЩ се има за хегемон на Кълбото, но все пак има уважение към другите "батковци", като Китай, Русия......

    09:25 28.08.2026

  • 20 Хем няма да ни защитава

    3 0 Отговор
    хем вноските към ЕС и отан се увеличават с 5%, хем сме длъжни даим купуваме старите железа, хем за обучение, хем неизгодни договори с лихви, инфлации, без плащане на бази.
    Еничарите не са ни драли така безпощадно.
    Стотици милиарди през годините, вместо тези пари да изградят водна инфраструктура, евтин ток, и достъпно земеделие.
    Сами от Държава станахме Територия.
    За 36 години от близо десет милиона станахме 5.5 милиона.
    Нищо че бюлетините са за 6 милиона.
    Унишожиха ни, без война.

    09:29 28.08.2026

  • 21 НАТО да си се трансформира

    2 0 Отговор
    Щом има "трансформация" естествено че и нов договор за членство трябва да има и ту-туууу... референдум !

    09:32 28.08.2026

  • 22 Без излишни приказки

    1 0 Отговор
    Американците не искат да дават вече пари.

    09:33 28.08.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    На неонацистът Божилов му се разтрепериха коленцата, защото и той ще ходи на Народен съд 2! 🤣🤣🤣

    09:36 28.08.2026

  • 24 Смешник,

    1 0 Отговор
    Нито "командните" са общи, нито въобще има каквито и да било "общи структури на Алианса" . Само един офис е общ и климатика в него !

    09:41 28.08.2026

  • 25 Артилерист

    1 0 Отговор
    Божилов ни го натрапват като военен експерт, но всъщност той е праволинеен атлантист, в което освен нагаждачество към силните на деня, няма нищо експертно...

    09:43 28.08.2026

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