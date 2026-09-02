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Министър Иван Василев: Ще работим за честен и прозрачен машинен вот; съкращаваме над 20% от министерството

Министър Иван Василев: Ще работим за честен и прозрачен машинен вот; съкращаваме над 20% от министерството

2 Септември, 2026 18:12 457 5

  • иван василев-
  • избори-
  • машинен вот-
  • администрация-
  • съкращаване

Още на втората седмица предложихме нов устройствен правилник, от 19 дирекциите станаха 8

Министър Иван Василев: Ще работим за честен и прозрачен машинен вот; съкращаваме над 20% от министерството - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работата ми като координатор на целия изборен процес и работата на министерството е да удостоверим изправността и честността на машините и машинното гласуване. Ще направим всичко възможно да отворим този процес, за да няма капка съмнение у българите, че както е даден техният глас, така е отчетен. Това заяви пред бТВ Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация.

По думите му противниците на машинното гласуване са тези, които са добри в правенето на избори на хартия и в правенето на манипулации на хартия: „Всички видяхме как се манипулира хартиеното гласуване. Машината може да ни даде един по-честен начин на преброяване на гласовете, ще елиминира зачеркването с химикал на бюлетините, което да ги направи невалидни.“

Обърна внимание, че ЦИК е пуснала обществена поръчка, като фирмите, които ще се явят и ще спечелят, ще проверят изправността на машините, ще заменят частите с изтекла гаранция, за да имаме изправни машини на изборите.

„Ще направя всичко възможно всички български граждани да бъдат съпричастни в целия процес. За пръв път участвам в организацията на изборите. Заедно ще отворим за наблюдение целия този процес“, обеща министърът.

Относно системата за прозрачност за обществените поръчки СИГМА, Василев коментира: „Първата версия, която представихме още в първия месец от встъпването ни в длъжност, е стъпка към прозрачността. Предстои надграждането на системата, за да имат гражданите повече инструменти, да следят как се харчат обществените средства. Наблюдава се постоянно използване на системата – отчитаме над 30 000 посещения дневно. Ще има връзка с Търговския регистър, както и подадените декларации на публични лица. Така ще се следи има ли преплитане между такива лица и спечелването на обществени поръчки. Във версия 3 ще се направи така, че да не се пишат обществените поръчки по начин, който да гарантира победата на една конкретна фирма. Във версия 4 ще следим дали фирмите не завишават изкуствено цените, на които продават на държава стоки и услуги. Последните версии обаче са свързани със законови промени.“

„Дигиталният портфейл е самоличността на българските граждани – да се верифицират пред държавата електронно; когато искате да ползвате електронни услуги, да докажете, че това сте вие и държавата да верифицира това. Например – когато подавате данъчната декларация, когато искате да си запазите час при личния лекар, да си смените личната карта или да използвате услугите на КАТ. Към момента имате нужда от ПИК, трябва и да влизате в хиляди сайтове. Сега в министерството разработваме дигиталния портфейл, за да може до края на годината да е достъпен. Следващата стъпка е достъпът до тези услуги, защото сега са разпокъсани по сайтове с множество пароли. Ще предложим единно мобилно приложени и сайт, като чрез идентифициране с дигиталния портфейл да стане бързо и удобно комуникирането с администрацията“, разясни той.

Министърът сподели, че е заварил вдигане на рамене и отговор „проектът е до никъде“, когато е дошъл на власт. Според него това са загубени време и възможности България да води и да бъде добрият пример.

„Още на втората седмица предложихме нов устройствен правилник, от 19 дирекциите станаха 8, сега започва съкращаване над 20% от числения състав на министерството. През последните два-три месеца следяхме кой как си върши работата – има ли проактивност, бързо ли изпълнява задачите в срок, или пък има размотаване, не се работи, казва се „тук не е информация“. Тези, които са идентифицирани като такива, които не си вършат работата, ще бъдат помолени да напуснат“, обяви още министърът на иновациите и дигиталната трансформация

Той гордо обяви, че получава отговори на свои въпроси от роботи, включително от робота Робърт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прозрачен

    0 2 Отговор
    Гласувам по сто пъти на ден за Радев и никой не ме вижда, защото съм прозрачен.

    Коментиран от #4

    18:20 02.09.2026

  • 2 Това беше

    3 1 Отговор
    Едно изключително глупаво интервю между едни меко казано наивни хора , които идея нямат от къде идва хляба и материалните неща. Може би знаят че тока идва от копчето на стената. ....

    18:23 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не ти разбрах мнението

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прозрачен":

    Но не съм ти сложил аз минуса.

    18:25 02.09.2026

  • 5 Жалко че отново ни манипулират

    0 0 Отговор
    В голямата си част служителите на това министерство са пенсионери, пенсионирани бивши полицаи и военни.

    18:44 02.09.2026

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