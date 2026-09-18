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Изборните секции в Сочи се наложи да затворят заради опасност от дронове
  Тема: Украйна

Изборните секции в Сочи се наложи да затворят заради опасност от дронове

18 Септември, 2026 17:35 428 17

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  • украйна

Украйна редовно атакува с дронове Сочи и други градове на територията на Русия като част от съпротивата си срещу пълномащабната инвазия

Изборните секции в Сочи се наложи да затворят заради опасност от дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборните секции в руския черноморски град Сочи се наложи да затворят врати за кратко заради опасност от дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

От съображения за сигурност членовете на секционните комисии, избирателите и изборните наблюдатели се скриха в бомобубежища, каза кметът Андрей Прошунин.

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Малко след това той обяви край на тревогата и разреши изборният ден да продължи. Днес Русия гласува на избори за Държавна дума, които се очаква да затвърдят доминацията на прокремълските партии в долната камара на руския парламент.

Украйна редовно атакува с дронове Сочи и други градове на територията на Русия като част от съпротивата си срещу пълномащабното нахлуване, предприето от Москва срещу нея през февруари 2022 г.

Общо 244 места за гласуване в Сочи се очаква да останат отворени до края на изборите в неделя. Поради тревогата заради дроновете, временно бе преустановено и въздушното движение над популярния туристически регион.

Над 110 милиона души, имащи право на глас, в най-голямата страна в света са призовани пред урните, за да изберат 450 депутати в новата Дума. Опозицията не получи разрешение да участва.

Първите резултати се очакват в неделя в 20:00 ч. местно време в Калининград (18:00 ч. по Гринуич), след като приключи изборният ден и в руския ексклав на Балтийско море.

Всички десет партии, представени в бюлетината, са смятани за близки до Кремъл и руския президент Владимир Путин и подкрепят войната в Украйна. През август единствената останала формация, противопоставяща се на бойните действия, либералната "Яблоко", която беше допусната до участие във вота, в крайна сметка също бе дисквалифицирана.

Путин нарече изборите "колективен принос за победата на Русия" в Украйна.

Вотът, който критиците определиха като нечестен в аванс, е разглеждан и като референдум за подкрепата за продължаването на войната, отбелязва ДПА.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Може ли факти пяснаят защо не може да се коментира под статиите за евреина Вигенин ,той ли е шега дълбоката държава която ни дои и цеди

    Коментиран от #3, #6

    17:39 18.09.2026

  • 2 И да не гласуват,

    4 3 Отговор
    пак ще им преброят гласа.

    17:39 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    5 3 Отговор
    Изинявайте копейки по строежите.... Сорос ме набра и ми заповяда да съм мнооооого многоходов ахахаха

    Коментиран от #7

    17:41 18.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор
    Това са дребни детайли Важно е довечера деветдесет и осем процента за Путин Другото е мижи да те лажем

    17:42 18.09.2026

  • 6 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Профилактика. Вход само за неваксинирани.

    17:42 18.09.2026

  • 7 Путин многоходовия

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Русия не е част от великите сили. Ние сме износители на въглища, дърва и олигарси със средно образование.

    17:44 18.09.2026

  • 8 За 26 Години

    4 2 Отговор
    ПУТИН ПРЕВЪРНА РУСИЯ В КЕНЕФ.

    СЕГА ОСТАВА САМО ДА ИЗПУСНЕ

    ФЕКАЛИИТЕ .

    ФИНАЛЪТ НАБЛИЖАВА.

    17:46 18.09.2026

  • 9 мимикрия

    2 3 Отговор
    Отворени или затворени изборни секции, гласуването продължава, а резултата от избора е предварително определен.

    17:48 18.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Зима иде ,рок няма да има ,топла вода трудно е без ток е ЕС ще има ама скъп ,за укрия ми се струва че, не

    Коментиран от #17

    17:48 18.09.2026

  • 11 Рус нак

    1 2 Отговор
    Тавариш Путин, да не би да има война ??

    Коментиран от #13

    17:49 18.09.2026

  • 12 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    1 1 Отговор
    Избори под дулата на автомати . Пълен фарс.

    17:50 18.09.2026

  • 13 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рус нак":

    Не. Има СВО.

    Коментиран от #15, #16

    17:50 18.09.2026

  • 14 Клоуна пусин 🤡💩

    2 2 Отговор
    Ами да беше се примолил на Президент Зеленски, както на 9-ти май, да не си разхожда дроновете за един ден над руслямския КЕНf

    17:52 18.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    СВО 🤣🤣🤣

    18:00 18.09.2026

  • 17 Няма страшно

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Ще те пратим в руския рай да не ни хленчиш по цял ден тук.

    18:06 18.09.2026

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