Вигенин: Европа не трябва да губи здравните си иновации заради липса на финансиране и бавни процедури

„Трябва да гарантираме, че новите компании, които развиват здравни иновации, получават достатъчно възможности за финансиране, така че да не се налага да отиват отвъд океана, както се случва сега.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на дискусия в рамките на инициативата HealthTech Buzz @ KOSHER 2026 в София, организирана от Клъстера за дигитално здравеопазване и иновации България (DHI Cluster).

Евродепутатът участва в кръгла маса, посветена на пречките пред развитието на здравните иновации - от научната разработка и клиничното валидиране до финансирането, достъпа до европейските пазари и реалното внедряване на новите технологии. Събитието се провежда в рамките на проекта IRHIS, подкрепен от Европейския съюз чрез Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации (I3).

Вигенин постави акцент върху необходимостта европейските компании да получават подкрепа по целия път от идеята до реалното производство и излизането на пазара. Според него особено сериозен проблем остава достъпът до капитал за разрастване, заради който перспективни европейски компании търсят възможности за развитие извън ЕС. „Не е достатъчно да помогнем една добра идея да се превърне в разработка. Трябва да създадем условия тази разработка да се развие, да намери финансиране и да стигне до пазара именно в Европа“, подчерта Вигенин.

Той обърна специално внимание и на дългите и сложни процедури за одобряване на нови лечения и лекарства, които забавят практическото приложение на научните разработки. „Трябва да ускорим този процес, без да правим компромис с безопасността на хората. Става дума за нашето здраве“, заяви Вигенин.

Сред сериозните препятствия пред здравните иновации той открои и различията между националните здравни системи в ЕС, които затрудняват клиничните изпитвания, обмена на здравни данни и разработването на съвместни трансгранични проекти.„Имаме 27 държави членки и 27 различни здравни системи, с регулации, които често се различават значително. Това е едно от големите предизвикателства пред всичко, което правим в тази област“, отбеляза евродепутатът.

По думите му повече съвместни европейски проекти могат постепенно да изграждат връзки не само между компании и научни организации, но и между самите здравни системи. Като пример Вигенин посочи IRHIS, чиято логика е да свързва регионални иновационни екосистеми и да подпомага здравни технологии по пътя от пилотното валидиране към реалното приложение, инвестиционната готовност и международното развитие.

Вигенин постави и въпроса за мястото на здравеопазването в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Според него при нарастващите потребности в други области Европа трябва да запази достатъчно ресурс за здраве и здравни иновации. Сред възможностите за подкрепа той открои и новото европейско законодателство, което е в процес на приемане като Акта за биотехнологиите, който ще гарантира по-бързото развитие на стратегически проекти в тази област, както и по-доброто им свързване с публично и частно финансиране с цел разрастване.

Според него една от важните задачи пред ЕС е компаниите от България и другите по-слабо развити региони да получат по-предвидим достъп до европейски партньорства, инвестиции, пилотни проекти и пазари, вместо развитието им да зависи основно от индивидуални контакти.

Именно достъпът до европейските вериги на стойност е сред централните теми на инициативата HealthTech Buzz. Форумът събра в София стартъпи, представители на здравния сектор, научни организации, инвеститори, институции и утвърдени компании.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/