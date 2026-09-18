Изборните секции в Сочи се наложи да затворят заради опасност от дронове

Изборните секции в руския черноморски град Сочи се наложи да затворят врати за кратко заради опасност от дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

От съображения за сигурност членовете на секционните комисии, избирателите и изборните наблюдатели се скриха в бомобубежища, каза кметът Андрей Прошунин.

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Малко след това той обяви край на тревогата и разреши изборният ден да продължи. Днес Русия гласува на избори за Държавна дума, които се очаква да затвърдят доминацията на прокремълските партии в долната камара на руския парламент.

Украйна редовно атакува с дронове Сочи и други градове на територията на Русия като част от съпротивата си срещу пълномащабното нахлуване, предприето от Москва срещу нея през февруари 2022 г.

Общо 244 места за гласуване в Сочи се очаква да останат отворени до края на изборите в неделя. Поради тревогата заради дроновете, временно бе преустановено и въздушното движение над популярния туристически регион.

Над 110 милиона души, имащи право на глас, в най-голямата страна в света са призовани пред урните, за да изберат 450 депутати в новата Дума. Опозицията не получи разрешение да участва.

Първите резултати се очакват в неделя в 20:00 ч. местно време в Калининград (18:00 ч. по Гринуич), след като приключи изборният ден и в руския ексклав на Балтийско море.

Всички десет партии, представени в бюлетината, са смятани за близки до Кремъл и руския президент Владимир Путин и подкрепят войната в Украйна. През август единствената останала формация, противопоставяща се на бойните действия, либералната "Яблоко", която беше допусната до участие във вота, в крайна сметка също бе дисквалифицирана.

Путин нарече изборите "колективен принос за победата на Русия" в Украйна.

Вотът, който критиците определиха като нечестен в аванс, е разглеждан и като референдум за подкрепата за продължаването на войната, отбелязва ДПА.