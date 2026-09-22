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Александър Томов обещава необлагаем минимум от 800 евро

Александър Томов обещава необлагаем минимум от 800 евро

22 Септември, 2026 19:42 825 64

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  • президент-
  • избори

Кандидат-президентската двойка на „Евролевица“ представи платформата си

Александър Томов обещава необлагаем минимум от 800 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент на партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов се обяви за нова стратегия за развитие на България по време на съвместен брифинг в БТА с кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов. Лидерът на формацията е категоричен, че без спешни мерки страната е изправена пред демографски и икономически колапс.

Демографският срив в цифри

Томов подчерта, че българската нация е намаляла с 26 процента за последните 30 години. По думите му раждаемостта е спаднала драстично, като в момента се раждат едва 50 000 деца годишно на фона на 100 000 смъртни случая.

Темата за демографската криза присъства активно в дневния ред, след като в средата на юли официален доклад на Европейската комисия отчете, че България е сред държавите в Европейския съюз с траен спад и застаряване на населението.

Икономически реформи и данъци

В икономически план Томов посочи, че над 2 милиона българи живеят в бедност, а повече от три четвърти от хранителните продукти на родния пазар се внасят от чужбина.

За справяне със ситуацията кандидат-президентската двойка предлага въвеждането на прогресивен данък. Идеята предвижда заплатите до 800 евро да не се облагат, а за доходите до 3000 евро данъчната ставка да бъде 10 процента. Като допълнителна мярка се предлага държавата да поеме ролята на гарант при ипотечни кредити за млади семейства с граждански брак и поне едно дете.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марджи

    3 32 Отговор
    Това е много добро начало. Бих гласувал затова.

    Коментиран от #41, #60

    19:44 22.09.2026

  • 2 Чорбара

    49 1 Отговор
    Това няма нищо общо с президентската институция лъжец.

    19:48 22.09.2026

  • 3 Червени бokлyци !

    25 7 Отговор
    Това не е в правомощията на Президента .
    Няма нещо, което русофилистика да не може да ти обещае, даже и невъзможното.
    Е я на, наркоЙотовица ще се бори за kirilicata , ама не знае още срещу кого.

    19:49 22.09.2026

  • 4 симеон крадкобурготски

    18 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    19:49 22.09.2026

  • 5 Пешо

    36 0 Отговор
    Тоя като професионален кандидат президент още ли не е научил, че обещанияга му не влизат в правомощията на президента

    19:49 22.09.2026

  • 6 кабакрадев

    7 1 Отговор
    ке ва спася!

    19:51 22.09.2026

  • 7 хехе

    24 0 Отговор
    Само дето президента няма такива правомощия .Лупи би трябвало прекрасно да знае, че сме парламентарна република, а не Президентска така.

    19:51 22.09.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    17 0 Отговор
    Спокойно може да обещае и 8хил...То обещанието не е, като даването!!

    19:51 22.09.2026

  • 9 добрият вълк лупи

    19 0 Отговор
    блажени са верващите

    19:53 22.09.2026

  • 10 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    И ТОЯ КАТО НА ЦИГАНСКА СВАТБА! ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА Е В ЗАТВОРА

    19:53 22.09.2026

  • 11 пешо

    20 1 Отговор
    как да се върнат младите хора като видят кандидатите за президент

    19:53 22.09.2026

  • 12 доказано от историята

    11 0 Отговор
    в предизборни кампании в България обещанията нямат НИКАКВА стойност дори често са сигнал че ще стане обратното на обещаното...

    19:53 22.09.2026

  • 13 Умнокрасив

    12 5 Отговор
    Българите с 1/4 по-малко за 30 години . Само евроатлантизма го е постигал .

    Коментиран от #24, #30

    19:54 22.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ

    18 2 Отговор
    Първо трябва да станем президентска република и едва тогава кандидат-президентите могат да омайват населението със захаросани икономически реформи. Това явно все още не се знае и разбира от бившите и настоящи кадри на БСП и русофилите.

    Коментиран от #26

    19:56 22.09.2026

  • 16 Ще гласувам за Волен - Славчо Велков

    1 10 Отговор
    Ще има повече от ментето копейкин защото Волен е оригинала. Може и от Йотова да има повече.
    Документи за участие в изборите са подали двойките:
    Волен Сидеров и Славчо Велков
    .......
    Слава Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
    .....
    Волен Сидеров показа снимка на Костадин Костадинов и заяви : " Българина може добре да различи кое е това менте и кой е оригинала"

    Коментиран от #18, #25

    19:56 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оргинала

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ще гласувам за Волен - Славчо Велков":

    на лъжепатриотите!

