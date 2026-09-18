Изборните секции в Сочи се наложи да затворят заради опасност от дронове

Изборните секции в руския черноморски град Сочи се наложи да затворят врати за кратко заради опасност от дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.
От съображения за сигурност членовете на секционните комисии, избирателите и изборните наблюдатели се скриха в бомобубежища, каза кметът Андрей Прошунин.
Малко след това той обяви край на тревогата и разреши изборният ден да продължи. Днес Русия гласува на избори за Държавна дума, които се очаква да затвърдят доминацията на прокремълските партии в долната камара на руския парламент.
Украйна редовно атакува с дронове Сочи и други градове на територията на Русия като част от съпротивата си срещу пълномащабното нахлуване, предприето от Москва срещу нея през февруари 2022 г.
Общо 244 места за гласуване в Сочи се очаква да останат отворени до края на изборите в неделя. Поради тревогата заради дроновете, временно бе преустановено и въздушното движение над популярния туристически регион.
Над 110 милиона души, имащи право на глас, в най-голямата страна в света са призовани пред урните, за да изберат 450 депутати в новата Дума. Опозицията не получи разрешение да участва.
Първите резултати се очакват в неделя в 20:00 ч. местно време в Калининград (18:00 ч. по Гринуич), след като приключи изборният ден и в руския ексклав на Балтийско море.
Всички десет партии, представени в бюлетината, са смятани за близки до Кремъл и руския президент Владимир Путин и подкрепят войната в Украйна. През август единствената останала формация, противопоставяща се на бойните действия, либералната "Яблоко", която беше допусната до участие във вота, в крайна сметка също бе дисквалифицирана.
Путин нарече изборите "колективен принос за победата на Русия" в Украйна.
Вотът, който критиците определиха като нечестен в аванс, е разглеждан и като референдум за подкрепата за продължаването на войната, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #3, #6
17:39 18.09.2026
2 И да не гласуват,
17:39 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин
Коментиран от #7
17:41 18.09.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:42 18.09.2026
6 Факти
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Профилактика. Вход само за неваксинирани.
17:42 18.09.2026
7 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Путин":Русия не е част от великите сили. Ние сме износители на въглища, дърва и олигарси със средно образование.
17:44 18.09.2026
8 За 26 Години
СЕГА ОСТАВА САМО ДА ИЗПУСНЕ
ФЕКАЛИИТЕ .
ФИНАЛЪТ НАБЛИЖАВА.
17:46 18.09.2026
9 мимикрия
17:48 18.09.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #17
17:48 18.09.2026
11 Рус нак
Коментиран от #13
17:49 18.09.2026
12 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
17:50 18.09.2026
13 Путин
До коментар #11 от "Рус нак":Не. Има СВО.
Коментиран от #15, #16
17:50 18.09.2026
14 Клоуна пусин 🤡💩
17:52 18.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СВО - Cyka Boва 0бocpaлcя
До коментар #13 от "Путин":СВО 🤣🤣🤣
18:00 18.09.2026
17 Няма страшно
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Ще те пратим в руския рай да не ни хленчиш по цял ден тук.
18:06 18.09.2026