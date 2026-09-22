Александър Томов обещава необлагаем минимум от 800 евро

Кандидатът за президент на партия „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов се обяви за нова стратегия за развитие на България по време на съвместен брифинг в БТА с кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов. Лидерът на формацията е категоричен, че без спешни мерки страната е изправена пред демографски и икономически колапс.
Демографският срив в цифри
Томов подчерта, че българската нация е намаляла с 26 процента за последните 30 години. По думите му раждаемостта е спаднала драстично, като в момента се раждат едва 50 000 деца годишно на фона на 100 000 смъртни случая.
Темата за демографската криза присъства активно в дневния ред, след като в средата на юли официален доклад на Европейската комисия отчете, че България е сред държавите в Европейския съюз с траен спад и застаряване на населението.
Икономически реформи и данъци
В икономически план Томов посочи, че над 2 милиона българи живеят в бедност, а повече от три четвърти от хранителните продукти на родния пазар се внасят от чужбина.
За справяне със ситуацията кандидат-президентската двойка предлага въвеждането на прогресивен данък. Идеята предвижда заплатите до 800 евро да не се облагат, а за доходите до 3000 евро данъчната ставка да бъде 10 процента. Като допълнителна мярка се предлага държавата да поеме ролята на гарант при ипотечни кредити за млади семейства с граждански брак и поне едно дете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Марджи
Коментиран от #41, #60
19:44 22.09.2026
2 Чорбара
19:48 22.09.2026
3 Червени бokлyци !
Няма нещо, което русофилистика да не може да ти обещае, даже и невъзможното.
Е я на, наркоЙотовица ще се бори за kirilicata , ама не знае още срещу кого.
19:49 22.09.2026
4 симеон крадкобурготски
19:49 22.09.2026
5 Пешо
19:49 22.09.2026
6 кабакрадев
19:51 22.09.2026
7 хехе
19:51 22.09.2026
8 Тоалетна Хартия
19:51 22.09.2026
9 добрият вълк лупи
19:53 22.09.2026
10 Боруна Лом
19:53 22.09.2026
11 пешо
19:53 22.09.2026
12 доказано от историята
19:53 22.09.2026
13 Умнокрасив
Коментиран от #24, #30
19:54 22.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #26
19:56 22.09.2026
16 Ще гласувам за Волен - Славчо Велков
Документи за участие в изборите са подали двойките:
Волен Сидеров и Славчо Велков
.......
Слава Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
.....
Волен Сидеров показа снимка на Костадин Костадинов и заяви : " Българина може добре да различи кое е това менте и кой е оригинала"
Коментиран от #18, #25
19:56 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оргинала
До коментар #16 от "Ще гласувам за Волен - Славчо Велков":на лъжепатриотите!
19:57 22.09.2026
19 АГАТ а Кристи
Иска се талант. Освен червена комунистическа членска книжка друго си няма завалията. Всъщност има - класическа комунистическа наглост !
19:58 22.09.2026
20 санчо
20:01 22.09.2026
21 1111
20:02 22.09.2026
22 Еро
20:03 22.09.2026
23 Асоциация на таратора по света и о нас
Как може такива физиономии да си мислят ,че някой ще ги избира за нещо въобще
20:03 22.09.2026
24 Това е
До коментар #13 от "Умнокрасив":Благодарение на 45 годишната комунистическа ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА, "другарю"
20:04 22.09.2026
25 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ
До коментар #16 от "Ще гласувам за Волен - Славчо Велков":Този оригинал се различава много лесно и е неповторим.
20:04 22.09.2026
26 Ц А Р Путин
До коментар #15 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":Добре ,че не съм българин ,щях да съм под украинско иго вече .
Коментиран от #39
20:05 22.09.2026
27 вие сериозно ли
20:06 22.09.2026
28 Клета наивна копейка 🤪
Коментиран от #34
20:09 22.09.2026
29 Пенчо
20:10 22.09.2026
30 СВО 1 671 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "Умнокрасив":Така е. Желязната завеса държеше стадото в кошарата.
Добре, че бяха кльоновете, полосите, вишките и всичките простотии свързани с това.
Коментиран от #35, #48
20:11 22.09.2026
31 Дончо
20:11 22.09.2026
32 Хасковски каунь
20:12 22.09.2026
33 Че то
20:12 22.09.2026
34 И по
До коментар #28 от "Клета наивна копейка 🤪":100 копейки за лев!
20:13 22.09.2026
35 Ц А Р Путин
До коментар #30 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":Сега и испанската армия не може да спре преливащата красива демокрация в Сеута
20:14 22.09.2026
36 Реджо Емилия
20:14 22.09.2026
37 Гандалф
Коментиран от #42
20:15 22.09.2026
38 И рестарт
Коментиран от #46
20:15 22.09.2026
39 Ха ха
До коментар #26 от "Ц А Р Путин":Всичко е за предпочитане пред путинското иго. Когато пораснеш може и да разбереш някои елементарни истини.
Коментиран от #45
20:16 22.09.2026
40 Ти да видиш
20:17 22.09.2026
41 ганев
До коментар #1 от "Марджи":МАРДЖИ..МНОГО СИ МИЛА...И НАЙВНА....ТОЗ АЗ ГО ПОЗНАВАМ..БЯГАЙ
20:19 22.09.2026
42 каквито
До коментар #37 от "Гандалф":и "предложения" "реформи" "промени" и "обещания" да дават българските политици резултата ВИНАГИ е забогатяване на едни и същи хора за сметка на останалите!!
20:19 22.09.2026
43 Клиника "Св. Наум
Коментиран от #47
20:19 22.09.2026
44 Дедовия
20:20 22.09.2026
45 Ц А Р Путин
До коментар #39 от "Ха ха":Знам знам ,следя живота в България ,цъфтите и връзвате ,от калем
20:22 22.09.2026
46 Асоциация на таратора по света и о нас
До коментар #38 от "И рестарт":Яко !🫡
20:23 22.09.2026
47 ганев
До коментар #43 от "Клиника "Св. Наум":АБЕ КАКВА ПСИХИЯТРИЯ....НАПРАВО В СКОТОБОЙНАТА...ДА БЪДЕ ТРАНЖИРАН
20:23 22.09.2026
48 До СВО
До коментар #30 от "СВО 1 671 дни РЕЗИЛ":Ами сега като ги пуснаха, какво остана в България?. И настъпи ли раят на евроатлантиците?. Скоро на тази територия други ще правят държава, знаете кои, а гоите ще слугуват вечно на други. Така беше наредено.
20:25 22.09.2026
49 Констатация
20:27 22.09.2026
50 Лупи не един е прекарал
20:40 22.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ВСИЧКИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ
20:45 22.09.2026
53 Дедо
20:46 22.09.2026
54 малийййй
20:46 22.09.2026
55 Гедер
20:47 22.09.2026
56 Хаххахаа
20:50 22.09.2026
57 Този
20:52 22.09.2026
58 Танкова
20:53 22.09.2026
59 Точно
20:53 22.09.2026
60 А пари извади ли?
До коментар #1 от "Марджи":Или още заеми?
20:55 22.09.2026
61 АЙДЕ ГЪЧ
20:58 22.09.2026
62 ПРАМОД МИТАЛ
21:00 22.09.2026
63 хаха
21:04 22.09.2026
64 ВЪЛКЪТ ЛУПИ
21:07 22.09.2026