    19:57 22.09.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    Тоя даже и за клоун в цирка не става
    Иска се талант. Освен червена комунистическа членска книжка друго си няма завалията. Всъщност има - класическа комунистическа наглост !

    19:58 22.09.2026

  • 20 санчо

    11 0 Отговор
    Томов се е пообъркал, погрешка кандидатства за президент, а се мисли за финансов министър.

    20:01 22.09.2026

  • 21 1111

    13 0 Отговор
    Това не влиза в правомощията на президента!

    20:02 22.09.2026

  • 22 Еро

    8 0 Отговор
    Лупи тоя няма ли да се пенсионира делаверата отдавна свърши с кремиковци. Нищо не можеш да обещава каквото забърса забърса скрий се бе нещастни.

    20:03 22.09.2026

  • 23 Асоциация на таратора по света и о нас

    6 0 Отговор
    Тоя само от снимката му паля свещ за упокой .
    Как може такива физиономии да си мислят ,че някой ще ги избира за нещо въобще

    20:03 22.09.2026

  • 24 Това е

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Умнокрасив":

    Благодарение на 45 годишната комунистическа ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА, "другарю"

    20:04 22.09.2026

  • 25 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ще гласувам за Волен - Славчо Велков":

    Този оригинал се различава много лесно и е неповторим.

    20:04 22.09.2026

  • 26 Ц А Р Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #15 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":

    Добре ,че не съм българин ,щях да съм под украинско иго вече .

    Коментиран от #39

    20:05 22.09.2026

  • 27 вие сериозно ли

    4 0 Отговор
    има ли и един освен родата но тоя и лакеите дето блажат покрай него който да му вярва???

    20:06 22.09.2026

  • 28 Клета наивна копейка 🤪

    6 1 Отговор
    Пък коцето ни обеща да ни върне леФчето, ама друг път.

    Коментиран от #34

    20:09 22.09.2026

  • 29 Пенчо

    1 0 Отговор
    този и тръмп са на един кантар!

    20:10 22.09.2026

  • 30 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Умнокрасив":

    Така е. Желязната завеса държеше стадото в кошарата.
    Добре, че бяха кльоновете, полосите, вишките и всичките простотии свързани с това.

    Коментиран от #35, #48

    20:11 22.09.2026

  • 31 Дончо

    4 0 Отговор
    А по 1000 евро на калпак?

    20:11 22.09.2026

  • 32 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Умиране има, отказ от избори - НЕ !

    20:12 22.09.2026

  • 33 Че то

    10 0 Отговор
    от президента не зависи!

    20:12 22.09.2026

  • 34 И по

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Клета наивна копейка 🤪":

    100 копейки за лев!

    20:13 22.09.2026

  • 35 Ц А Р Путин

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":

    Сега и испанската армия не може да спре преливащата красива демокрация в Сеута

    20:14 22.09.2026

  • 36 Реджо Емилия

    7 0 Отговор
    Сашко, Сашко, може и Кремиковци наново да построиш и да го пуснеш да работи!., Пълни глупости на търкалета!

    20:14 22.09.2026

  • 37 Гандалф

    4 1 Отговор
    Като придложение, само адмираций...Но президента няма такива пълномощия...Просто поредния пиар...по тая логика може да обещае и 2000 евро минимална заплата, 1000 евро минимална пенсия и безплатно здравеопазване...

    Коментиран от #42

    20:15 22.09.2026

  • 38 И рестарт

    7 0 Отговор
    на Кремиковци,а ЦСКА шампион!

    Коментиран от #46

    20:15 22.09.2026

  • 39 Ха ха

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ц А Р Путин":

    Всичко е за предпочитане пред путинското иго. Когато пораснеш може и да разбереш някои елементарни истини.

    Коментиран от #45

    20:16 22.09.2026

  • 40 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Този същият боклук оправи Кремиковци , после оправи и ЦСКА, сега иска да "оправи" държавата ни и да "оправи" всички българи за пореден път!

    20:17 22.09.2026

  • 41 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Марджи":

    МАРДЖИ..МНОГО СИ МИЛА...И НАЙВНА....ТОЗ АЗ ГО ПОЗНАВАМ..БЯГАЙ

    20:19 22.09.2026

  • 42 каквито

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гандалф":

    и "предложения" "реформи" "промени" и "обещания" да дават българските политици резултата ВИНАГИ е забогатяване на едни и същи хора за сметка на останалите!!

