Какво да знаем за бактерията Legionella и лятото… Д-р Люцканова и д-р Цанкова пред ФАКТИ

Пациент с тежка инфекция, причинена от бактерията Legionella, бе спасен в УМБАЛ Бургас. След няколко седмици интензивно лечение в реанимацията 28-годишният мъж вече е извън опасност и ще продължи възстановяването си в специализираната белодробна болница. Какво е добре да знаем за бактерия Legionella през лятото… Пред ФАКТИ говорят д-р Даниела Люцканова (вляво), началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение, и д-р Калина Цанкова, завеждащ Микробиологичната лаборатория в болницата.



- Д-р Люцканова, д-р Цанкова, легионелната инфекция често остава неразпозната в началото. Кои симптоми трябва да насочат лекарите и пациентите към съмнение именно за легионелна пневмония?

- Д-р Даниела Люцканова: Легионелната инфекция започва със симптоми, които много наподобяват грип или друга респираторна инфекция – висока температура, втрисане, суха или влажна кашлица, отпадналост, мускулни болки. Това, което трябва да насочи вниманието, е бързото влошаване на състоянието, появата на задух и липсата на ефект от стандартното лечение.

- Д-р Калина Цанкова: При някои пациенти се наблюдават и стомашно-чревни симптоми или обърканост. Именно затова при тежка пневмония с нетипично протичане е важно своевременно да се мисли и за Legionella.

- Доколко критично беше състоянието на 28-годишния пациент при постъпването му в болницата и в кой момент осъзнахте, че се борите буквално за живота му?

- Д-р Д. Л.: Пациентът постъпи в изключително тежко общо състояние с бързо развиваща се тежка дихателна недостатъчност. Въпреки незабавното лечение се наложи продължителна апаратна вентилация в продължение на почти две седмици. Още в първите часове беше ясно, че инфекцията протича агресивно и че всяко забавяне може да бъде фатално. Благодарение на навременната диагностика, правилната антибиотична терапия и усилията на мултидисциплинарния екип успяхме да овладеем заболяването.

- Много хора свързват тежката пневмония с възрастни или хронично болни пациенти. Как се стигна до толкова тежко протичане при едва 28-годишен човек?

- Д-р К. Ц.: Вярно е, че най-често тежките легионелни инфекции се наблюдават при възрастни хора или пациенти с придружаващи заболявания. Но Legionella може да причини тежко заболяване и при млади хора, особено ако имат намален имунитет или придружаващи заболявания като диабет. В случая инфекцията протече изключително агресивно, но тя не се е появила внезапно – пациентът не се е чувствал добре поне седмица преди това, самолекувал се е с разпространени симптоматични медикаменти. Това показва, че възрастта сама по себе си не е гаранция за леко протичане и че тежка пневмония може да се развие при всеки.

- Колко време може да се загуби, ако пациентът бъде лекуван като при обикновена вирусна инфекция или стандартна бактериална пневмония? Какви са рисковете от подобно забавяне?

- Д-р Д. Л.: При легионелната инфекция времето за диагностициране е изключително важно. Стандартните антибиотици, които често се използват при бактериална пневмония, не винаги действат срещу Legionella. Ако диагнозата се забави, състоянието може бързо да прогресира до тежка дихателна недостатъчност, сепсис и полиорганна недостатъчност. Затова ранното разпознаване и правилният избор на антибиотик могат да бъдат животоспасяващи.

- В рамките на три месеца това е втори случай на легионелна инфекция във вашата болница. Говорим ли за случайно струпване на случаи, или има основания за по-сериозно внимание към тази бактерия?

- Д-р Д. Л.: Двата случая в рамките на няколко месеца не трябва да се приемат като епидемично огнище, но са напомняне, че Legionella е причинител, за който трябва активно да се мисли при тежки пневмонии с нетипично или бързо влошаващо се протичане. Това е инфекция, която вероятно в миналото е оставала недиагностицирана в част от случаите, тъй като не винаги се изследва целенасочено.

- Д-р К. Ц.: Днес разполагаме с възможности за бърза микробиологична диагностика, а най-важното е доброто взаимодействие между клиницисти и микробиолози, защото ранното установяване на причинителя променя лечението и прогнозата на пациента.



- Къде най-често се крие бактерията Legionella? Трябва ли хората да се притесняват от хотелски климатици, бойлери, душове, обществени сгради или други водни инсталации?

- Д-р Д. Л.: Legionella е водна бактерия. Тя се развива в застояла или недостатъчно поддържана топла вода и може да бъде открита във водопроводни системи, бойлери, душове, охладителни кули и някои климатични инсталации. Заразяването става чрез вдишване на фини водни аерозоли, а не чрез пиене на вода и не се предава от човек на човек. Добрата поддръжка на водните системи значително намалява риска.

- Има ли начин човек да се предпази от заразяване с Legionella и какви мерки трябва да предприемат хотели, болници, предприятия и собственици на сгради, за да намалят риска?

- Д-р К. Ц.: Най-важната профилактика е правилната поддръжка на водните инсталации – редовно почистване, контрол на температурата на водата, недопускане на застой и периодичен микробиологичен контрол при необходимост. Това е особено важно за болници, хотели и големи обществени сгради. За отделния човек няма специфична ваксина или профилактично лечение, но рискът е минимален, когато системите се поддържат правилно.

- След подобно тежко заболяване и почти две седмици на апаратна вентилация какво възстановяване предстои на пациента? Ще останат ли трайни последици за белите дробове или той има шанс да се върне към нормален начин на живот?

- Д-р Д. Л.: Предстои постепенно възстановяване, което може да продължи седмици или месеци. След толкова тежка пневмония организмът има нужда от време, за да възстанови белодробната функция и физическата издръжливост. При младите пациенти прогнозата обикновено е добра и има реален шанс за пълно възстановяване, ако не са настъпили необратими усложнения.

- Какво е най-важното послание, което бихте отправили към хората? Кога една висока температура, кашлица и задух вече не са "обикновен грип", а сигнал за незабавна лекарска помощ?

- Д-р Д. Л.: Посланието е просто – не подценявайте симптомите. Ако високата температура продължава, ако кашлицата се засилва, появи се задух или общото състояние рязко се влошава, трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

- Д-р К. Ц.: Колкото по-рано бъде поставена точната диагноза и започне правилното лечение, толкова по-големи са шансовете за пълно възстановяване. Именно този случай показва колко решаващи могат да бъдат навременната диагностика, екипната работа и съвременната микробиология за спасяването на човешки живот.