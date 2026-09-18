И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова нареди проверка на сигналите от ДАНС

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати официално искане до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев за предоставяне на пълната справка със сигналите, изнесени по-рано на брифинг в Министерския съвет. Действията са предприети този петък, съобщават от Прокуратурата на Република България.

Намесата на Върховната прокуратура

От държавното обвинение посочват, че предстои да бъдат разпоредени незабавни действия от страна на прокурори от Върховната касационна прокуратура (ВКП). Тяхната задача ще бъде да проверят хода на работата по постъпилите сигнали и да окажат методическа помощ на наблюдаващите прокурори, ако такава е необходима.

От всички административни ръководители на компетентните прокуратури в страната ще бъде изискана подробна информация за конкретните преписки и досъдебни производства, визирани от агенцията.

Анализ и евентуални обвинения

След като данните бъдат получени и анализирани, прокуратурата ще предприеме действия в рамките на закона, за да осигури срочно и ефективно разследване. При събиране на достатъчно доказателства за извършено престъпление, ще бъде потърсена наказателна отговорност от виновните лица.

„Прокуратурата на Република България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията“, посочват в заключение от институцията.