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И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова нареди проверка на сигналите от ДАНС

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова нареди проверка на сигналите от ДАНС

18 Септември, 2026 17:41 428 16

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Изискват информация за всички визирани досъдебни производства

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова нареди проверка на сигналите от ДАНС - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати официално искане до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев за предоставяне на пълната справка със сигналите, изнесени по-рано на брифинг в Министерския съвет. Действията са предприети този петък, съобщават от Прокуратурата на Република България.

Намесата на Върховната прокуратура

От държавното обвинение посочват, че предстои да бъдат разпоредени незабавни действия от страна на прокурори от Върховната касационна прокуратура (ВКП). Тяхната задача ще бъде да проверят хода на работата по постъпилите сигнали и да окажат методическа помощ на наблюдаващите прокурори, ако такава е необходима.

От всички административни ръководители на компетентните прокуратури в страната ще бъде изискана подробна информация за конкретните преписки и досъдебни производства, визирани от агенцията.

Анализ и евентуални обвинения

След като данните бъдат получени и анализирани, прокуратурата ще предприеме действия в рамките на закона, за да осигури срочно и ефективно разследване. При събиране на достатъчно доказателства за извършено престъпление, ще бъде потърсена наказателна отговорност от виновните лица.

„Прокуратурата на Република България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията“, посочват в заключение от институцията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новият Ши.ш.и

    1 0 Отговор
    Вече се казва Бос...нешки от Филибето......

    17:44 18.09.2026

  • 2 ГаНчо

    1 1 Отговор
    Тия прокуратурата вредят на държавата.

    17:45 18.09.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Имам въпрос един: защо статиите свързани с А1 никога не са с включени коментари?

    Коментиран от #6

    17:45 18.09.2026

  • 4 хехе

    2 0 Отговор
    Чула пръдла великден па скочило прокуратурата къде бля досега.

    17:46 18.09.2026

  • 5 тъй ли...

    2 0 Отговор
    А ще се разследва ли бомбената заплаха, отложила делото срещу Местан?

    17:47 18.09.2026

  • 6 тъй ли...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Защото са рекламни. А в рекламите се казва и пише всичко за пари.

    17:48 18.09.2026

  • 7 Петроханско жълтопаветниче

    1 0 Отговор
    Сърдя се!

    Ще протестирам на жълтите павета заедно с всичките софийски гейове!

    Ще се оплача на леля Асена и на онзи нискочелия маймун от баща комунистически натегач в някакво си крайгранично селце, който успешно клевети разносвачи на пици!

    Искам справвдливост за нашия Лама!

    17:52 18.09.2026

  • 8 Главна жужатура

    0 0 Отговор
    Заместничката на бившия главен жираф, сега ли се сети?

    17:54 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    2 0 Отговор
    време е да изгърми АЕЦ а и да ви затриеБОКЛУЦИ

    18:00 18.09.2026

  • 16 Чист

    0 0 Отговор
    Комунизъм

    18:01 18.09.2026

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