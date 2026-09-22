Александър Томов обещава необлагаем минимум от 800 евро

Кандидатът за президент на партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов се обяви за нова стратегия за развитие на България по време на съвместен брифинг в БТА с кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов. Лидерът на формацията е категоричен, че без спешни мерки страната е изправена пред демографски и икономически колапс.

Демографският срив в цифри

Томов подчерта, че българската нация е намаляла с 26 процента за последните 30 години. По думите му раждаемостта е спаднала драстично, като в момента се раждат едва 50 000 деца годишно на фона на 100 000 смъртни случая.

Темата за демографската криза присъства активно в дневния ред, след като в средата на юли официален доклад на Европейската комисия отчете, че България е сред държавите в Европейския съюз с траен спад и застаряване на населението.

Икономически реформи и данъци

В икономически план Томов посочи, че над 2 милиона българи живеят в бедност, а повече от три четвърти от хранителните продукти на родния пазар се внасят от чужбина.

За справяне със ситуацията кандидат-президентската двойка предлага въвеждането на прогресивен данък. Идеята предвижда заплатите до 800 евро да не се облагат, а за доходите до 3000 евро данъчната ставка да бъде 10 процента. Като допълнителна мярка се предлага държавата да поеме ролята на гарант при ипотечни кредити за млади семейства с граждански брак и поне едно дете.