Йордан Божилов: НАТО се трансформира

Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, а Съединените щати (САЩ) вероятно ще намалят военното си присъствие на Стария континент. Това е един от основните въпроси на фона на подготвяния от американската администрация преглед на разположените в Европа американски военни сили.

Темата коментираха в студиото на "Денят започва" по БНТ Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната, и Любомир Кючуков, дипломат и бивш заместник-министър на външните работи.

Според Йордан Божилов НАТО върви към сериозна трансформация, определяна като „НАТО 3.0“. Тя предвижда европейските държави да поемат по-голям дял от отговорността за сигурността на континента, докато ангажиментът на САЩ постепенно бъде намален.

Това, според Божилов, може да означава по-малко американски военнослужещи в Европа и промени в командните и общите структури на Алианса.

Трансформацията се случва на фона на войната в Украйна, влошените отношения между Европа и Русия и завръщането на редица принципи, характерни за периода на Студената война.

Важен сигнал за бъдещата политика на Вашингтон е и срещата между американския заместник-министър на отбраната Колби и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Кючуков разговорите показват посоката, в която се развива американската концепция за бъдещето на Алианса.