    20:19 22.09.2026

  • 43 Клиника "Св. Наум

    9 0 Отговор
    Ако някой е видял лицето от снимката, молим да се обади на 112, за да си го приберем.

    Коментиран от #47

    20:19 22.09.2026

  • 44 Дедовия

    8 0 Отговор
    Още ли вярвате на Сашо Апашо?. Този като каже добър ден, вижте луната изгряла. Май забравихте Кремиковци??. Кой беше в приватизационния съвет тогава???. Хайде вярвайте на таласъми и се минете още веднъж. Успех!!!.

    20:20 22.09.2026

  • 45 Ц А Р Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    Знам знам ,следя живота в България ,цъфтите и връзвате ,от калем

    20:22 22.09.2026

  • 46 Асоциация на таратора по света и о нас

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "И рестарт":

    Яко !🫡

    20:23 22.09.2026

  • 47 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Клиника "Св. Наум":

    АБЕ КАКВА ПСИХИЯТРИЯ....НАПРАВО В СКОТОБОЙНАТА...ДА БЪДЕ ТРАНЖИРАН

    20:23 22.09.2026

  • 48 До СВО

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":

    Ами сега като ги пуснаха, какво остана в България?. И настъпи ли раят на евроатлантиците?. Скоро на тази територия други ще правят държава, знаете кои, а гоите ще слугуват вечно на други. Така беше наредено.

    20:25 22.09.2026

  • 49 Констатация

    0 0 Отговор
    Има два варианта, първият е: Лупи да вземе тези пари от други, вторият: лично да ги рисува и печата, щото ЦБ на ЕС шъ му покаже средно пръсче и шъ го прати на екскурзия у гората при ламята!!! -))))

    20:27 22.09.2026

  • 50 Лупи не един е прекарал

    2 0 Отговор
    Пословичната му честност е пример за не едно поколение бандити. Прави минимална заплатата 900 евро и необлагаеми 800 евро и така.

    20:40 22.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ВСИЧКИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    Приличт на театър на абсурда.

    20:45 22.09.2026

  • 53 Дедо

    2 0 Отговор
    Време му е да се пенсионира, ама пуста алчност когато ти е вкоренена до последната капка кръв

    20:46 22.09.2026

  • 54 малийййй

    0 0 Отговор
    Ако обещае необлагаем минимум до 800 000 € ще гасувам за него въпреки, че никога не съм го харесвал.

    20:46 22.09.2026

  • 55 Гедер

    1 0 Отговор
    Призрак от миналото.

    20:47 22.09.2026

  • 56 Хаххахаа

    2 0 Отговор
    Президентската институция няма такива правомощия. Взеха народа за овцИ. Президент изобщо не ни и трябва, милиони за избори, заплати на президент, вице и 120 човека персонал със съветници към президентството. За най-бедната държава в Европа, огромно разхищение.

    20:50 22.09.2026

  • 57 Този

    1 0 Отговор
    унищожи металургията в България и на ЦСКА натрупа дългове. Държавата ли му е следващата цел да ликвидира.

    20:52 22.09.2026

  • 58 Танкова

    2 0 Отговор
    Кой беше пък този? Конярэт но царю ли ? Реклама ли си правш ? И конят няма да гласува за този кремиковскш винкел

    20:53 22.09.2026

  • 59 Точно

    2 0 Отговор
    На този да му вярвате, трябва да сте тотално изпростели като народ

    20:53 22.09.2026

  • 60 А пари извади ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Марджи":

    Или още заеми?

    20:55 22.09.2026

  • 61 АЙДЕ ГЪЧ

    2 0 Отговор
    ЛУПИ ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПОЩАДЖИЯ,.....МОЖЕ И ДА МУ ....ВЪРЖЕ

    20:58 22.09.2026

  • 62 ПРАМОД МИТАЛ

    2 0 Отговор
    .....ТОЯ ЩЕ ВИ "ОПРАВИ" , КАКТО МЕН ОПРАВИ.......

    21:00 22.09.2026

  • 63 хаха

    1 0 Отговор
    Стига с тоя прогресивен данък. Който го иска, да потърси докъде е докарал немци, италианци, испанци, французи, гърци. Всеки в еднаква мизерия и всички реват, че работят само за държавата. Айде да го направят прогресивен, ама от 0 до 10%, а не 0 до 50%, както накрая ще стане...

    21:04 22.09.2026

  • 64 ВЪЛКЪТ ЛУПИ

    1 0 Отговор
    Накрадоха се ненаядоха се ...комуняги ЛУПИ Е 35 ГД В ПОЛИТИКАТА ЧЛЕН НА БКП ...

    21:07 22.09.2026

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